Entrevista. Carlos Anós: "Defenderé los colores del Peñíscola FS a muerte"

Carlós Anós Rodríguez, natural de Zaragoza, fichó este verano por la entidad presidida por Juan Vizcarro. Inició su carrera profesional con 19 años, como jugador del Bajo Aragón Caspe, donde militó durante tres temporadas, hasta que dió el salto a la máxima categoría con el DKV Seguros Zaragoza. En su ciudad natal estuvo cuatro campañas, hasta que prestó sus servicios al Gestesa Guadalajara, club con el que se proclamó campeón de Castilla - La Mancha en 2008 y 2009.

En 2010, fue cuando el ala aragonés planteó uno de los retos más importantes en su vida, como es fichar por un equipo de Segunda División, Ríos Renovables, hasta la fecha la etapa más emotiva y gloriosa de su exitosa carrera deportiva. Este verano, Anós cambió de aires y recaló en un recién ascendido, como es el Peñíscola FS, y pese a que la suerte no le ha acompañado, el jugador es, junto a Uge, el máximo realizador del equipo con 4 tantos, alguno de ellos, decisivo que permiten soñar a la entidad castellonense con la Copa de España.

Pregunta: ¿Cómo vivió usted el ascenso con Ríos a Primera División?

Respuesta: Fue el mejor momento de mi carrera deportiva. Como jugador de Gestesa Guadalajara, decidí fichar por Ríos Renovables como una apuesta personal, después de 7 años en Primera División. La entidad navarra militaba en Segunda y, por suerte, todo salió bien y pudimos lograr el ascenso a la máxima categoría. Arriesgué para luego ser feliz.

P: Desde Tudela aseguran que el apoyo de la afición fue enorme. ¿Es cierto?

R: Lo que yo he podido vivir en Tudela ha sido muy especial y emotivo. El cariño de la gente no lo olvidaré jamás, al igual que los muchísimos mensajes que recibí a través de las redes sociales. El día que tuve que marcharme del club salí llorando de la sede. Me sentí muy querido, lo cual eso era muy importante para mí.

P: ¿Qué le decidió para fichar por el Peñíscola FS?

R: Las cosas en Tudela no estaban bien, en la parcela económica. La entidad debía sacar al mercado jugadores para hacer caja, como todo el mundo ha podido ver, y han fichado a chavales jóvenes. Al plantearme mi salida, el Peñíscola FS fue una de mis prioridades, al tratarse de un club humilde y serio, como me gustan a mi. Se pudo concretar, por suerte, y aquí estoy, y mientras lo esté defenderé estos colores a muerte.

P: ¿Fue especial para usted el partido en el Municipal frente a Ríos? ¿Piensa ya en la vuelta?

R: Creo que será otra de las cosas que no olvidaré jamás. Pese a que aún quedan muchos encuentros, hasta viajar a la que fue como mi segunda casa, estoy seguro que será muy bonito y especial. Con ellos viví el ascenso, la temporada siguiente lo pasamos mal para mantener la categoría y, a la siguiente, jugamos Copa de España y PlayOffs por el título. No se puede pedir más. Todo el club, desde el presidente hasta el utillero, merece mi respeto y me tienen para lo que quieran.

P: Como jugador de Ríos, jugó un partido en el Caja Madrid, y marcó dos goles a Inter Movistar con Gestesa Guadalajara. ¿Qué espera que suceda el viernes?

R: El viernes esperamos un partido muy similar al que tuvo lugar frente al FC Barcelona Alusport. Intentaremos cerrar las líneas, sin dejar espacios atrás y concentrados para aprovechar las contras. Deberemos estar muy finos en la definición y no perdonar las ocasiones que podamos tener.

P: ¿Inter llega lanzado, cree que sería posible repetir la hazaña del Palau Blaugrana?

R: Será muy difícil repetir aquel partido, con 0-2 al descanso y empatando a 3 en el último minuto, pero lo vamos a intentar. Nosotros no tenemos nada que perder. Esperamos sacar un resultado positivo, aunque ellos ahora mismo están intratables.

P: ¿Tiene ganas de ver a Ricardinho en acción, y medirse a él?

R: Ya lo he visto en varias ocasiones, y me parece un jugador espectacular que va a dar mucho espectáculo es esta Liga. Intentaré no medirme a él, no retarle en una batalla individual, si no ayudar a mi equipo en todo lo que pueda. Necesitaremos el compromiso desinteresado de todos y cada uno de los que participemos. La unión hace la fuerza.

Anós: "Lo he pasado muy mal al inicio" P: En la jornada anterior ustedes ganaron a Jaén con un gol suyo a falta de nueve décimas. ¿Cómo lo vivió?

R: Necesitaba algo así, esa 'explosión' de alegría. Fue una liberación absoluta. Lo viví con rabia, e ilusión a la vez. Lo he pasado muy mal este inicio de temporada, con la lesión y tengo ganas de mostrar mi mejor nivel y disfrutar, al mismo tiempo que lo haga toda la afición.

P: En la celebración de ese gol me pareció que notó molestias en la parte baja del estómago, costado derecho. ¿Qué sucedió?

R: La emoción de todo el grupo fue muy grande, y quizás un mal gesto. Pero nada más. Gracias a dios llevo una semana sin molestias, intentando ponerme al 100x100 cuanto antes. Ese tanto me va a dar un plus, un empujón que espero que sea definitivo y todo sea positivo.

Carlos: "Nuestra meta sigue siendo la permanencia" P: Con su gol, suman ya 13 puntos, y se sitúan a 2 de los puestos de Copa de España ¿Es un sueño pensar en la Copa?

R: Ahora mismo, en la jornada 11, vamos a cambiar objetivo por sueño. Nuestra meta, pese a estar Gran Canaria a 12 puntos, nuestra meta sigue siendo la permanencia en Primera División. Ojalá, a final de temporada, estemos dentro de la Copa de España, pero eso será posible si seguimos trabajando en esta línea. La máxima en cualquier deporte de élite es ir día a día, pero es cierto que tenemos la ilusión de alcanzar las cotas más altas que podamos.

P: ¿Cómo se siente dentro del vestuario? ¿Cómo es su relación con sus compañeros, y la convivencia?

R: Se trata de un muy buen vestuario. No hay ningún problema con nadie, y todos nos ayudamos los unos a los otros. Cuando estás lejos de casa es complicado, pero yo creo que con los años te acostumbras. Como a todos, o a casi todos, estamos en la misma situación, al final somos como una família.

P: ¿Piensa Carlos Anós en la selección española absoluta?

R: Alguna vez, en momentos de mi carrera profesional, he pensado en ella, pero ahora mismo no. Para cualquier jugador es un sueño ser internacional, eso está claro. Entrar en el grupo formado está muy difícil, por el nivel que hay, y yo ya no soy tan joven como para que me den esa oportunidad.

P: ¿Cómo ve a Ricardo Íñiguez, como entrenador? ¿Está adaptado ya a su estilo?

R: No lo conocía antes de venir al Peñíscola FS, pero ahora que he tenido la oportunidad de trabajar junto a él, cada día, opino que es un buen entrenador. Reconozco que soy un jugador al que le cuesta un poco la adaptación, por mi forma de jugar, pero cada semana estoy más cómodo hasta que sea yo mismo. Me está costando arrancar, pero espero empezar a disfrutar pronto.

P: Ha tenido varios entrenadores, a lo largo de su carrera deportiva. ¿Con cual se quedaría, o quién es el que más le ha aportado a su formación?

R: Cada técnico ha sido diferente, y me quedo con lo mejor de cada uno. Si tuviese que nombrar uno, ese sería Carlos Sánchez. Estuve con él cuando empecé y me ayudó mucho. Le estoy muy agradecido por todo lo que me enseyó.

P: ¿Un mensaje para la afición del Peñíscola FS?

R: La afición se está enganchando, poco a poco, y cada vez asiste más gente a los partidos en el Municipal de Benicarló. Lo único que les puedo asegurar es que juntos podremos hacer grandes cosas, que su apoyo es muy importante para nosotros y que les necesitamos a nuestro lado. Como dice Ricardo, les ilusionamos con nuestro trabajo y esfuerzo. Lo daremos todo por intentar codear al club con los otros equipos de la élite y luchar por todo lo que esté a nuestro alcance, siempre desde la humildad y el respeto por los rivales.