Entrevista. Gonzalo: "Estamos preparados para la categoría y vamos a por más"

Gonzalo Galán Carsí, natural de Valencia, afronta su segunda temporada en el club castellonense con los ánimos renovados y con la intención de ganarse la confianza de Ricardo Íñiguez, quien lo convenció para recalar en el Peñíscola FS. Formado en la cantera del Valencia Vijusa, el valenciano empezó a jugar junto a su hermano gemelo, Sergio, y llegó, incluso, a ser convocado con las categorías inferiores de la selección española de fútbol sala.

A día de hoy, instalado en la localidad costera del norte de Castellón, Gonzalo asegura estar muy a gusto y se muestra con ganas de seguir trabajando, para aportar sus cualidades a una plantilla mejorada, respecto al año pasado, que aspira a entrar en la Copa de España, pese a que la meta real sigue siendo la permanencia.

Pregunta: ¿De dónde le viene la afición por el fútbol sala? ¿Qué recuerdos tiene con el alevín del Valencia Vijusa, junto a su hermano Sergio?

Respuesta: Empecé jugando en el colegio, con los amigos y los compañeros, a partir de ahí empezó a apasionarme este deporte. De aquella etapa guardo recuerdos muy gratos, muchos entrenamientos, muchos partidos con buenos amigos. Especialmente me quedo con el Campeonato de España de clubes, aunque fue en categoría cadete.

P: ¿Qué le viene a la cabeza cuando le nombran San Isidro?

R: La pista donde más horas he pasado. Allí he crecido como jugador y donde he llegado a ser como soy. Siempre que voy, o paso cerca, todo lo que me viene a la cabeza son cosas agradables.

P: ¿Con qué recuerdo se queda, de su infancia deportiva? ¿Quizás con los partidos frente a Maristas, Salinas o Picassent?

R: Recuerdo con mucha alegría el día que ganamos la Liga Nacional Juvenil contra Playas de Castellón. Sólo valía ganar y, remontando dos veces, lo conseguimos. Contra Maristas también he vivido momentos muy emotivos, tanto a favor como en contra. Está claro que había mucha rivalidad, al tratarse de entidades de la ciudad.

P: Rememoremos, ahora, sus tiempos en juvenil nacional, con compañeros como Millán, Sergio, Manu, Fede o Fran. Junto a ellos ganó una Liga a Maristas Valencia. ¿Cómo lo recuerda?

R: La gente que nombras y ese año, que conseguimos ganar la liga nacional juvenil, fue muy duro y muy bonito. Compaginaba tanto el juvenil como el primer equipo y el esfuerzo de todos hizo que tanto juveniles como senior hicieran una muy buena temporada.

P: Tras esa temporada, recaló en las filas del Benicarló para luego, en la siguiente, irse a Melilla. ¿Por qué volvió a Peñíscola, la campaña anterior?

R: Después de un año y medio en Benicarló, con la desaparición de éste, tuve que salir a Melilla donde pase dos meses muy buenos y donde conocí gente que vale mucho la pena. Decidí volver a Peñiscola porque era una muy buena opción deportiva. Conocía a Ricardo, hablé con él, me dio su confianza y qué mejor que estar en un club serio, con un entrenador que confía en ti, en un lugar donde sabes que se vive bien y además cerca de casa.

Gonzalo: "Tuve que asumir el papel de secundario" P: En lo personal, ¿cómo finalizó el año deportivo? ¿Tuvo problemas de algún tipo?

R: Fue un año muy bueno, tuve la suerte de jugar bastantes minutos, de seguir creciendo como jugador y encima conseguimos algo que nadie esperaba, como fue el ascenso a Primera División. El bien colectivo es siempre bueno para el jugador. En el mercado de invierno llegó Aarón Núñez, quien hizo un final de temporada muy muy bueno. El entrenador encontró un equilibro, con un pivot diestro, Marc Areny o Juanqui, y un ala ofensivo zurdo en pista, como Diego Blanco o el mismo Aarón. Eso hizo que yo cayera relegado a un segundo plano, pero lo tienes que asumir. Si el equipo funciona solo queda trabajar para demostrar al míster que está equivocado, y yo soy un jugador que nunca va a dejar de pelear. Lo haré mejor o peor, pero siempre entrenaré para que si la situación es buena siga siéndolo y, si es mala, mejore.

P: ¿Cómo valora esa temporada, en cuanto a objetivos, en la que se logró el subcampeonato? ¿Lograr el ascenso en los despachos sabe menos dulce?

R: Es cierto que quizá no sea el mismo subidón acabar un partido ganando y saber que has ascendido, pero creo que el equipo lo merecía. Habíamos trabajado muchísimo durante el año, estado arriba casi el 80% de la Liga, y por 15 días malos se nos escapó. Es cruel, pero es así. De todas formas, el ascenso creo que lo hubiéramos conseguido igualmente, porque todos estábamos mentalizados al máximo que lo íbamos a sacar.

P: ¿Ha notado un salto cualitativo notorio entre Primera y Segunda División?

R: Por supuesto. En Primera División el margen de error es muy pequeño, cualquier equipo es capaz de darse cuenta de tu punto débil, de donde flojeas un poco más y hacértelo pagar. El ritmo de juego también es muy distinto. En Segunda División hay equipos que hacen 3-4 sesiones semanales y, en máxima categoría, el equipo que no hace más de 6 es extraño, todas esos detalles se notan a la hora de competir.

P: ¿A quién dedicó su primer gol, con el Peñíscola FS, frente a Gran Canaria?

R: En el momento se lo dediqué a Álvaro, porque los dos pasábamos por un momento complicado y siempre intentamos apoyarnos el uno al otro, ya que no estamos disponiendo de tantos minutos como nos gustaría.

P: ¿Cómo valora los fichajes estivales? ¿Está compensada la plantilla? ¿Es mejor o peor, respecto a la del año anterior en Segunda División?

R: Pienso que, con las salidas que se han producido, eran necesarios. Se trata de un grupo muy compensado, donde la gente que ha venido tiene idea de sumar, y lo están consiguiendo. Creo que si que es mejor plantilla, más veterana, más preparada para la categoría.

P: A dos puntos de la Copa de España, y a falta de tres partidos ¿es posible soñar con ella, sin dejar de lado la permanencia? ¿Cómo califica hasta la fecha la temporada?

R: El objetivo que se marca el club es la permanencia, eso está claro. Es cierto que estamos haciendo buena primera vuelta y que vamos a pelear por entrar en Copa, pues tenemos opciones reales de estar en ella. Sin embargo, si no se pudiera no debe afectarnos, pues lo principal es que el club siga un año más en la máxima categoría y siga creciendo como ha hecho año a año.

P: El viernes visita Santiago el Municipal, ¿cómo ve al equipo gallego? ¿Se puede ganar?

R: Será un partido muy complicado. Ellos llegan con clasificación para la Copa de España casi certificada, y nosotros, si queremos estar en Logroño, debemos por lo menos ganar los dos partidos de casa. Claro que se puede ganar, si hacemos las cosas bien, somos ordenados y aprovechamos las ocasiones que tengamos. Si es así, tendremos opciones de vencer y sumar tres puntos vitales.

P: Partícipe en categorías inferiores con la selección española, ¿se plantea Gonzalo la llamada de la absoluta?

R: (Suspira) A día de hoy no es una opción real. Gonzalo tiene la ilusión, por supuesto, y peleará por hacerlo bien esté donde esté, para que si hay suerte algún día llegue ese momento.

Gonzalo: "Me gustaría ser entrenador" P: ¿Cómo se plantea su futuro, cuando finalice su carrera deportiva? ¿Le gustaría ser entrenador, o estar vinculado a este maravilloso deporte?

R: Si, la verdad que si que me gustaría algún día ser entrenador, y si no se pudiera dar, me veo con un negocio propio. Creo que queda mucho para que eso suceda, así que aún no lo se a ciencia cierta (rie).

P: ¿Compagina el fútbol sala con estudios?

R: Estudio el Grado de Geografía e Historia en la UNED, una universidad a distancia que está en Valencia. Requiere mucho sacrificio, y tener fuerza de voluntad, ya que cuando puedes ver la televisión, salir a dar una vuelta o a tomar algo, toca hacer el esfuerzo y ponerse a hacer faena, es algo necesario. Mi lema: "mens sana in corpore sano".

P: Hablando de preparadores, y entrenadores, ¿qué significó para entrenar, en su formación, con Iván Martí, junto a Miguel Llansola y Pepe Matoses?

R: Son tres personas muy importantes en como soy ahora, como jugador y como persona. Transmiten, a parte de sus conocimientos de este deporte, unos valores para que cualquier futbolista que salga de la cantera del CDFS Valencia salga siendo mejor persona de como entró.

P: Con su actual técnico, ¿ve a Ricardo preparado para la Primera División? ¿Cree el vestuario en su discurso?

R: Ricardo ha demostrado que sabe formar un grupo competitivo y que haciendo dos tres cosas. bien hechas, es suficiente para competir. El equipo sabe perfectamente cuáles son sus virtudes, y si en algún momento se duda el míster respalda todas las decisiones de sus jugadores, y da la cara por ellos.

P: Ya por últimos, ¿echa en falta más apoyo de la afición? ¿Les podría mandar un mensaje, en especial para estos dos partidos tan decisivos?

R: La afición es muy necesaria para nosotros, siempre se nota cuando la gente esta enganchada y creo que este año todavía hay gente indecisa. Les animo a que vengan, a que disfruten de la mejor Liga del mundo cerca de casa, que es algo muy bonito que no todo el mundo lo puede disfrutar.