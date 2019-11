Nick Bonino renueva con los Ducks

El jugador de los Ducks ha renovado contrato este miércoles con la franquicia californiana por tres años más y cobrará un total de 4,7 millones de dólares. Bonino ha disputado ya cinco temporadas con los Anaheim Ducks, anotando un total de 18 goles y 31 asistencias, siendo su mejor temporada la actual, en la que ya ha marcado en siete ocasiones (su tope en una temporada) y dado nueve pases de gol (está a cuatro de su récord personal, logrado en la temporada 2011-2012).

Bonino promedia 16 minutos de juego por partido y con sus siete anotaciones es el tercer mejor goleador de los Anaheim Ducks en la presente temporarda. Este nuevo contrato le dejará un poco más del doble de ganancias respecto a su anterior acuerdo, ya que ganaba 700.000 dólares anuales y ahora percibirá más de un millón y medio por año.

Bonino compartió el mensaje de su renovación vía Twitter: "¡Emocionado, agradecido y muy feliz de firmar una extensión con los Ducks! No podría pensar en un mejor lugar y equipo para pasar estos próximos años".

Excited, thankful and happy to sign an extension with the Ducks! Couldn't think of a better team and place to spend these next few years!