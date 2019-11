Duel in the Pool, primera jornada. Así lo vivimos

Despedimos aquí el directo. Mañana más, desde las 15.00, en VAVEL.

El marcador al final de la jornada es de 68 a 54 para Europa.

4x100m estilos masculinos - Devolvió la jugada Estados Unidos. Muy superiores a los europeos. No pudo Agnel recuperar la abismal distancia en los últimos cien metros.

Resultados de la final masculina de los 4x100m estilos #DuelinthePool pic.twitter.com/FHbl0PnVb3 — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) diciembre 20, 2013

4x100m estilos masculinos - Agnel va a nadar de nuevo. Tercera final de la noche.

4x100m estilos masculinos - Estados Unidos se ve en la obligación de ganar para no dejar medio sentenciado el campeonato hoy mismo.

Tiempos de la final a dos de los 4x100m estilos femeninos que deja el marcador en 67-47 #DuelinthePool pic.twitter.com/8A0jAakDxT — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

4x100m estilos femeninos - ¡Siete puntos más para Europa! Más de dos segundos de diferencia.

4x100m estilos femeninos - ¡Espectacular! 2.03 para Europa a falta de cien metros.

4x100m estilos femeninos - 1.30 de ventaja para Europa al paso por los 200.

4x100m estilos femeninos - Entrega Europa en primera posición tras la espalda.

Estados Unidos necesita ganar los dos relevos para igualar a Europa.

A los estadounidenses les han molado los gorritos #DuelinthePool pic.twitter.com/qSM0NBvhkA — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

Ahora mismo gana Europa por 61-47. Cada relevo de los 4x100m estilos sumará siete puntos para el ganador

400m libres masculinos - Esta vez no le funcionó a Agnel la estrategia de acelerar en la finalización, aunque se quedó cerca. Al menos salva tres puntos para Europa.

Resultados de los 400m libres masculinos #DuelinthePool pic.twitter.com/hHZEUn9cPi — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

400m libres masculinos - Emparedado de Agnel, segundo entre Michael Klueh y Connor Dwyer.

400m libres masculinos - Pasan los tres americanos primeros por los 300. Acelera ahora Agnel.

400m libres masculinos - Si Yannick Agnel repite la hazaña de los 100 estaríamos hablando de una ventaja considerable.

400m libres femeninos - Absolutamente brillante final de las tres europeas, incluyendo a Lotte Friis, tercera clasificada. Quiso lanzar la carrera Katie Ledecky pero tuvo que bajar el ritmo.

Resultados de la final de los 400m libres . Triplete europeo con Mireia Belmonte y @Melani_Costa #DuelinthePool pic.twitter.com/4BK0KdedOC — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

400m libres femeninos - ¡Triplete para Europa, doblete para España! Oro Mireia Belmonte y plata Melani Costa.

400m libres femeninos - ¡Están desfondando a Katie Ledecky las dos españolas! 2:57.20 para Mireia en los 300.

400m libres femeninos - Reacciona Mireia. Lidera la prueba al paso por los 200, seguida por Melani Costa.

400m libres femeninos - Ha salido como un tiro Katie Ledecky. Trata de romper la carrera. 56.69 en los 100.

400m libres femeninos - La prueba del día y del campeonato. Mireia Belmonte y Katie Ledecky se enfrentarán en un duelo sin cuartel. Asistirán Lotte Friis y Melani Costa. Abróchense los cinturones.

100m mariposa masculinos - Europa se consolará con los cuatro puntos que suman sus dos serbios. No haber metido al menos a uno de ellos en la segunda plaza habría sido catastrófico.

Resultados de los 100m mariposa masculinos. Casi dos segundos de ventaja de Shields sobre los europeos #DuelinthePool pic.twitter.com/DnV0av6Jz9 — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

100m mariposa masculinos - Prácticamente no ha dado opción a sus rivales Tom Shields (49.80).

100m mariposa masculinos - Los dos serbios, Stjepanovic y Lendjer defenderán al continente frente a Tom Shields.

100m mariposa femeninos - Fue liderando toda la prueba Donahue, que en los últimos diez metros perdió todo el terreno ganado frente a la danesa.

Resultados de los 100m mariposa femeninos #DuelinthePool pic.twitter.com/rIZO89DJ1U — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

100m mariposa femeninos - ¡Espectacular llegada de Ottesen! Por una uña (56.78) le quitó el oro a Donahue.

100m mariposa femeninos - Jeanette Ottesen es la mejor colocada para hacerse con el oro.

A falta de los 100m mariposa, 400m libres y 4x100m estilos Europa sigue arriba en el marcador con 40-32.

200m braza masculinos - La grada se volvió loca con Jamieson, nadador local. Fue segundo durante toda la final, por detrás de Koch y luchando con Kevin Cordes. En la llegada, por siete centésimas se llevó el oro.

Resultados de la final masculina de los 200m braza #DuelinthePool pic.twitter.com/ui5MkHuyPU — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

200m braza masculinos - ¡Ocho puntos más para Europa! Ganó Jamieson (2:01.83), seguido de Koch.

200m braza masculinos - Esta final es más favorable a los europeos, con Michael Jamieson y Marco Koch. Kevin Cordes es el mejor aspirante de Estados Unidos.

Este resultado deja el marcador en un ajustado 32-31.

Resultados de la final femenina de los 200m braza #DuelinthePool pic.twitter.com/Ayf2zEafyf — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

200m braza femeninos - Aplastante victoria para Micah Lawrence (EEUU - 2:19.15). Segundo puesto para Breeja Larson (EEUU) y tercero para Sophie Allen.

200m braza femeninos - Empiezan aplastando Micah Lawrence y Breeja Larson en los primeros 100. Veremos si aguantan las estadounidenses.

Con esta última final Estados Unidos ha recortado distancias en el marcador de la jornada. Ahora queda 31-23 favorable a Europa.

200m braza femeninos - Otra final muy igualada. Breeja Larson es la mejor representante de Estados Unidos, pero tendrá que medirse a Petra Chocova y Sophie Allen.

Resultados de la final masculina de los 200m espalda. Recorta distancias EEUU #DuelinthePool pic.twitter.com/f4TcsPqTuV — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

200m espalda masculinos - Doblete para Estados Unidos. Oro para Godsoe y plata para Clary, que tuvo que recuperar muchos metros. Mientras tanto, Lebherz y McNally se hundieron progresivamente.

200m espalda masculinos - Horrible salida de Tyler Clary. Puede que se haya resbalado.

200m espalda masculinos - Ahora una final que parece un mano a mano entre Tyler Clary y Yannick Lebherz.

Resultados de la final femenina de los 200m espalda #DuelinthePool pic.twitter.com/RYFs3fGTH7 — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

200m espalda femeninos - Fácil para Daryne Zevina (2:01.62). No tuvo rival. De nuevo doblete para Europa, ya que Baumrtova fue segunda.

Tras dos pruebas y cuatro finales Europa gana por 22-14.

200m espalda femeninos - Sólo cinco participantes. Muy favoritas Baumrtova y Zevina.

100m libres masculinos - Recuperó Agnel mucho terreno en los segundos 50, como ha admitido en las declaraciones posteriores. Cullen Jones y Anthony Ervin comenzaron como dos balas, pero fueron de más a menos.

Resultados de la final masculina de los 100m libres #DuelinthePool pic.twitter.com/z5NZYtnfWg — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

100m libres masculinos - ¡Doblete para Europa! Agnel y Adam Brown tumban al poderío estadounidense.

100m libres masculinos - El equipo europeo confía en que Yannick Agnel pueda sumar al menos un punto en los 100m libres. Jimmy Feigen, Cullen Jones y Anthony Ervin intentarán lo contrario. Puede haber monopolio para Estados Unidos.

Resultados de la final femenina de los 100m libres http://t.co/doh0TctjTc #DuelinthePool pic.twitter.com/LCvCc7rhjq — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

100m libres femeninos - Seguida por las dos estadounidenses, Michelle Coleman asegura que Europa llegue a la final masculina como líder.

Michelle Coleman: "Desde el Europeo he trabajado en los últimos 50 y ha funcionado" #DuelinthePool — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

100m libres femeninos - ¡Sorpresa! Ha sido Michelle Coleman, la europea, la que se ha llevado el oro con 52.65.

100m libres femeninos - La final femenina no tendrá tanto nivel como la masculina, pero será importante a la hora de desequilibrar el marcador en favor de uno u otro. Europa, mediante Francesca Hallsall intentará al menos retener algunos puntos.

De momento hay empate a nueve puntos en el marcador. Igualdad máxima. Una prueba para cada participante.

400m estilos masculinos - ¡Doblete para Estados Unidos! Conor Dywer se lleva el oro con 4:01.76, seguido por Chase Kalisz y David Verraszto. Dominaron de principio a fin los dos norteamericanos. Al final fue Dwyer, con mucho mejor crol que su compatriota.

Conor Dwyer: "Chase (Kalisz) tiene una buena braza. Lo sé, entreno con él" #DuelinthePool — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

400m estilos masculinos - Parece que esta final va a caer en manos estadounidenses. Chase Kalisz y Conor Dwyer lideran con cierta facilidad.

400m estilos masculinos - Final muy equilibrada. Chase Kalisz y David Verraszto son favoritos.

Resultados de los 400m estilos. Oro para @miss_belmont #DuelinthePool http://t.co/doh0TctjTc pic.twitter.com/JFvncNd26P — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

400m estilos femeninos - Empieza con buen pie Europa, sumando ocho puntos de una tacada.

El tramo a braza fue clave en la victoria de @miss_belmont, que suma los primeros puntos para Europa #DuelinthePool pic.twitter.com/reFzavfcuh — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

400m estilos femeninos - ¡Victoria para Mireia Belmonte (4:24.58)! Primer doblete europeo. Aimee Wilmott ha sido segunda. Derrotó a sus rivales la española en la braza. Imbatible la badalonesa.

400m estilos femeninos - Está destrozando Mireia Belmonte a sus rivales. Pasa primera con cierta ventaja por los 200. Ahora vienen sus dos mejores estilos: braza y crol.

Muchos aplausos para @miss_belmont, que sale ahora a la piscina #DuelinthePool http://t.co/doh0TctjTc pic.twitter.com/zeXkf7bSs3 — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

400m estilos femeninos - ¡Ya salen las participantes a la piscina!

El ambiente en Glasgow es espectacular. Gradas llenas. Gran éxito de público.

Ya ha comenzado la ceremonia de inauguración. En pocos minutos estará en el agua la primera final, la de los 400m estilos femeninos.

100m mariposa femeninos – Prácticamente nadie se atrevería a apostar contra Jeanette Ottesen en esta prueba. Sus competidoras sencillamente no llegan a la altura de la danesa, clara favorita. Francesca Hallsall nadará en esta su segunda final.

Participantes en los 100m mariposa http://t.co/doh0TctjTc #DuelinthePool pic.twitter.com/NCNY8o6QeG — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

100m mariposa masculinos – Grandes ausencias en esta final. Sin Ryan Lochte, son los serbios Velimir Stjepanovic e Ivan Lendjer los que se medirán en un duelo casi individual a Tom Shields, máximo exponente de esta distancia en Estados Unidos.

400m libres femeninos – Sin duda alguna la final del campeonato. Katie Ledecky y Mireia Belmonte también se enfrentarán en los 800, por supuesto con Lotte Friis. Las tres nadarán los 400, donde además participarán otras nadadoras de gran nivel como Melani Costa o Chloe Sutton. Se plantea como un mano a mano entre Mireia y Ledecky, pero habrá mucho más que celebrar en esta prueba.

400m libres masculinos – Si Yannick Agnel ofrece su mejor versión, ni tan siquiera Conor Dwyer podrá pararle. Si no lo hace, tendrá problemas con los estadounidenses. Michael McBroom, Matt McLean o Michael Klueh son grandes nadadores, mejores que los europeos que nadarán esta prueba.200m espalda femeninos – Sólo cinco participantes, tres de ellas europeas. Las favoritas claras son Daryna Zevina y Simona Baumrtova, que viene de conseguir oro en Herning. Mucho se tiene que torcer la final para que no haya doblete europeo, quien sabe si triplete, lo que sería un golpe duro en la clasificación.

Participantes en los 400m libres, probablemente las mejores finales del día http://t.co/doh0TctjTc #DuelinthePool pic.twitter.com/1iBQ1fcONl — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

200m espalda masculinos – De los cuatro participantes hay un gigante que se ha mantenido a la sombra de Aaron Peirson y Ryan Lochte durante años, Tyler Clary. Ahora le toca asumir el rol de mando en el equipo norteamericano. En la final de los 200m espalda es máximo aspirante a la victoria, seguido de su compatriota Eugene Godsoe.

Finalistas y análisis de los 200m espalda http://t.co/doh0TctjTc #DuelinthePool pic.twitter.com/vrHMym9fwk — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

200m braza femeninos – Sorprende la presencia de Hannah Miley, que nadará aquí su segunda final –después de los 400m estilos-. La británica no es ni mucho menos favorita, tapada por Breeja Larson y Petra Chocova, las dos mejores bracistas de la parrilla de salida. Sophie Allen también puede dar puntos en esta final.

Finalistas y previa de los 200m braza http://t.co/doh0TctjTc #DuelinthePool pic.twitter.com/XBroLbChp6 — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

200m braza masculinos – Probablemente, junto con la final de los 100m libres masculinos y los 400m libres femeninos, se trate de la final de más nivel del día. Kevin Cordes, campeón de la NCAA, Chase Kalisz, Michael Jamieson y Marco Koch conforman un cartel casi inmejorable. Entre ellos se disputarán los puntos en una emocionante final.

Participantes y previa de las finales de los 100m libres #DuelinthePool http://t.co/doh0TctjTc pic.twitter.com/6YBM5HA9IV — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

100m libres femeninos – Sin Ranomi Kromowidjojo, la primera prueba de la velocidad femenina es carne de cañón para las norteamericanas. Francesca Halsall es la nadadora de más nivel que presenta Europa. Por el lado contrario Megan Romano, medallista en el Mundial, aspira a subirse a lo más alto del podio.

100m libres masculinos – Al igual que la final femenina, la superioridad estadounidense parece clara en esta distancia.Anthony Ervin, Cullen Jones y Jimmy Feigen, tres mundialistas y olímpicos, se ensañarán con Yannick Agnel, prácticamente solo ante el peligro, acompañado por nadadores europeos de segunda fila.

Estos son los participantes en las dos finales de los 400m estilos #DuelinthePool http://t.co/doh0TctjTc pic.twitter.com/y8bsAO0Agn — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

400m estilos femeninos – Mireia Belmonte es clara favorita para la victoria. Viene de conseguir el oro en Herning y en esta final, siempre a priori, sólo Caitlin Leverenz puede plantarle cara, aunque si ya destrozó a Katinka Hosszu en el Europeo la badalonesa no tendrá piedad de la mundialista estadounidense hoy.

400m estilos masculinos – Chase Kalisz, uno de los novatos más destacados del Mundial, junto con Conor Dwyer apuntan a puntuación alta para Estados Unidos en la primera final masculina del Duel in the Pool. Del lado contrario queda David Verraszto como bastión europeo, lo que no es poco viendo la excepcional forma del húngaro. La braza de Kalisz es temible, y la prueba de ello es que también nadará los 200m braza unos minutos después.

19.16. El día de hoy es clave: si Europa termina la jornada por delante tendrá muchas posibilidades de llevarse el gato al agua. Mañana se nadan varias pruebas en las que los nadadores europeos son superiores, como los 200m libres masculinos, los 200m mariposa femeninos –con Mireia Belmonte- o los 800m libres femeninos, donde además de Belmonte también estará Lotte Friis.

19.13. Son muchos nadadores los que afrontan un itinerario tremendamente exigente. Mireia Belmonte nadará en una misma noche los 400m estilos y 400m libres. Agnel también doblará. Chase Kalisz estará en 400m estilos y 200m braza, dos de las pruebas más duras de la natación. No se sabe quién compondrá los relevos, pero algunos de sus participantes llegarán al límite de su capacidad.

19.11. Los equipos de relevos se conocerán pocos minutos antes de disputarse ambas pruebas. Se intuye que Yannick Agnel, que nadará los 100 y 400 metros libres masculinos, no formará parte de ellos, por lo que Europa se verá mermadas en sus posibilidades. Quizás a última hora el francés acuda al rescate.

19.10. La baja de Kromowidjojo hará menos peligroso al equipo europeo en los 100m libres y alguna posta de relevos. Su participación garantizaba puntos en todas sus pruebas favoritas. Ahora será Jeanette Ottesen la encargada de poner la explosividad femenina a este lado del Océano Atlántico.

19.07. Ranomi Kromowidjojo se cayó de la lista el viernes, cuando alegó no encontrarse en forma para disputar el Duel in the Pool con plenas garantías. Esto contrasta con sus resultados en el Campeonato de Europa, donde se proclamó vencedora en los 50 y 100 metros libres con relativa facilidad.

19.00. Yannick Agnel, el nadador francés y oro olímpico afincado desde hace unos meses en Estados Unidos, liderará el equipo masculino europeo. Disputará en la primera jornada los 400m libres y presumiblemente el relevo masculino, aunque hasta unos minutos antes no se sabrá la composición del equipo. En el lado estadounidense, sin Ryan Lochte, serán Conor Dwyer y Tyler Clary los encargados de tirar del carro, seguidos por otros nadadores de gran nivel como Anthony Ervin, Jimmy Feigen o Cullen Jones, todos ellos nadadores de gran experiencia.

Here we come ! pic.twitter.com/TeiS5vPd5k — Fred Vergnoux (@FredVergnoux) December 19, 2013

18.59. El Duel in the Pool es un evento televisivo de primer orden. Será retransmitido en directo para los cinco continentes por canales del nivel de la NBC americana, Sky Sports o Al Jazeera. En España se podrá ver a través de Teledeporte, aunque la primera jornada será desplazada a las 22.30 en diferido debido a la celebración del Mundial femenino de balonmano. Gracias a esta cobertura y al patrocinio de Speedo, se repartirán cuantiosos premios en metálico a los ganadores y nadadores récord.

18. 58. Lotte Friis será otra de las protagonistas de ese disputado 400m libres femeninos. La danesa sufrió ante Mireia Belmonte en Herning y en Escocia espera al menos sumar puntos en una de las finales más disputadas, en la que cinco de sus participantes se clasificaron entre las diez primeras de la misma prueba en el pasado Mundial de Barcelona. Es la final más competida, la que cerrará la primera jornada individual. Tras ella sólo restarán por disputar los dos relevos.

18.57. Por su parte Melani Costa no llega en su mejor momento de forma. Después de arrancar la temporada como un tiro en la Copa del Mundo, pasó de forma discreta por el Campeonato de España de invierno y el Campeonato de Europa. Fue invitada al Europa - Estados Unidos y nadará los 200 y 400 metros libres, donde además partirá por una de las calles centrales. Espera dar guerra la mallorquina, aunque estando Mireia y Ledecky sus opciones de victoria sean pocas.

18.56. El gran duelo de la competición es el que se producirá entre Katie Ledecky -poseedora de los récords del mundo de los 800 y 1.500m libres en piscina larga- y Mireia Belmonte, que tiene las plusmarcas mundiales de 400, 800 y 1.500m libres en piscina corta. Esta competición se celebra en piscina de 25 metros, pero aún está por ver quién se impondrá. La española se quedó cerca de su propio récord en los 400m libres de Herning hace una semana, por lo que será interesante ver si alguna de ellas consigue rebajar el récord.

Estas son las finales que nadarán hoy @Melani_Costa y @miss_belmont. Ojo a la final de los 400m libres #DuelinthePool pic.twitter.com/iBjV1IUT2g — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 20, 2013

18.54. De este Europa - Estados Unidos se ausentarán de forma voluntaria o involuntaria varios nadadores importantes. Uno de ellos es Ryan Lochte, mejor nadador del mundo en activo, que aún anda recuperando se una lesión producida hace un mes. Otra baja clave es la de Missy Franklin, inmersa en el campeonato universitario de la NCAA. Por la parte europea son muchos los que han decidido no asistir, ya sea por tomarse un descanso o por estar en la Salnikov Cup, otra competición de gran tradición que se celebra este fin de semana en San Petersburgo.

18.53. Esta es una oportunidad de oro para el equipo europeo, que llega en equilibrio con sus rivales. Varios nadadores como la mencionada Mireia Belmonte o Yannick Agnel tienen muchas opciones de proclamarse victoriosos en sus respectivas pruebas, lo que daría muchos puntos al equipo del viejo continente. Además, segundos espadas como Marco Koch, Lotte Friis o Jeanette Ottensen pueden copar los segundos puestos, lo que aumentaría más la diferencia. La baja de Ranomi Kromowidjojo a última hora lastrará las opciones europeas en al menos los 100m libres y algún relevo.

18.52. En la primera jornada se disputarán las siguientes finales, en categoría femenina y masculina: 400m estilos, 100m libres, 200m espalda, 200m braza, 100m mariposa, 400m libres y 4x100m estilos. En estas siete finales tomarán parte las dos españolas invitadas al evento, Mireia Belmonte y Melani Costa. La primera de ellas, la badalonesa, lo hará por partida doble, en los 400m estilos y en los 400m libres, donde compartirá parrilla de salida con su compatriota Melani Costa y con la estadounidense Katie Ledecky, entre otras.

18.50. El Duel in the Pool se celebrará hoy y mañana. Se disputarán 30 pruebas individuales y cuatro relevos. En cada prueba individual se repartirán cinco puntos para el ganador, tres para el segundo clasificado y uno para el tercero. En el caso de los relevos se darán siete puntos al equipo vencedor. Hecho este reparto se extrae que el primer equipo que alcance los 131.5 puntos se proclamará campeón del torneo. Los nadadores que no se clasifiquen entre los tres primeros no sumarán puntos.

Estos son los nombres que compondrán el equipo europeo y estadounidense. ¿Quién creéis que ganará? #DuelinthePool pic.twitter.com/gQYZYiXoNM — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) December 17, 2013

18.45. Buenas noches y bienvenidos al directo del Duel in the Pool -Duelo en la piscina- de VAVEL. Este evento anual enfrenta a las dos mayores potencias de la natación mundial: Estados Unidos y Europa. Los norteamericanos llegan invictos en las cinco ediciones del torneo disputadas hasta ahora. En esta ocasión, el equilibrio entre ambos conjuntos es mayor. Así lo creen algunas voces autorizadas como Fred Vergnoux, entrenador de Mireia Belmonte en el CAR de Sant Cugat.