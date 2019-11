Faceoff con Matt Kassian

Status: Ala izquierda de los Ottawa Senators



Altura: 6´4 (193 cm) Peso: 232 libras (105 kgs)



Fecha de nacimiento: Oct. 28, 1986 Lugar: Edmonton



Primer recuerdo de hockey: "Ponerme unos patines de doble hoja para ir a jugar una miniliguilla con mis padres y hermano en un lago no lejos de mi casa"



Inspiraciones en hockey: "Mi abuelo Ed Kassian y mi tío Dennis Kassian, ambos jugaron profesionalmente. Mi abuelo ganó el World Championship con Canada, los Penticton Vees. Mi tío también jugó un poco en la NHL y la WHA."



¿Cual ha sido el último libro que has leído?: "Es una serie, se llama el Dios lisiado."



¿Cual es tu coche actual?: "Ahora mismo conduzco un precioso Ford F150, no es mío. Yo tengo un BMW X5."



¿Cuales son tus apodos?: "Tengo un montón...Kass, Kassassin, Kassassination, Kassassinator, Kasquatch, Matty Kakes. Hay muchos."



¿Cual ha sido el primer jugador de hockey que has conocido o al que te has encontrado?: "Probablemente con Mark Messier cuando era muy pequeño. En Edmonton después de ganar una de las Stanley Cups. Yo debía tener 4 o 5 años . Había una gran fiesta con la Stanley Cup allí, podías ir allí y sacarte fotos con la copa y conocer algunos jugadores. No me hice ninguna foto con la copa, eso sí lo recuerdo. Recuerdo ir allí y sacarme una foto con Messier."



¿Cual ha sido tu mejor momento deportivo?: "No sé.. Marcar dos goles contra Montreal y tirar un puck al palo fue muy divertido, estuve cerca de un hat trick. Fue probablemente uno de mis grandes momentos deportivos, pero si tuviera que elegir uno sería mi debut en la NHL, fue increíble."



¿Y el más doloroso?: "Mi primer año me desgarré el 98% de los ligamentos de mi hombro y jugué así 4 meses. No fue muy divertido, Creo que me lesioné en una pelea, pero no estoy seguro. No sé exactamente en que momento en la pelea pero ocurrió, después de aquello sentí definitivamente que algo estaba mal."



¿El gol más memorable?: "Probablemente el primero. Y creo que para la mayoría de los chicos va a ser el más memorable. Fue en Montreal. en un mano a mano con el portero gracias a un buen pase de mi compañero de equipo Darroll Powe, acabó en un tip-in. Fue muy divertido."



¿Cual ha sido el partido más extraño en el que has estado?: "Probablemente el partido cuando marqué dos goles en Montreal. Algunos dirían que era un poco extraordinario. No sé, siempre hay momentos divertidos, que la gente realmente no ve. Y a veces si llegas a verlas en video: jugadores que caen de manera graciosa, jugadores pisando los sticks y dando tumbos como Bambi. Cosas graciosas en general."



¿Qué jugador es el más gracioso de los que has encontrado?: "Ahora Marc Methot está ahí arriba. Zach Smith también. Esos dos tipos, están entre los más graciosos ahora mismo para mí."



¿Cuales son tus amigos más cercanos en el hockey?: "Tengo un par. Diré a Colton Gillies. Ahora está con Columbus, estaba con él en Minnesota. Riley Emerson, jugué con él en ligas menores. Es uno de mis buenos amigos. Marco Scandella, un hombre que ha estado en Minnesota es uno de mis buenos amigos también. Esos tres están arriba, los tres jefes para mí."



¿Cuales son los competidores más fieros que has tenido?: "Sobre hielo, Mikko Koivu es probablemente uno de los más feroces en el hielo. Cuando él juega. siempre es intenso. Es divertido de ver debido a eso. Juega muy duro. Y agresivo en las esquinas. Es probablemente el más intenso, sí."



¿Cual ha sido tu situación más embarazosa?: "Tuvimos una simpática la temporada pasada. Cuando terminé peleando con el Sr. George Parros, cuando pensé que había caído el disco. Pensé que el disco ya estaba en juego y mandé mis guantes hasta la línea azul. Pero el disco no había caído todavía. Así que tuve que dar media vuelta y volver a por mis guantes para volver a tirarlos un par de segundos más tarde. Fue divertido."





¿Cual es tu deporte favorito además del hockey?: "Football."



Tu recuerdo más gracioso en hockey: "Hay mucho de qué reírse. Sólo los innumerables viajes que tienes y viajes del autobús en las ligas menores. Hay pequeños detalles. Y un montón de recuerdos. Pero no puedo decir sólo uno específicamente. Hay tantos. Un montón de diversión recuerdos y momentos."



¿Por qué amas el hockey?: "Me encanta la velocidad del juego. Y la intensidad del juego. Y la pasión. Es un deporte que consiste en un poco de todo. Tienes que estar capacitados para jugar. Tienes que ser fuerte al jugar, competitivo para jugar. Tienes que estar en forma. Es un juego que tiene todos los componentes que creo que son divertidos en el deporte, en cuanto a la habilidad y físico y la velocidad y fuerza. Y realmente la pasión que necesitas para jugar."



Tres atletas que sigues y te gusta ver: "Marc Methot, Zach Smith. Vamos a decir también a Eric Gryba."



¿Qué cualidades te gustan en las personas y admiras?: "La integridad es importante. Pasión. Honestidad. Veracidad. Fidelidad. Podría pasar por una lista completa de los frutos del espíritu bíblicamente. Mansedumbre. Autocontrol. El amor es obviamente una importante. No sólo un sentimiento de amor, pero la opción de amar a la gente. Y amar a toda la gente es probablemente una grande."