Golf 2013: Tiger Woods recupera su trono

Es difícil recordar un año en el que haya habido tanta polémica alrededor de la elección del jugador del año en el PGA Tour. Y es que 2013 ha sido un año en el que cuatro golfistas han hecho méritos suficientes para ser considerados los mejores. Por un lado, Adam Scott se convirtió en el primer australiano en ganar el Masters de Augusta; por el otro, Phil Mickelson conquistó su primer British Open (su quinto grande); mientras que, por su parte, Henrik Stenson rubricó un gran final de temporada con su triunfo en la FedEx Cup (además de la Race to Dubai, convirtiéndose en el primer jugador en ganar ambos títulos en una misma temporada). Pero finalmente, el premio al mejor jugador del año, por undécima vez en su carrera, ha sido para Tiger Woods.

Tiger Woods regresa al número 1

Luces y sombras. Ese sería el titular que mejor definiría la temporada de Tiger Woods. En 2013, el estadounidense ha vuelto a ganar con cierta asiduidad, pero en las grandes citas, donde tiempo atrás se mostraba intratable, ha flaqueado. Su año se resume con cinco triunfos en el PGA Tour, una cifra nada desdeñable: Farmers Insurance Open, Cadillac Championship, Arnold Palmer Invitational, The Players Championship y Bridgestone Invitational. Sin embargo, Tiger no ha estado a la altura en los grandes. Sus números en los majors se resumen con una cuarta posición en el Masters, una sexta en el British Open y dos puestos más allá del 30 en el US Open y el PGA Championship; y lo que es peor, ninguna opción real de victoria.

Un bagaje pobre para un jugador que ya atesora 14 grandes y que amenazaba el récord de 18 de Jack Nicklaus. Su obsesión por tratar de alcanzar al oso dorado le está jugando una mala pasada y ya acumula cinco años y medio sin conquistar un major (desde el US Open de 2008). Sin embargo, su temporada no puede considerarse como mala, pues casi tres años después Tiger ha recuperado el cetro mundial. El 24 de marzo de 2013 Tiger Woods volvía al número 1 mundial, un puesto que no ocupaba desde el 30 de octubre de 2010, cuando Lee Westwood se lo arrebató.

Scott, Rose y Dufner se estrenan en los grandes

La temporada golfística nos ha deparado un gran espectáculo en los majors, con emoción hasta los instantes finales de cada uno de los torneos. 2013 se resume con cuatro ganadores distintos, tres de los cuales son primerizos. Y también ha dejado datos curiosos: con los triunfos de Adam Scott en Augusta y de Justin Rose en Merion, se llegaron a encadenar 19 grandes consecutivos con 19 vencedores distintos. Fue Phil Mickelson, con su victoria en el British Open, quien cortó esta increíble racha.

Por orden cronológico, a mediados de abril Adam Scott se convirtió en el primer australiano que ganaba el Masters de Augusta y se enfundaba la prestigiosa "Chaqueta Verde". Sus compatriotas habían conquistado hasta 15 majors, pero Augusta había sido territorio prohibido para los aussies (Greg Norman llegó a ser segundo hasta en tres ocasiones). Scott se impuso en el segundo hoyo del desempate al argentino Ángel Cabrera en un trepidante final. De este modo, el australiano se hizo con su primer grande y pudo enterrar los fantasmas de su dolorosa derrota en el British Open de 2012, donde dilapidó una ventaja de tres golpes con cuatro bogeys en los cuatro últimos hoyos.

En junio era el turno para el US Open en Merion, un campo del que se decía que no estaba a la altura de la cita y que pasó la prueba con nota. Cuando todo parecía indicar que sería Phil Mickelson el vencedor en el día de su 43 cumpleaños, fue finalmente Justin Rose quien se llevaría el US Open, su primer grande y el primer major para Inglaterra desde que Nick Faldo ganara el Masters de Augusta en 1996. 43 años más tarde, un inglés ganaba el US Open, después de que Tony Jacklin venciera en 1970.

Solo un mes después, Phil Mickelson pudo desquitarse de su tropiezo en el US Open. El zurdo de Arizona fue el vencedor del British Open disputado en Muirfield, apartando de la victoria al líder durante buena parte del torneo e ídolo local, Lee Westwood. El estadounidense conquistó su quinto grande (tras tres Masters de Augusta y un PGA Championship) y ya solo le queda el US Open (en el que ha sido segundo hasta en seis ocasiones) para completar el Grand Slam.

La última parada de 2013 era Oak Hill. Allí fue donde Jason Dufner conquistó el PGA Championship, su primer grande, y ahuyentó viejos fantasmas del pasado. Solo dos años antes, el estadounidense dejó escapar un triunfo que tenía prácticamente hecho dilapidando una ventaja de cuatro golpes en los hoyos finales. En esta ocasión, Dufner no se dejó sorprender y se impuso por delante de su compatriota Jim Furyk.

Doblete de Henrik Stenson

Mención aparte merece Henrik Stenson. Si solo se tuviera en cuenta la segunda mitad del año, el sueco habría sido, sin ninguna duda, el jugador de 2013. Stenson completó un final de temporada memorable que culminó con tres victorias (Deutsche Bank Championship, Tour Championship y DP World Tour Championship) y con el título de la FedEx Cup y la Race to Dubai, siendo el primer golfista que lo logra en un mismo año. Además, Stenson se ha instalado en el tercer puesto del ránking mundial de golf, la clasificación más alta alcanzada por el sueco hasta la fecha.

Y porque a veces vale más una imagen que mil palabras, aquí están los diez mejores momentos del año en el PGA Tour según el criterio del circuito americano. Entre ellos se encuentran muchos de los que se han descrito a lo largo del texto.

La victoria española se hizo esperar

El golf español acumulaba 19 temporadas consecutivas con al menos un triunfo en los grandes circuitos, concretamente desde 1994. La temporada 2013 llegaba a su fin y pese a que había habido diversas opciones a lo largo del año (con segundos puestos incluidos), la victoria no acababa de llegar. Y fue a finales de octubre en China donde Gonzalo Fernández-Castaño acabó con la mala racha del golf masculino nacional al imponerse en el BMW Masters, su séptimo título en el circuito europeo.

Con lo que costó que llegara la primera victoria del año, y poco más de un mes más tarde, llegó la segunda. Esta vez fue Miguel Ángel Jiménez quien conquistó el Hong Kong Open, su vigésimo triunfo en el European Tour (convirtiéndose en el undécimo jugador que logra 20 o más victorias). Este triunfo le permitió, además, extender su propio récord como jugador más veterano en ganar en el circuito europeo a sus 49 años y 337 días. Esta victoria del malagueño sirvió para ampliar a 21 las temporadas consecutivas con al menos un triunfo español, pues este torneo ya computaba para la temporada 2014.

Sergio García regresa al top ten mundial

La temporada de Sergio García había sido notable. Dos segundos puestos, un tercero y dos cuartas posiciones para un total de 10 puestos entre los diez mejores y hasta 19 en el top 25. Y un dato todavía más sorprendente: 26 torneos disputados y 26 cortes superados. Regularidad en estado puro. Pero en el deporte, desgraciadamente, solo se recuerdan las victorias, y al español le faltaba ese colofón para completar un gran año. Y el premio llegó en el último torneo de 2013, el Thailand Golf Championship, el vigésimo primer triunfo de su carrera. Una victoria para redondear un buen año y que le ha permitido ascender hasta el décimo puesto del ránking mundial, posición que no ocupaba desde diciembre de 2009. Una clasificación con dos españoles más entre los 40 primeros: Gonzalo Fernández-Castaño es 35º y Miguel Ángel Jiménez, 37º.

Histórico triunfo europeo en la Solheim Cup

Por último, también hay que hacer un repaso a la temporada en el golf femenino. Y 2013 tenía una cita marcada en rojo: la Solheim Cup que se disputaba en Colorado. Las americanas partían como favoritas, pues Europa no había ganado nunca en suelo estadounidense. Sin embargo, el equipo europeo, que contaba con la presencia de tres representantes españolas (Beatriz Recari, Azahara Muñoz y Calota Ciganda), se impuso por primera vez en territorio enemigo. Y lo hizo a lo grande, con el resultado más abultado de la historia (10-18).

Además, el año 2013 ha sido muy positivo para los intereses del golf femenino español. En total, se han conseguido cuatro victorias, dos de la mano de Beatriz Recari (Kia Classic y Marathon Classic), una de Carlota Ciganda (Unicredit Ladies German Open) y otra de Azahara Muñoz (Lacoste Ladies Open de Francia). Asimismo, estas tres jugadoras han concluido el año entre las 40 mejores del mundo, siendo Beatriz Recari 19º, Azahara Muñoz, 31º y Carlota Ciganda, 39º.

*Fotos: Getty Images (1, 2 y 4) y Reuters (3).