Entrevista. Moisés Molina: "Llegó el momento de prohibir las peleas en la NHL"

Natural de Vancouver (Canadá), Moisés Molina llega a España (1981) en plena adolescencia deseoso de continuar ligado a su afición y deporte favorito, la NHL y el hockey hielo en general. No sin pocas dificultades logísticas, consigue seguir informado de todo lo acontecido al otro lado del océano atlántico de forma regular. Con el paso de los años (1995), le surge la posibilidad de formar parte del equipo de comentaristas que se encargará de poner voz a las nuevas y flamantes retransmisiones NHL que estrenará Sportmanía. 18 años más tarde, Moisés Molina, es una de las caras más reconocibles del hockey norte americano en nuestro país.

Pregunta: Con 14 años de edad llegó a España procedente de Canadá, polos opuestos en relación al seguimiento del hockey ¿le fue difícil continuar con la afición a la NHL dada la poca información disponible?

“Seguir la NHL durante los 80 era realmente complicado”

Respuesta: Si, claro. Hay que tener en cuenta que no existía internet, ni parabólicas, ni nada parecido. Recuerdo gastarme toda la paga en subscripciones a revistas -The Hockey News, Sporting News, algún Sports Illustrated-. Aprovechaba los viajes de conocidos y familiares para que me trajeran publicaciones y sobre todo prendas de vestir, camisetas, gorras, de mis equipos favoritos, (risas). Una vez en Madrid, mis padres se instalaron en el Barrio Bilbao (Ventas) y ahí se recibía las emisiones de AFRS -la radio de la base americana de Torrejón, como un tiro. Me tragaba todas sus retransmisiones deportivas además de los espacios deportivos que venían directamente producidos desde el otro lado del charco.

P: ¿Cuáles eran sus jugadores favoritos en ese momento?

R: A pesar de haber nacido y crecido en Vancouver, estamos hablando de finales de los '70, por lo tanto los Montreal Canadiens de las cuatro Copas consecutivas tuvieron una enorme influencia. Estaban cada sábado en el Hockey Night in Canada y todavía puedo recitar aquel equipo que dirigía Scotty Bowman de carrerilla: Lafleur, Dryden, Lapointe, Savard, Robinson, Gainey,Lemaire, Cournoyer..., pero mi auténtico ídolo era Pete Mahovlich, al que luego traspasaron a Pittsburgh a cambio de Pierre Larouche. Debió ser aquel gol que consiguió ante la Unión Soviética en el segundo partido de la Summit Series del '72 en Toronto, pero lo cierto es que me marcó. Luego por supuesto Bobby Orr, Phil Esposito, Gilbert Perrault, Bobby Clarke, Mike Bossy, el primer europeo que verdaderamente triunfó allí, el sueco Borje Salming y por supuesto, Wayne Gretzky que daba sus primeros pasos. Debo confesar que el descubrimiento del hockey soviético me causo una tremenda impresión. Recuerdo el impacto que supuso ver cómo se desenvolvía entre palos Tretiak. Y por supuesto, al mejor jugador fuera de la NHL que yo jamás haya visto: Valeri Kharlamov. Luego descubrí que era hijo de española.



P: Pasan los años y tiene la oportunidad de retransmitir la NHL por televisión ¿nos puede contar como sucedió?



“No había cogido un micrófono en mi vida”

R: ¡Echándole mucha cara! (Risas) En el año 1995 me entero que está a punto de aterrizar Canal Satélite Digital y que tienen pensado emitir las cuatro grandes ligas (NBA, NFL, NHL y MLB). Ni corto ni perezoso, empiezo a bombardear con currículums a José Antonio Ponseti, Alfredo Relaño -en aquel momento director de deportes de C+- y Cristina Diez, futura encargada de Sportmanía. Un día, ya por aburrimiento y cansancio imagino, me llaman para que me acerque a la Torre Picasso, antigua sede de C+ y ver qué quería. Recuerdo la entrevista con Juan Carlos Crespo como si fuera ayer. Les digo que si tienen pensando emitir NHL, yo soy su hombre, el que más controla, el que más sabe… ¡Madre mía! Todo esto sin haberme puesto delante de un micrófono en mi vida… Crespo, tras la entrevista y consiguiente prueba, me dice que me llamarían…, y efectivamente, me llamaron. Comencé a trabajar de costless lance, compaginándolo con mi trabajo en el departamento de Londres de una empresa de seguros española y me metieron en la redacción de Sportmanía, rodeándome de los mejores narradores y compañeros que uno pueda tener: Redondo, Barbero, Lopez Hervás, Benito, Pastor, De la Casa y Téllez más tarde… Tuve mucha suerte, fue una gran escuela.

P: Después de casi dos décadas de retransmisiones junto a Josean Redondo ¿cree que se han convertido en la cara más visible del hockey norteamericano en España?



R: Quiero pensar que sí. También es normal. Nunca antes se había emitido la NHL de manera tan regular en España y los aficionados que siguen esta competición te identifican con ello. También habría que recordar el programa que dirigía el “maestro” Redondo los sábados al mediodía “Esto es América”. Se convirtió en todo un escaparate y un referente, no solo del hockey hielo, sino de las majors americanas.



P: ¿Cómo ve la situación actual del hockey hielo en España, tanto a nivel de clubs como de selección?

“El hockey sobre hielo en España se encuentra estancado”

R: Estancado. Y no por falta de ganas. Me consta que Karlos Gordóvil está haciendo un gran trabajo desde la dirección técnica en la FEDH, tanto en el apartado masculino como en el femenino, que también existe. A Frank González, vicepresidente de hockey de la FEDH, pocos hay quién le gane en ilusión, ideas y ganas, pero no sé si es la falta de acuerdo entre los clubes, los propios equipos o algo que va más allá, esto no termina de arrancar. El hockey hielo español, mejor dicho, los jugadores españoles de hockey hielo, se merecen mayor reconocimiento.

P: ¿Ve un futuro más halagüeño?

R: Me consta que se está trabajando pero creo que hace falta más acuerdo y entendimiento entre clubes para que haya más competitividad. No entiendo la necesidad de algunos equipos en tener tantos jugadores extranjeros. Bajo mi punto de vista, desvirtúan la competición. En lugar de invertir tanto dinero en foráneos, deberían potenciar su base y fomentar el hockey hielo desde la cantera para que se practicara más y hubiera más niños y niñas jugando. Es tan sólo una opinión.



P: El paso de los años y la llegada de internet a la mayoría de hogares ha ayudado de manera exponencial a subir el seguimiento de la NHL en el estado Español, ¿se nota este crecimiento en forma de consultas y preguntas sobre la liga americana hacia su persona?



R: Absolutamente. No deja de sorprenderme que alguien se acerque a preguntarme que cómo veo a los Avalanche con Roy detrás del banquillo este año o cuánto va a afectar las lesiones a los Red Wings de cara al Winter Classic. Que cómo veo los JJOO de Sochi en Febrero. No falta tampoco la típica puyita contra los Canucks, como es lógico… (Risas).

P: El trato de los medios generalistas españoles hacía la NHL continúa a un nivel lamentable, reseñando solamente lo negativo del deporte, ¿por qué cree que únicamente sacan su parte más "oscura"?

“Los medios generalistas españoles ningunean el hockey”

R: Desconocimiento. Desconocimiento puro. No tienen el más mínimo interés por saber más allá de la crónica rosa diaria del deporte rey. Lo ningunean. Lo ningunean porque al no saber, ni conocer nada del deporte, se sienten vulnerables e intentan tapar sus carencias “deportivas” fijándose únicamente en la anécdota, en la gracia. No digo que lo censuren –las peleas-, en absoluto, faltaría más. Entiendo que una buena pelea pueda tener su “interés visual” como me dijo una vez un editor de un espacio deportivo de noticias, pero también deberían mostrarnos la espectacularidad, plasticidad y belleza que nos ofrece este deporte.

P: Como analista, comentarista y experto en hockey norteamericano que es, ¿ha mejorado la NHL el producto ofrecido con el paso de los años?



R: Sin duda. La supresión del pase de dos líneas ha sido fundamental en el desarrollo y la velocidad con la que se juega. Más para bien que para mal, ojo. No seamos cínicos. Esa supresión ha aumentado la velocidad pero también el número de lesiones y lesiones graves –conmociones cerebrales-, para qué andarnos por las ramas.



P: ¿Qué diferencias destacaría entre el hockey de los 80 y el actual?



R: El del físico de los jugadores. ¡Son enormes! No hace falta ver más que un partido de aquella década y compararlo con uno de ahora. Me hubiera gustado ver las caras que hubieran puesto los Esposito, Orr, Lafleur, Park, Ratelle, Clarke, Cheevers, Cashman, etc ., si les hubiera dicho alguien que después del entrenamiento, incluso después del partido, hay que hacer media hora de bici estática o hay que ir al cuarto de las pesas. Se hubieran muerto de la risa. Aparte de que el juego es vertiginoso. No olvidemos el componente del material que se usa hoy en día. Siempre lo comento con alguno de mis compañeros veteranos del CHMV: ¿te imaginas lo que podía haber hecho Kharlamov con estos patines que tenemos hoy en día?



P: La NHL, como liga ha visto aumentada su popularidad dentro de los EEUU de forma espectacular estas últimas campañas, firmando incluso grandes contratos televisivos (NBC) junto con unas audiencias más que notables ¿a qué se debe este creciente interés por el hockey en la tierra del tío Sam?

“El traspaso de Gretzky a Los Angeles, revolucionó el hockey en EEUU”

R: Todo esto viene del traspaso de Wayne Gretzky a Los Ángeles a finales de los ’80. Empezaron a salir pistas de hielo y de in-line como setas. No deja de sorprenderme la cantidad de chavales que empiezan a salir de lugares como California o Texas por poner un ejemplo. También hay que decir que la Asociación de Hockey de los EEUU ha hecho una labor impresionante en la formación de sus jugadores jóvenes. Puedes ver los últimos campeonatos junior, incluso sub 18 y los resultados están a la vista. Tanto en hombres como en mujeres. Es curioso, porque aquel equipo estadounidense que le ganó a Canadá la primera World Cup del ’96 –la antigua Canada Cup-, fueron todos criados a raíz del “Milagro” de Lake Placid’80. Los de la plata de Vancouver 2010, se inspiraron de alguna manera en aquellos Chelios, Leetch, Richter, Modano, Hull, Housley, Guerin y Amonte por nombrar unos cuantos. No hay duda que los Estados Unidos llevan haciendo los deberes muy bien desde hace tiempo. Y si consultan con Lou Lamoriello de vez en cuando, mejor… (Risas).

P: ¿Y en Canadá, continúa siendo el deporte rey?



R: ¿Acaso osas en dudarlo? Absolutamente. Mira que reniego de los “des-informativos” deportivos aquí en España. Y cuando vuelvo por allí, veo que es idéntico pero con hockey. Por desgracia, las tertulias elevadas de tono, programas de radio y demás locura que rodea al hockey hielo, es comparable al que existe aquí con el fútbol. Si no me crees, date una vuelta por Toronto y verás de lo que te estoy hablando. Peculiar prensa la que tienen por ahí…



P: El actual mapa de franquicias NHL cuenta con equipos en zonas poco dadas a la práctica del hockey ¿es el mejor escenario para la NHL o sería preferible reubicar algunas hacía el norte?



R: Absolutamente de acuerdo. Fíjate en los asientos vacíos de los partidos de Florida Panthers en Sunrise. Es inaudito. La aventura de Atlanta no fue la primera. Ya en los `70 (los Flames) abrieron mercado y comprobaron que no funcionó y tuvieron que abandonar Georgia para trasladarse a Calgary. Hay cosas que no se entienden. ¿Carolina en lugar de Connecticut? Por favor…



P: Corren rumores sobre una posible expansión de la liga, pasando de 30 a 32 equipos ¿Qué le parecería la idea?

“Sin ninguna duda, la NHL se expandirá a 32 franquicias”

R: No me cabe ninguna duda que habrá expansión y reubicación. Québec recuperará equipo y me imagino que volverán a denominarse “Nordiques”, al igual que sucediera hace un par de años con Winnipeg y estoy convencido de que cuando se termine de construir el nuevo pabellón multiusos en Seattle, habrá franquicias NBA y NHL. Una pena que los Supersonics no vuelvan con el actual equipo de Oklahoma City Thunder, pero eso ya es otra historia… También se habla mucho últimamente de Las Vegas, cosa que a mí particularmente, no me mola nada, pero en fin…, debe ser que soy muy mayor.

P: Precisamente los rumores empezaron con la implantación del nuevo realineamiento y el cambio en el sistema de clasificación para los playoffs ¿fueron unas modificaciones acertadas?



R: Yo diría que fueron necesarias. Sé que me dirás que hay una descompensación evidente, pero ha sido un mal necesario que se corregirá con la llegada de la expansión/reubicación a Québec y Seattle.



P: Centrándonos en lo deportivo ¿Cómo ve la actual campaña?



R: Entretenida, muy entretenida. Un tanto desigual en cuanto a conferencias. Potente, muy poderosa la Conferencia Oeste, pero también muy imprevisible. Acabo de ver el resumen del Senators-Penguins y Ottawa le ha metido cinco a Pittsburgh. Que de acuerdo, tenían bajas, pero aún así, le han metido cinco a Fleury y a Crosby. Esto está muy bien. Lo mismo con los Islanders -¡qué bueno es Tavares!-. Se han impuesto a Detroit en el “Joe”. Los Red Wings sí que andan diezmados por las bajas, sobre todo las de Franzen y Zetterberg. Una pena con el Winter Classic a la vuelta de la esquina.



P: ¿Qué equipos le están transmitiendo las mejores sensaciones?

“Los Kings y Sharks, de lo mejor de la temporada”

R: Los Ángeles y San José. Los Kings tienen un equipazo con un equilibrio tremendo. Pensaba que iban flaquear con la lesión de Jonathan Quick y sacan de la manga a Martin Jones. ¡Qué porterazo! Vaya ojo han tenido con él. No fue ni elegido en el draft. Recuerdo haberle visto con la selección sub20 de Canadá, creo que en 2010, terminó perdiendo la titularidad ante Jake Allen, luego entró por él en la final que perdieron ante los EEUU, pero nunca pensé que fuera a verle tan espectacular. Aunque esto de los porteros, ya sabes cómo funciona: va por rachas. En cuanto a San José, quiero verles en primavera. De momento, están jugando a un gran nivel. No me canso de ver repartir juego y asistencias a Joe Thornton. Que inteligencia para saber qué papel tiene que desempeñar y asumirlo. Lo de trasladar a Burns al ataque de manera fija ha sido un acierto y pedazo de temporada las Couture y Vlasic. Igual les vale una llamada para Sochi, ojo. Chicago en su línea. ¡Es que son muy buenos! Kane ha madurado para bien. Toews es siempre consistente, Sharpe parece que no está y bajo mi punto de vista es uno de los jugadores más infravalorados. Debería ir con Canadá a Sochi sin duda, y en defensa tienen una rotación que es la envidia de la competición: Keith, Seabrook, Oduya, Hjalmarsson, Leddy, Costka.

P: Desde el inicio de la temporada, los conjuntos de la conferencia Oeste se han mostrado superiores a los de la conferencia Este ¿a qué se debe tanta diferencia de potencial?



R: Es una gran pregunta… Yo no lo esperaba al inicio de temporada. Sobre todo por la cantidad de movimientos realizados por clubes en el Este. De las estrellas, lo que se dice super-estrellas, en el Este solo están manteniendo el nivel Ovechkin (como se nota que es año Olímpico y que se juega en Rusia) y si quieres Crosby, al cual no le veo aun al cien por cien. No me extraña por otra parte. Los golpes en la cabeza, siempre dejan secuelas y las dudas siempre son legítimas. Luego en el oeste, tienes a tantos buenos jugadores: Backes, Steen, Perry, Getzlaf, Kopitar, Kane, Toews, los Sedin,Kesler,Couture. El traslado de Detroit al Este, ha coincidido con su plaga de lesiones. De lo contrario, tanto Datsyuk como Zetterberg estarían ahí arriba en anotación. Menos mal que les queda Kronwall. Creo que hay más talento puro repartido por el Oeste que en el Este. Pero bueno, esto es como todo, no deja de ser mi opinión.



P: Colorado y Tampa Bay están siendo las revelaciones de la temporada después de finalizar el curso pasado de mala manera ¿los ve capacitados para mantener el nivel en lo que resta de la campaña regular?

“Yzerman es el gran artífice de la buena trayectoria de los Lightning”

R: Bien tirada. Me encantaría porque los dos están jugando muy bien a hockey. Quiero ver hasta dónde llega el “efecto Roy” en Colorado. Han capeado bien el “temporal” de su portero Varlamov y tienen un buen ataque liderados por Duchene –me encantaría que fuera a Sochi-. Se me queda un poco corto Landeskog. Espero más de él. También tienen que mejorar en contundencia defensiva. Será interesante ver como se desenvuelve Roy con esta plantilla sobre todo tras el parón olímpico. En cuanto a los “Bolts”, existe un culpable para el éxito de los “chicos de la bahía” y se sienta en el despacho de la gerencia: Stevie Yzerman. Se nota cuando hay alguien que hace las cosas con lógica. Ni la lesión, fea, feísima lesión de Stamkos ha podido con los Lightning. Que no se me olvide la extensión de “Stevie Y” sobre el hielo: Martin St. Louis, que grande. Otro al que deberían tener en cuenta a la hora de hacerle olímpico.

P: A nivel individual, ¿Qué jugadores le están sorprendiendo más gratamente en lo que llevamos de competición?



R: Bueno a ver…, como es evidente, al equipo que más veo es a Vancouver. De momento, les he visto todos los partidos jugados y me ha encantado Mike Santorelli. Eddie Lack me parece un dignísimo suplente de Roberto Luongo e incluso podría ser titular en otro equipo. En Montreal, Brendan Gallagher me parece formidable. En San José, Thomas Hertl tiene todas las condiciones para convertirse en una super-estrella. Siguiendo con los más jóvenes, en Boston, tanto Krug como Hamilton son el futuro de esa defensa y son extraordinarios. A Hamilton le vi jugar más de junior. Confieso que a Krug lo descubrí los pasados playoffs. Fantástico. Y debería ir con los EEUU a Rusia. Jonathan Huberdeau es un pena que esté en un mercado como Florida. Me gusta mucho un defensa, Eric Gelinas en New Jersey. Valery Nichuskin está confirmando lo que vimos de él como sub20 con Rusia y Morgan Rielly es víctima de un jugar con una exigencia máxima en Toronto para lo joven que es. Espero que no lo revienten. No hubiera estado mal que lo hubieran cedido para el Mundial sub20 que comienza ahora en Suecia. Una pena.



P: En el pasado draft, se dio mucho bombo a las cuatro primeras elecciones (McKinnon, Barkov, Drouin y Jones), ¿les ve con potencial para llegar al nivel de los Crosby, Ovechkin y Pietrangelo (por decir algunos)?



R: ¡Uff…!!! A ver…, Para empezar, yo a Jones le hubiera elegido más alto. Puedo vivir con McKinnon siendo el número uno, pero Jones podía haberlo sido perfectamente o podía haber salido segundo. Creo que el mal papel de su equipo (Portland) en la Memorial Cup, hizo bajar su valor. Barkov será un jugadorazo, tiene que mejorar su faceta defensiva y juega sin la presión de jugar en un mercado mediático. Vamos que termina de entrenar o jugar y se va a casa. Nadie le entrevista, ni un comentario por la calle, no le reconoce en el Starbucks, ya sabes… Drouin ha hecho bien, perdón “Stevie Y” ha hecho bien en mantenerle un año más en Halifax. Que termine de formarse. Dicho lo cual, no me importaría verle jugar los playoffs con los Lightning. Lo mismo puede decirse de su ex - compañero Nathan MacKinnon. En su caso, los Avalanche por medio de Patrick Roy, que le conoce bien por haber entrenado en contra, le está cuidado y llevando muy bien en su primer año en Colorado. En cuanto a lo del “potencial”, ¿quién sabe? Hay que esperar para verlo.



P: Últimamente y a raíz de la lesión de George Parros en el primer choque de la temporada, las peleas y su vinculación al hockey, son un constante debate en muchos foros y medios norte americanos ¿qué opina del tema, debería la NHL prohibirlas o por el contrario mantenerlas como hasta ahora?

“La NHL debería prohibir las peleas”

R: Sí. Sin andarse por las ramas. Es momento de que la NHL agarre el toro por los cuernos, haga frente a los “cavernícolas” que aun existen y erradiquen las peleas. Las prohíban vamos. Será complicado pero hay que hacerlo antes de que ocurra una fatalidad. Luego no habrá lugar para paños calientes. Lo comentaba con mi hija viendo el Vancouver-Boston la otra mañana. Pela entre Iginla y Kesler. Iggy termina con el dedo dislocado porque se le metió el dedo en el visor de Kesler. Además, hoy en día, ¿qué sentido tiene pegarse con la mayoría de los jugadores utilizando visor?

P: En poco más de un mes, la NHL dejará de ser el centro de atención del hockey mundial para dar paso a los JJOO de Sochi 2014, torneo que se prevé muy igualado ¿qué espera de él y cuáles son sus selecciones favoritas para llevarse la medalla de oro?



R: Antes de entrar en el debate de quién es favorito, hay que recordar algo que creo que es de máxima importancia. El hockey en Sochi se jugará, a diferencia de Vancouver, en pista olímpica o internacional. Es decir en 60 metros de largo por 30 de ancho. Dicho esto, podemos entrar en valorar las distintas opciones de unos y otros. Favoritos, obviamente los rusos. Juegan en casa, pero conociéndoles, pueden ser sus propios enemigos. La presión será enorme y estoy seguro que tendrán muchas ganas de vengar la derrota ante Canadá por 7-3 durante cuartos de final de los últimos Juegos. Tienen –los rusos-, un equipazo. Sin embargo, su portería me provoca dudas: ¿Varlamov, Nabokov? ¿Será posible que Bryzgalov? (risas) Canadá defiende el oro y veremos cómo se acomoda a la pista. Sin duda llevarán un equipo, al igual que los EEUU, que últimamente me gusta como compite. En cuanto al resto de europeos, veo a Suecia por delante de Finlandia, Eslovaquia y Rep. Checa por nombrar las principales.



P: Y ya que estamos en Rusia, cuna de grandes jugadores e históricos clubes ¿qué opinión le merece la KHL?



“La KHL es competitiva en gran parte a los petrodólares”

R: Competitiva y con grandes jugadores gracias a la inyección económica de los “petrodólares”. Se me sigue haciendo muy grande la pista cuando veo algún partido, no me extraña que intenten reducirla, al igual que hicieron hace tiempo en Finlandia. Por cierto, no estaría mal que la NHL, hiciera lo contrario. No digo que se vaya a los 30 metros de ancho, pero sí que le diera un metro a cada lado llegando a los 28.

P: ¿Es seria competidora al trono de mejor liga del mundo junto con la NHL?



R: Es seria porque cuenta con extraordinarios jugadores y porque pagan muy, pero que muy bien. En cuanto a “competidora” de la NHL, de momento no lo veo. Todo lo que rodea a la NHL –y me refiero a lo extra deportivo-, es de primerísima clase. Me refiero al trato que recibe el jugador por parte del patrón –de la franquicia-. Desde los desplazamientos, hasta los hoteles, las comodidades, todo es absolutamente de primerísimo nivel. Algo en lo que tiene que ver muy directamente la NHLPA (el sindicato). Esto es algo que no pasa desapercibido entre los jugadores y ex vox populi entre ellos.



P: La NHL dejó entrever una más que posible vuelta a Europa de cara a la temporada 2014/15 en forma de partidos oficiales, después de aparcarlos un par de campañas debido al lockout, ¿es positivo para la NHL realizar estas giras por tierras europeas?



R: Si quieren seguir continuar teniendo mercado en Europa y gran parte de sus jugadores provienen del viejo continente, están obligados a ello. El escaparte el formidable. Comenzar la temporada aquí me parece magnífico de cara a vender el producto.



P: Tiempo atrás se rumoreaba sobre una posible expansión europea de la NHL, creando franquicias NHL en varias ciudades del viejo continente ¿cree realmente que existía alguna posibilidad de tal desembarco o no dejaba de ser una quimera?



R: De momento imposible. Es más, quieren ver cómo le sale el experimento a la NFL. No me cabe ninguna duda que más temprano que tarde habrá una franquicia de fútbol americano en Londres y entonces será cuando vuelva a evaluar esa opción la NHL. De momento, una vuelta por Europa a principio de año está bien.



P: Volviendo al tema de las selecciones nacionales, estos próximos juegos olímpicos de invierno podrían ser los últimos en contar con los mejores jugadores del planeta, todo parece indicar que la NHL querría apostar de nuevo por resucitar la World Cup of Hockey y convertirlo en el torneo de referencia mundial por países ¿podría cuajar la idea?

“Sería lógica la vuelta de la World Cup of Hockey”

R: Y me parece normal. Lo que no es lógico es que en este 2014, año olímpico, también haya edición del Mundial IIHF unos meses después. La NHL está harta de ceder sus jugadores –recuerda que los jugadores tienen “dueños/franquicias” que les pagan mucho dinero- y éstos prefieran organizar una World Cup cada cuatro años del cual también obtengan beneficios. Lo más lógico, bajo mi punto de vista, sería participar en un Mundial/World Cup cada cuatro años y en los JJOO, con un intervalo de dos años entre competición y competición.