Winter Classic 2014: Toronto no se congela ante Detroit

El “concierto de año nuevo” en la NHL volvió a ser un espectáculo a la altura de lo esperado. Con unos números de record tanto en espectadores como en rating televisivo, el Winter Classic volvió a abrir el comienzo del año entre patines para que los Toronto Maple Leafs se llevaran el clásico por 3-2 ante los Detroit Red Wings en la suerte del Shootout, siendo la primera vez que un equipo canadiense disputaba este evento.

En unas condiciones adversas para el hockey los dos equipos saltaron al hielo eventual del Michigan Stadium con sus jerseys retros preparados para tal evento. En las gradas un total de 105,491 personas según datos oficiales habían pasado antes del comienzo del partido por toda clase de actos como la presentación del equipo femenino de la selección de USA que viajará los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. El día antes y con motivo de las celebraciones para el Winter Classic, se jugaron dos partidos con ex jugadores de los dos equipos. Los Wings en las dos ocasiones ganaron al equipo de Canadá por 5-4 y 6-3 respectivamente. En dichos partidos se pudieron volver a ver a jugadores míticos de ambos equipos como Jiri Fischer, Kevin Millar, Stew Gavin, Todd Warriner, Bredan Shanahan. Chir Chelios, Sergei Fedorov, Tie Domi, Steave Tomas y un largo número de ex estrellas del hielo.

El Winter Classic empezaba rápido como si los jugadores no quisieran estar parados debido a la nevada que no cesó durante todo el partido. Las asistencias estuvieron evacuando nieve del eventual hielo durante todo el partido de una forma exitosa para que los jugadores pudieran patinar sin restricciones. Los primeros en avisar fueron los Leafs con un leve disparo desde el medio del hielo por medio de Phil Kessel que Howard lograba atajar sin problemas. El primer periodo terminó sin goles tras una tira y afloja entre los dos equipos. No sería hasta el minuto 13 del segundo periodo cuando se movería el marcador. Los Red despejaban el disco y en el medio del hielo lograban patinar Zetterberg y Alfredsson juntos, llevando el primero el puck hasta el lateral para asistir con el pase de la muerte a Daniel para anotar el 1-0 inicial.

El 1-1 llegaría por parte de Riemsdyk tras ganar los Leafs un Face Off en Power Play a favor. El disco llegaba a Phil Kessel que disparaba para que el posterior rechace lo aprovechara James para anotar desde el aire con el Stick. Con este resultado empezaría el tercer periodo y Toronto marcaba en de forma parecida al empate tras ganar otro Face Off que Phanueuf aprovechaba para disparar entre los hierros para que Tyler Bozak empujara el disco en la portería de los Red. Los árbitros revisaron la jugada para determinar si Tyler había levantado el stick más de lo debido. Con el 1-2 para los de Canadá, los Red fueron a por el partido. Dekeyser y Kronwal lo intentaron pero fue Justin Abdelkader quien anotaría el empate tras robar los de Detroit el disco en zona de los Leafs. Con este resultado se llegaría al OT donde no hubo goles.

En el Shootut la nieve acumulada fue un factor importante ya que no se podía patinar y hacer malabarismos con el disco por lo que los jugadores debían de elegir bien sus forma de realizar los lanzamientos. Alfredsson y Riemsdyk fallarían para cada equipo en el primer lanzamiento. En el segundo lanzamiento Datsyuk para Detrot lograba engañar a Berniner para anotar el primer tanto. Por su parte Lupus hacía lo mismo para los Leafs tras un disparo certero. En la tercera ronda, Tatar comprobaba que las condiciones del hielo no eran las mejores y se dejaba el disco atascado y no lograba anotar. Bozak pondría el punto y fina a este Winter Classic al anotar su disparo y dar la victoria al equipo Canadiense.

Tras el partido el sentir de los jugadores de Toronto era especial por ser el primer equipo Canadiense en jugar este evento y hacerlo con victoria. Tyler Boza se mostraba contento tras el partido: "Es otro partido más en el que queríamos lograr la victoria, pero este era especial. Lo vamos a recordad el resto de nuestras vidas. La gente me preguntará, ¿Alguna vez jugasteis al aire libre? Podremos decir que si. Nos dirán, ¿ Y ganasteis?. Y volveremos a decir que si". Por su parte los jugadores de los Red a pesar de la derrota se mostraban contento por haber disputado este clásico. Justin Abdelkader recordaba su infancia cuando empezaba a patinar en el hielo: "Fue impresionante. Te hace recordar cuando jugabas de pequeño en el estanque o en el patio trasero de casa. Ha sido divertido".

Las estrellas del partido fueron: Jonathan Bernier (TOR), Jimmy Howard (DET) y Tyler Bozal (TOR).

La asistencia de 105,491 personas es la mayor lograda en un partido de hockey sobre hielo y se establece como nuevo record. El rating televisivo según la NBC fue de 2.9 durante la noche, por lo que supera a la edición del 2009.

Highlights del Partido