Dinamarca - Francia: dos ogros que quieren ser reyes de Europa

Dinamarca y Francia. Esas serán las dos selecciones que se jugarán hoy el Campeonato de Europa de Balonmano. La anfitriona contra la selección más exitosa de la historia. La selección más temible del momento contra la que hasta hace dos años lo ganaba todo. En definitiva, uno de los mejores partidos de balonmano que se puede ver en la actualidad.

Junto a España y Croacia, son los dos equipos que han dominado en los últimos años y que siempre han estado luchando por los puestos de honor en los campeonatos internacionales.

Dinamarca sobrevivió al relevo generacional

Antes de empezar el campeonato, todas las miradas estaban puestas en Dinamarca. Las razones eran tan abundantes como obvias. Dinamarca es, en términos generales, el equipo al que todos temen en estos últimos años. Tuvieron una época dorada entre 2006 y 2008. En ese lapso de tiempo fueron bronce en el Europeo de Suiza 2006, repitieron metal en el Mundial de Alemania 2007 y finalmente se subieron al cajón más alto del podio en el Europeo de Noruega 2008.

Pero esa generación se acabó y dio paso a otro grupo de jugadores que está volviendo a triunfar. Ya no integran el combinado nacional danés jugadores como el portero Kasper Hvidt o el lateral izquierdo Lasse Boesen. Los dos, con amplio pasado en Liga Asobal, fueron claves en el oro europeo de 2008. Pero más importante aún fue Lars Christiansen, máximo goleador en aquella ocasión. A la espera de lo que pueda llegar a conseguir Mikkel Hansen en su carrera, el extremo es el jugador más laureado, reconocido y valorado de la historia del balonmano danés. En su trayectoria con la selección anotó nada menos que 1503 goles. Para contrastar este dato, hay que tener en cuenta que el máximo goleador de la historia de España, el genial extremo Juanín García, anotó 822 goles vestido de rojo.

Dinamarca no echa de menos a Kasper Hvidt, apareció Niklas Landin Ahora son otros jugadores los que lideran a Dinamarca. Algunos, como el extremo derecho Hans Lindberg o el pivote Michael Knudsen, ya eran parte importante en aquel equipo. Otros eran aún adolescentes cuando su selección cosechó esos éxitos. El país de la península de Jutlandia no tuvo que llorar la retirada de Hvidt de la selección. Más que nada porque apareció otro portero que lleva camino de hacer pequeña la historia de su predecesor. Niklas Landin era un prometedor guardameta que militaba en la débil liga local y que había cosechado éxitos con las categorías inferiores de su selección, pero en 2011, en el Campeonato del Mundo de Suecia, se dio a conocer al mundo entero. Su extraordinaria envergadura, sus reflejos felinos, su porte bajo los palos y su técnica exquisita hacen de él el portero más temible de la actualidad, discutido quizás por el hispanoserbio Arpad Sterbik. Su actuación en aquel Mundial le valió el fichaje por el Rhein-Neckar Löwen alemán. Un portero de tal categoría tenía que jugar en la Bundesliga.

Junto a él, en ese mismo torneo empezó a forjarse la leyenda de un jugador excepcional. Su nombre, Mikkel Hansen. Los aficionados españoles ya le conocían, pues pasó dos temporadas en el FC Barcelona. Su espléndida campaña en el modesto Svendborg, con el que consiguió ganar la Liga de su país y jugar la Champions, y sus maravillosas actuaciones con las selecciones inferiores, hicieron que el club catalán se fijara en él y lo incorporara en el verano de 2008. Tenía apenas 20 años, era quizás demasiado joven. En las dos temporadas que pasó en Barcelona no consiguió asentarse en la rotación como se esperaba de él, aunque sí que dio muestras intermitentes de tener algo especial. En 2012 recibió una oferta irrechazable del AG Kobenhavn y decidió volver a su país. Enric Masip, director de la sección de balonmano del Barça, consideró que el joven danés no había demostrado unas cualidades y un comportamiento suficientes durante su etapa en el club como para igualar tan importante oferta. Un año después, cuando el club danés entró en crisis, decidió fichar por el PSG francés, del que es el buque insignia.

En aquel Mundial de 2011, Landin y Hansen fueron los líderes de una selección danesa que sorprendió al mundo del balonmano y se plantó en la final realizando el juego más atractivo de todos los participantes. Sin embargo, en aquella final terminaron sucumbiendo contra Francia, su rival esta tarde.

Pero un año más tarde se desquitaron venciendo el Campeonato de Europa disputado en Serbia. Allí, vencieron ante los anfitriones en la final, después de un torneo en el que empezaron sufriendo para pasar la primera fase, pero en el que fueron creciendo con el paso de los partidos para terminar levantando el trofeo. Mikkel Hansen, vital en la final, y Niklas Landin, ya tenían su primer oro.

Con estos precedentes, Dinamarca se plantó en el Mundial de España de hace un año como la selección a batir. Su juego a lo largo del campeonato no defraudó y poco a poco fueron avanzando rondas, derrotando claramente a todos sus rivales, hasta plantarse en la final. Lo que ocurrió entonces en el Palau Sant Jordi es de sobra conocido. El partido por el título, uno de los episodios más gloriosos del balonmano español, es a la vez uno de los momentos más humillantes de la historia de Dinamarca. El 35-19 final dejó claro que a los daneses les había sobrepasado la situación. Dos años después de quedarse con la plata mundialista, debían conformarse de nuevo con pisar el segundo escalón del podio.

El balonmano es "religión" en Dinamarca Ahora Dinamarca está en otra final, lo que significa que encadenan cuatro años protagonizando las finales de Mundiales y Europeos. La diferencia es que esta vez no jugarán contra la anfitriona, como en 2012 y 2013, sino que son ellos los que jugarán en casa, rodeados de su afición, que por otra parte es una de las más entendidas del mundo en lo que a balonmano se refiere. Allí el balonmano es casi religión, el deporte rey del que todos entienden, el que todos practican. Las audiencias de la televisión danesa así lo confirma. En 2013 las diez retransmisiones más vistas fueron partidos de balonmano, y 20 de las 25 primeras. La semifinal contra Croacia ocupa la primera posición con un 79% de 'share'.

Cambios en Dinamarca

La selección danesa mantiene el bloque que le hizo campeona de Europa en 2012 y subcampeona mundial en 2011 y 2013, pero hay cambios. El antes mencionado Lars Christiansen daba hace dos años sus últimos coletazos con la seleccion, pero por entonces su compatriota Anders Eggert ya se había hecho con el puesto de extremo izquierdo. Cuando en 2012 Landin necesitaba un relevo en la portería, salía a sustituirle Patrick Cleverly. En esta ocasión el lugarteniente del excepcional portero es otro cancerbero con un gran futuro, Jannick Green.

Ante las ausencias de Lauge Schmidt y Markussen, aparece Mensah Larssen En Serbia también destacó un joven central que por aquel entonces jugaba en el Silkeborg, Rasmus Lauge Schmidt. En la semifinal contra España hizo mucho daño a la defensa y fue el jugador más destacado del partido. Por desgracia, el hoy jugador del THW Kiel no puede estar presente en este campeonato por culpa de una lesión. El mismo motivo ha provocado la ausencia de otro joven jugador muy importante para Dinamarca, como el ex atlético Nikolaj Markussen. El espigado jugador de 211 cm de altura no podrá lucir su poderoso lanzamiento ni su gran finta al punto débil. En lugar de estos dos jugadores, ha crecido en relevancia el papel de Mads Mensah Larssen. El joven central de 22 años del Aalborg, que el año que viene militará en las filas del Rhein-Neckar, está siendo uno de los más destacados en ataque gracias a su gran lanzamiento en suspensión.

En defensa, Kasper Nielssen ha dejado de ser la referencia. Después de muchos años aprendiendo al lado de un defensor tan duro como efectivo, René Toft Hansen se ha convertido en el líder de la zaga danesa. Su nuevo compañero de fatigas, que ya apareció en el Mundial del pasado año, es Henrik Mollgaard. Los dos están dando estabilidad atrás a Dinamarca, aunque están teniendo algunos problemas para controlar a los pivotes rivales. Ahí tendrá Francia una de las opciones para hacer daño a su rival, todo dependerá de lo hábil que esté Sorhaindo en la línea de seis metros.

Francia y Dinamarca se reparten los cuatro últimos Europeos

Desde que Alemania se proclamara campeona continental en 2004, ninguna selección distinta de Francia o Dinamarca ha conseguido alzarse como la mejor del Viejo Continente. En 2006 Francia se impuso en la final a España y comenzó una historia dorada que le llevó a acumular dos oros continentales, dos oros mundiales y dos oros olímpicos en seis años.

En 2008 fue Dinamarca la que se hizo con el metal más preciado, con aquella exhibición de Kasper Hvidt en la final contra Croacia. Dos años después volvió a ganar Francia, dejando a Croacia de nuevo con la miel en los labios. Y la pasada edición terminó con el triunfo danés en Serbia.

No será 2014 el año que vea a una selección distinta erigirse como la reina de Europa. Francia y Dinamarca competirán por sumar su tercer título y quedarse a un solo entorchado de la mítica selección de Suecia. La histórica selección escandinava que lideró Magnus Wislander consiguió vencer en cuatro de las primeras cinco ediciones (1994, 1998, 2000 y 2002) y lidera el medallero continental.

Francia quiere resurgir

Bajo la dirección en el banquillo de Claude Onesta, la selección bleu ha protagonizado la historia más exitosa que el balonmano ha visto jamás. Hay tres competiciones de selecciones que consagran a todo jugador y equipo de balonmano: Mundial, Europeo y Juegos Olímpicos. Francia ha encadenado un ciclo exitoso de seis años en el que ha conseguido vencer dos veces cada uno. Desde 2006 ha ganado dos de los cuatro Europeos disputados, dos de los cuatro Mundiales jugados y las dos ediciones de los Juegos Olímpicos que han tenido lugar.

Un jugador, Nikola Karabatic, ha sido el líder de una generación de jugadores irrepetibles que poco a poco han ido dando paso a otros jugadores más jóvenes. En el inicio de esta historia, a Karabatic le acompañaba Omeyer en la portería, Guigou y Abalo en los extremos, Narcisse, Abati y Jerome Fernandez en los laterales, Bertrand Gille en el pivote y Didier la Roca Dinart como especialista defensivo. Salvo los dos últimos, todos siguen formando parte de la selección francesa en este campeonato.

Pero lo cierto es que el ciclo victorioso de Francia se está alargando más de lo esperado. Parecen empeñados en resurgir de sus cenizas cual ave fénix cada vez que alguien duda de ellos. Cuando en el Europeo de 2012 la selección francesa fracasó estrepitosamente, las voces críticas se alzaron para asegurar que esos chicos habían ganado ya todo lo que tenían que ganar. Sin embargo, pocos meses después se rehicieron para repetir victoria en los Juegos Olímpicos de Londres.

Francia responde una y otra vez a los que aseguran que terminó su ciclo Un año después, en el Mundial de España, no pasaron de los cuartos de final. Cayeron ante Croacia de forma contundente. De nuevo se escuchó que Francia había cerrado un ciclo. Pero estos jugadores no se rinden, se resisten a aceptar que su tiempo ya pasó. Están sedientos de éxito y lo ganado hasta ahora no les parece suficiente. En este Europeo han vuelto a colarse en una final, venciendo por el camino a rivales de la talla de Croacia y España. En la semifinal se deshicieron de la campeona del mundo sin compasión, demostrando en los minutos finales que por más que pasen los años, eso no hace sino enriquecerles, dotándoles de la experiencia necesaria para ser los mejores en las situaciones de tensión.

Los seis oros mencionados hacen de les Experts la generación más exitosa de la historia del balonmano. La selección sueca de la década de los '90 y principios del siglo XXI ganó dos oros mundiales y cuatro títulos europeos, pero nunca pudo proclamarse campeona olímpica. Hasta en tres ocasiones se quedaron con las ganas, perdiendo de forma consecutiva las finales de Barcelona 1992 ante el Equipo Unificado, de Atlanta 1996 ante Croacia y de Sidney 2000 ante Rusia. También se quedó muy cerca en cuanto a éxitos la Rusia de Lavrov. Entre 1993 y 2000 ganaron dos Mundiales, un Europeo y unos Juegos Olímpicos. Pero ninguna ha alcanzado las cotas de esta selección francesa.

El equipo nacional francés ha ido cambiando con el paso del tiempo. Bertrand Gille y Dinart se retiraron para dar paso a la savia nueva. La responsabilidad en el pivote es ahora para el jugador del Barça Cedric Sorhaindo. Tampoco Joel Abati es ya parte de este equipo. Su lugar como lateral derecho lo ocupó en los últimos años Xavier Barachet. El ex jugador del Atlético de Madrid no está presente en este campeonato por culpa de una lesión, por lo que en su lugar tuvieron que llamar a un extremo como Valentin Porte. Pese a no jugar en su posición habitual, el joven jugador del Toulouse está siendo muy importante en ataque, demostrando una capacidad de lanzamiento que no se le conocía y una gran habilidad en el pase. También ha sido importante en los últimos años el potente lateral William Accambray, aunque en este Europeo su rendimiento está dejando algunas dudas.

El último precedente fue una final

La última vez que Dinamarca y Francia se enfrentaron en una cancha de balonmano en partido oficial fue en la histórica final del Mundial 2011. La victoria de los galos en la prórroga fue uno de los capítulos más gloriosos del balonmano en los últimos tiempos.

Landin, Karabatic y Hansen regalaron al mundo una final de película En el primer tiempo de aquel partido Francia tomó la manija en la primera mitad, gracias a la actuación de Nikola Karabatic y Xavier Barachet en ataque. Se fueron al descanso venciendo por tres goles (15-12), pero en el segundo tiempo llegó la reacción de Dinamarca de la mano de un Mikkel Hansen soberbio que demostraba en la final todo lo que venía apuntando a lo largo del campeonato. Con su noveno gol empataba el partido a 25 cuando quedaban diez minutos de partido.

Francia volvió a distanciarse hasta el 29-27 en los últimos cinco minutos, pero entonces apareció Landin para permitir a su equipo empatar. Karabatic puso el 31-30 en el marcador cuando apenas restaban unos segundos, pero casi sobre el pitido final Bo Spellerberg martilleó la meta de Omeyer para llevar el partido a la prórroga.

En el tiempo extra, tres paradas de Landin (incluyendo una de penalti) dieron a Dinamarca la oportunidad de mandar en el marcador por primera vez en el partido con el 32-33, pero entre Karabatic, con su décimo gol, y Guigou volvieron a poner a Francia al mando. Dos goles de Jerome Fernandez parecieron decidir el partido, pero resurgió Mikkel Hansen con su gol número 12 para poner a su equipo a un gol a falta de 20 segundos. Pero en esos últimos segundos de nervios Guigou se encargó de cerrar el partido y dar a Francia un nuevo título mundial. El 37-35 final será recordado para siempre.

Antes de empezar este Campeonato de Europa, las dos selecciones se encontraron en la Golden League, un torneo amistoso y que servía como preparación para la competición oficial. Fue el pasado 5 de enero y el partido terminó con victoria danesa por 29-28, con gol de Hansen en el último segundo.

La Liga Asobal, representada en la final

En tiempos no muy lejanos, cualquier selección que se plantara en las rondas finales de los grandes campeonatos reunía en sus filas a un gran número de jugadores que militaban en clubes de la Liga Asobal. Ahora los tiempos han cambiado y sólo el FC Barcelona es capaz de incorporar a los mejores jugadores extranjeros en su equipo. Tres componentes del conjunto azulgrana participarán en esta final. Serán Nikola Karabatic y Cedric Sorhaindo Francia y Jesper Brian Noddesbo por Dinamarca.

Leónidas es el alma del equipo galo, el líder tanto en ataque como en defensa, y gran parte de las opciones galas pasan por la dirección y los goles que pueda aportar el astro francés. Sorhaindo es el único pivote fiable del equipo de Onesta, ya que Anic no es un jugador a priori fiable para un partido tan importante como este.

Noddesbo será de la partida para deleitar con sus roscas Por su parte, Noddesbo estuvo cerca de perderse esta final. El pivote tiene dura competencia en su selección con compañeros de posición tan importantes como René Toft Hansen y Michael Knudsen. En el primer partido de la Main Round, contra España, el técnico Ulrik Wilbek decidió dejar fuera del equipo al jugador del Barcelona para dar entrada al extremo Anders Eggert, que se había recuperado de una lesión. Pero en los últimos encuentros Noddesbo a vuelto a la rotación danesa, en detrimento de Casper Mortensen. En la final se podrá disfrutar de ese lanzamiento en rosca desde el pivote que ha patentado el jugador del Barça.

Otros jugadores han pasado por equipos españoles: Bo Spellerberg (Cantabria), Mikkel Hansen (FC Barcelona), Luc Abalo (Ciudad Real y Atlético de Madrid), Jerome Fernandez (FC Barcelona y Ciudad Real) y Guillaume Joli (Valladolid).

También habrá participación española representada en el arbitraje. La pareja que forman Óscar Raluy y Ángel Sabroso ha sido designada para arbitrar la final. Los canarios, para muchos los mejores colegiados del mundo, fueron precisamente los encargados de impartir justicia en la final del Mundial 2011, con los mismos protagonistas.