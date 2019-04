Entrevista. Enrique Meneses: "Deporte y familia, el atletismo lo permite y además obteniendo buenos resultados"

Estamos ante un tipo que ha sido duatleta y triatleta internacional reconvertido al atletismo. Nos dedica su tiempo durante una hora de entrevista y media de charla formal. Se percibe deporte en todo lo que le rodea y lo que transmite al hablar. Y es que como el mismo dice es un hombre “multideporte”. Un romántico de esto. Con él hablamos de la situación social, política deportiva y de la familia aparte de deporte y atletismo.

Pregunta. Podríamos hablar del Enrique Meneses trabajador (coordinador deportivo), del deportista o del familiar. Quién mejor que usted mismo para definirse.

Respuesta. Enrique Meneses es un “personaje” que se compone de tres partes que le dan equilibrio en el día a día. Deporte, trabajo y lo más importante, la familia.

P. Triatlón, duatlón y atletismo. ¿Cómo es su relación con el deporte?

R. El atletismo me ha venido por la parte familiar. Cuando mas enserio me tomé el deporte, practicaba duatlón y triatlón, donde llegaron mis mayores éxitos internacionales. Entonces el atletismo lo utilizaba para preparar pruebas de du y tri, lo sorprendente fue que se me daba bien. Tenía buen rendimiento para lo que entrenaba. Al final, conciliar la vida familiar y deportiva se hizo más difícil, en parte porque el triatlón absorbe tu tiempo y si quería disfrutar un poco de cada parte, familia y deporte, el atletismo lo permitía y además obteniendo buenos resultados.

P. Tres disciplinas, ciclismo, natación y atletismo. ¿Siente algún tipo de especial predilección por alguna de las tres modalidades?

R. Lo cierto es que soy muy aficionado al deporte en general, por esto el triatlón me da multideporte, tocar varios palos y disfrutar con lo que me aporta cada disciplina, aunque es cierto que es el que peor se me da de los tres. Mi hándicap es la natación, nunca la he entrenado y no fui de los niños que estuvo pronto en una piscina, ya a edades adultas es más difícil que este deporte te permita llegar a niveles óptimos para dar un mejor rendimiento. Eso no quita que para mí el triatlón sea lo más divertido. El atletismo en su caso es el deporte de condiciones más innatas que tengo. Si el tiempo me lo permite volveré al triatlón, que es el que encaja mejor con lo que significa para mí el deporte, como ya he dicho, disfrutar con cada cosa que hago.

P. ¿Y la disciplina más dura?

R. Es una pregunta difícil ya que si hablamos con un maratoniano nos contará de la exigencia de su prueba, pero en mi experiencia personal, los días mas duros los he pasado encima de una bici. Etapas míticas, puerto de Mijares granizando o nevando. El ciclismo. La sensación de sufrimiento o dolor encima de una bici.

P. Un multideporte como usted mismo se ha calificado ha pasado por varias etapas deportivas. ¿Con cuál se quedaría?

R. Con ninguna en especial. De cada una he cogido cosas. Nunca he llegado a saturarme de ninguno de los deportes que he practicado. Todas me han portado cosas positivas y muy pocas negativas.

P. Actualmente, ¿cómo es un día normal en su vida?

R. Madrugar para hacer un desayuno temprano y realizar la sesión principal de entrenamiento antes del horario laboral. De 11 a 19 tengo mi etapa laboral y cuando esta acaba empieza mi vida familiar. Los fines de semana los aprovecho para realizar los entrenamientos más serios ya que dispongo de más tiempo y puedo entrenar en grupo.

P. Háblenos de su grupo de entrenamiento.

R. Pedro García García es el entrenador de la escuela de atletismo de Fuenlabrada. Él es mi mentor, me facilita el entrenamiento e intento hacer lo que puedo. Nuestra complicidad hace que nos adaptemos el uno al otro.

P. Sobre la metodología de entrenamiento parecen coexistir dos mundos, el tipo de entrenadores que basan su metodología en acumular kilómetros y carga y otros que lo basan en recuperación y asimilación. Su entrenador, y usted, ¿por qué se decantan?

R. La verdad es que yo me vi forzado a realizar el segundo tipo de entrenamiento, la asimilación, el de estar descansado. No sé de qué manera me hubiera influido el otro tipo. Si hubiese tenido más disponibilidad y hubiese hecho más kilómetros o más específico el entrenamiento. Ni lo sé ni lo sabremos. Es verdad que yo he tenido muy buenos resultados teniendo poca carga de entrenamiento. Eso me ha permitido no saturarme mucho pudiendo alargar mi vida deportiva. Tengo que buscar el equilibrio entre entrenamiento y descanso con el resto de actividades. A nivel psicológico también es muy importante estar fresco y motivado para tener muchas ganas al llegar al objetivo principal.

P. Esto último, el entrenamiento, ha debido de ir variando a lo largo de su carrera deportiva. ¿Cómo se prepara un campeón de España de carreras de montaña?

R. La montaña no es algo que entrene específicamente. Lo suelo encajar a medida que avanza la temporada de atletismo. La primera parte es el cross, que es una de las pruebas que más disfruto y donde los clubes en los que he estado buscan siempre mi máximo rendimiento. Finalizada la etapa de cross, tenía dos opciones, pista o ruta. En la pista nunca me vi con condiciones para realizar grandes marcas. Así que tenía ruta o montaña, la cual apareció por sorpresa y de forma reciente. Solo llevo tres campeonatos de España y otros tres de Europa. Y luego alguna prueba de la federación por montaña. La base del entrenamiento la da el cross y luego antes del campeonato de España realizo el mismo entreno en contexto de montaña. Eso te da la fuerza necesaria para afrontar estas carreras. Y te facilita mayor coordinación para superar los distintos obstáculos.

P. Habla de carreras de montaña y carreras por montaña. ¿Qué diferencia hay?

R. Las carreras de montaña están organizadas por la federación de atletismo. Doce o trece kilómetros sin perfiles de desniveles tan fuertes y comparados con el cross son carreras más lentas aunque existen zonas de pista donde puedes correr. Las carreras por montaña son más largas con mayor desnivel y tramos más técnicos. Por mi experiencia en las Carreras por montaña de la Pedriza y la de La Cuerda Larga prácticamente no puedes correr ya que debes de ir atento por donde trazar siguiendo balizas porque no tienes caminos claros. Es otro tipo de deporte y te exige practicarlo en plena montaña.

P. Trabajando en un gimnasio y si sumamos su experiencia en competición en la montaña, el entrenamiento específico de fuerza considerará que es básico pero, ¿en qué medida lo realiza?

R. Es muy importante a nivel de prevención de lesiones. El acondicionamiento físico es esencial tanto para mejorar fuerza y prevención de lesiones. En mi caso el trabajo de fuerza lo hago fuera de gimnasio ya que es mi centro habitual de trabajo y lógicamente cuando acabas tu jornada quieres desconectar.

P. Otro de los pilares básicos de un gran rendimiento deportivo junto con entrenamiento y el descanso es la alimentación. ¿La lleva estricta o la cuida?

R. Nunca la he controlado. Procuro comer saludable y organizarme bien las comidas pero por suerte mi complexión es delgada y no necesito cuidarme la alimentación. Hay épocas del año con largos descansos en las que solo he subido un par de kilos de lo que normalmente tienes cuando estás competitivo.

P. Dicen sus compañeros de entrenamiento, que les sorprendía el hecho de que siempre tenía frío y puede estar relacionado con esto, una genética que le hace tener un índice de grasa corporal bajo.

R. Existe una anécdota curiosa respecto a esto. De cara a un europeo estaba en mi mejor momento de forma y así me lo hizo saber un médico del consejo superior de deportes visto desde un test de esfuerzo, excepto una pequeña pega. El índice de grasa era muy bajo. El día de esa misma competición (europeo de Zeit, Alemania 2002), en el sector ciclista empezó a llover y los grados bajaron. Esto me generó temblores, espasmos musculares que casi me tiraron de la bici. Hasta que pasó este sector no me encontré nada bien. En cuanto me bajé de la bici me notaba con calambres y podía correr pero de muy malas maneras. Cuando el cuerpo volvió a entrar en calor pude recuperar mucho. Aun así fui quinto y si no hubiera tenido esos problemas de frío hubiera estado mucho más adelante.

P. Está compitiendo en élite pero ya tiene edad de competir en veteranos. ¿Se lo plantea?

R. Esto a mi me chocaba un poco. De hecho he empezado a hacerlo en 2013 porque de camino hacia el campeonato de España de cross por Clubes coincidí con Landa (antiguo seleccionador de fondo). El me preguntó si participaba en el campeonato de Europa de veteranos de cross. Yo ni me había enterado porque mientras tenga nivel élite prefiero seguir ahí. En este caso le dije que si me gustaría correr. Era en el hipódromo de Lasarte, para mí la cuna del cross, una prueba muy apetecible. El caso es que ya habían cerrado inscripciones pero me hicieron un hueco. Participé en el campeonato de Europa de veteranos y conseguí ganar. Entré en la prueba de 40 a 45 años. Miraba a mi alrededor y no me sentía identificado con los rivales que iba a tener. Al final pensé que eran cinco kilómetros para disfrutar y me lancé a correr. Enseguida me quedé solo y gané.

P. Pasemos a dar una vuelta por la actualidad social y deportiva. La crisis económica está pasando factura, y el deporte lo está notando. Un campeón de España de carreras de montaña, un deportista élite, atleta en su caso, ¿podría vivir solo de correr?

R. Es realmente difícil. En estos últimos tres años en el Guadalajara he convivido con atletas de primera línea. He tenido la desgracia de ver los esfuerzos que tenían que hacer para sacar cierto dinero en un cross a pesar de estar lesionados para llevar a casa lo que le pide el mes. Hoy es complicado. Hay insignias del atletismo con la imagen y resultados en años anteriores que hoy por hoy pueden vivir de esto, pero el resto, a título personal por lo que he vivido, lo veo muy complicado. Es más, los clubes están luchando mucho por sobrevivir. Es para echarse las manos a la cabeza cuando te hablan de las cifras que va a ganar un campeón de Europa. Todos tenemos la mala sensación de que esto va a ir a menos. El año que tenemos por delante es complicado.

P. Conocerá que ha habido polémica por que muchos atletas desean incluir su propia publicidad en los trajes. ¿Cuál es su opinión en este tipo de medidas?

R. Ahora mismo hay que hacer un esfuerzo por parte de todos. Si queremos tener cierto papel a nivel profesional, tenemos que procurar que el atleta se dedique al deporte al cien por cien. Hay que dar facilidades. Lo que hace unos años podía parecer incompatible hoy hay que estudiarlo. Tenemos que mirar primero de todos por el atleta que es el que se pega en la pista y es el que va asacar adelante el deporte en si. Buscar un punto de equilibrio entre atletas, federaciones y publicidad. Sentarse y ceder ambas partes. No creo que estén sabiendo hacerlo y el momento exige a que se llegue a un consenso. La situación actual es una oportunidad y esto debe servir para formar nuevos caminos.

P. Igual es que los puestos de la federación vienen más por lo político que lo deportivo. A lo largo de tu trayectoria, ¿cómo ha visto las medidas implantadas en España?

R. No es algo de lo que tenga un conocimiento cercano. No me gusta hablar de algo que desconozco. Quisiera tener mayor número de detalles. Con los problemas que se están dando supongo que todos deberíamos conocer más datos reales a los que se enfrentan las federaciones. Conviene documentarse bien, lo que valen un juez, organización, ayuntamiento, seguros, etc. No se debería hablar muy a la ligera. Por su parte las organizaciones de las pruebas así como las federaciones pienso que deberían ser muy transparentes en cuanto a los números que manejan.

P. Madrid 2020, ¿le ilusionaba el proyecto?

R. Si como deportista y viviendo en Madrid me ilusionaba y me duele no haber sido elegidos. Quizá no era el momento ideal para la situación económica del país. Ojala hubiéramos tenido la oportunidad en otros años. La imagen España no está siendo buena de cara al exterior. La percepción de otros países respecto al nuestro puede ser muy dura. El hecho de habernos presentado tres veces y no haber sido elegidos como candidatos supongo que les debería hacer reflexionar y buscar el motivo de lo que no estamos haciendo bien.

P. Después de esto parece que el futuro es negro.

R. Dentro de las dificultades que pueda darse por esto, creo que a los que nos gusta nuestro deporte vamos a seguir practicándolo independientemente de tener más o menos ayudas.

P. A nivel popular si, la gente seguirá practicando deporte pero a nivel élite lo veo más difícil.

R. Creo que como se está enfocando el deporte de élite en los próximos años va a ir a la baja. Por compañeros que en su día se dedicaron cien por cien y hoy no pueden. Ya es cuestión de cada uno. Hay que valorar y ver si el sacrificio merece la pena. Llevar a la balanza y ver si vale la pena. Mirar el rendimiento económico, siempre y cuando se den los resultados, y tener claro que en el caso que no se den buscarte otro futuro. Hoy por hoy fuera de los deportes espectáculo, llámense fútbol o baloncesto, lo veo complicado.

P. Estamos presenciando una fuga de cerebros de deportistas jóvenes que emigran a otro país para poder dedicarse plenamente. Esto al fin y al cabo es perder el talento nacional.

R. O bien haces eso o bien si no tomarte el deporte teniendo una alternativa laboral. En el atletismo esto último se está dando. A la vez que te construyes un camino como deportista debe haber otro que te respalde esa carrera pero claro, eso hace que los objetivos no sean los mejores. Al menos tu situación va a estar más fortalecida.

P. Dejemos de lado la crudeza de la realidad y pasemos al lado más personal. Un deportista necesita tiempo para él. Entrenamientos, viajes y concentraciones. ¿Cómo ha llevado esto su familia?

R. Hay que dosificar y saber gestionarlo. Tengo suerte porque a mi familia también le gusta el deporte. Mi chica ha sido deportista de élite a pesar de que decidiera tomar otro camino. Esto tanto a ella como al resto de mi familia les ha dado un conocimiento de mi relación deportiva que hace que les guste que yo siga siendo deportista. También es cierto que hay fases de la temporada en que esto satura. Una de las soluciones es que en mis viajes me acompañen, incorporar deporte y familia en estos. Luego en el día a día, organizar más la agenda. Tienes unas horas muy concretas para entrenar y si no lo aprovechas no lo vas a hacer. Esto te convierte en más disciplinado.

P. Como hubiera sido su vida si a su hermano Julio no le hubiera gustado el deporte.

R. No lo sé. En un primer momento fui yo quien lo enganchó a él a este mundo, lo que si es verdad es que desde que empezamos con el duatlón fue algo que ambos pudimos compartir y esto también ha hecho que sea todo más bonito. Mi hermano al final ha sido mi amigo. Hemos pasado muy buenos y muy malos momentos juntos y esto hace que exista un ‘feeling’ muy grande. Mi hermana también hizo atletismo y esto nos ha unido mucho más.

P. A la hora de entrenar, ¿quién aporta más a quién?

R. Con mi hermano salvo una temporada no he coincidido en entrenamientos de plantilla. Cuando quedamos es para hacer algún tipo de rodaje pero no suele ser un entrenamiento duro de series. Son salidas saludables de hermanos- amigos y mucha charla.

P. Dani Rodríguez ha sido un gran admirador de los hermanos Meneses. Copiaba hasta la metodología de su entrenamiento y ahora está cosechando grandes resultados. ¿Qué se siente cuando un pupilo llega a estos niveles?

R. Mi hermano y yo nos sentimos orgullosos de cualquiera que hable positivamente de nosotros. Me satisface que quien haga esto sea un niño de escuela. No éramos conscientes pero si que cuando estábamos en el triatlón éramos la imagen para muchos de estos niños. Esto es lo que sucede con Dani. Cuando él se estaba formando nos veía ganar títulos, convocatorias con la selección. Además veía como esto no afectaba a mi persona. Eso a ellos también se les ha quedado marcado. Ver como nos tomábamos los entrenamientos. Cuando salían con nosotros las primeras veces se sorprendían, no siempre entrenábamos ‘a muerte’. Veían otra metodología de entrenamiento. Y esto les sorprendía mucho.

P. Se le dan bien los patines. ¿Una nueva modalidad a explotar?

R. Yo era muy ‘roller’. Tenía el record de salto de altura con patines de este tipo y de longitud casi. Pero bueno es una faceta más de joven multideporte y los patines fueron una moda. Coincidió que todos mis amigos decidieron comprarse patines. Una fase muy bonita porque en pocas ocasiones he tenido la oportunidad de coincidir con mis amigos haciendo un deporte.

P. Para acabar ¿Que máxima aplica a su vida?

R. Ahora mi familia, salud y el que tiene un poco de vida lo sabe. Seguir haciendo deporte, grupo de amigos y ser capaces de compartir lo que tenemos.