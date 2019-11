Rusia - España: semifinal con aroma a clásico continental

Las selecciones de Rusia y España disputarán a partir de las 20:30 horas, la segunda semifinal de la Eurocopa de Fútbol Sala Bélgica 2014 en el Sportpaleis de Amberes. Rusos y españoles se jugarán el partido de los partidos a nivel continental por un puesto en la gran final. Este apasionante duelo será, precisamente, la reedición de la finalísima de la pasada edición en la Euro Croacia 2012.

El destino ha querido juntar en semifinales a las dos grandes potencias europeas, los dos equipos más en forma y las máximas favoritas de cara al título. Sin duda, una final anticipada que enfrentará a los de Sergei Skorovhich y José Venancio López, que llegan a este partido con unos números muy similares en el torneo. Los primeros, encuadrados en el Grupo B, comenzaron la competición goleando 7-1 a Holanda para posteriormente empatar con Portugal 4-4. Una mayor diferencia de goles con los lusos les hizo pasar como primeros y enfrentarse en los cuartos de final a Rumanía a la que arrollaron por un claro 0-6.

Por su parte, los españoles fueron de menos a más. Tras ceder un sorprendente empate a tres ante Croacia en su debut, arrolló sin compasión a la República Checa por 1-8 y así alcanzar el liderato del Grupo C. Su cruce en cuartos de final les midió a Eslovenia de la que también se deshizo sin mayores problemas con un marcador de 0-4, un encuentro donde la roja controló de principio a fin a su rival.

Así llegan

No es ningún descubrimiento el decir que Rusia y España presentan los combinados más fuertes del Europeo, desde el respeto que merecen las otras semifinalistas Portugal e Italia, también con enormes futbolistas de la talla de Ricardinho, Cardinal o Saad. Sin embargo, rusos y españoles han demostrado históricamente sobre la cancha estar un peldaño por encima de estas últimas.

En la presente Euro Bélgica 2014, la subcampeona ha transmitido mejores sensaciones que la actual poseedora del título, peligrosa en todas sus líneas, sólida defensivamente y escoltada por el nombrado Mejor Portero del Mundo Gustavo, experimentada con jugadores como Sergeev, Pereverzev o Pula. Y arriba, pólvora pura: la magia de Cirilo y el pichichi del torneo Eder Lima con 7 goles. Sin duda, el rival más peligroso que se puede encontrar España en su camino por reconquistar, por quinta vez consecutiva, el trono continental.

Pero la selección española tiene algo a su favor: el factor psicológico. Skorovich hasta ha creado reuniones pretorneo con exjugadores de la única selección rusa que ha podido con España (en penaltis, en la Eurocopa 1999). Y es que 19 partidos sin poder vencer, con 16 derrotas y tan solo 3 empates, sumado a dos estrellas en el pecho y seis europeos son demasiado peso en las espaldas rusas.

Hablando de lo meramente deportivo, no hay que engañarse. Los de Venancio López no son la apisonadora de antaño, su juego ha generado algunas dudas y solo la calidad en la finalización es la principal arma contra los rivales que se ha encontrado hasta el momento. Ahora le llega el más difícil todavía y, además, no podrá contar con Torras -lesionado- ni con Ortiz -sancionado-.

Pero todo español aficionado al fútbol sala debe ser positivo. Es la hora de los guerreros de La Roja de las Dos Estrellas, del Mejor Jugador del Mundo Sergio Lozano, de Fernandao, Miguelín, Aicardo, Lin, etc. Confianza en ellos hay. Y mucha, además. Son los campeones y aunque no sean favoritos -quizás por primera vez en su historia- todavía no hay nadie que les haya podido quitar un Europeo desde hace más de una década.

José Venancio López: “Somos una selección ganadora”

El seleccionador español analizó en la previa el choque que medirá a su selección frente a Rusia, un duelo que afrontará con las bajas en defensa de Jordi Torras y Carlos Ortiz. A pesar de esta circunstancia, José Venancio López aseguró que “alguien tiene que hacer ese trabajo sobre los pívots rusos. Tenemos que barajar varias opciones y tratar de tenerlo todo controlado. Tenemos que buscar las mejores soluciones en cada situación del juego. Hemos tenido una tarde para entrenar e intentar poner en práctica esas soluciones que vamos a buscar. El estudio del rival es muy importante. Rusia es una gran selección y lo ha demostrado en los últimos años. Va a ser un partido complicado, pero el jueves puede ser un gran día para nosotros"

Respecto al duelo de cuartos frente a Eslovenia, el técnico explicó que “fue un partido para autoconvencernos definitivamente de cuál es el camino. Pero todavía sabemos que podemos dar un nivel un poco más alto. Esta España siempre va de menos a más, y cada día que pasa lo hacemos mejor. El jueves es el día".

En relación al papel de favorito de uno u otro, el técnico vasco comentó que "el favoritismo hay que demostrarlo en el campo. Los favoritos casi siempre son los mismos. Rusia está muy fuerte y es una de las máximas potencias mundiales. Pero no me gusta que se hable de que ellos son favoritos, prefiero asumir yo ese rol. Es una exigencia que a nosotros nos va bien. Y si la gente dice que Rusia es favorita, puede ser una motivación extra para nosotros. Somos una selección ganadora y lo vamos a demostrar".

Cirilo: “Ahora nos toca a nosotros”

Uno de los mayores peligros a los que se enfrentará España es, por ejemplo, Cirilo. El pívot brasileño nacionalizado ruso no duda de la calidad de España, a pesar de que no esté haciendo un excelente torneo. "España no es cualquier rival, es un gran equipo. Espero que estemos a un nivel más alto que en los anteriores partidos. Por supuesto que estoy un poco nervioso, el rival es muy duro. Pero creo que España también está un poco nerviosa", aseguró.

Para concluir, tirando de sentido del humor, Cirilo pidió a España que diera la posibilidad de ganar al resto de selecciones. "Lleva mucho tiempo en el trono. Debería dar la oportunidad al resto, han ganado demasiados trofeos. Ahora nos toca a nosotros, nos iríamos muy tristes sin el título", finalizó.

Reedición de la final de 2012

Fue hace prácticamente dos años, el 11 de febrero de 2012, cuando Rusia y España se jugaron el título continental en el Arena Zagreb. El partido fue de sufrimiento extremo para ambos y se decidió en la prórroga.

Ganar un Europeo, por muy favorito que se sea, no es fácil. Además, siempre, en algún momento de la competición, hay que tener un golpe de suerte que acerque al éxito. Eso le sucedió a España. Su rival, muy bien situado en la pista, durante los 40 minutos de partido, se adelantó en el marcador gracias a un gol de Pula a falta de 6 minutos del final. Rusia acariciaba su segundo entorchado, pero Sergio Lozano aparecía el momento más importante para marcar su primer gol en la competición. Faltaban algo más de 30 segundos y el que era el Mejor Jugador Sub’23 del mundo igualaba la final y la mandaba en la prórroga.

La final estaba destinada a los lanzamientos de penalti salvo que alguien lo imposibilitara. Y de nuevo Sergio Lozano, a dos minutos de final, lanzaba un zapatazo que le daba a España su sexta Eurocopa. Kike, a décimas del bocinazo final, hacía el tercero mientras sus compañeros se abalanzaban sobre él celebrando un nuevo título para el fútbol sala español.

El último choque, en el Mundial

Apenas nueve meses después de la final en Zagreb, España y Rusia se volvieron a citar. En esta ocasión, con motivo de los cuartos de final del Mundial de Tailandia 2012. A pesar de que Cirilo hizo el 0-1 a los dos minutos, la primera mitad fue de dominio español, con Aicardo y Alemao como principales figuras en el combinado de José Venancio López. Al descanso se llegó con 3-1 en el marcador, gracias a los tantos de Carlos Ortiz, Fernandao y Sergio Lozano.

Tras el descanso, los de Sergei Skorovich apretaron y, tras el gol de Alemao en propia puerta, en los minutos finales Juanjo evitó cualquier atisbo de remontada final por parte de Rusia con una actuación prodigiosa.

Precedentes

España y Rusia se han enfrentado en un total de 19 veces a lo largo de la historia. Nunca ganó el combinado ruso, que lo más provechoso que ha sacado fue el empate a tres goles en la final de la Eurocopa de 1999, en la que Rusia se impuso por 4-2 en los lanzamientos desde el punto de penalti.

También, españoles y rusos se enfrentaron el 14 de enero de 1996 en la primera final de la historia de la Eurocopa, en la que se impuso España por 5-3, con 4 goles del excelente Vicentín. Además, se vieron las caras en la ya mencionada anteriormente final de la Eurocopa de Croacia 2012.

En total, en estos 19 duelos, España se ha impuesto en 16 y solamente ha cedido tres empates, marcando 70 goles, mientras los rusos solamente han convertido 35 tantos.