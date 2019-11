Stamkos se perderá finalmente los Juegos Olímpicos de Sochi

El pasado 11 de noviembre, en el partido que enfrentaba a Tampa Bay Lightning contra Boston Bruins, Steven Stamkos se golpeaba bruscamente contra la portería a falta de 7:11 para el final del segundo periodo. Tal y como impactó, ya se pudo ver en Steven gesto de dolor que no presagiaban nada bueno. El fuerte golpe contra el poste defendido por Tuukka Rask le había causado la fractura de la tibia de su pierna derecha. Tras el lamentable suceso, Steve Yzerman decía en un comunicado: "En este momento Steven estará fuera por tiempo indefinido", y añadía "El personal médico de Boston, en consulta con nuestros médicos del equipo, ha tomado la decisión de reparar quirúrgicamente la lesión. La preocupación más grande para mí, y el resto del equipo de Tampa, es que las decisiones se toman en el mejor interés a largo plazo para Steven, y creemos que esta es la más apropiada".

Stamkos tenía a favor que Steve Yerzman, manager general de Tampa Bay, también lo es de la selección de Canadá, por lo que conocería de primera mano la evolución del center canadiense de cara a los Juegos Olímpicos de Sochi. En ese momento, aún quedaban 3 meses para ello, pero el 7 de enero Yzerman lo incluía en la lista de jugadores que participarán en Sochi. Stamkos en esa fecha aún no estaba recuperado, pero la rápida evolución de su lesión parecía indicar que estaría a punto para cita, aunque se dudaba de si finalmente al 100% para el primer partido. El jugador decía entonces: "Esto significa todo. Voy a hacer todo lo posible para que esto suceda. Si no es así, entonces por lo menos puedo mirarme en el espejo y decir que hice todo lo posible para darme una oportunidad".

Ayer 5 de febrero, se le practicaba a la estrella de Tampa Bay Lightning, un TAC que revelaba que, el center Steven Stamkos, no podrá jugar finalmente para el equipo de Canadá en los Juegos Olímpicos de Sochi. Steve Yzerman enviaba un comunicado a los medios en el que contaba: "Después de revisar el TAC esta tarde, el Dr. Gutentag fue muy claro conmigo y con Steven. La tibia no está completamente curada y por lo tanto no debería participar en ningún juego en un futuro cercano", y añadía: "A pesar de que el doctor estaba muy contento con el proceso de curación, explicó que el callo que rodea el sitio de la fractura no está 100% consolidado, y Steven no estará listo para jugar un partido hasta que eso ocurra. Fue una decisión muy tajante. No hay zonas grises en todo esto”.

"Hoy obviamente, es un día muy decepcionante para mí" Stamkos, que ya formó parte como reserva en los JJOO de Vancouver de 2010 con 20 años, tenía la esperanza de estar listo para afrontar estos JJOO con un papel mucho más importante en el combinado nacional. Finalmente no podrá ser. Stamkos comentaba ayer a través de un comunicado que era un día muy decepcionante para él. "Sinceramente, creo que hicimos todo lo posible para que mi pierna lesionada estuviera lista a tiempo para los Juegos Olímpicos, pero me doy cuenta de que no se puede acelerar más la curación. Sé que, por el mejor interés para mi salud a largo plazo, no puedo representar a Canadá en Sochi. Me gustaría dar las gracias al personal por su dedicación y trabajo duro, y ya tengo ganas de volver a los Lightning, una vez me den el aprobado el equipo médico", comentó.

Steve Yerzman dijo ayer que en 48 horas se sabrá su sustituto, y desde entonces no han dejado de sonar nombres, entre ellos, el de Claude Giroux, James Neal y Martin St. Louis que son a priori los candidatos más fuertes.