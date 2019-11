Araz Naxçivan - FC Barcelona Alusport: el momento de la verdad

Desde que cayera en Tiflis a estas alturas del pasado año en las semifinales de la UEFA Futsal Cup ante el Kairat Almaty, el FC Barcelona Alusport tiene una espina clavada. Cuando el conjunto culé se proclamó campeón por tercera vez consecutiva de la Primera División de la LNFS en junio de 2013, el cuadro de Marc Carmona marcó una fecha en el calendario. Ese momento ha llegado y el representante español buscará acceder a una nueva final y poder optar a su segunda Copa de Europa.

No lo tendrá fácil el FC Barcelona Alusport. Para empezar, deberá superar la semifinal ante el conjunto anfitrión, el Araz Naxçivan, que llega tras realizar una gran Ronda Élite y con los refuerzos de Popov en portería y de Foglia y Kristjan Čujec como principales novedades. El conjunto de Alesio llega enrachado en su Liga y, con el apoyo de una afición entregada a la causa, no se achicará en el duelo ante el coloso blaugrana.

Por parte catalana, la única baja en la expedición es la de Ari. Sergio Lozano, que lleva diez días tocado muscularmente, será duda hasta última hora. Su presencia o no puede ser una de las claves de una semifinal tan dura como la que se le avecina al FC Barcelona Alusport, que llega concienciado a lo que se puede encontrar en la pista tras el revés sufrido la temporada pasada en el duelo frente al Kairat Almaty, en el que se vio superado no solo en el marcador si no en las circunstancias que se dieron en la pista negra de Tiflis.

El camino hasta la Final Four

El Araz Naxçivan ha accedido a la Final Four tras ser primero de grupo tanto en la Ronda Principal como en la Ronda Élite. Encuadrado en el Grupo 6 de la primera ronda, los de Alesio acabaron liderándolo por delante del City'US Târgu Mureş (con el que empató a tres), del Châtelineau (al que ganó 1-3) y del Athina '90 (al que también venció por 5-1).

En la Ronda Élite, dentro del Grupo D, los azerbaiyanos consiguieron el billete para la fase final tras tres días fantásticos en Lisboa. Después de ganar al CF Eindhoven por 6-3 y al Győr ETO FC de David Madrid y resto de legión española, al que venció 0-5, el Araz se la jugaba contra el club anfitrión de esta fase: Sporting Clube de Portugal. En un apasionante encuentro, los de Alesio se impusieron por 6-3, gracias al hat trick de Fabiano y los tantos de Amadeu, Borisov y Felipe.

Más tranquilo ha sido el camino del FC Barcelona Alusport, que al ser cabeza de serie accedió directamente a la Ronda Élite. El CEZ Arena de Pardubice fue testigo de cómo los hombres de Marc Carmona se mostraban firmes en su paso hacia la última fase y no concedían el mínimo resquicio a una posible eliminación.

Tras ganar al Lokomotiv Kharkov (6-1) y al City'US Târgu Mureş (1-10), el FC Barcelona Alusport sellaba su pase al vencer con comodidad al FK EP Chrudim de Daniel Ibañes. Wilde, Fernandao (2) e Igor fueron los goleadores de ese partido, que finalizó 4-1.

Alesio: “Es un gran reto”

A pesar de que la presión de ser el anfitrión puede que sea un factor que se vuelva en contra de los azerís, para Alesio no es ningún inconveniente. "Tenemos muchos jugadores que han participado en la EURO, pero ésta es un otra competición con otras condiciones. Es un gran reto para el país acoger este torneo. Espero que podamos ser un buen ejemplo y ayudar al crecimiento del fútbol sala en Azerbaiyán", afirmó en la previa al duelo que medirá a su equipo frente al FC Barcelona Alusport.

El técnico brasileño también habló de los últimos refuerzos que incrementan la calidad y el peligro del Araz Naxçivan: Popov, Adriano Foglia y el esloveno Kristjan Čujec. "Son grandes jugadores que hemos traído para ayudarnos, y se han adaptado muy bien al grupo. Nos dan algo diferente, tienen experiencia, han jugado campeonatos de selecciones y están preparados para ayudar. No puedo decir que estén 100% perfectos, pero son talentosos, profesionales y jugar ante el Barcelona es una motivación en sí misma", finalizó.

Marc Carmona: “Estamos muy motivados”

El técnico del FC Barcelona Alusport también habló de su rival en la rueda de prensa previa a la semifinal. "Este Araz es más fuerte que al que nos medimos las otras dos veces, porque cuenta con mejores jugadores y una plantilla más profunda. Es mejor de lo que nunca ha sido", aseguró.

Pero antes, lo primero que quiso destacar Marc Carmona es el mérito que tiene su equipo al estar por tercera vez en una Final Four de la UEFA Futsal Cup, no solo por el hecho de alcanzarla si no por ser capaz de ganar tres veces consecutivas la Primera División de la LNFS, sin duda alguna la competición de más nivel del panorama europeo. "La Copa de Europa es la mayor competición del continente. Es complicado alcanzar esta fase tres años consecutivos teniendo en cuenta nuestros complicados compromisos en España. Por esta razón, este torneo es muy importante para nosotros y estamos encantados de estar aquí. Estamos muy motivados y queremos hacer dos buenas actuaciones para llevar la copa a casa", explicó.

Sobre el estado de Sergio Lozano, el catalán fue rotundo y afirmó que “esta competición es más importante que cualquier golpe o pega que ningún jugador pueda tener”. Además, Carmona restó importancia al hecho de que su equipo cayera en semifinales en la pasada edición de la competición europea y también en semis de la Copa de España. "Siempre nos preocupamos cuando perdemos, pero también sabemos que no siempre se puede ganar. Este grupo tiene más triunfos en la memoria que derrotas. Lo más importante es que estamos aquí. La dificultad de los partidos es la misma vengas de ganar cuatro partidos seguidos o de perderlos. Lo único que importa es nuestra actuación frente al Araz", finalizó.

Los precedentes

Por tercer año consecutivo, el FC Barcelona Alusport se mide al Araz Naxçivan. La primera ocasión en la que se cruzaron fue con motivo de la última jornada de la Ronda Élite de la temporada 2011/2012, un duelo que se disputó en el Palau y en el que al Barça le valía el empate para acceder a la Final Four. Wilde y Sergio Lozano pusieron un tranquilizador 2-0 pero los tantos de Farajzade y Amadeu provocaron que los últimos minutos fueran de infarto. A falta de 2.12 para el final, Alesio se jugó el todo por el todo arriesgando en su ataque con portero jugador. Ante la gran defensa del Barça, el equipo azerbaiyano no consiguió disparar en ninguna ocasión con claridad. Fue cuando el Palau, comandados por los Dracs, comenzaron a ser el sexto jugador y a defender en todas las jugadas. Lejos de poder encajar el gol de la derrota, el Barça pudo incluso ganar el partido. Una contra a 40 segundos fue desperdiciada por Jordi Torras, que a puerta vacía lanzó la pelota por encima del larguero.

Pero no hubo tiempo para la debacle y el sonido de la bocina y, la posterior explosión de júbilo del Palau, dictó sentencia: El Barça estaba en la Final Four, junto a Dinamo, Sporting y Marca Futsal.

El otro duelo entre ambos fue mucho más fácil para los intereses blaugranas. En el choque correspondiente a la segunda jornada de la Ronda Élite de la campaña 2012/2013, el cuadro de Marc Carmona trituró a su rival, al que le endosó un 1-7 que deja muy a las claras como fue el desarrollo del partido.

El FC Barcelona Alusport, escarmentado de lo sucedido en el Palau, quiso ir por la vía rápida y a los ocho minutos ya vencía por 0-4, con goles de Fernandao, Farzaliyev (en propia puerta), Aicardo y Lin. A pesar de que Mammadkarinov recortó diferencias, el Araz no tuvo posibilidad alguna de meterse en el partido. Aicardo, Torras y Wilde fueron los encargados de cerrar la goleada.

La otra semifinal

A las 15.30 (hora española) arrancará oficialmente la Final Four de la UEFA Futsal Cup de Bakú 2014. Y lo hará con la disputa de la semifinal que significa la repetición de la final de la anterior edición. El campeón, el Kairat Almaty, buscará repetir gesta ante el Dinamo de Tino Pérez, que llega a tierras azerís con sed de venganza, ya que han sido subcampeones del torneo tanto en 2012 como en 2013.

El Dinamo, campeón de la Copa de Rusia y de la fase regular de su Liga, además de ser el actual campeón de la Copa Intercontinental, llega a Bakú con una plantilla de un nivel tremendo, como viene siendo habitual en los últimos años. Los Gustavo, Cirilo, Pula, Fukin, Sergeev, Rakhimov, Nando, Rómulo, Tatú, Fernandinho y compañía buscan repetir la experiencia de 2007, cuando se proclamaron campeones de Europa en Murcia. Curiosamente, al Palacio de los Deportes de Murcia llegaban como lo hacen ahora al Sarhadchi Olympic Sport Complex: tras perder la final en las dos ediciones anteriores.

Por su parte, los kazajos, que ya no tienen ni a Betao ni a Santana, quieren refrendar su gran gesta de la temporada pasada. Para ello han incorporado a Caio Júnior, Rubinho y Café. "Estoy pensando en la victoria, no en si somos el vigente campeón o no. No somos favoritos. Respetamos la historia del Dínamo y a su entrenador. Han ganado títulos en Rusia durante años. Es un partido complicado, de los que se deciden por pequeños detalles", aseguró Cacau en la previa.