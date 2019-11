Los Kings logran la remontada histórica y avanzan a la siguiente ronda junto con el Wild y los Rangers

En una jornada histórica que incluía tres séptimos partidos en la primera ronda de la postemporada, la noche del miércoles era el momento para que se terminaran de conocer los elencos que tomarían cita en la segunda ronda de los playoffs de la Stanley Cup. Elencos como Los Angeles Kings y los New York Rangers tenían ventaja ya sea numérica o simplemente por ir en una racha de victorias ante su rival, pero no muchos lograrían predecir lo que terminó ocurriendo. Minnesota, New York y Los Angeles terminaron cerrando su paso a la siguiente fase pero los duelos no estuvieron exentos de sufrimiento.

(3) Philadelphia Flyers 1 – 2 New York Rangers (4)

Los Flyers dieron la batalla y pelearon intensamente pero no pudieron superar a unos Rangers que estuvieron, simplemente, letales frente a su afición en el Madison Square Garden. Luego de un primer periodo donde no hubo goles, el elenco de New York se adelantó con dos anotaciones en los segundos 20 minutos: Daniel Carcillo y Benoit Pouliot lograron superar la resistencia de Steve Mason. Los Flyers descontaron en el tercer periodo gracias a Jason Akeson y crearon bastantes ocasiones cerca del final del partido; sin embargo, la defensa de los Rangers y una soberbia actuación de Henrik Lundqvist (que detuvo 26 de los 27 disparos en su contra) certificaron el paso de New York a la siguiente ronda donde se verán las caras con los Pittsburgh Penguins de Sidney Crosby y Evgeni Malkin.

(4) Minnesota Wild 5 – 4 Colorado Avalanche (3)

Luego de seis primeros encuentros muy disputados, la serie entre Minnesota y Colorado llegó al Pepsi Center donde los Avs tenían la ventaja de localía para meterse en la siguiente ronda. Sin embargo, esta vez el Wild logró sorprender y se llevó una victoria por 5-4 en tiempo extra que los deposita entre los cuatro mejores elencos de la Conferencia Oeste. El conjunto de Colorado siempre estuvo en ventaja durante el tiempo regular, pero los Wild siempre lograron empatar hasta terminar 4-4 en los primeros 60 minutos. En el tiempo extra, sin embargo, apareció la figura de Nino Niederreiter para liderar a Minnesota a una victoria por 5-4 que los lleva a la próxima ronda de los playoffs donde chocarán ante los Chicago Blackhawks, actuales campeones de la Stanley Cup.

(4) Los Angeles Kings 5 – 1 San Jose Sharks (3)

Muchos pensaron que la serie entre los Sharks y los Kings sería una de las más rápidas y con buena razón; el conjunto de San José lideró sin contrapeso los primeros tres juegos y parecían encaminados a meterse en la ronda de semifinales más temprano que tarde. Sin embargo, los Kings fueron recuperando su nivel lentamente y lograron completar la hazaña en el HP Pavillion Center, quedándose con el séptimo juego y eliminando a los Sharks en su propia casa. Mucho de esta remontada se debe al trabajo en equipo pero no se puede desconocer el aporte individual de algunos elementos de Los Angeles: Jonathan Quick detuvo 39 de 40 disparos en el séptimo partido y, además, jugadores claves como Anze Kopitar, Drew Doughty y Marian Gaborik encontraron variadas formas de contribuir al triunfo. Los Kings se convirtieron en el cuarto equipo en la historia de la NHL en remontar un 3-0 en contra y, además, sacan credenciales para una siguiente ronda que se avecina complicadísima ante los Anaheim Ducks.