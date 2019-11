Fernandao: "El Barça es más que un sentimiento"

Fernando Maciel Gonçalves, Fernandao, se ha despedido oficialmente en una emotiva rueda de prensa del FC Barcelona Alusport, club que abandonará una vez acabe la andadura blaugrana en los playoffs por el título de Liga.

Fernandao llegó a Barcelona procedente del Playas de Castellón en el verano de 2007. Con él, el juego ofensivo del FC Barcelona Alusport dio un salto de calidad muy importante. El pívot, el mejor especialista del mundo del juego en estático en el referente de ataque, está cerca de alcanzar los 200 goles con la camiseta blaugrana. Un fijo en su equipo y en la selección española y que ha conquistado en este tiempo 3 Ligas, 3 Copas de España, 4 Copas del Rey, 1 Supercopa de España y 2 UEFA Futsal Cup.

Para Fernandao, este día es "es muy especial, no es un día triste. Estoy muy contento porque pasé siete años en un mismo club, algo que no lo puede decir cualquiera”. Para el pívot, el FC Barcelona Alsuport “es una institución muy grande. Llegué a Cataluña en 2004, a Martorell. A Barcelona el 2007. Nadie podía imaginar que seríamos tan gloriosos".

El hispanobrasileño ha reconocido que no le pilló por sorpresa la decisión de Marc Carmona de no contar con él para la próxima temporada. "Tengo 33 años y cuando me fui de vacaciones la temporada pasada sabía que no seguiría en el club más allá del 2014. Soy coherente conmigo mismo y desde el principio hemos preparado a los hijos, por si llegaba el momento. Estas decisiones se toman, no tengo ninguna queja y Carmona fue de cara conmigo". Además, añadió que "los últimos dos años han sido complicados, con muchos partidos y lesiones. Agradezco el esfuerzo, la paciencia del doctor conmigo, los recuperadores y los fisios".

Fernandao solo tiene palabras de agrado respecto a sus compañeros y resto de trabajadores del FC Barcelona Alusport, club al que está muy agradecido. "Todo el mundo quiere saber qué pasa en el Barça. Dentro de dos meses os veré desde fuera, deseando suerte. Somos culés, somos del Barça a muerte. Vaya donde vaya, intentaré coincidir".

Además, tuvo un recuerdo especial: la Copa del Rey de Bilbao, último título conquistado hasta la fecha. "La celebración que hicimos de la Copa del Rey volviendo de Bilbao no la olvidaré nunca, al igual que el vestuario, que no es un vestuario de buenos jugadores, sino de buenas personas. Volveré seguro a Catalunya. Me quedo con el pan con tomate, con el vino, la playa, la montaña. No hay nada en concreto. El Barça es más que un sentimiento", explicó.

Por último, el pívot barcelonista expresó su deseo sobre cómo quiere ser recordado entre los aficionados. "Espero que me recuerden como una persona simpática. Por momentos vividos. Soy una persona que trabaja, que vive esta vida con emoción, corazón", finalizó.