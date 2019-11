Wellwood anuncia su retirada tras su desafortunada lesión

En abril de 2013, Wellwood sufrió un severo corte de su patín en el tobillo durante un partido de AHL, que cortó los tendones y el 70% de una arteria en la pantorrilla. Como consecuencia de ellos, Wellwood fue sometido a dos operaciones para tratar de reparar el tendón de Aquiles y otros tres tendones que estaban completamente cortados. La pérdida de sangre fue tan grande que estuvo a punto de morir.

"Estoy feliz donde estoy, pero no soy capaz de rendir al nivel de un atleta profesional" Wellwood El dos veces campeón del Memorial Cup, Wellwood, fue seleccionado en la sexta ronda del NHL Draft 2009 por los Philadelphia Flyers y apareció en 31 juegos de temporada regular y 11 partidos de playoffs con el club durante tres temporadas. Mientras se recuperaba el año pasado de la operación, Wellwood sirvió como entrenador voluntario para los Spitfires y Smith dijo al director técnico Bob Windsor Boughner lo bueno que era el chico en el puesto. Cuando tomó la decisión de no seguir jugando, los Flyers le ofrecieron un puesto en la organización "Tuve una oferta de trabajo con los Flyers antes de que Smith, entrenador en jefe de Oshawa, hablase conmigo", dijo Wellwood."Yo no lo acepté porque no quería tomar una decisión tan pronto y todo salió muy bien", afirmó. Finalmente Wellwood anunció que había aceptado el puesto de entrenador asistente con el Oshawa Generals de la OHL.

"Nunca me recuperé por completo", dijo Wellwood. "Estoy feliz donde estoy, pero no soy capaz de rendir al nivel de un atleta profesional. Puedo ir duro un día, pero no el siguiente. He hablado con el cirujano y me dijo que si mantengo la intensidad, me iba a dañar los tendones externos. Y hay que mantener buenos los tendones", explicó. Sobre su reciente incorporación al staff de los Oshawa Generals Wellwood afirmaba: "Estoy muy emocionado. Sabía cuando estaba con los Spits que si no podía jugar, esto es lo que yo quería hacer. Yo siempre seré un Spitfire de corazón, pero esto es una gran oportunidad con esta organización y una oportunidad para mi con un equipo campeón".

