ElPozo Murcia - Inter Movistar: la pelota no se mancha

“Podremos hoy ganar, podremos hoy perder, pero señores la pelota no se mancha” dice la canción de Aitor Irastorza, cantautor madrileño. Y eso es lo que se espera que suceda en el cuarto duelo de la serie de la final por el título de la Primera División de la LNFS que se disputa en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Más allá de los momentos de tensión que se puedan producir en un evento de este tamaño, la mayor parte de la afición al fútbol sala está hastiada después de una semana de dimes y diretes tras lo sucedido en los dos primeros partidos de la final, que se jugaron en el Pabellón Caja Madrid de Alcalá de Henares. Patadas, codazos, agresiones sin balón, amenazas, supuestos insultos racistas, puñetazos... Todo ese bochorno se pudo presenciar en la ciudad complutense. Con aquello del “y tú más” se ha intentado justificar lo injustificable. Ahora, una semana después, los seguidores a este deporte -del que se dice que es maravilloso- esperan un duelo vibrante, con pasión, carga emotiva, con dos aficiones animando y con dos equipos que ofrezcan un bonito espectáculo de táctica, técnica y goles. Y si hay dos conjuntos capaces de hacerlo, esos son tanto ElPozo Murcia como Inter Movistar.

Poniendo el foco solamente en el aspecto deportivo, el duelo puede significar el inicio del intento de remontada por parte murciana o la consecución de una nueva Liga para Inter Movistar, algo que no se produce desde hace seis campañas. Los de Duda, que llegan con José Ruiz y Adri recuperados -y con Grèllo entre algodones-, buscarán conseguir su primer punto en la final apoyándose en el Palacio de los Deportes de Murcia, que se engalanará como en las grandes ocasiones.

La intención de ElPozo Murcia es apretar mucho, como ya hizo en el primer duelo de la final. En esa ocasión, consiguieron remontar un 2-0 para ponerse ganando y tener el primer punto y la recuperación del factor cancha al alcance de la mano. Solo un fallo en la salida de balón permitió a Inter empatar y forzar la prórroga, en la que la falta de físico mermó en demasía a los murcianos.

Por parte de Inter Movistar, la intención es clara. Saldrán con margen de maniobra pero no se guardarán ni un gramo de energía. La expedición alcalaína llega a Murcia con el objetivo de salir campeón y si es por la vía rápida, mejor. Los de Velasco, que van con todo lo que tienen, son conocedores que llegar al cuarto partido apretaría las cosas y que un nuevo triunfo murciano complicaría la serie, la cual ahora mismo tienen controlada.

Para ElPozo, no es imposible

Por más que parezca imposible remontar esta final, ElPozo Murcia ha demostrado una y otra vez en los playoffs por el título que está capacitado de hacerlo. Más allá de la calidad de sus jugadores, los murcianos han demostrado en los últimos años que no hay nada imposible.

Tras el batacazo ante Benicarló en los cuartos de final de la 2010/2011 -única temporada en la última década en la que no llegó a la final-, los de Duda han llegado a las tres finales de Liga a golpe de remontadas. En 2012 accedió a la final tras perder el primer partido frente a Umacón Zaragoza y Caja Segovia. En ambas rondas, le dio la vuelta a la serie con dos triunfos en el Palacio de los Deportes de Murcia. No pudo hacerlo en la final ante el Barça, en la que empezó también perdiendo y en la que cayó en el quinto partido.

El año pasado se repitió la historia y ElPozo Murcia accedió a las semifinales con sendas remontadas en casa ante Santiago Futsal e Inter Movistar. En la final, al igual que en el curso anterior, no pudo hacerlo ante el Barça que de nuevo empezó ganando la serie.

En este curso, en cuartos de final se adelantó al vencer en tierras gallegas al Burela, que logró ganar en el Palacio en el segundo partido. Los charcuteros tuvieron que vender, una vez más, en el tercer partido para llegar a las semifinales, ronda en la que se cruzaron con el Barça. Los catalanes vencieron el primer partido en el Palau pero, acostumbrado a esta tesitura, ElPozo Murcia fue capaz de vencer los dos partidos como local. Ahora, en la final se le plantea el reto más difícil: remontar un 0-2. Difícil, pero no imposible.

Inter no estará solo

Si el pasado fin de semana fue la ‘Marea Roja’ quién apoyó incondicionalmente a ElPozo Murcia en el Caja Madrid de Alcalá de Henares, en esta ocasión será la hinchada verde la que se desplace a tierras murcianas para presenciar el tercer partido de la final y, si lo hubiera, el cuarto.

Más de 150 personas se desplazarán desde Alcalá de Henares y alrededores a apoyar a Inter Movistar, en lo que es uno de los desplazamientos más multitudinarios de la afición del Caja Madrid desde que los interistas se trasladaron de Torrejón de Ardoz a la ciudad complutense, hace ya una década.

Liderados por las dos peñas oficiales de Inter Movistar -La Fuerza Verde y la Peña Interista Complutum- la ilusión viajará en autobuses gratuitos que ha puesto el club en colaboración del ayuntamiento de la ciudad madrileña. La posibilidad de ganar la Liga después de seis años sin hacerlo es algo que los habituales al Caja Madrid no se quieren perder.

Inter quiere repetir la historia de 2005

De las seis finales anteriores en la que Inter Movistar y ElPozo Murcia se vieron las caras -ganado los madrileños cuatro y los murcianos- hay un precedente en el que el entonces Boomerang Interviú se proclamó campeón en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Fue el 25 de junio de 2005 cuando el conjunto dirigido por Jesús Candelas llegaba con ventaja de 2-1 en la serie a Murcia. Antes de ese duelo, Boomerang Interviú había vencido en el primer partido (5-6 a domicilio) y en el tercero (7-5 en el Caja Madrid). Entre tanto, los de Duda se impusieron en el segundo (3-4, con un gol de Cobeta en la prórroga).

En aquella tarde de finales de junio, los madrileños se impusieron por 3-6, en un duelo en el que Cobeta, Lenisio y Paulo Roberto vieron la tarjeta roja. A pesar de que ElPozo se adelantó con un gol de Lenisio, los goles de Julio, Daniel y Andreu encarrilaron el choque. Luego marcó Kike pero la sentencia interista llegó con los tantos de Luis y Luis Amado. Ya en el último minuto, Vinicius y Gabriel decoraron el resultado final.

Adri: "La historia está para romperse"

El jugador de ElPozo Murcia fue uno de los encargados de analizar la final que su equipo disputa frente a Inter Movistar. Adri fue uno de los damnificados en el segundo partido y, mermado físicamente, no pudo jugar el choque del domingo. “Vamos poco a poco encontrándonos mejor, esto viene arrastrándose de lejos pero estamos en un momento en el que hay que forzar, para lo que queda, no nos podemos guardar nada. Esperemos estar lo mejor posible para el sábado”, aseguró. Además, añadió que “sabemos que llegamos muy tocados casi toda la plantilla en este último tramo de competición, pero estamos trabajando para llegar en las mejores opciones posibles. Las ganas hacen mucho y todos tenemos muchas ganas de jugar”.

A pesar de que nadie en la historia ha remontado un 2-0 en una serie, el ala gallego no duda de la capacidad de su equipo. “La historia está para romperse. Confío plenamente en este equipo y en esta afición y nos veo capacitados para remontar a la eliminatoria. Nos estamos acostumbrando a este tipo de partidos. Sabemos que es difícil ganar dos partidos seguidos, pero ya lo hicimos contra el Barça y ahora toca hacerlo contra el Inter con el apoyo de la afición”, afirmó.

Por último, Adri también habló de las situaciones a evitar contra Inter Movistar. “Principalmente, no debemos entrar en polémicas y en su juego porque les favorecen esas situaciones de golpes. Nuestro juego no es ese y en el segundo partido pecamos de entrar en ello, y nos faltó agresividad en otros aspectos”, comentó y añadió que “el tener más ganas por cosas extradeportivas te da un plus pero creo que no podemos canalizar todas nuestras fuerzas con eso porque saldríamos perdiendo. Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a hacer nuestro juego, el coger la pelota, encararles, hacerles correr, que sufran, que sea un partido incómodo para ellos y por ahí vamos a tener más opciones

Eka: "Son partidos que deciden una Liga"

El jugador brasileño de ElPozo Murcia analizó los dos partidos anteriores y se mostró confiado en poder, al menos, devolver la final a Alcalá de Henares. Precisamente, sobre el duelo en el que Bateria hizo el gol de la victoria interista en la prórroga, el pívot aseguró que “con el 2-3 en el marcador estábamos muy tranquilos porque creíamos que íbamos a ganar. Además, con jugadores que habían estado 25 o 30 minutos en pista estábamos muy cansados”. Sobre el segundo, señaló que “a Inter se le puso muy de cara el partido con un gol al comienzo y después de una jugada de córner. Esto te condiciona mucho para intentar remontar”.

El exjugador de Inter Movistar toma como punto de motivación lo sucedido en las semifinales, en donde le dieron la vuelta a la serie frente al FC Barcelona Alusport en el Palacio de los Deportes de Murcia. “Perdimos el primer partido fuera y ganamos los dos en casa con el pase a la final. Ahora nos toca remontar otra vez, no hemos estado bien fuera de casa aunque hicimos un buen primer partido. En el segundo, con muchos jugadores con molestias se nos complicó un poco, pero ahora solo tenemos que pensar en empatar la final y llegar al quinto partido”, afirmó.

Respecto a las polémicas, el brasileño lo tiene claro. “Son partidos que deciden una Liga, todo el año estás trabajando para que llegue este momento y tenemos que saber jugar con esto. Nosotros también tenemos nuestros rencores en pista, no somos santos. El Inter nos ha ganado jugando y tenemos que tener eso en la cabeza, no podemos pensar en que les vamos a dar cer’, porque eso no nos va a dar la victoria. Debemos preocuparnos en jugar. Ese fue nuestro pecado en Alcalá, dejamos de hacer nuestro juego y por eso perdimos”, ha argumentado.

Por último, Eka ha finalizado afirmando que “hay ganas de ganar. Todo jugador profesional quiere ganar. Inter ha demostrado más ganas jugando en su casa. Y ahora este fin de semana en el Palacio con nuestra afición debemos tener el mismo sentimiento; salir a luchar, pelear hasta el final y sacar los dos encuentros”.

Jesús Velasco: "Intentaremos aguantar lo máximo posible"

El técnico de Inter Movistar habló en la previa del duelo más importante que afronta su equipo en los últimos años. “Todas nuestras perspectivas, ilusiones, objetivos que teníamos al haber conseguido la final, los hemos conseguido al ganar los dos partidos. Vamos a Murcia con la certeza de que si las cosas se dan muy mal tenemos la última oportunidad aquí en casa que para nosotros es lo soñado”, ha asegurado.

Además, Jesús Velasco ha hablado sobre su equipo, el cual “tiene mucho margen de mejora todavía. De hecho en el primer partido no estuvimos al nivel que pudimos y deberíamos estar teniendo en cuenta toda la temporada que llevamos. En el segundo partido sí que estuvimos mejor, tuvimos más movilidad, intensidad y fue lo que nos hizo ganar el partido de manera más holgada”.

Sobre ElPozo Murcia, el entrenador del cuadro madrileño comentó que “es su última oportunidad para tener opciones a ganar la Liga. Seguramente van a entrar a dar todo lo que tienen en este tercer partido. Nosotros intentar aguantar lo máximo posible, estar concentrados en el partido, en nuestro juego y como contrarrestar el juego y ambiente que nos vamos a encontrar. A partir de ahí ver cómo va el partido y adaptarnos a él”.

Por último, el toledano no quiso entrar a valorar las polémicas de la última semana. “La verdad que no entro en redes sociales. Me han comentado que ha habido comentarios e incluso insultos y ofensas. Yo lo que opino es que dentro de la cancha sucede una cosa y fuera otra. Dentro de la cancha todos sabemos los que se cuece dentro, lo que se juegan los jugadores, la tensión es altísima y se dicen cosas que normalmente no se dirían. Exagerar esto e ir más allá de lo que es sacar los pies del tiesto y rasgarse las vestiduras e intentar aprovechar esta situación para conseguir otro tipo de cosas”, ha explicado. Además, ha añadido que “no hay que darle más importancia de la que ha tenido, es un hecho aislado de hecho. Nos hemos enfrentado muchas veces con ElPozo y no ha pasado nada, por lo que no tiene que ser esta la excepción. Lo importante es que sea un partido leal, disputado y digno de una final”.

Bateria decidió el primer partido

Un tanto del internacional brasileño a falta de dos minutos para la finalización de la prórroga decidió el primer punto de la final entre alcalaínos y murcianos. El partido, muy igualado y disputado, pasó por varias fases de dominio de cada uno de los dos conjuntos. Un espectacular Ricardinho lideró el ataque interista, mientras que en ElPozo destacaron las figuras de Rafa y Álex, que firmó un hat-trick. Ricardinho y Cardinal, los portugueses de Inter, y otro de Bateria hicieron el resto de tantos de un partido que acabó 4-3.

En el segundo, Rafael fue el protagonista

Los alcalaínos se llevaron por 4-1 el segundo punto de la serie en un duelo que quedó deslucido en su primera mitad a causa de que ambos equipos se dedicaron más a la pelea que al juego. En la segunda parte, el juego mejoró e Inter Movistar, gracias al hat trick de Rafael, encarrilaba la final. Además, Ricardinho, al medio minuto de juego hizo el otro tanto complutense. Bebe hizo el gol murciano.