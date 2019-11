Entrevista. Jorge Maqueda: "A ver si los éxitos de la Selección ayudan a que la ASOBAL se recupere"

Jorge Maqueda Peño (Toledo, España, 1988) es uno de los símbolos de su localidad, Quero. A 15 kilómetros de allí, en Villafranca de los Caballeros, empezó a practicar un deporte que le ha llevado a formar parte del mejor equipo del mundo, pues así lo confirma el oro que consiguió con España en el último Campeonato del Mundo.

El camino hasta conseguir pisar la cima del planeta no fue corto. Su calidad no pasó desapercibida para el club más poderoso del país, por lo que el FC Barcelona lo fichó para su equipo juvenil en la temporada 2005/06. Con ese equipo, en el que destacaba junto a Eloy Félez, se proclamó campeón de España venciendo en la final a los Agustinos de Alicante.

Tras su salto a edad sénior pasó dos temporadas a caballo entre el primer y el segundo equipo del BM Alcobendas. En 2009 dio el salto a un equipo más potente como el CAI Aragón, en el que fue creciendo año a año hasta que en 2012 decidió emigrar al HBC Nantes francés. Allí, rodeado de compatriotas como Valero Rivera Folch, Borja Fernández y Alberto Entrerríos al principio y Javi García Rubio esta temporada, se ha hecho un nombre en una de las ligas más potentes de la actualidad. Tanto que Mikkel Hansen, la estrella mundial emergente de los últimos años, respondió de esta manera cuando le preguntaron por el jugador que más le había sorprendido de la LNH: "Jorge Maqueda".

El buen hacer de 'Rascallu' le valió para entrar en la selección española en 2011. Aunque su participación por entonces no era muy destacada, se estrenó de buena manera, con un bronce en el Mundial de Suecia 2011. En una posición, la de lateral derecho, que ha variado mucho en estos años, él es el único que se ha mantenido siempre en el equipo. Empezó como complemento de Eduardo Gurbindo, luego llegó Ángel Montoro y en la actualidad comparte responsabilidades con Álex Dujshebaev. Los Juegos Olímpicos de 2012 fueron su consagración como jugador importante. Pasó de ser una promesa a jugador que marca diferencias. Ahora es uno de esos jugadores que imprime raza y carácter a los Hispanos, de los que quieren la responsabilidad de los balones importantes.

Su carácter alegre y extrovertido es muy importante para sus compañeros. Su imagen celebrando el Mundial en el Sant Jordi en calzoncillos dio la vuelta al mundo.

Con inmensa amabilidad y una sonrisa en la cara atiende a VAVEL después de disputar un partido benéfico en el Colegio Maravillas de Madrid.

Pregunta. ¿Cómo se lo ha pasado en este evento?

Respuesta. Bien, muy bien. El año pasado no pude venir por motivos personales y este año no me lo quería perder por nada. Ya había venido dos años antes y siempre que se pueda colaborar con estas causas está muy bien.

P. ¿Qué tal está viviendo la experiencia en Francia estos años?

R. Muy bien. Es una experiencia muy bonita y difícil, porque salir de tu país lo es. Pero bueno, nos están tratando muy bien a la colonia de españoles que estamos allí, de momento yo creo que estamos respondiendo y la verdad es que como experiencia es muy bonita.

P. La convivencia será más fácil con tanto español.

R. La verdad es que sí, al haber tanto español es más fácil, a la hora de comunicarte y hacer grupo. Pero al final somos gente que nos integramos fácilmente y hacemos vida con todos los del equipo, no sólo entre los españoles.

P. ¿Cómo valora la situación de la Liga ASOBAL?

R. Pues difícil, porque hay muy pocos clubes que puedan garantizar el cobro al día y el nivel está bajando un poquillo. Pero espero que poco a poco nos vayamos recuperando. Yo creo que lo mejor es empezar de cero para a partir de ahí ir hacia arriba.

P. Si la situación económica hubiera sido mejor, ¿habría salido de España o se habría quedado aquí?

R. Me hubiera quedado aquí. Yo tenía claro que no me quería mover de aquí, de España, pero al final la situación económica y la situación del balonmano aquí hizo que emigrara mucha gente, entre ellos yo. Y la verdad es que no me arrepiento de ello.

P. Sin embargo la situación de la selección española es mucho mejor. ¿Cómo se manejan esos éxitos?

R. La verdad es que bien. Yo llevo poco tiempo, pero hemos conseguido dos medallas (se refiere al oro mundialista de 2013 y el bronce europeo de 2014, aunque en realidad son tres, porque él estuvo en el bronce del Mundial 2011). A ver si los éxitos de la Selección ayudan a que la liga se recupere.

P. Selecciones potentes como Hungría o Alemania se han quedado fuera del próximo Mundial, ¿qué opinión le merece?

R. Si se han quedado fuera es porque las selecciones que les han ganado han jugado mejor que ellos y han sido mejores. En realidad es una pena que la mejor liga (por la Bundesliga alemana) no tenga representación en el Mundial, pero aquí hay que ganárselo y nadie te regala nada.