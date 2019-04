La "top line" de Toronto vuelve a la vida

Los New York Rangers y los Toronto Maple Leafs llegaban al partido de ayer con la necesidad imperiosa de sumar su primera victoria de la temporada tras saldar con sendas derrotas los partidos disputados hasta ahora. Evidentemente, uno de los dos no iba a conseguir su objetivo y la balanza negativa cayó del lado de los locales, que parecen estar aún saboreando las mieles de haber llegado a las finales de la Stanley la temporada anterior mientras siguen sin entender qué ha cambiado en el inicio de esta temporada para que las cosas ya no funcionen. La manifiesta igualdad inicial se tornó en uno de los peores períodos para los Rangers en los últimos años.

Se iniciaba el partido con ambos equipos mostrándose mutuo respeto y con escaso juego ofensivo, si bien las pocas oportunidades claras que dispusieron cada una de las escuadras en estos primeros instantes, fueron solventadas con acierto por parte de los porteros de ambas formaciones, James Reimer, que hacía su debut en la temporada por parte de los Leafs y Henrik Lundqvist por New York. La igualdad se iba a romper al aprovechar los Leafs una superioridad numérica, cuando tras una buena circulación del disco, Tyler Bozak asistía a Cody Franson para que este batiese de un potente disparo a Lundqvist en su primer gol de la temporada. No obstante, a falta de escasos tres minutos para el final del período, los Rangers volverían a igualar por medio de Rick Nash tras una precisa y preciosa asistencia de Martin St. Louis ante la que nada pudo hacer Reimer, que hasta entonces estaba cuajando una soberbia actuación. Nada hacía presagiar el vendaval goleador del segundo período.

En el segundo período se desató la tormenta Leaf, con la primera línea del equipo en un plan totalmente estelar y llevando todo el peso del juego, no permitiendo a los Rangers desarrollar su juego habitual y aprovechando cada una de las oportunidades de que dispusieron. Se iba a iniciar el festival goleador a los cinco minutos de iniciado el segundo período cuando Phil Kessel aprovechando una superioridad y un rebote batía de nuevo a Lundqvist. El excelente delantero no había tenido buenas actuaciones hasta el momento.Tan sólo dos minutos después, James van Riemsdyk iba a destapar el tarro de las esencias al asistir de forma excepcional a Nazem Kadri desde detrás de la portería para que este superase sin dificultad nuevamente al portero sueco de los Rangers. No finalizaría aquí su aporte el de New Jersey, ya que pocos minutos después y en una jugada en la que Toronto estaba en inferioridad, tras una buena defensa de Leo Komarov, encaraba en solitario de nuevo la portería neoyorquina y con algo de fortuna colaba el disco por debajo de Lundqvist. Los árbitros iban a conceder en una jugada dudosa (la portería estaba fuera del sitio) un gol a Lee Stempniak en lo que podría haber sido un síntoma de recuperación de los neoyorquinos, pero un minuto después en una contra bien llevada de nuevo por Phil Kessel, Tyler Bozak finalizaba anotando el quinto de la noche para los Leafs y rematando a los Rangers. No iba a finalizar aquí el bagaje anotador de los de Ontario, ya que menos de un minuto después del gol de Bozak, David Clarkson anotaba el sexto y definitivo gol de Toronto tras aprovechar una indecisión de la defensa Ranger y meter el stick para hacer inútil la estirada de Lundqvist de nuevo. El portero sueco fue sustituido por Cam Talbot y presenciaría el tercer período desde el banquillo.

"Obviamente, hay cosas que tenemos que mejorar", declaró Lundqvist

El tercer período resultaría cuanto menos anécdotico para el desarrollo del partido y tan sólo cabe destacar que Jonathan Bernier tuvo que tomar parte también en el encuentro debido a un golpe recibido por James Reimer que afortunadamente no revestía ningún tipo de lesión y que Derick Brassard aprovecharía para cerrar el marcador anotando su primer gol de la temporada. Los New York Rangers no encajaban cinco goles en un mismo período desde Febrero del año 2006 cuando perdieron por 10-2 contra los Dallas Stars, en un partido que precisamente Henrik Lundqvist se había perdido por enfermedad. Precisamente, la última vez que el portero sueco encajó cinco goles en un mismo período también fue en un partido contra Toronto en el año 2006.

"Obviamente, hay cosas que tenemos que mejorar, ellos son un buen equipo y les hemos puesto las cosas demasiado fáciles para anotar", declaró Lundqvist. Por parte de los Toronto Maple Leafs, Randy Carlyle se mostró encantado en la rueda de prensa posterior: "Hemos tenido una buena noche contra un portero que no tiene muchas malas noches". Toca reflexionar en Nueva York y dar con la tecla que ponga al equipo de nuevo a niveles similares a los de la pasada temporada.

Estrellas del partido

1ª.- Phil Kessel (1G / 2A)

2ª.- Nazem Kadri (1G)

3ª.- James van Riemsdyk (1G / 1A)

Highlights