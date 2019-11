Jaén FS no deja que Levante le ensucie el traje

Jaén Paraíso Interior, en plena Feria de San Lucas, se siente grande o, al menos, desprende ese aroma de equipo que cumplirá en cada partido. La solidez y la solvencia eran dos características que se le achacaban al equipo de Dani Rodríguez, una plantilla que, con el paso de las jornadas, parece crecer un poco más y corrige carencias de anteriores partidos. Lima las aristas y rellena los huecos vacíos. El Levante, que venía de disputar la Copa del Rey en Coín (Málaga) el miércoles —con dos días menos de descanso que su rival, que jugó el lunes— inició el partido casi como lo acabó: desorientado y buscando agua con la lengua y el orgullo fuera. Los jiennenses dominaron sin que hubiera temor a dejar escapar los tres puntos en el segundo partido liguero que no encajan gol. Prieto ni suda.

Esta confianza que les hace avanzar puede entenderse como impulso o, en cambio, como espejismo, pues un exceso puede convertir la idílica situación que experimentan en simple vaho que se va. No obstante, ni siquiera se pensó en esa posibilidad. Desde el principio, además, ya que se ha instaurado en La Salobreja la sana costumbre de que el adversario venga a correr, que no a jugar, por lo que los visitantes se limitan, si acaso, a lanzar pelotas a sus pívots (en este caso, la efigie Lledó y Sena), que no encuentran recovecos para salirse con la bola. En los primeros minutos, Jaén FS suele ejercer un marcaje al hombre a toda pista, lo que dificulta la transición ofensiva del rival y, en consecuencia, que no pueda conectar varios pases seguidos. Frente al Levante, a esta presión se sumaron unas soberbias coberturas, lo que convirtió a los jiennenses, aparte de en una máquina voraz de recuperación de balones, en un equipo que anula a su contendiente porque le coge del cuello y lo ahoga. Y así, hasta que sueltan la bola porque necesitan tomar aire para no desfallecer.

Con el esférico en poder, Jaén Paraíso Interior se dedicó a elaborar, que es lo que más le gusta, pero avanzando metros. Entre pases y permutas, la defensa zonal de Levante se iba hundiendo poco a poco, lo que ofrecía inminente peligro para los amarillos, que disfrutaron de dos acciones de Fabián consecutivas, ambas sin querer, pues en la primera quiso finalizar con poca potencia (provocó córner) y, en la segunda, un pase hacia Dani Martín dio en el palo derecho de Yeray. Los locales transmitían tranquilidad y erradicaban la improductiva posesión de otros encuentros. Fabián se encargaba de mover a los hombres de pista, por encima de ellos, con mayor rapidez y movilidad en los movimientos. Había tal creatividad y distintas alternativas en ataque que Emilio se las apañó para asistir por medio de técnicas marciales a Chino, que encontró el segundo palo de la noche. Emilio volvería a combinar con Eloy Rojas limpiamente en un juego de costado a costado para clavar la bandera jovial en la meta de Yeray, que miraba y se le escapaba una lagrimilla.

Al término de la acción se produjo una falta cuestionada, que Emilio se encargó de zanjar por su tercer gol de libre directo esta temporada (con ayuda del cancerbero). Al pívot jiennense le tocó este año la varita de la Diosa Chicharro, pues acumula nueve en seis partidos de Liga (tan solo falló en el 0-0 frente a ElPozo). Tiene Jaén acierto delante, un aspecto que decanta el resultado a su favor y mantiene la solidez defensiva, incluso la mejoran, como si añadieran hierro al acero. Suben la dureza, se solidarizan con el compañero y no dudan en revolcarse en el suelo para recuperar una pelota, salvarla de la línea de fondo o disputar una divida. Dani Rodríguez les ha hecho interiorizar a la perfección la fórmula de la intensidad, y eso se aspira en el parqué.

Levante se presentó, no crean, pero se vio anulado. Cometieron errores en su propio campo y no acertaron a sacar una pelota limpia. Siempre con prisas, siempre sin ideas, con bloqueos en movimiento que denotaban desesperación. No se encontraron, quizá por el cansancio, quizá por la desconexión. Ni Lledó supo encontrar algún resquicio. Jordi Campoy, que huele el miedo en cuanto ve resoplo rival, se inventó un control orientado magnífico que acabó en tarjeta amarilla para Márquez. Segundos después, otra acción personal le costó otra amonestación a Lledó. Lo de Campoy es cuestión de empuje y confianza. Lo visto hasta ahora lo convierten en el jugador más vistoso del equipo jiennense, con detalles que buscan aplausos y, aparte, son eficaces en el juego. Gusta al público porque ofrece, esto es, una relación recíproca. A esas alturas, en el último tramo de la primera mitad, la sensación era que Jaén jugaba con un hombre más, como con portero-jugador, abrumando. De ahí llegó el penalti a Cuco (transformado por él mismo) y el doble penalti, que anotó Emilio, quien, junto a Chino, tuvo dos ocasiones más para seguir marcando, pero que decidieron dejar el descanso con un 3-0. Y sonriendo.

A la vuelta, con la grada aún regresando del puesto de chucherías, Cuco estrelló un balón en la escuadra tras un fallo en el saque de banda de Levante, que no sabía en qué vestuario había puesto la cabeza. Así, con impotencia, Levante intentó no perder bolas, algo que Prieto sí hizo en los pocos lunares que se le vio al equipo jiennense. El guardameta no tuvo mucho trabajo, pero se vio obligado en algunas ocasiones a dirigir balones a sus hombres adelantados, sin suerte.

Fue entonces cuando Jaén Paraíso Interior jugó con el tiempo y el marcador. Los amarillos han desarrollado la autoregulación con eficiencia, sin arriesgar ni cometer infracciones estúpidas. En la segunda parte, abordaron el juego con tranquilidad y sensatez, sin arriesgar, y este ligero bajón quiso aprovecharlo el cuadro valenciano para desperezarse, sin demasiada intención. Dani Martín, hombre importante en la faceta goleadora de otras temporadas, está ansioso en los partidos de casa. Genera ocasiones, las tiene, pero no consigue concretar en los últimos metros. Este viernes tuvo varias y no supo materializarlas porque peca de lentitud mental a la hora de ejecutar. Es imposible que, con estos compañeros, se alargue la situación.

Eloy Rojas, que es un mago gaditano, regaló a la afición un cuarto gol que provocó sonrisas por su sutileza, pues fue una vaselina delicada que entró dando besos a la red, agradeciendo ser la protagonista de tal obra. Levante ni siquiera buscó recortar distancias con portero-jugador y mostró tanto respeto que restó competitividad al enfrentamiento. Jordi Campoy, entonces, recolectó la depresión de sus rivales y comenzó su brillo personal en el que expuso acciones como caños de tacón o elásticas en el aire. En otra de tantas, Juan Puertas se revolvió y le cazó por detrás, lo que instantáneamente se convirtió en una tangana que en nada beneficia al deporte y que acabó con los dos delegados de equipo expulsados (Jesús Chanivet y Manolo Motos). Con esta efervescencia, la grada gritó olés y ni siquiera Márquez, con la portería a favor, pudo anotar gol granota alguno, dejando el resultado en un justo 4-0.

De esta forma, Jaén Paraíso Interior duerme como segundo clasificado, siendo el plantel que más goles anota (28) y segundo que menos recibe (11), un bagaje nada esperado por los optimistas jiennenses. La semana próxima recibe, también en La Salobreja, al Santiago Futsal (que venció a Uruguay Tenerife por 5-2). Ambos conjuntos encadenan tres victorias consecutivas, lo que anticipa ser un duelo igualado. Por su parte, Levante UD Dominicos recibe al Palma Futsal con la firme intención de romper la racha de las tres últimas derrotas.

José Escrich se muestra molesto por la capacidad ofensiva

El entrenador visitante, José Escrich, se mostró molesto por la nula capacidad ofensiva de sus jugadores: "Hoy, ofensivamente, hemos tenido muy poquito. Hemos salido al partido con mucho respeto y no hemos sido ni atrevidos ni valientes. Si somos un equipo que llega diez veces e igual hacemos un gol, los partidos se nos hacen cuesta arriba. Hemos tenido la mala fortuna de que el partido ha empezado con una falta inexistente y luego el portero ha tenido mala fortuna porque se le ha escapado la pelota, además de un saque de banda que no era, y también nos han hecho el gol y creo que ha sido algo importante porque sabemos que sólo habían encajado un gol en los dos partidos que han disputado. Para nosotros, voltear el marcador era complicado. Creo que no hemos estado. No ha habido ningún jugador que haya aportado nada al grupo y todo eran temores en el apartado atacante. No hemos sido valientes ni atrevidos a la hora de pasar o regatear y todos esos miedos nos han condenado. Creo que Jaén ha hecho un trabajo más fácil de lo esperado porque no les hemos creado ninguna dificultad. Hemos tenido dos o tres ocasiones más o menos series para hacer un gol, pero es muy poco bagaje para hacerles cara".

El entrenador levantinista califica la semana de "muy complicada" porque llegaron el miércoles a Jaén después de haber jugado ese mismo día en Coín, donde ganaron por 2-6 en la Copa del Rey. "Llevamos dos días metidos en el hotel y eso poco ayuda. No nos podemos quejar, la competición es lo que es y lo es para todos. Tenemos un año complicado y lo que tenemos que hacer es ser fuertes en casa, que es nuestra guerra", aseguró Escrich. Por otro lado, describió el paso de Segunda a Primera División: "Es cierto que tenemos un castigo en exceso. En Segunda, si fallas, muchas veces no les entran y aquí, cada vez que tienes un error, el balón va para dentro. Luego, se une el hándicap de que nosotros no tenemos un equipo con un bagaje ofensivo importante y carecemos de un jugador que nos dé definición. Errores siempre van a haber. Es cierto que no estamos encajando muchos goles, pero si el partido se va a los tres goles, es difícil para nosotros".

Dani Rodríguez cree que todavía hay cosas que mejorar

El míster local valoró el partido: "Hemos empezado muy bien, era un partido de nuestra Liga y creo que todos estos partidos son los que nos van a dar la posibilidad de estar ahí arriba y conseguir un objetivo mayor que el de la permanencia. Creo que han venido con mucho respeto, sobre todo, hemos visto que no han sacado portero-jugador y, en la primera parte, después de los goles no apretaban y no les ha durado el planteamiento como a Azkar". Tres de los cuatro goles surgieron a partir de balón a parado, lo que también despertó comentarios de Rodríguez: "Si ves los goles de ElPozo, meten muchos a balón parado. Es una faceta efectiva cuando el otro equipo no quiere jugar y tenemos que aprovechar las oportunidades de estrategia, a balón parado, para desequilibrar la balanza. El penalti creo que ha sido muy claro, el doble penalti, también, y la falta del primer gol, creo que también. Hoy, poco que objetar a la pareja arbitral".

El equipo domina los partidos con solvencia, pero el entrenador cree que se pueden "mejorar muchas cosas". "Si no, no entrenaríamos. Hemos perdido casi 10 minutos de la primera parte hasta hacer lo que deberíamos hacer y hemos leído bien su defensa. Ese principio ha sido demasiado espeso. Los momentos de calentura [en referencia a la tangana final] debemos mejorarlos porque con 4-0 no hay que entrar en ninguna provocación, ya que le damos la excusa al rival. En la defensa también hay cosas que mejorar y en la estrategia a balon parado tampoco hemos estado del todo bien", advirtió. Los rivales tampoco les han exigido mucho, de lo que es consciente: "Es verdad que el día que vayamos perdiendo tendremos que arriesgar más y tendremos más posibilidades de encajar goles, pero siempre que te adelantas es más fácil defender tu portería y, hasta ahora, con el compromiso de todo el equipo, se está contribuyendo a no encajar goles".

En la segunda parte, el juego del Levante provocó algo más de inquietud en los andaluces: "Es lo que comentamos en el vestuario. No queríamos relajación con el 3-0, sabíamos que ellos iban a tener la pelota, pero no me ha importado porque sólo ha habido un par de remates a puerta por su parte. Ya lo dije que en la defensa, este año, nos íbamos quitar la mochila de tener que presionar. Vamos a hacer lo que hacen muchos. Cuando nos interese, nos metemos atrás para provocar que el equipo contrario también ataque y poderlos pillar a la contra. Si están 15 minutos encerrados, la única manera es atacarlos directos o esperarlos atrás y sacarlos de la cueva". El siguiente enfrentamiento será en casa, contra Santiago Futsal. "Esperemos que el próximo partido podamos hacerlo bien porque vienen con tres victorias consecutivas y están en racha. Será un partido totalmente diferente porque van a venir a por nosotros y van a correr muchísimo. Habrá que tirar de oficio y ojalá se queden los puntos en casa y tengamos el objetivo más cerca. Tenemos que estar preparados para la primera derrota y sabemos que tarde o temprano, tendremos que bajar algún puesto. Somos un equipo modesto y tenemos que tener altibajos. Los jugadores están ilusionados con la Copa de España y saben que le tienen que agradecer a la directiva por hacer un equipo competitivo", admitió.

Por último, también comentó la Copa del Rey, de la que su equipo quedó eliminado ante el Real Betis Nazareno ante un torneo que no despierta interés: "Creo que los indicios así lo dicen. Venimos de Tenerife, llegamos a las cinco de la mañana y tuvimos que jugar el lunes porque lo adelantamos. No es una competición atrayente porque no es el objetivo principal, aunque también tenemos que hacer examen de conciencia porque no hicimos un buen partido, no era el planteamiento inicial y queríamos llegar con menos distancia en el marcador al final. Hicimos muy mal partido, pero es verdad que los condicionantes anteriores se veían en el ambiente y no queríamos luchar por esa Copa del Rey. Sabemos las dificultades económicas que tenemos y cada desplazamiento es una puñalada en las arcas del club, por lo que no era nuestra prioridad".

