Resumen de la semana 6 de la NFL

La primera sorpresa resultó ser que el Thurday Night Football no fue un completo desastre para ninguno de los equipos, cómo lo había sido en las últimas 3 semanas. En un duelo por el liderazgo de la División del Sur de la Conferencia Americana, los Indianápolis Colts llegaban a casa de los Houston Texans para quedar al frente de su grupo. JJ Watt sigue mostrando por qué es visto hoy por hoy como el mejor defensivo de la NFL, anotando un TD por un fumble recuperado y sumando con esta su tercera anotación en lo que va de la campaña. Andrew Luck y compañía lograron una ventaja de 24 puntos en tan sólo el primer cuarto, y aunque todos pensaban que sería un TNF desequilibrado como los anteriores, los Texans supieron hacer frente y lograron para el último cuarto una diferencia de tan sólo 5 puntos, pero se quedaron cortos al final y no alcanzaron el marcador de los Colts, con un resultado final de 33-28.

Ya para el domingo, los Tennessee Titans y los Jacksonville Jaguars se jugaban el fondo de la tabla de la misma división que los equipos anteriormente mencionados. El novato de los Jaguars Blake Bortles sigue mostrando promesa, lanzó para 336 yardas y una anotación, pero el equipo del entrenador Bradley aún no ha sabido sacar su primera victoria, pues aunque los Jags comenzaron ganando el encuentro, los Titans supieron dar la vuelta para terminar con un marcador de 16-14 a favor de los de Tennessee. Los Jaguars se van hasta el fondo de toda la liga con 0 victorias y 6 derrotas, y los Titans se colocan en tercer lugar de su división con 2 victorias y 4 derrotas.

Otro de los equipos menos preparados de la liga, los Tampa Bay Buccaneers se enfrentaron a los Baltimore Ravens en uno de los encuentros sorpresa por el buen desempeño del lanzador y ex campeón del Super Bowl Joe Flacco. Flacco lanzó para 5 pases de anotación y más de 300 yardas, completando 21de 29 pases que lanzó. El lanzador de Tampa Bay Mike Glennon de igual forma tuvo una sólida actuación con 314 yardas y 2 pases de anotación, pero el equipo en general no se encuentra en condiciones de competir al menos esta temporada. El entrenador de Tampa Lovie Smith se creía que haría suficientes cambios para poner a este equipo en el radar de la post-temporada, pero hasta ahora ha sido una decepción tanto el equipo como el trabajo del entrenador, y el marcador de 48-17 ante un equipo de nivel medio como lo es Baltimore, no ayuda mucho a la causa.

A la costa este de New York llegaron Payton Manning y sus Denver Broncos para enfrentar a los Jets, en un partido del que nadie esperaba nada espectacular, pues los Broncos llegaban como amplios favoritos. Así fue la actuación el Domingo, cuando los Broncos ganaron en todo aspecto el juego. Manning lanzó de forma habitual sus 3 pases de anotación y levantó el partido desde mucho antes de que terminara. Por otro lado, el lanzador de los Jets Geno Smith mostró un avance en su juego y lanzó para dos anotaciones, una de las cuales fue para el ala cerrada novato Jace Amaro, pero no fue suficiente para alcanzar a los Broncos y el encuentro terminó con un marcador de 31-17. Los Jets han sido una de las grandes decepciones de este año, y con un record de 1-5 no se ve que van a levantar por lo que resta de la temporada, a diferencia de sus rivales los Broncos, quienes semana a semana nos muestran porque son uno de los grandes favoritos para el campeonato este año.

En un encuentro de la División del Norte de la Nacional, los Detroit Lions llegaban como fuertes favoritos a la casa de los Minnesota Vikings, quienes aún buscan el ritmo necesario para ganar partidos este año. El novato lanzador de los Vikings Teddy Bridgewater no pudo hacer nada ante un equipo dominante de Detroit. El marcador de 17-03 es una muestra clara de lo disparejo que fue este partido, y de la potencia del ataque y la efectividad de la defensiva de los Lions, la cuál hoy por hoy está ubicada en el número 1 del ranking defensivo de toda la liga. Con esta victoria los Lions se colocan en la cima de su grupo junto a los Packers, mientras que los Vikings caen hasta el fondo de la tabla.

Los New England Patriots llegaron con el momentum adecuado para hacer un buen juego contra sus enemigos divisionales los Buffalo Bills. Brady sigue mostrando mejoras de cómo empezó la temporada y no ha mostrado bajar su nivel en ninguna forma, aunque es de todos sabido que está en el ocaso de su carrera. Kyle Orton, lanzador de los Bills hizo un juego sólido, pero el partido nunca pudo ponerse a favor de los Bills, y el entrenador de los Pats Bill Bellichick junto con el lanzador Tom Brady aprovecharon para sacar una ventaja de 37-22 para el final del último cuarto. Brady lanzó para más de 350 yardas y 4 pases de anotación, mientras que Orton tuvo un juego similar con 299 yardas pero sólo 2 pases de anotación. Los Pats quedan al frente de su división, que es la forma en que la liga se ha acostumbrado a verlos en este siglo, y los Bills, de igual forma, quedan hasta el fondo de su tabla.

El primer empate de la temporada se dio en el encuentro entre los Carolina Panthers y los Cincinnati Bengals. No es muy común ver empates en la NFL, pues en los últimos tres años sólo se ha dado en tres ocasiones, y no es un resultado que un equipo quiera en realidad. Los Bengals empezaron dominando la primera mitad del encuentro, pero el lanzador de Carolina Cam Newton hizo lo necesario para alcanzar el marcador en la segunda mitad del encuentro y llevar el partido a tiempo extra. Con un juego defensivo eficaz por parte de ambos equipos, el partido quedó pendiendo de una patada de los Bengals, quienes fallaron teniendo que llevarse el amargo sabor del empate con un marcador de 37-37, lo cual no afecta hasta ahora sus posiciones en sus respectivas divisiones, pero que sin duda puede afectar su pase a post temporada en las últimas semanas del año.

En uno de los partidos sorpresa de la semana, los Cleveland Browns mostraron su nivel en una victoria decisiva pero aún así sorprendente ante los Pittsburgh Steelers, quienes son enemigos divisionales de la Conferencia Americana. Los Steelers han sido uno de los equipos más inconsistentes en lo que va de la temporada en la NFL, y dieron un juego muy pobre en Cleveland. El lanzador de los Browns Brian Hoyer muestra el por qué es titular sobre la super estrella colegial Johnny Manziel, e incluso a dejado duda sobre si merece una extensión de su contrato para las siguientes temporadas en Cleveland. Por tres cuartos la defensiva de los Browns contuvo a los Steelers a solo 6 puntos, las cuales se obtuvieron con dos patadas, mientras que Hoyer y sus Browns no desaprovechaban sacando una ventaja final de 31-10.

Los Green Bay Packers se salvaron de una derrota contra los Miami Dolphins, cuando de manera sorpresiva, el equipo de Miami llevó un juego muy cerrado ante los fuertes Packers. Rodgers y compañía hicieron lo propio para llevarse la victoria de 27-24 y subieron su record aún más. El equipo de Green Bay comenzó la temporada de manera irregular, pero a lo largo de las últimas semanas ha hecho un buen trabajo para colocarse hasta arriba de su división junto a los Detriot Lions. Por otro lado el lanzado de tercer año Ryan Tannehill de los Dolphins deja una fuerte duda sobre su capacidad para llevar lejos al equipo de Miami, pues lleva un record de 2-3 con el equipo, y es dificil pensar que en caso de no calificar para la post tempoarda, el equipo técnico de los Dolphins no pensarán en un remplazo para el inconsistente lanzador.

Un duelo clásico de California se llevó a cabo entre los Oakland Raiders y San Diego Chargers. Los Raiders no han ganado un solo partido en la temporada, mientras que los Chargers han mostrado ser uno de los mejores equipos de la liga. El partido fue mucho más parejo de lo que se creía, y cada que un equipo anotaba, el otro respondía con una anotación también. El lanzador novato de Oakland Derek Carr tuvo el mejor juego de su carrera en la liga, pues lanzó para 4 anotaciones y 282 yardas, mientras que el lanzador contrario Philip Rivers lanzó para 3 touchdowns y 313 yardas, mostrando su estatus de MVP que sigue fortaleciendo semana a semana. Al final, con un juego empatado, San Diego logró un gol de campo que dejó el marcador con un resultado de 31-28 a favor de San Diego, pero que deja con mucha esperanza a Oakland sobre su nuevo lanzador, con la fe de haber encontrado por fin a un quarterback que los pueda llevar a la franquicia ganadora que alguna vez fueron.

En otro partido que prometía entre dos de los ataques más fuertes de la NFL, los Chicago Bears viajaban a la casa de los Atlanta Falcons para tratar de mejorar su record a ganador después de 5 semanas en que no podían encontrarse ni ser constantes contra otros equipos. Matt Ryan y los Flacons supieron hacer lo suyo, pero su defensiva todavía es un signo de interrogación sobre su futuro si quieren aspirar a cosas grandes en post temporada. El lanzador Jay Cutler y el corredor Matt Forte de Chicago partieron en dos la defensiva de Atlanta y dominaron con su ataque durante todo el partido. Cutler lanzó para casi 400 yardas, mientras que Forte tuvo dos anotaciones en la victoria de 27-13 que deja un record en Chicago empatado de tres partidos ganados contra tres perdidos, mientras que Atlanta cae a un solo juego de diferencia en su división que los separa de los mediocres Buccaneers, y que deja preocupados y en duda a los Flacons sobre su entrenador Mike Smith.

En el partido sorpresa de la semana, y probablemente de la temporada, los Dallas Cowboys viajaron al lugar más hostil para jugar en la NFL a enfrentar a los Seattle Seahawks. Los Cowboys comandados por un mejorado Tony Romo lanzando pases a su receptor estrella Dez Bryant, y un candidato a MVP DeMarco Murray corriendo el balón, hicieron un juego perfecto ante los actuales campeones de la liga. Desde la primera mitad del encuentro los Cowboys habían dominado a Seattle, pero para el tercer cuarto las cosas se pusieron interesantes y se empató el partido a 20 puntos por equipo. Para el último cuarto, los Seahawks no pudieron hacer un solo touchdown, y los Cowboys no desperdiciaron la oportunidad e hicieron lo suyo, para sacar el partido con un marcador de 30-23, lo cuál lleva a los Cowboys a un record de 5-1, contra uno de los Seahawks de 3-2.

Carson Palmer, quien había estado lesionado desde el segundo partido de esta temporada, regresó para comandar a los Arizona Cardinals contra uno de los peores equipos de lo que va del año, los Washington Redskins. El partido estuvo bastante parejo para la diferencia de equipos que se enfrentaba, con una diferencia de solo un punto entre ambos para el medio tiempo. De regreso de los vestidores, ningún equipo pudo hacer una anotación en el tercer cuarto, pero para el último los Cardinals no tuvieron piedad anotando 13 puntos contra solo 3 de los Redskins, terminando con un marcador de 30-20 a favor del equipo de Arizona. Cousins lanzó para mas de 300 yardas y 2 anotaciones, pero pese a esto, su inconsistencia no le ha permitido ganar un puesto titular en Washington, y se ha confirmado ya que RGIII esta casi listo para su regreso, y lo hará sin duda sobre Cousins. Del otro lado, Arizona ha mostrado que no necesita de un lanzador estrella para ser eficientes, pero el regreso de Palmer le da un levante a su ofensiva, lo cual mostraron este fin de semana ante los Redskins.

El Sunday Night Football vio a dos enemigos divisionales que tratan de ganar para no quedar atrás de los Cowboys. Los New York Giants y los Philadelphia Eagles, enemigos de la División del Este de la Nacional, se enfrentaron en casa de los Eagles, quienes no han perdido un solo partido Philadelphia. Los Eagles dominaron al equipo neoyorkino en todo aspecto el domingo por la noche, dejando al equipo blanqueado en los 4 cuartos, quienes por mas que trataron no pudieron quitarse a la defensiva de Philly de encima en toda la noche. El lanzador de los Giants Eli Manning tuvo uno de los peores juegos de lo que va del año, pues no pudo lanzar ni un pase de anotación, y sólo pudo juntar 151 yardas en sus lanzamientos. Con esta victoria de 27-0 los Eagles se colocan al frente junto a los Cowboys con 5 victorias y solo una derrota en las seis semanas que van de temporada, asegurando que entre ambos equipos habrá un duelo a muerte para colocarse como campeones de su división, mientras que el equipo de la costa Este cae a un record empatado de 3-3, pero que da indicios de otra temporada negativa, en donde probablemente terminará más cerca de los últimos lugares que de los primeros.

En el último encuentro de la semana, el Monday Night Football se llevó a cabo entre dos enemigos divisionales de una de los grupos más cerrados y competidos de la NFL. Los San Francisco 49ers y los St. Louis Rams de la División del Oeste de la Nacional jugaron un partido importante para San Francisco, quien busca un lugar para la post temporada en un grupo mortal en donde los Cardinals y los Seahawks dominan hasta lo que va del año. El lanzador de los 49ers Colin Kaepernick tuvo un excelente juego en donde lanzó 3 pases de anotación, y dominó junto con su receptor Boldin a la defensiva de los Rams. Por otro lado, la defensiva de la costa oeste de San Francisco contuvo a la ofensiva de los Rams, quienes sin su lanzador titular Sam Bradford, quien está lesionado desde la pre temporada, no han podido hacer daño significativo a ningún equipo de la liga. Con esta victoria de 31-17, los 49ers se colocan en segundo lugar de su grupo, por encima de los actuales campeones, quienes sorpresivamente quedarían fuera de post temporada si el día de hoy acabara el año en la NFL.