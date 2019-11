Análisis de la semana 7 de la NFL

La semana 7 de NFL ahora está en la historia de la liga al ser parte de la ruptura de uno de los records más difíciles de romper en la NFL. Este fin de semana fuimos testigos del lanzador con más pases de anotación en la historia del Football Americano profesional, y eso sólo es una parte importante de que pudimos presenciar esta semana.

La jornada comenzó el jueves en el Thursday Night Football, en donde se enfrentaron dos enemigos divisionales de la Conferencia Americana. Los New York Jets y New England Patriots se encararon en un partido muy cerrado. El marcador nunca se puso en realidad muy a favor de algún equipo, mientras los Patriots tuvieron el control del partido durante la primera mitad, los Jets hicieron lo necesario para sobreponerse y llegar al liderazgo del encuentro en el tercer cuarto. Para la última parte del enfrentamiento, los Pats lograron otra anotación, y los Jets respondieron con lo mismo, pero fallaron el intento de conversión de dos puntos, quedando así a dos puntos de diferencia con favor del equipo de New England. El partido se iba a decidir con una patada en los últimos segundos del encuentro, cuando los Jets hicieron lo propio para colocarse en una zona alcanzable para el pateador, y todo recaía en los hombros de Nick Folk, el encargado de hacer el trabajo en los Jets. El intento de Folk de 58 yardas fue bloqueado en la linea, dejando así un marcador de 27-25, dándole así la victoria a los Pats. Los Jets ya están en una temporada decepcionante, mientras que los Pats oficialmente están de regreso como uno de los grandes contendientes en la liga para ganar su Conferencia y llegar al Super Bowl.

Llegó el domingo, y con ello 13 partidos más. Los Atlanta Falcons, que han sufrido estragos cuando salen de casa a jugar fueron de visitantes a enfrentar a los Baltimore Ravens. El resultado siguió la misma tendencia que han sufrido los Flacons en todo lo que va de la temporada, pues nunca pudieron hacerle frente a un equipo de Baltimore que para sorpresa de todos ha resultado ser uno de los fuertes candidatos para ganar no sólo su división, si no la conferencia entera. Por tres cuartos, el equipo de Baltimore comandado por Joe Flacco hizo lo que quiso con el equipo visitante, y llegó a tener una ventaja de 20 puntos contra 0 del equipo contrario. Para el último cuarto, los Falcons pudieron realizar una anotación, que no serviría de nada, sobre todo porque los Ravens no se detuvieron tampoco y metieron otros 9 puntos a su favor. Con un marcador final de 29-7, hemos visto como los Ravens de la manera más silenciosa en la liga han subido a un record de 5.2, mientras que los Falcons, por segundo año consecutivo se ven como uno de los grandes fracasos de la temporada, pues con un equipo totalmente capaz en ofensiva, es imposible para los Falcons ganar fuera de su domo, además de que su mediocre defensa está destinada a dejar con un record perdedor este año al equipo de Atlanta.

Foto: fansided.com

Uno de los partidos más cerrados de la semana se dio entre los Washington Redskins y los Tennessee Titans. Este fue el partido que decidió el futuro de Kirk Cousins, quien había sustituido al lesionado Robert Griffin III en Washington, pero que no había podido hacer lo necesario para levantar al equipo y quedarse con la titularidad. Para la mitad del encuentro, Cousins no había lanzado para ninguna anotación, y al momento de lanzar una intercepción se decidió que el tercer quarterback del equipo, Colt McCoy, sería el encargado de lanzar pases para los Redskins. En su primer pase McCoy lanzó un TD de 70 yardas, dando así fe a los fans y al equipo de Washington que para la mitad del encuentro iba perdiendo por solo 4 puntos. Para el último cuarto, los Titans se pusieron al frente con una anotación, pero un trabajo consistente de McCoy y dos patadas acertadas, le dieron la victoria de 19-17 ante un equipo de los Titans que no puede hacer mucho sin su lanzador titular Jake Locker, quien por lesiones no ha podido jugar en más de la mitad de la temporada. Los Redskins por otro lado, pueden estar tranquilos con esta fuerte y consistente actuación de McCoy, en espera de su estrella RGIII, quien según informes ya está listo para practicar de manera completa con el equipo, y se espera que regrese en las próximas dos semanas.

En uno de los partidos más increíbles que haya dado hasta ahora la temporada, los St. Louis Rams se encargaron de vencer a sus enemigos divisionales y actuales campeones de la liga los Seattle Seahawks, en un esfuerzo increíble y admirable de sus equipos especiales. Los Rams sacaron todas las jugadas del libro, y a la hora de ser efectivos hicieron lo necesario para sacar esta importante victoria. Los Seahawks han estado sufriendo en su defensiva, lo cual es sorprendente pues es sabido por todos que su defensiva fue lo que les dio el campeonato apenas hace unos meses, mientras que por otro lado, la ofensiva comandada por Russell Wilson ha dado mejoras y he sido lo que ha tenido a flote al equipo. Para la mitad del encuentro, los Rams tenían una ventaja de 15 puntos, mientras que Seattle se encargó de anotar en el tercer cuarto, el último cuarto fue el decisivo para definir el partido. Seattle pudo meter 13 puntos más, pero una anotación más por parte de los Seahawks fue la encargada de sellar esta victoria para el equipo de St. Louis con un marcador de 28-26. Lo increíble de este resultado, es que con esta derrota los actuales campeones han dejado ir ya dos partidos consecutivos, y se encuentran por ahora con un record empatado de 3-3, quedando en tercer lugar de su cerrada división y tan solo a un partido de diferencia ante el equipo de los Rams, de los cuales no se esperaba mucho y que por ahora, siguen en la competencia por su división junto a Seattle, San Francisco y Arizona.

Uno de los equipos que hasta la fecha 7 no habían ganado un solo encuentro, los Jacksonville Jaguars, hicieron lo necesario para poder llevarse su primera victoria del año ante los inconsistentes Cleveland Browns. Blake Bortles, el novato promesa de los Jags tuvo un juego sólido con más de 150 yardas y un pase de anotación, mientras que el lanzador de Cleveland Brian Hoyer sigue teniendo problemas y no pudo concretar un solo pase de anotación, aunque si pudo juntar más de 200 yardas en su juego aéreo. Aunque Bortles es la mayor promesa del equipo de Jacksonville, fue el corredor Denard Robinson quien se encargó de sacar a los Jaguars de su record de cero partidos ganados en lo que iba de la temporada con un marcador final de 24-6. El ex lanzador colegial y ahora corredor de los Jags juntó 127 yardas y una anotación en el partido, y el equipo de Cleveland no pudo responder con su defensiva a tan sólido juego por parte de Robinson. Los Browns están con un record empatado en este momento, pero aún pueden competir por un puesto en la post temporada por el juego inconsistente de parte de otros equipos de su división, tal es el caso de los Steelers y los Bengals, aunque es difícil pensar que puede alcanzar o hacer difícil el camino de los Ravens como campeones de su División del Norte de la Americana. Por parte de los Jaguars, desde los últimos partidos del año pasado se ha visto una mejora, el entrenador Gus Bradley ha tomado las decisiones correctas para el equipo que parecía que nunca podría levantarse. Blake Bortles y un juego mejorado del corredor Denard Robinson, así como la experiencia que puedan tomar los novatos receptores Marquise Lee y Allen Robinson, promete un futuro brillante para el equipo de Jacksonville, pero por ahora, será mejor que piensen en el draft del 2015 antes de competir por un puesto en post temporada.

Foto: thestar.com

Otra blanqueada de la temporada se dio en la casa de los Indianapolis Colts, cuando llegaron los Cincinnati Bengals, quienes buscaban una victoria después del empate que tuvieron la semana pasada contra Carolina. Andrew Luck comandó a los Colts en un juego perfecto ante la fuerte defensiva de los Bengals, y dominaron todo el juego de principio a fin. Aunque comenzaron con solamente tres puntos por una patada en todo el primer cuarto, Luck comenzó a lanzar pases y ganar yardas en los siguientes cuartos, para llegar a una ventaja ya inalcanzable tan solo en la tercera parte del encuentro. Los Colts lograron un marcador de 27-0, y no han dejado de mejorar desde su lento inicio de dos derrotas. Desde esos partidos, el equipo de Indianapolis no ha perdido un solo encuentro, y se encuentran hasta arriba de su división con 5 ganados y tan solo dos derrotas. Aunque la División del Sur de la Americana es una de las más débiles, Titans y Jaguars se han visto hasta ahora como equipos perdedores al menos para este año, los Colts no sólo quieren mostrar que ganaran su grupo, sino que pueden hacerle frente a las grandes potencias de la liga, y por como han jugado, Luck ha mostrado que puede guiar a su equipo a cualquier victoria, así que no serán rivales fáciles de vencer en lo que resta del año y post temporada. Por otro lado, y en un caso completamente opuesto, los Bengals comenzaron el año mostrando que su lanzador Andy Dalton estaba listo para dar el siguiente paso y llevar a Cincinnati a su primera victoria en post temporada bajo su cargo, pero en las últimas semanas han bajado mucho su nivel, y llevan un empate y dos derrotas, dejando en duda si pueden dar el paso que se necesita tan solo para competir en su división, antes de hablar de campeonatos.

El partido entre los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills fue uno de los más emocionantes por el final que tuvo. Los Bills se encontraban en casa y perdiendo hasta la primera mitad, Kyle Orton había lanzado un pase de anotación al novato y promesa receptor Sammy Watkins, pero los Vikings habían sabido dejarlos con un marcador debajo de ellos. Para el regreso de los vestidores, el tercer cuarto no presenció ni un solo punto, dejando así el partido al aire para el último cuarto. Los Vikings anotaron una patada, subiendo su ventaja a 6 puntos, y dejando a los Bills con necesidad de un touchdown si querían ganar el encuentro. En un manejo excelente por parte de Kyle Orton y su ofensiva, y con tan solo tres minutos en el reloj, los Bills recibieron 6 puntos por otra anotación de Watkins, y con un solo segundo en el reloj, sacaron la patada reglamentaria por un punto y así alcanzar y superar a los visitantes con un marcador final de 17-16. Los Bills, auqne han tenido altas y bajas, han sabido mantenerse en la competencia en lo que va de la campaña, y con un record ganador de 4-3 se mantiens en la lucha por un lugar en post temporada en la Conferencia Americana. Por otro lado, los Vikings se encuentran en un record muy malo de 2-5, y no se ve que puedan levantar el equipo al menos en lo que resta del año. Aunque el futuro es brillante para el equipo de Minnesota, los jóvenes tienen que aprender y mejorar. El lanzador Teddy Bridgewater ha mostrado señales pero inconsistencia en su juego, algo que solo puede mejorar con el tiempo. El otro novato de primera ronda Anthony Barr de igual forma ha mostrado fuerza y pudiera ser algún día la base de la defensiva de los Vikings, pero por ahora sólo queda esperar a que el futuro de los frutos necesarios para que este equipo pueda competir en su difícil División del Norte de la Nacional.

Foto: estoenlinea.com.mx

En otro encuentro de un equipo de la División del Norte mencionada, los Chicago Bears aún se encuentran con problemas para competir contra los duros Lions y Packers, y se enfrentaban en casa ante los Miami Dolphins, quienes tienen un equipo fuerte pero no han sabido terminar los partidos de forma adecuada. Aunque el marcador final de 27-14 a favor de los Dolphins no lo muestre, el equipo de Miami dominó en todo aspecto a los Bears. El lanzador de tercer año de Miami Ryan Tannehill lanzó para dos anotaciones y casi 300 yardas, dando muestras de que tiene lo que necesita para ser un lanzador de franquicia. Los Bears por otro lado siguen dejando ir partidos que en teoría son fáciles para el equipo. Jay Cutler es uno de los mejores lanzadores de la liga en cuanto a habilidad y atletismo refiere, pero sufre en los momentos en los que debería de mostrarse como la base de su equipo. Chicago cae a un record perdedor de 3-4 y no ha ganado un solo partido en casa, algo que es preocupante para un equipo que se enfrenta cada año a los Packers y Lions, y por como se ha desarrollado, es difícil pensar que pueden hacer algo para cambiar esta tendencia de dejar ir los partidos cuando más se necesita. Los Dolphins están vivos en la carrera por un lugar en post temporada, pero de igual forma todo recae en los hombros del lanzador Tannehill, quien si sigue jugando como lo hizo este Domingo, no tendrá problemas por dar resultados positivos a su equipo.

En otro de los partidos más emocionantes de la semana, los New Orleans Saints viajaban a casa de los Detroit Lions para tratar de demostrar que aunque han sufrido de derrotas en lo que va del año, son contendientes fuertes para descartarlos por la carrera hacia el campeonato. Por tres cuartos, los Saints hicieron justamente eso, llegando de visitantes ante la mejor defensiva de la NFL y metiendo puntos de manera consistente, mientras que la defensiva contenía la fuerza de Matthew Stafford y sus Lions. Al quedar tan solo 6 minutos en el reloj, los Saints tenían una ventaja que parecía inalcanzable de 13 puntos, pero eso no le importó al equipo de Detroit para hacer lo propio y llevarse ese partido. Una anotación de los Lions puso el marcador a tan solo 6 puntos de diferencia entre un equipo y otro, y fue en ese momento, cuando la defensiva mostró por qué hoy por hoy es la mejor de la liga, y en terreno muy conveniente para el equipo local, se interceptó al lanzador super estrella de New Orleans Drew Brees para dejar a Stafford y compañía a unas cuantas yardas de otra anotación, lo cual significaba una victoria. Stafford hizo lo necesario y sacó esa ventaja de un punto ante el equipo que tan solo unos minutos antes los había dominado en todo aspecto. Con un minuto en el reloj, Brees trató de llevar a su equipo a terrenos enemigos para lograr una patada y ganar el encuentro, pero le intento fue inútil ante la dura defensiva de Detroit, quienes hicieron un acto heroico en los últimos minutos para lograr la victoria con un marcador de 24-23. Con esto los Saints caen a un sorprendente record de 2-4, pero con posibilidad de pelear por su división todavía con el juego inconsistente de Carolina, Atlanta y Tampa Bay. Por otro lado los Lions han mostrado en lo que va del año que serán el rival a vencer y una de las grandes sorpresas de la Conferencia Nacional.

Foto: packersnews.com

Y son justamente los rivales divisionales de los Lions, los Green Bay Packers, quienes pueden dar la mayor batalla divisional de la liga. Los Packers se enfrentaban a los Carolina Panthers, quienes han sido inconsistentes hasta el punto de dejar ir su fácil División del Sur de la Nacional. El marcador final de 38-17 no muestra tal cual el dominio del equipo de Green Bay sobre los Panthers. Aaron Rodgers lanzó 255 yardas y tres anotaciones para ayudar a que los Packers en tan solo tres cuartos hicieran 38 puntos contra tan solo 3 de Newton y compañía. Los Panthers hicieron dos anotaciones más en el último cuarto, pero el partido ya parecía decidido desde la mitad. Los Packers comandados por Rodgers han mejorado hasta el punto de ser vistos como el mejor equipo de toda la NFL. Con un record de 5-2, se colocan empatados al frente de su grupo junto a los Lions, y esta rivalidad pinta para ser la mejor para lo que resta del año. Los Panthers se encuentran en una situación buena, pues están al frente de su división, y lo han estado desde el inicio del año, el problema es que han sido inconsistentes en los últimos partidos, y en vez de colocarse con una ventaja significativa ante sus rivales, ha dejado ir buenas oportunidades y tanto los Saints como los Falcons podrían quitarles esa ventaja en cualquier semana. El único lado bueno que puede sacarse del equipo de Carolina últimamente es que su novato receptor Kelvin Benjamin, va fuerte como el novato del año por su gran química con Newton y la ayuda que le ha dado al equipo de Carolina para sacar sus pocas victorias.

Al sur de California llegaron los Kansas City Chiefs en un duelo divisional contra los San Diego Chargers. Los Chargers han sido uno de los equipos más fuertes y capaces en lo que va del año, mientras que los Chiefs han hecho lo suficiente para mantener un nivel competitivo en la Conferencia Americana. El equipo californiano comenzó dominando el encuentro, pues tan solo para la primera mitad Philip Rivers ya había lanzado dos pases a anotación que habían puesto a su equipo al frente del marcador. En la segunda mitad los Chiefs despertaron, en especial su defensa, la cual no permitió un solo touchdown al equipo de San Diego en los siguientes dos cuartos. Jamaal Charles se convirtió en el mayor corredor en la historia de Kansas City, y ayudó con casi 100 yardas y una anotación a poner al frente a su equipo. Para sorpresa de todos, los visitantes sacaron el partido con un marcador de 23-20, un partido que es sin duda importante para Kansas City, quienes tienen hasta el momento un record empatado de 3-3 pero que no serán rival fácil de vencer, incluso en su fuerte división que comparten con San Diego y Denver. Pese a esta derrota, los Chargers siguen como fuertes candidatos para representar a su Conferencia en el Super Bowl, el lanzador Rivers sigue haciendo jugadas que lo colocan en el radar de MVP, mientras que su defensiva ha hecho un trabajo maravilloso para contener a fuertes rivales. La pasada temporada, estos dos equipos entraron como wildcard a playoffs, y es difícil pensar que en lo que resta de la temporada, no habrá una fuerte lucha para ver si logran la misma hazaña.

Foto: scores.espn.go.com

El otro equipo de California, y el cuarto restante de la fuerte División del Oeste de la Americana que comparten San Diego, Denver y Kansas City, son los Oakland Raiders, quienes se enfrentaron en casa a los consistentes Arizona Cardinals. El novato lanzador de los Raiders Derek Carr no deja de dar buenas señales de avance en su juego, pero el equipo en general carece de nivel para competir contra los equipos fuertes de la liga. Una semana más pasó, y los Raiders siguen ahora son el único equipo que no ha ganado un solo partido, y esto representa el peor inicio en la historia de la franquicia californiana. Los Cardinals, quienes recuperaron de lesión al lanzador Carson Palmer siguen mostrando el por qué son los lideres de su grupo sorprendentemente contra Seattle y San Francisco. El equipo de Arizona anotó en tres cuartos, obteniendo solo una patada en el último, para darles un partido de 23-13 de visitantes. Arizona solo ha perdido un juego en lo que va de la temporada, y ahora como líderes de su división, serán muy difíciles de vencer y será una batalla digna de verse cuando se enfrenten contra enemigos divisionales por el liderazgo de su división. Por otro lado, los Raiders no dejan de verse como el peor equipo de la liga, pues aunque han competido y tienen a uno de los mejores lanzadores novatos de este año, el equipo en su totalidad no puede terminar de manera eficiente los partidos. El próximo año habrá nuevo entrenador y una muy alta selección en el draft, probablemente la número 1, por lo tanto no es difícil imaginar que el futuro es prospero para el equipo de Oakland.

En un duelo clásico de la División del Este de la Conferencia Nacional, los New York Giants llegaban a casa de los Dallas Cowboys, un equipo que ha demostrado haber recuperado la cultura ganadora que tiene la franquicia, y que no ha perdido un solo partido desde la semana uno en la que perdió contra San Francisco. Hace dos décadas, cuando los Cowboys eran el equipo de América, tenían un trío de jugadores que cargaban de manera increíble a la franquicia, los Dallas Triplets (Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin) dominaron por años a la NFL, y es esta misma combinación la que ha resultado ganadora para el equipo de los Cowboys, pues con el lanzador Tony Romo teniendo el mejor año de su carrera, la super estrella Dez Bryant recibiendo sus pases, y el corredor DeMarco Murray que ha roto records de la liga en estas 7 semanas, los Cowboys se han visto imparables. Este fue el caso del juego de la jornada pasada, cuando los Cowboys ganaron el partido 31-21 ante los impotentes Giants. Eli Manning ha resultado mucho mejor de lo que muchos pensaban para el equipo de New York, pues lanzó para casi 300 yardas y 3 anotaciones, pero el equipo en general no pudo hacer nada contra el potente ataque de Dallas. Romo lanzo de igual manera 3 pases de anotación, mientras que Murray corrió para 128 yardas y una anotación, convirtiéndose con esto en el primer jugador en correr para más de 100 yardas en 7 partidos consecutivos. Dallas mejora su record a 6-1 y por ahora lucen imparables y como fuertes candidatos para ganar su división en una dura pelea contra Philadelphia, mientras que los Giants caen a un record perdedor de 3-4 y no se ve que vayan a levantar mucho en lo que resta del año.

Foto: ocregister.com

Llegó el Sunday Night Football, y con él dos equipos muy fuertes para presenciar historia en la NFL. Los San Francisco 49ers viajaban a enfrentarse contra los favoritos para ganar el Super Bowl de este año. Los Denver Broncos no han demostrado nada en contra de tal argumento, pues son uno de los equipos más completos en la liga. Su ofensiva es simplemente letal, Peyton Manning lanzando pases a Julius Thomas, Demaryius Thomas, Emmanuel Sanders y Wes Welker es demasiado para cualquier equipo. Manning llegaba con 506 pases a touchdown, lo cual marcaba dos menos de el record que era 508 impuesto por Brett Favre, y toda la gente sabía que este era el partido en el que podía alcanzar tan difícil record de la liga. Manning, con un pase de 8 yardas a Demaryius Thomas sobrepasó la marca, convirtiéndose así en el lanzador más letal y eficiente de la historia del Football Americano presional. Manning no sólo sobre pasó el record, sino que siguió lanzando hasta elevar la marca a 510 pases de anotación, marca que seguirá subiendo mientras el año siga. Los Broncos ganaron con un marcador de 42-17, pero la noticia de la semana y probablemente del año en esta liga es que pudimos presenciar historia, pudimos presenciar al mejor lanzador que ha pisado en césped de NFL haciendo su trabajo, pero sobre todo pudimos presenciar cómo Peyton Manning ha comandado a su equipo a una de las mejores ofensivas que hemos presenciado en las últimas décadas, probablemente la mejor de la historia. San Francisco sigue con record ganador y va en segundo lugar de su fuerte y difícil grupo, peleando por la cima de su división contra Arizona y tratando de no cometer errores para que los campeones de Seattle no los alcancen, pero su juego es inconsistente y no nos ha mostrado ni siquiera que tiene un puesto seguro para la post-temporada en la peleada Conferencia Nacional. Por otro lado, Denver se coloca en la cima de su división y conferencia, pues han perdido sólo un partido, pero independientemente del record, los Broncos parecen un equipo imparable. Su defensiva, la cual fue el talón de Aquiles del equipo en la pasada temporada, ha mejorado mucho desde el regreso de Von Miller, quien junto con DeMarcus Ware ha juntado 15 sacks para el equipo, lo cual es más que muchos equipos en su totalidad. Denver nos mostró una vez más el calibre que tiene para alcanzar la gloria este año, pero es su lanzador Peyton Manning quien este fin de semana se lleva la ovación de toda la liga.

Para terminar la semana, el Monday Night Football presenció a los Houston Texans cuando fueron de visitantes a enfrentar a los Pittsburgh Steelers. El equipo de Houston comenzó dominando el equipo local, y alcanzó una ventaja de 13 puntos, pero antes de que terminara la primera mitad, los Steelers se encargaron de no quedar mal frente a sus fans, y con anotaciones y patadas dieron completamente la vuelta al marcador. El tercer cuarto no presenció ningún punto por parte de ningún equipo, y aunque los Texans hicieron un buen intento para voltear el partido de nuevo a su favor, no fue suficiente. Con un marcador final de 23-30 los Steelers se llevan la victoria como locales, lo cual sube su record a ganador, mientras que el de los Texans cae a perdedor. Los Steelers han sido inconsistentes, pero cuando hacen buenos juegos hacen lo necesario para llevarse victorias, y aún no se les puede descartar para hacer un buen final de año y llegara playoffs. Los Texans han demostrado ser un equipo bueno, pero la inconsistencia de su lanzador Ryan Fitzpatrick podría condenarlos este año. Arian Foster y JJ Watt son jugadores con los cuales puedes levantar una franquicia, pero cuando tienes a un quarterback que no lanza anotaciones sino intercepciones, ningún equipo puede ser lo suficientemente competitivo para lograr resultados en esta liga.