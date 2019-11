Chicago se estrella contra John Gibson

En esta ocasión los halcones negros fueron devorados por los patos. Llegaba al United Center uno de los equipos que mejor juego estaban realizando hasta el momento. El dúo Ryan Getzlaf – Corey Perry ayudado por Ryan Kesler está demostrando que puede estar al nivel de las grandes líneas de ataque de la liga.

Se preveía un encuentro con mucha intensidad y muy equilibrado. Precisamente es lo que se encontraron los 21.233 espectadores que acudieron al United Center la pasada noche, aunque finalmente saldrían con un mal sabor de boca. Durante los dos primeros periodos ambos conjuntos se mostraron muy seguros atrás desde el inicio. Scott Darling volvía a ocuparse de defender el arco de los Hawks que con un sano Antii Raanta hacía saltar todo tipo de rumores, y es que a pesar del buen debut del finés hace unos días, Quenneville lo volvía a dejar en el banquillo dándole dos partidos consecutivos a Darling y confirmando que el próximo jueves ante Ottawa Senators, Corey Crawford reaparecería de su lesión defendiendo el arco.

Anaheim venía con la lección aprendida, como tantos otros ya en la liga y se empleó a fondo para cortar el ritmo rápido que le gusta en ataque a los Blackhawks. Lo consiguieron y los de Quenneville no se encontraron cómodos en ningún momento a pesar de jugar en casa. Broudeau se lo comentó a sus chicos "Si usted no le hace un hit para que aminoren su velocidad, sólo los verán patinar." Argumentando que "hay una gran cantidad de equipos rápidos en la NHL, pero Chicago es el que juega más rápido. Por eso tienen más éxito." Por muchos momentos durante los dos primeros periodos el dominio fue de los Hawks, que con un juego plano debido a la intensidad defensiva de los patos no consiguieron penetrar la portería de Gibson. Pudo anotar Bryan Bickell en el primer periodo pero una buena intervención de John desbarataba la jugada del delantero de Chicago que se topaba cara a cara con el que sería su ‘verdugo’ esa noche. Respondían los Ducks con una jugada de Jakob Silfverberg que recibía de la izquierda y justo delante del Darling no conseguía materializar. Brandon Saad, uno de los hombres más activos por parte de los Blackhawks durante todo el partido pudo anotar en una jugada en la que se plantó solo frente a John Gibson que conseguía desviar el puck que se estrellaba en tubo derecho de la portería. Se alternaron las oportunidades por uno y otro lado con tanta igualdad que ambos conjuntos pusieron a prueba los jóvenes arqueros en 20 ocasiones.

Broudeau "Si usted no le hace un hit para que aminoren su velocidad, sólo los verán patinar." En el tercer periodo y tras un gran desgaste de Anaheim, Chicago comenzó a encontrar más espacios. Fruto de esos espacios Jonathan Toews protagonizó la ocasión más clara para los Blackhawks en todo el encuentro. Tras una rápida jugada de Bickell este cedía hacía atrás al capitán que estaba solo y disparaba de primeras para que Gibson tirándose en plancha realizara la parada de la noche. Poco después se produciría el gol de los Anaheim Ducks. Segundo power play cedido por Sami Vatanen en este periodo y en una de las transiciones de Chicago buscando el hueco aprovechando su superioridad, Brent Seabrook se resbala en la blueline dejando el puck suelto hacia la zona neutral donde la recogería un rápido Devante Smith-Pelly que se adelantó a Cogliano y se plantaba solo frente a Darling para enviarla por debajo de sus piernas a la red. Los Ducks sacaban oro en una de las pocas ocasiones de las que dispusieron en este tercer periodo (solo 5 disparos) en el que los Chicago Blackhawks se estrellaron una y otra vez ante un excepcional John Gibson que detuvo nada menos que 18 disparos en este periodo.

El goleador de la noche comentaba como vivió la jugada del gol en la que Seabrook resbalaba dejando el puck suelto y ganaba a su compañero por conseguirlo ."Nuestros ojos se iluminaron tanto que no sé si me tropecé con Cogliano o no, pero ambos lo queríamos. Tan pronto como cayó Seabrook, ambos tratamos de aprovecharlo." También hizo referencia a lo que suponía enfrentarse a los Blackhawks después de la derrota por 4-1 del domingo frente a los Sharks "Obviamente después de lo ocurrido el domingo, no estábamos contentos con la forma en que jugamos y queríamos redimirnos. Este es un buen equipo para salir y hacer un gran partido. Es un gran equipo, así que ha sido bueno volver a salir al hielo conseguir una victoria."

La estrella del partido que conseguía su primer shutout de la temporada comentó su parada sobre Toews explicando que "tienes que estar con los ojos bien abiertos si quieres hacer algo con ellos (por Chicago) delante. "Tú no sabes quién recibirá. Yo no pienso quien será. Simplemente pienso en hacer la parada. Vi hacía donde iba el pase. Vi que él estaba allí y sabía que iba a disparar de primeras. Yo no sabía quién era y sólo traté de colocarme frente a él. Por suerte me di cuenta y llegué a tiempo."

Estrellas del partido.

1ª.- John Gibson (ANA)

2ª.- Devante Smtih-Pelly (ANA)

3ª.- Scott Darling (CHI)

