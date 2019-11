Análisis de la semana 10 de la NFL

Una semana más, un Thusday NIght Football desequilibrado más que nos deja con un mal sabor de boca. En esta ocasión los Cleveland Browns disputarían el primer lugar de la división mas competida de la liga contra los Cincinnati Bengals. El trabajo defensivo de los Browns fue admirable, no sólo por el hecho de que no permitieron un solo touchdown a los Bengals, sino porque dominaron a la ofensiva contraria en todo aspecto. Con un resultado final de 24-3 los Browns de la mano de Brian Hoyer lideran su división por primera vez desde hace más de 20 años, mientras que los Bengals viajan la otra semana a New Orleans para tratar de rescatar su temporada, lo cuál ahora se ve más difícil que nunca.

Ya para el Domingo, los Kansas City Chiefs viajaban al frío estadio de los Buffalo Bills para seguir su dura pelea por un lugar en post temporada. Aunque los Bills hicieron un excelente trabajo para mantener a los Chiefs por tres cuartos, el equipo de Kansas City comandado por Jamaal Charles metió 14 puntos al equipo local en el último cuarto del encuentro, llevándose una victoria de 17-13 que los deja en la carrera en su conferencia. Los Bills han jugado sorprendentemente en lo que va del año, pero es un equipo que va creciendo y todavía no puede competir contra New England en su división.

Foto: usatoday.com

Los Detroit Lions han mostrado por qué son el equipo a vencer en la Conferencia Nacional al derrotar a los Miami Dolphins, quienes venían motivados para seguir la carrera contra los Bills y los Patriots en su división. En un encuentro muy parejo pudimos observar lo letal que puede ser en ofensiva el equipo de Detroit con Calvin Johnson recibiendo pases y sacaron en los últimos momentos del partido una victoria de 20-16 para colocarse en segundo lugar de toda su Conferencia

El último partido internacional de este año se llevó a cabo en London, entre los Dallas Cowboys y los Jacksonville Jaguars. El dominio del equipo de Dallas fue total, y Dez Bryant recibiendo pases de Tony Romo fue simplemente demasiado para la joven defensiva de Jacksonville. Blake Bortles sigue aprendiendo en su campaña de novato, esperando crecer junto con sus compañeros de equipo para hacer de este un equipo competitivo al menos para el otro año. Los Cowboys siguen detrás de los Eagles en su división, pero al ritmo que llevan es difícil verlos fuera de la carrera por el título divisional, mientras que los Jaguars con esta derrota de 31-17 se coloca casi al fondo de la tabla, pensando ya en el futuro del draft y no en salvar la temporada que está más que perdida.

Los Balitmore Ravens recibieron a los Tennessee Titans para tratar de llevarse una victoria decisiva en la dura pelea por la División del Norte de la Americana. El novato lanzador de Tennessee sigue en modo de prueba y ha mostrado muestras de capacidad, pero como novato, no ha sabido cumplir con victorias en sus dos partidos que lleva de titular. Los Ravens comenzaron el partido de forma lenta, pero en el segundo, tercer y cuarto periodo lograron anotación, llevándose con esto una importante victoria de 21-7 y peleando en esa dura competencia por su división y un pase a post temporada. Los Titans están probando simplemente a su novato lanzador para tomar la decisión de suplirlo en el próximo draft o darle la experiencia necesaria para que sea él el encargado de llevar al equipo a partir de ahora.

Foto: goldegatesports.com

En el partido más emocionante de la semana, los San Francisco 49ers viajaron al hostil domo de los New Orleans Saints en un partido obligado para salvar su temporada. El partido no decepcionó y se fue a tiempo extra, en donde San Francisco capturo al lanzador de los Saints Drew Brees en su propio territorio, dejando una posición perfecta para una patada ganadora con un resultado final de 27-24. Los Saints increíblemente siguen al frente de su débil división con un record de 4-5, mientras que los 49ers siguen en tercer lugar, pero no se ve que vayan a bajar de ritmo para lograr ese pase a post temporada.

La sorpresa de la semana se la llevaron los Pittsburgh Steelers cuando viajaron a la casa de los New York Jets, un equipo que ha mostrado ser de los peores de la liga, quienes están a unas semanas de despedir a su entrenador y quienes no han encontrado en varios años a un lanzador capaz de lograr al menos post temporada. Los Jets comandados por Michael Vick fueron simplemente mejor equipo que los Steelers, quienes no pudieron lograr una anotación hasta el último cuarto, cuando el partido ya estaba decidido con el marcador de 20-13 a favor del equipo neoyorkino. Pese a esto los Jets atraviesan una crisis de identidad, en donde no se ve para donde puedan ir para mejorar su situación. Los Steelers le dieron con esto el primero lugar de su división a los Browns, y se han demostrado como el equipo más inconsistente de toda la NFL.

En un duelo de la débil División del Sur de la Nacional, los Atlanta Falcons viajaron a casa de los Tampa Bay Buccaneers para llevarse una victoria que con los resultados de los otros equipos de su grupo, pone a los Falcons a solo un juego detrás de los New Orleans Saints, quienes en este momento lideran el grupo. Los Falcons lograron con un marcador de 27-17 vencer a uno de los peores equipos de la liga. Tampa Bay tiene un nuevo entrenador, y es lógico pensar que se deben de adaptar al nuevo sistema y que esto toma tiempo, pero la manera en que han jugado con los jugadores capaces que tienen es alarmante. Los Falcons no se rinden y con un lanzador capaz como Matt Ryan y un par de receptores estrellas en Julio Jones y Roddy White, pueden dar la sorpresa y hacer un regreso para llevarse la división y entrar a post temporada.

Foto: zimbio.com

Los Denver Broncos viajaron a California para enfrentar a los Oakland Raiders, e increíblemente el equipo californiano llevaba la ventaja para el segundo cuarto, y había interceptado dos veces al lanzador estrella Peyton Manning. Esto no duro mucho, pues los Broncos despertaron y no perdonaron, logrando detener a Oakland en todo el segundo cuarto sin permitir un solo punto, mientras que ellos lograron otros 21 tan solo en el tercer cuarto. Con una victoria de 41-17 los Broncos siguen como el favorito para llegar al Super Bowl de parte de la Conferencia Americana, mientras que los Raiders ven mucho futuro en su lanzador novato Derek Carr, es un equipo débil y con un entrenador interino que no ha podido hacer nada para que le ofrezcan el trabajo al final del año. Con un nuevo entrenador y una buena selección el próximo draft, los Raiders podrían empezar a dar de qué hablar en la liga.

Los Arizona Cardinals, el mejor equipo de toda la liga se enfrentó a su enemigo divisional los St. Louis Cardinals. La victoria de 31-14 es decisiva y el hecho de que la defensa contuvo sin un solo punto a los Rams dice mucho, pero esto costo que el lanzador titular Carson Palmer se lesionara, solo para que los Cardinals confirmaran que era una lesión que haría que Palmer se perdiera todo lo que resta de la temporada, y justo había firmado un contrato de 3 años para una extensión con el equipo de Arizona. Los Cardinals son un equipo muy bueno, pero sin su lanzador titular será difícil que sigan con su record de 6-0 en la Conferencia Nacional y 8-1 en toda la liga. Los Rams son uno de los equipos que de ahora en adelante juegan más por el futuro, pues dentro de la división en la que están junto a San Francisco, Seattle y Arizona es prácticamente un hecho que quedaron fuera de post temporada este año.

Foto: sbnation.com

Y es justo el equipo de Seattle quien ha vuelto a ser uno de los mejores equipos de la NFL, cuando esta semana recibieron a los New York Giants y obtuvieron una victoria decisiva pero sobre todo convincente que los ha vuelto a poner en la carrera como uno de los mejores equipos de la liga. Los Giants por otro lado han caído a un record penoso de 3-6, y en su división ya se encuentra una de las mayores peleas por el primer puesto entre los Eagles y Cowboys, así que parece que este equipo no va a dar para mucho más en el año. El corredor de los Seahawks Marshawn Lynch corrió para 4 anotaciones en la victoria decisiva de 38-17 sobre los Giants y no parece que vaya a bajar de nivel esta temporada.

El Sunday Night Football de esta semana llegó al libro de records de la NFL cuando los Green Bay Packers comandados por un excelente juego del lanzado Aaron Rodgers le anotaron 41 puntos tan solo en la primera mitad a sus enemigos divisionales los Chicago Bears. Rodgers empató el record de 6 pases de anotación en la primera mitad de un juego, y fue sacado ya para el tercer cuarto, cuando todo se veía decidido a favor de los Packers. Chicago se ha mostrado como una de las mayores decepciones de la temporada, y tanto su lanzador Jay Cutler como su entrenador Marc Trestman han cometido errores que podrían afectarles para la siguiente temporada en el equipo La victoria de 55-14 sobre los Bears coloca a los Packers en un record de 6-3, todavía en segundo lugar de su grupo pero mostrando señales de buen juego para los últimos partidos de lo que queda del año.

Foto: 6abc.com

La jornada terminó en el Monday Night Football entre los Philadelphia Eagles y los Carolina Panthers. Los Panthers han bajado su juego de manera significativa en las últimas semanas, mientras que los Eagles saben que cualquier descuido les puede quitar el liderazgo de su grupo por el sorprendente pero buen juego de sus rivales los Cowboys. La lesión del lanzador de los Eagles Nick Foles se ha previsto que durará 6 semanas antes de que regresé, y fue el ex de los Jets de New York Mark Sánchez, quién tomó el control de la ofensiva del entrenador Chip Kelly en Philadelphia para sacar la impotante victoria. Sanchez no decepcionó y con 332 yardas y dos pases de anotación sacó una contundente victoria de 45-21 sobre los Panthers que coloca a los Eagles como uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional.