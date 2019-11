Inter Movistar - Jaén Paraíso Interior: sublevarse en el templo

La realidad y la ficción son conceptos que a menudo se entrelazan, dejando a una en la dimensión de la otra y viceversa. La realidad de Jaén Paraíso Interior es que, hace unos meses, la situación actual se convertía en una ficción casi utópica, platónica, onírica, pero que hoy en día es merecida como cualquier otro acontecimiento verídico. Esto es, se instaura en la tercera posición por méritos propios. En cuanto a Inter Movistar, su realidad le sitúa a la cabeza de la tabla, algo que no suena sorprendente, pero su camino sí que es digno de alguna ficción escabrosa. Acumula ocho victorias en 10 partidos de competición sin que ninguna de ellas haya sido por una ventaja mayor a dos goles (más dos empates frente a ElPozo y Marfil). ¿Es sólido este Inter Movistar?

Aparentemente, así lo es, pese a lo ajustado del marcador. Hubo ocasiones, como en el partido frente al Prone Lugo, en los que el juego fue trabado y debió bregar para llevarse los puntos. Frente a los gallegos, fue la cantera, con Pablo Mel y Rubén Orzáez a la cabeza, los que anotaron goles para desatascar el encuentro. En otras ocasiones, como en Tenerife o en Santiago de Compostela, el partido no se decidió hasta los últimos diez segundos, cuando resolvieron el entuerto gracias al portero-jugador. Al menos esta temporada, la máquina verde genera dudas.

Sobre todo, si se la compara con la de la campaña pasada, cuando se proclamó campeón de Liga y de Copa de España con mayor brillantez y armonía en su juego. No se debe acudir a la baja de Batería para explicar esta sensación, puesto que el brasileño era un buen desatascador pero su marcha no es un drama, ya que existen activos que están solventando de manera excepcional su marcha (como Rivillos). Más bien, se trata de un aspecto conceptual, de asimilación de unas directrices que no acaban de asumirse. O, quizá, por las ausencias en pista de Ricardinho o Rafael, siendo el equipo más dependiente de ellos que de lo que se creía, especialmente en el caso del brasileño. Tampoco estarán frente al Jaén.

Lo que es incuestionable es que son el único equipo invicto en el torneo doméstico y que permanecs tanto en la Copa del Rey (por ahora, en cuartos de final) como en la UEFA Futsal Cup (disputarán la Ronda Élite en Lisboa). Han sacado la mayoría de partidos adelante, que es un aspecto que además de otorgarle la posición de privilegio, es un atributo que no todos han conseguido. La derrota es algo que no conocen todavía, un aspecto que Jaén Paraíso Interior sí hizo el pasado martes, cuando el FC Barcelona asaltó el pabellón de La Salobreja con más pegada que juego y les despojó de esta condición de imbatibles. A pesar de ello, no hay preocupación en las filas andaluzas porque dominaron el encuentro durante varias fases (casi todas) y crearon ocasiones —más de medio centenar— sobre la meta de Paco Sedano.

Salvo que Palma Futsal y ElPozo Murcia salven el compromiso que les enfrenta con una improbable goleada, Jaén Paraíso Interior seguirá en tercera posición tras la conclusión de la décima jornada, incluso en caso de no conseguir botín de puntos en el Caja Madrid. No obstante, desde el cuerpo técnico se desprende la idea de que no gozan de la presión de permanecer entre el podio de cabeza, el reservado a los "grandes", y que su posición estará entre la cuarta y la sexta. Tanto su entrenador, Dani Rodríguez, como diferentes miembros de la plantilla han tildado la situación de "anecdótica", por lo que no están preocupados de no permanecer por delante de los que están llamados a pelearse los títulos.

Nadie les quitará, sin embargo, el honor de ser la mejor defensa de la LNFS y de conseguir un dato impactante: se trata del único equipo que promedia menos de dos goles encajados por partido, merced a los 19 recibidos en diez partidos. En un deporte tan dinámico como es el fútbol sala, con continuas idas y venidas, con oportunidades y rebotes que fácilmente se pueden convertir en gol con alta probabilidad, resulta llamativo mantener esta concentracion defensiva durante un tiempo tan prolongado. Esto es, no se trata del comienzo liguero, sino de que ya se ha cumplido un tercio de la fase regular y siguen así. Marc Carmona, su último rival, expresó que ya son "una realidad".

El análisis, vistas las dos escuadras, parece denivelado. Jaén FS aglutina calificativos más positivos porque no está obligado a estar en esas posiciones, porque su campaña es sorprendente y porque las pocas expectativas junto con el extraordinario rendimiento provoca loas. A Inter, consecuentemente, se le exige no sólo que consiga victorias, sino que arroje solvencia y disfrute en su juego, por lo que siempre está expuesto a las críticas. Si es líder es "porque debe serlo por su trayectoria".

El mayor incordio para Jaén Paraíso Interior, por ser visitante y porque se le "presupone" no llevar el peso del partido, será Cardinal, el pívot portugués. No se valora únicamente su racha goleadora (ha marcado seis goles en los últimos cinco partidos), sino que sus cualidades degradan a la defensa jiennense. Los andaluces sufren con el juego de pívot, como así demostraron Wilde, Ferrao o Iván Rumbo, ya que se desgastan. Para mayor infortunio, Fabián Robledo, el cierre de mayor calidad y baluarte de los amarillos, tiene una fractura en el codo derecho y se estima que no vuelva hasta 2015. Es ahí donde los madrileños tienen varias opciones de dañar, seguramente, porque están más frescos físicamente que los jiennenses al estar acostumbrados a un nivel de exigencia mayor. Emilio, Chino o Carlinhos terminaron con calambres el choque ante el Barça, por lo que la resistencia en Alcalá también influye.

La "suposición" de la que se hablaba en el anterior párrafo es eso, elucubración que quizá no es del todo cierta. El Jaén FS ha encarado todos sus enfrentamientos con la intención clara de dominar la pelota y distribuir con autoridad su juego. La incógnita radica en si también lo hará en un pabellón tan imponente como el Caja Madrid. Inter Movistar, ante su afición, debe llevar la batuta en su propio domicilio si no quiere que la revelación se les rebele. Sublevarse en un templo siempre pone.

Los entrenadores analizan el choque

Jesús Velasco, el técnico local, se refirió a los últimos compromisos de su equipo: “Los hemos sacado adelante por los pelos, pero los hemos sacado, que es lo importante. El equipo por lo menos es competitivo, mantenemos nuestra identidad, que con todos los problemas que estamos teniendo es bastante. El trabajo, sobre todo, es concienciar a los jugadores de que nos estamos jugando el primer puesto y que hay que pensar solamente en Jaén. La prioridad es sacar los tres puntos, jugamos en casa y queremos ir a Lisboa como primer equipo del campeonato español. Hay muchos alicientes para sacar la motivación”.

El toledano también tuvo palabras para el calendario. “Estos últimos tres partidos en seis días se conectan luego con otros tres partidos en un margen estrecho de tiempo, más los que se van con la selección que tienen otros dos partidos. No hay cargas físicas porque tenemos que recuperar jugadores y revisar puntualmente algunos aspectos concretos del juego. Sacas dos sesiones de cancha a la semana”, aseveró.

Por último, se refirió a su rival, el Jaén Paraíso Interior. “Un equipo que está continuando con el buen trabajo de la semana pasada y este año está obteniendo los frutos de todo lo que ha sembrado. Es un equipo muy conjuntado, con bastante calidad, muy disciplinado y con las ideas muy claras. Además tienen la confianza de que le están saliendo las cosas. Es un rival de todo respeto, al igual que todos en esta Primera División. Ellos vienen en un buen estado de forma”, concluye.

El entrenador jiennense, Dani Rodríguez, también opinó sobre las fechas del calendario: "En una semana de locura, con tres encuentros en 8 días y con equipos de la entidad de los rivales a los que nos vamos a enfrentar, como FC Barcelona o Inter Movistar, sin menospreciar a Jumilla que nos puso las cosas muy difíciles, llegamos algo mermados, sobre todo, físicamente, ya que para intentar ser competitivos siempre tenemos que hacer un sobre esfuerzo en cada partido y llegamos con jugadores con muchos minutos y algo tocados. Sin embargo, anímicamente el equipo llega con buenas sensaciones tras el partido contra el FC Barcelona, pero debemos saber que frente a Inter todo empieza de nuevo y que enfrente tenemos al líder de la Liga. Es en su casa, además, por lo que los méritos contraídos el martes de nada nos servirán en un partido que empieza de cero y que si no jugamos al límite y dejándonos lo todo en la pista de nuevo, poco tendremos que hacer".

En referencia al equipo de Velasco, declaró: "Es un equipo que sigue invicto y que está sabiendo sufrir para conseguir sus últimas victorias y que, por ello, tenemos el temor de que les salga ese partido redondo que están esperando y que les lleve a no tener que sufrir tanto hasta el final. Un partido en el que somos conscientes de la diferencia que hay entre ambos equipos y que intentaremos que se minimice el sábado".

Antecedentes

Los tres últimos encuentros entre ambos se saldaron con victoria interista en todos ellos. En la pretemporada de la 2013/2014, los alcalaínos se llevaron el II Trofeo El Olivo (6-7), disputado en Martos, además de los dos compromisos ligueros tanto en La Salobreja (3-7) como en el Caja Madrid (4-0). Este año se vaticina mayor igualdad, como mínimo, en las posiciones de la tabla.

