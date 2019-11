Javier Fernández: "Intento hacer todo el trabajo posible en el menor tiempo posible"

Javier Fernández lo ha conseguido. Se ha plantado en la final del ISU Grand Prix de patinaje artístico sobre hielo que se celebrará entre el 11 y 14 de diciembre en el CCIB de Barcelona.

El patinador ha comparecido ante los medios de comunicación en el Museu Olímpic i de l'Esport de la ciudad condal, acompañado por Maite Zambos, copresidenta del Comité Organizador de la final del ISU Grand Prix, De la Cruz, miembro de la FCDH y el vicepresidente de la FEDH.

Unas instalaciones novedosas y exitosas

Zambos ha presentado las instalaciones que permitirán llevar a cabo el acontecimiento. Se instalará una pista de manera provisional en el CCIB que contará con una grada con capacidad para 5500 espectadores, con lo que está previsto que pasen más de 25000 personas durante los cuatro días de competición.

A falta de tres semanas para que dé comienzo el acto, ya se ha vendido más del 60% de las entradas habilitadas a un público de más de 34 países, donde destacan las ventas en Japón, Rusia, Italia, Francia o Alemania.

"Voy a trabajar para que los 93 puntos se transformen a 100"

Tras ver entusiasmado y emocionado su programa corto en la reciente Rostelecom 2014 celebrada en Rusia y donde consiguió su plaza para la final de Barcelona, Javier Fernández ha afirmado que en las tres semanas que le separan de la competición tiene que mejorar algunos aspectos si quiere aspirar al oro: "es cierto que el nivel de algunas piruetas en este programa corto no es el que desearía, pero está claro que vamos a trabajar para que los 93 puntos obtenidos puedan llegar a ser los 100" afirmaba un joven entusiasmado por cumplir con sus metas.

Solo los seis mejores patinadores en las seis pruebas previas a la final podrán acudir a Barcelona. En el skate Canada, Fernández terminó segundo, a muy poco del japonés Mura, pero la Rostelecom 2014 disputada en Rusia no se le escapó y de ahí obtuvo su billete para diciembre. Al enterarse de que la final se celebraría, por primera vez, en España, confiesa tener motivación y nervios: "estoy muy motivado por poder competir en casa de una vez por todas, pero a la vez estoy muy nervioso".

"Si me lo hubiera perdido creo que dejaría de patinar"

Y es que, aunque una vez se disputó la Final del Grand Prix de categoría Júnior en Madrid, la categoría absoluta, senior, nunca ha pasado por España para decidir a su campeón final, hasta ahora. Javier Fernández asegura estar orgulloso de poder llevar Barcelona a una de las capitales del patinaje sobre hielo: "para mí tener una competición de estas dimensiones en Barcelona es un orgullo, si me lo hubiera perdido creo que dejaría de patinar" afirmaba provocando las risas entre los asistentes.

Recientemente llegado de Rusia y con un pasaje para mañana por la mañana para volver a Toronto a entrenar, Javier Fernández ya ansía poder pisar el hielo español.

"Voy a dar el 100%, ya lo aseguro"

En Sochi se le escapó la medalla olímpica de bronce. A poco estuvo de conseguir uno de sus sueños, pero errores "inútiles" como él mismo ha aceptado, le hicieron caer al odiado cuarto puesto: "me quedé cuarto y perdí la medalla olímpica por errores de cálculo. Me da rabia porque sabía que podía hacerlo" afirma el madrileño. Pero de todo se aprende y los errores le han ayudado a perfeccionar su exhibición: "prefiero vivir en el futuro que en el pasado, pienso que si no lo he conseguido esta vez puedo hacerlo en ediciones posteriores. No me llevo un mal sabor de boca de nada".

A menos de un mes para el inicio de la final ansiada, Javier sabe que solamente con esfuerzo y dedicación podrá subirse a lo más alto del podio: "los seis patinadores que estén aquí, son muy buenos, son de nivel mundial. Yo voy a entrenar muy duro y ojalá haga los mejores programas de mi vida para llevarme el oro. Voy a dar el 100%, ya lo aseguro" expresaba un joven de 23 años que espera unas gradas llenas para animar su participación.

"Intentamos hacer todo el trabajo posible en el menor tiempo posible"

Añadía, también, que los japoneses son sus rivales más directos aunque con él, España se ve reflejada en lo más alto del deporte invernal: "mis rivales directos son los tres japoneses. Son muy buenos, excelentes, y Mura ya me ganó en Canadá" aceptaba el deportista.

Fernández tiene programados entrenamientos intensivos a diario y ha confesado que se prepara a nivel de competición ejecutando sus programas tres veces al día para coger el ritmo y que nada le pille desprevenido: "físicamente entreno tres horas al día a ritmo de competición: realizo mis programas cortos y largos a diario y hago ejercicio cardiovascular. Intentamos hacer todo lo posible en el menor tiempo posible". Además, su familia y amigos son el respaldo psicológico que le hace tocar la gloria en tantos momentos: "psicológicamente me preparo con mi familia y amigos, sé que realmente son los que siempre van a estar ahí" aseguraba.

"Ahora lucho por ser reconocido"

Preguntado por el reconocimiento que se le da a un deportista de un deporte minoritario como es el patinaje, Javier Fernández ha salido del paso diciendo que trabajando, va a conseguir ser un referente para su país: "las masas que mueve el fútbol o el tenis son mayores que el patinaje, igual que sus federados. Tenemos un reconocimiento justo, por eso debemos trabajar más" aseguraba. Además, ha añadido que su carrera, hasta llegar a la élite, no ha sido sencilla: "tuve que luchar para tener un nombre en el patinaje, en mi país, y ahora lucho por ser reconocido".

"Ojalá se pueda llegar a la élite sin tener que emigrar como hice yo"

El protagonista de la rueda de prensa se marchó, en etapa adolescente, a Toronto (Canadá) para poder entrenarse a alto nivel debido que España no es un país pionero del deporte que practica. Lo dejó todo por el hielo y asegura que ahora no todos estarían dispuestos o se lo podrían permitir económicamente. Cree que la apuesta que está empezando a llevar ahora la FEDH permitirá un incremento de aficionados a esta práctica: "la idea principal de la FEDH es habilitar más pistas de hielo para que poder llegar a la élite no vaya atado a emigrar como tuve que hacer yo" aseguraba Javier.

"Eres un Marc Márquez del hielo"

De la Cruz, miembro de la Federación Catalana de Deportes de Hielo, FCDH, ha agradecido al patinador todo su esfuerzo y su entrega para llegar al nivel que tiene hoy en día: "gracias por ser una de las figuras que tanto ansiábamos y que ya empieza a llenar portadas. Eres un Marc Márquez, Pau Gasol o Fernando Alonso del hielo" le dedicaba el ponente que, a la vez, pedía que siguiera su camino hasta alcanzar sus objetivos: "te pedimos que sigas luchando porque esperamos lo mejor de ti y sabemos que nos harás disfrutar en la final".