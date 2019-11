Inter Movistar busca continuar su racha ganadora

Llega el turno de Inter Movistar en la Ronda Élite de la UEFA Futsal Cup. En Odivelas, a poco kilómetros de donde en 2010 disputó su última Final Four, los complutenses comienzan el asalto hacia la última ronda del torneo, en la que para estar deberán quedar primeros en un grupo en el que, además del FC Grand Pro Varna y del Futsal Charleroi, su mayor rival será el cuadro anfitrión, el Sporting Club de Portugal.

Para iniciar su camino en esta ronda, los de Jesús Velasco se miden al FC Grand Pro Varna, el campeón búlgaro, que llega a la cita después de superar la Ronda Preliminar por la diferencia de goles y de ser segundo en el Grupo 2 de la Ronda Principal, por detrás del FK Nikars Riga, con el que cayó por 4-1. Tras comenzar con mal pie su andadura en aquella ronda, los búlgaros vencieron 4-0 al Iberia Star y 0-2 al Bielsko-Biała.

Jesús Velasco tendrá a disposición a todos los jugadores que han ido completando las últimas convocatorias tanto en Liga como en Copa del Rey. Mientras tanto, con Rafael y Ricardinho, que han llegado muy justos, se seguirán tomando todas las precauciones posibles de cara a que lleguen con posibilidades al duelo del domingo ante el Sporting, por lo que no se espera que participen en el debut interista en la Ronda Élite.

Jesús Velasco: “Nos vemos favoritos contra cualquiera en cualquier cancha”

El técnico de Inter Movistar habló en la rueda de prensa oficial previa al comienzo de la competición del estado de su equipo, que llega como líder de la Primera División de la LNFS, como único invicto de la Liga y habiéndose hecho fuerte a base de aunar fuerzas tras las ausencias de Ricardinho y Rafael en el último mes de temporada, el cual ha sido maratoniano para los complutenses.

Jesús Velasco aseguró, sobre su equipo, que "nuestro campeonato nos dice que estamos en buen momento. Llegamos líderes de la Liga, aunque no estamos al ciento por ciento”. Además, hablo de lo vital que puede llegar a ser la presencia o no de Rafael y Ricardinho y explicó que “nos va a condicionar mucho la presencia o ausencia de ellos. A ver si conseguimos tenerles aquí, que aún no lo sabemos. A partir de ahí, son dos jugadores determinantes para nosotros. Dependerá mucho rendimiento de eso. Si no están, sin ellos, estamos sacando los partidos en Liga. Ricardinho está en un proceso de recuperación, en la última fase, y dependerá del OK del doctor para dar el alta. Si juega, lo hará casi sin entrenar".

El toledano continuó analizando el momento actual de su equipo y no dudó en darse el papel de favorito. "Venimos de un periodo larguísimo, con muchos partidos, y no nos hemos querido preocupar de este torneo hasta casi acabar el partido contra Jaén. Hemos preparado desde entonces porque se nos exige ganar siempre. No hemos podido observar mucho, lo estamos haciendo con mucha prisa ahora. Conozco bien esta competición y siempre lo importante es el próximo partido, que para nosotros es contra el Varna. Espero tener opciones el domingo de pasar, que es el objetivo. Tenemos el compromiso por nuestra historia de intentar ganar. Todos trabajamos para ganar y seguro que el objetivo de los cuatro es pasar a la Final Four. Nos vemos favoritos porque nos vemos favoritos contra cualquiera en cualquier cancha", finalizó.

El Sporting - Charleroi, a las 21.30

El Sporting Club de Portugal regresa a la UEFA Futsal Cup después de dos años de ausencia. En su última participación en esta competición, los lisboetas finalizaron cuartos, tras perder en semifinales contra el FC Barcelona (5-1) y en la tanda de penaltis ante Marca Futsal en el partido por el tercer y cuarto puesto. Los lusos llegan a esta Ronda Élite en segunda posición de su Liga, en la que está a un solo punto de su máximo rival, el SL Benfica.

Por su parte, el Futsal Team Charleroi afronta esta ronda tras ser segundo del Grupo 3 de la Ronda Principal, por detrás del Dina Moscú, ante el que perdió por 1-5. Los belgas, antes de este duelo, se habían impuesto al MNK Alumnus Zagreb (4-2) y al FC Deva rumano (2-3).

El resto de grupos

Además del grupo en el que está Inter Movistar, hoy también arranca en Almaty el Grupo C, en el que en la primera jornada el anfitrión y campeón de la UEFA Futsal Cup hace dos temporadas, el Kairat Almaty, se mide al Nikars Riga (15.30 horas). Antes, se enfrentarán el Ekonomac y el Sporting París (13.30 horas), completando un grupo en el que los kazajos son muy favoritos.

El Grupo B se toma un descanso en el día de hoy tras haberse disputado las dos primeras jornadas. El Dina Moscú (tras su victoria por 5-4 ante el Araz) tiene enfilado su pase a la Final Four con seis puntos, tres más que el FK EP Chrudim y el Slov-Matic Bratislava. El Araz, con cero puntos, ya está eliminado de manera matemática.

En el Grupo D, el del Barça, hoy se disputa la segunda jornada. A las 19.30 horas, el Lokomotiv Kharkiv buscará su segundo triunfo ante la cenicienta del grupo, el MVFC Berettyóújfalu húngaro. Posteriormente, a las 21.45 horas, el FC Barcelona se mide al Bakú United, que afronta el choque como una final en la que cualquier cosa que no sea ganar le deja fuera de la competición.