Un trío de tres: Stastny Brothers

Europa a finales de los años 60 estaba inmersa en profundos cambios. Muchos de sus países estaban dirigidos bajo el comunismo, como era el caso de Checoslovaquia, donde comienza en esta ocasión esta historia. Stanislav y Franciska un matrimonio afincado en Bratislava, región eslovaca de Checoslovaquia, tuvieron seis hijos Vladimir, Bohumil, Marian, Anton, Peter y Eva. En una región donde el hockey es casi como una religión a los chicos de la familia Stastny no era extraño verlos siempre con un palo de hockey. Todo ellos practicaron el hockey a excepción de Eva, pero solo Marian, Anton y Peter destacaron jugando en equipos juniors. Marian, el mayor de los tres, fue el primero en firmar por el equipo de su ciudad el HC Slovan Bratislava donde más tarde se unirían sus hermanos Anton y Peter.

Pronto comenzarían a destacar los hermanos Stastny en su nuevo club sumando una media de más de un punto por partido cada uno. Excelentes patinadores y con una destreza más que notable con el stick los tres hermanos que desde pequeños estaban acostumbrados a jugar juntos pronto llamarían la atención de sus compatriotas. Tan populares comenzaban a ser que rapidamente los llamaron para formar parte del combinado nacional. Tras varios años jugando como internacionales, formaron parte del equipo Checoslovaco que jugaría la Canada Cup en 1976 y posteriormente en 1980 los JJOO de Lake Placid donde consiguieron 16 goles en tan solo 6 encuentros.

Fue precisamente en Agosto de 1980 cuando en un torneo que disputaba Checoslovaquia en el país vecino Austria, Anton y Peter decidieron "emigrar". La calidad de los hermanos Stastny no había pasado desapercibida para muchos equipos de la NHL, sobre todo por el buen papel ofrecido en los JJOO. Anton y Peter que tras varias negativas por parte de los dirigentes de su país a verlos marchar decidieron hacerlo ellos mismos. Peter se dirigió a la oficina de correos de Innsbruck, donde se concentraba el equipo nacional, y realizó una llamada al otro lado del charco a los Quebec Nordiques, equipo que lo habían estado tentando con mayor interés. Al día siguiente el presidente Marcel Aubut y el director de desarrollo de personal Gilles Lager estaban en Innsbruck y dos días más tarde tras disputar la final del torneo contra la Unión Soviética, Anton, Peter y la esposa de este que estaba embarazada huyeron a Canadá mientras su hermano mayor, Marian se quedaba por voluntad propia en tierra.

Tras la desaparición de la WHA (World Hockey Association) Quebec Nordiques afrontó su primera temporada en la NHL con una plantilla completamente renovada, ya que sus mejores jugadores habían sido traspasados a otros clubes. Así en la temporada 1979/80 el equipo terminó último de la División Adams (actual División Noreste) y al año siguiente se reforzó con buenos jugadores entre ellos los dos menores Stastny. Los comienzos de Peter y Anton en la NHL no fueron fáciles, los jóvenes checos tenían ciertas dificultades para adaptarse al juego de la liga y seguir un ritmo de juego tan intenso. Tampoco estaba ayudando el gran número de partidos y la cantidad de horas de vuelo que soportaban los jugadores en EEUU. Se les reprochaba que no disparasen lo suficiente a puerta, pero una vez adaptados ya todo comenzó a ir como la seda. Peter conseguiría ganar fácilmente el Calder Trophy con 109 puntos (39 goles y 70 asistencias) mientras su hermano fue también de los hombres más destacados del equipo registrando nada menos que 85 puntos (39 goles y 46 asistencias) ayudando ambos a que los Nordiques se clasificasen para playoffs. Ese año justo después de Navidad "Los Stastnys" habían realizado la semana más productiva que cualquier conjunto de hermanos han tenido en la historia de la NHL. En cuatro partidos fuera de casa esa semana, Peter registraba ocho goles y siete asistencias mientras que Anton conseguía seis goles y ocho asistencias. En los partidos contra Vancouver y Washington fue la primera vez en la historia de la NHL que unos hermanos anotaban al menos tres goles cada uno en dos partidos consecutivos. Su total de 16 puntos (7 goles y 9 asistencias) en Washington ha sido el más alto para cualquier combinación de hermanos en la historia de la NHL, superando los 13 puntos acumulados por los hermanos Bentley, Max y Doug, en un partido durante la temporada 1942 -43.

"Yo no quería salir ilegalmente, pero no tenía otra opción." Marian Stastny Marian por su parte sufrió un año terrible en Checoslovaquia, quien solicitó permiso para emigrar, pero no recibió respuesta. Como castigo a la deserción de sus hermanos fue suspendido de la selección nacional, y su padre fue degradado de su trabajo como capataz en un proyecto hidroeléctrico. Anton y Peter llamaron en varias ocasiones por teléfono a su casa, pero las conversaciones se cortaron con frecuencia. "La policía sabía todo sobre mí", decía Marian a lo que también añadía "Yo no quería salir ilegalmente, pero no tenía otra opción." Tal y como había pasado hacía un año varios hombres de los Nordiques se desplazaron a Austria. Marian y su esposa estaban camino de reencontrarse en Quebec con sus hermanos a los pocos días. Su deserción al igual que la de sus hermanos no fue barata, si un año antes los Nordiques tuvieron que desembolsar una buena suma de dinero para que más de uno hiciera la vista gorda, en esta ocasión no sería menos. Sus hermanos desembolsaron $30.000 de los que habían ganado en su primera temporada en la NHL y la franquicia de Quebec también tuvo que ayudar en ello para "rescatar" al mayor de los Stastny (se dice que $100.000).

Durante la temporada 1981-82 los tres hermanos patinaron en la misma línea de Quebec y atemorizaron con su verticalidad a sus rivales. Esa temporada Peter con 46 goles y 93 asistencias, fue la más productiva de su carrera. Sin duda el más talentoso de los Stastny fue el que más se benefició de jugar con sus hermanos, pero Anton y Marian no se quedaron atrás obteniendo unos registros que lo auparon dentro de los mejores jugadores de la liga. Criticados en alguna ocasión por algunos de sus compañeros por pasarse el puck solo entre ellos, Anton comentó que "Si un compañero está allí, si tengo tiempo para mirar y ver donde está puedo entonces pasarle. Pero si yo juego con mis hermanos, entonces no necesito mirar. Hemos jugados juntos durante 10 meses al año durante muchísimos años. A otro compañero tengo que verlo para pasarle, a mis hermanos no, se donde están."

Tan solo jugaron cuatro temporadas juntos en los Quebec Nordiques hasta que Marian fue traspasado al finalizar la temporada 1984-85 a los Toronto Maple Leafs antes de terminar su carrera en el HC Sierre de Suiza. Anton por su parte finalizaría su periplo en los Nordiques en la temporada 1988-89. Posteriormente jugó en la NLA hasta que en 1993 volvió al HC Bratislava donde al finalizar la temporada colgaría los patines. Peter Stastny, el mejor de los tres hermanos el cual llegó a superar los 100 puntos por temporada en siete ocasiones, dejaría huella en la historia de la NHL consiguiendo además numerosos hitos a lo largo de su carrera. Un año después de que lo hiciera su hermano Anton, Peter abandonaría Quebec rumbo a los New Jersey Devils y aunque aún era un jugador notable su juego ya estaba en decadencia. tras un breve paso por St Louis, Peter también volvió a casa para jugar en el HC Slovan Bratislava y finalizar así su carrera. Peter tuvo a dos hijos Yan Stastny , quien hizo su debut NHL en 2005-06 con los Edmonton Oilers y marchó a jugar a Alemania, y Paul Stastny , que comenzó su carrera con los Colorado Avalanche (Quebec Nordiques antes del traslado a Denver) lleva el mismo número que su padre (# 26). Este verano pasado ha sido contratado por los St Louis Blues.

