Análisis de la primera ronda de playoffs de la NFL

La ronda de comodines comenzó con el partido de la NFC entre los Arizona Cardinals y los Carolina Panthers, quienes eran los locales a pesar de su mediocre record final de 7-8-1. Los Cards llegaban con su tercer lanzador de este año, pues con la lesión de Carson Palmer el equipo de Arizona llegaba con las reservas a la post temporada, lo cual no era una buena señal para la escuadra. El encuentro comenzó lento para ambos equipos, pues ninguna ofensiva lograba dar señales de consistencia y buen juego.

Los Panthers se encargaron de hacer lo propio y anotaron un touchdown y una patada para ponerse arriba por 10 puntos, mientras que los Cardinals no pudieron hacer un solo punto en el primer cuarto. Para el segundo cuarto el equipo visitante respondió de manera adecuada y logró anotar dos touchdowns, mientras que Carolina solo conecto otra patada, haciendo que con esto los equipos se fueran a la mitad del partido con un marcador a favor del visitante por tan solo un punto de ventaja. Para estas alturas ningún equipo había mostrado nivel de post temporada, y mientras que Cam Newton se veía incomodo y con una menor movilidad a la que nos tiene acostumbrados, el equipo aprovechaba los errores defensivos de Arizona, lo cuál pasaba de igual manera con los errores defensivos de Carolina. El partido cerrado se terminaría en el tercer cuarto, pues los Panthers habían agarrado ritmo y lograron anotar dos touchdowns mas para ponerse arriba por 13 puntos, algo que el equipo de Arizona nunca pudo alcanzar. El último cuarto solo vio 2 puntos por un solo safety del equipo visitante, puntos que no iban a ser suficientes para que el partido se alcanzara en marcador, el cuál terminó 27-16.

De esta forma termina la sorpresiva temporada de los Cardinals, quienes a pesar de haber sufrido la ausencia de su lanzador titular tuvieron una buena temporada, y es muy notable que con la presencia de un líder lanzado pases este equipo puede hacer grandes cosas. El entrenador Bruce Arians, por lo mismo, es visto como uno de los mejores candidatos para ser el entrenador del año. El equipo de Carolina por su parte llega como un equipo motivado y fuerte para la siguiente ronda, y aunque viaja al lugar más difícil de jugar en la NFL, Seattle, no será un partido fácil para ningún equipo que se enfrente a ellos. Cam Newton debe de mejorar su juego y regresar a la forma habitual, pues la defensiva a demostró que está al nivel de varios equipos de post temporada, pero es la ofensiva la que ha dejado mucho que desear en el equipo, y aunque no es muy probable que salgan de la ronda divisional, no es un equipo que será fácil de eliminar de playoffs.

Foto: starmedia.com

La jornada de post temporada continuó con uno de los partidos más esperados del fin de semana, pues fue un encuentro divisional entre una de las rivalidades más peleadas de toda la liga. Los Baltimore Ravens llegaban como comodines a casa de los campeones divisionales del norte, los Pittsburgh Steelers. El encuentro no iba a ser fácil para ningún equipo, pues en un encuentro entre equipos del mismo grupo siempre se compite de manera muy cerrada, y aunque el marcador indique lo contrario, el encuentro fue cerrado hasta cierto punto. Los Steelers comenzaron ganando con un gol de campo, pero cada que el equipo local hacía puntos, los visitantes contestaban con anotaciones, lo cuál hizo que a cierta altura del partido fuera simplemente inalcanzable. Joe Flacco lanzó para casi 300 yardas y 2 anotaciones, mostrando de nuevo su gran nivel en post temporada, el cuál sorpresivamente crece a diferencia de su juego en temporada regular. Por otro lado el lanzador de Pittsburgh Ben Roethlisberger tuvo un juego mediocre, y no pudo lanzar un pase de anotación hasta el último cuarto, cuando ya era muy difícil que se alcanzara el marcador.

El encuentro terminó con un score final de 30-17, y con esto se termina la temporada de los Steelers, quienes mostraron su inconsistencia hasta en post temporada, y aunque tuvieron muy buenos juegos en el año, nunca pudieron consolidarse como un equipo elite en el año, y es algo que les pesó hasta el último juego de la temporada. Los Ravens ahora se perfilan como uno de los equipos más peligrosos de la Conferencia Americana, pues ahora viajan a New England, y fue hace tan solo dos años que entraban de igual manera como un equipo comodín y le ganarían a los Patriots y Broncos para llegar al Super Bowl y ganarlo. Los Ravens son un equipo con varios huecos en ofensiva y defensiva, pero han sabido hacer lo propio en post temporada, y es uno de los equipos más fuertes con la motivación adecuada, lo cuál no hará nada fácil el partido de la ronda divisional en New England.

Foto: horseshoeherores.com

El Domingo continuó la jornada de playoffs con el encuentro entre los Cincinnati Bengals y los Indianapolis Colts. Tal vez este partido fue el más preocupante en cuanto a nivel de juego, pues ninguno de los equipos mostró tener mucho que dar en la post temporada. En la primera mitad el juego se fue muy cerrado, pues con una anotación de cada equipo en el primer cuarto, y algunas patadas acertadas en el segundo, el partido se veía parejo y con mucha acción, pero para la segunda mitad esto se acabo cuando Andy Dalton volvió a mostrar su pésimo juego en post temporada, y no pudo hacer un solo punto al contrario, lo cual fue aprovechado por los locales, quienes anotaron otros 13 puntos a los visitantes para terminar con un marcador de 26-10.

Esta tendencia del lanzador de los Bengals con su mal juego en post temporada está siendo una de las limitantes más fuertes para el equipo de Cincinnati, y aunque ha podido llevar al equipo a playoffs en cada una de sus temporadas como lanzador titular, no ha podido ganar una sola vez en los mismos, lo cual es sin duda preocupante para el equipo que le firmó una extensión millonaria el verano pasado. Aunque no toda la culpa va para Dalton, pues su receptor estrella AJ Green se perdió el partido por lesión, ya es momento de que el lanzador muestre el por qué de su extensión con el equipo a un equipo que no ha podido ganar un partido de post temporada en más de 20 años, la paciencia se termina y Dalton debe de mostrar mejoras de ahora en adelante. Por otro lado, los Colts contaron con un gran juego estadístico de Andrew Luck, quien lanzó para casi 400 yardas y un pase de anotación, pero su defensiva ha sido su mayor debilidad este año, y viajan a Denver en la próxima ronda, en uno de los partidos más esperados por la rivalidad de Andrew Luck con Payton Manning. Una victoria de los Colts podría consagrar a Luck para siempre, y aunque las probabilidades están del lado de Denver, este partido sin duda será uno de los mejores en la ronda divisional.

Foto: soshcentral.com

La jornada de comodines en post temporada terminó con uno de los mejores y más polémicos de los últimos años en playoffs. Los Detroit Lions viajaban a casa de los Dallas Cowboys, ambos con la ambición de demostrar que por fin se había ido esa tendencia de hacer temporadas regulares buenas pero arruinarlas en los últimos meses de la temporada. Los dos equipos prometían mucho, los Lions llegaban como una de las mejores defensas del año, y aunque cargaban con la polémica de una de sus estrellas defensivas Ndamukong Suh, el conjunto de jugadores había hecho lo suficiente para tener su lugar en post temporada, lo cual habla mucho sobre este equipo.

El partido comenzó de manera rápida pero de un solo lado, pues los Lions pudieron ponerse arriba por 14 puntos, mientras que los Cowboys no podían responder a los ataques de Matthew Stafford y Calvin Johnson. Una reacción de los locales en el segundo cuarto más una patada de los Lions, pusieron el partido con una diferencia de 10 puntos para la mitad del encuentro. Al regresar los Lions no pudieron hacer una sola anotación, lo cual fue aprovechado por Dallas para anotar una patada y otro touchdown y poner el partido a solo 3 puntos de diferencia. Tony Romo logró lo impensable y fue gran parte del éxito obtenido por Dallas en su última anotación con tan solo 2 minutos de juego. La polémica llegó cuando en un intento de anotar de parte de Detroit, el jugador de Dallas Anthony Hitchens hizo una interferencia de pase al ala cerrada de los Lions Brandon Pettigrew, el cual fue marcado con un pañuelo, tan solo para que unos momentos después fuera levantado, cancelando así cualquier sanción para Dallas.

Este pañuelo no definió el partido, Detroit no pudo anotar un solo touchdown después de los primeros dos del primer cuarto, pero sin duda es una polémica que seguirá a Dallas por mucho tiempo. Con un marcador final de 24-20 los Cowboys sacan la victoria que los lleva a Green Bay en la siguiente ronda, en uno de los partidos más esperados de la ronda divisional.