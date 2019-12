Resumen: Final WJC2015

En el día de ayer, madrugada de "Reyes Magos" en España, Canadá regalaba a sus seguidores la victoria ante Rusia y se colgaba el oro en el Air Canada Centre delante de 19.014 aficionados que celebraron estar de nuevo en la cima. El grupo dirigido por Benoit Groulx terminaba con una sequía de seis años sin que el preciado metal luciese en sus cuellos. Eslovaquia por su parte volvía a dar la sorpresa y dejaba sin medalla a una Suecia que fue de más a menos y terminó haciendo la maletas en el último momento y sin premio alguno. Detallamos los partidos a continuación:

FINAL

Canadá 5 - 4 Rusia

Se respiraba mucha tensión en el ambiente poco antes de comenzar el encuentro, y es que una final es una final. Que un conjunto llegue con el cartel de favorito no tiene porque significar que la victoria caiga para ese lado y ambos conjuntos lo debieron ver horas antes en el partido por el bronce. Los partidos se ganan sobre el hielo y con esa mentalidad salió Canadá que golpeó primero nada más comenzar el partido. M.Domi tras el segundo faceoff del encuentro envió el puck a A.Duclair desde la esquina y el jugador de los New York Rangers anotaba con un disparo de primeras. Los rusos no salían de su asombro, casi no habían pisado el hielo y ya iban por detrás en el marcador. Y lo peor estaba aún por llegar ya que dos minutos más tarde B.Point enviaba un gran pase de backhand a N.Paul que entraba por el centro y se adelantaba a I.Provorov para poner el 2-0 en el marcador. Valeri Bragin buscó un culpable y lo encontró en el arco.

I.Shestyorkin, que había disputado los dos partidos de la fase final del campeonato, dejaba su sitio a los 2:32 minutos de partido a I.Sorokin que no jugaba desde la derrota en la fase de grupos ante Suecia. Rusia estaba completamente fuera del partido y a punto estuvo de ampliar la ventaja canadiense A.Duclair que estrellaba en el poste un disparo que podría haber supuesto el segundo en su cuenta particular. Poco a poco Rusia se fue entonando y hacia la mitad del periodo D.Yudin disparaba de primeras desde el lado izquierdo y el puck tras golpear el hierro rebotaba en la espalda de Z.Fucale y se introducía en el portería. Los rusos estaban de nuevo en el partido, que se volvió intensísimo de aquí al final del periodo.

Tras el primer descanso McDavid volvía a ampliar la ventaja gracias a un magnífico pase desde atrás de K.Morrissey que lo dejaba solo frente al portero ruso que vio como el joven delantero canadiense lo batía con un disparo entre sus piernas. Posteriormente M.Domi y S.Reinhart ampliaban la ventaja canadiense poniendo el 5-1 en el marcador. Los aficionados locales se frotaban las manos con una ventaja así que bien pudo aumentar si no fuera por la indisciplina de sus jugadores, ya que los Rusia anotaba tres goles antes del final del periodo aprovechando I.Barbashyov primero y N.Goldobin después la ventaja que les daba jugar con un hombre más.

Con el 5-4 se fueron los conjuntos al segundo descanso y con la sensación de que si te despistas lo más mínimo jugando a este nivel, lo pagas caro. El tercer periodo no tuvo goles pero ello no quiere decir que no estuviera exento de tensión. Si bien es cierto que ambos conjuntos salieron mucho más temerosos por lo apretado del marcador y el miedo de que si cometían un error a estas alturas de partido no habría tiempo para enmendarlo. Rusia lo intentó en once ocasiones por cuatro de los canadienses pero el marcador no se movió. Tras el pitido final la alegría inundaba el Air Canada Centre que veía como sus chicos volvían a llevar a su selección a lo más alto. Canadá con un roster de mucho kilates y unos jóvenes que aún tienen un gran margen de mejora asegura a sus "mayores" la continuidad de sino éxito si de calidad, competitividad y profundidad del posiblemente mejor combinado del mundo de hockey sobre hielo.

Estadísticas del encuentro

Highlights del partido

TERCER Y CUARTO PUESTO

Suecia 2 - 4 Eslovaquia

Saltó la sorpresa en el partido por la medalla de bronce. Eslovaquia que posiblemente llegaba al campeonato con el objetivo de evitar el descenso, sorprendió a propios y extraños al ganarle a Suecia el metal menos preciado pero que para los eslovacos vale como un oro. Nada más comenzar el partido los eslovacos dejaron claro que ya que habían llegado hasta ahí, iban a ponerles las cosas difíciles a los suecos, tanto fue así que con 2:43 D.Soltes aprovechaba un error de la defensa rival e inauguraba el marcador y tan solo 39 segundos después M.Rosandic en una bonita jugada donde quebró al portero sueco ponía el 2-0 en el electrónico.

Saltaban las alarmas en el banquillo Tre Kronor que veía como el partido se les podía ir casi desde el comienzo. Fue entonces cuando uno de los jugadores con más talento de los Suecos, W.Nylander recortaba diferencias. Los eslovacos se pusieron nerviosos y cedieron varias ventajas a los suecos, pero estos no supieron aprovechar uno de sus puntos fuertes en el torneo, donde han anotado 12 de los 25 goles hasta el momento en jugadas de power play. Finalmente poco antes de terminar el periodo J.Looke recogía un buen pase de C.Ehn para igualar la contienda.

No se anotaron goles en el segundo periodo que finalizaba con una acción que posiblemente marcaría el resto del encuentro. El defensa J.Bergman era sancionado con 5 minutos tras golpear con su stick en la cara del delantero eslovaco P.Koys y posteriormente 20 minutos por mala conducta. Se aprovecharía Eslovaquía de esa ventaja concedida por el jugador sueco nada más comenzar el tercer periodo cuando P.Skalicky anotaba en superioridad y ponía de nuevo por delante a los suyos. Anotaría el definitivo 2-4 P.Koys en una contra a falta de un minuto para el final cuando los suecos habían dejado desguarnecida su portería para atacar a la desesperada buscando el empate con un hombre más.

Eslovaquía consigue de esta manera su segunda medalla en un WJC, la anterior fue en Winnipeg en 1999. Una medalla como dijimos anteriormente que sabe a oro. Buena parte de culpa de este éxito la tiene su portero D.Godla, considerado por muchos el mejor arquero del campeonato y quien ha sido incluido en el mejor equipo del torneo por la organización. Suecia por su parte que venía con un equipo en formación, muy joven y con vistas al futuro, vio como tras una gran primera fase del torneo las expectativas sobre ellos aumentaban. Quizás era demasiado pronto para este grupo que el próximo año a buen seguro harán aún mejor papel que en este.

Estadísticas del encuentro

Highlights del partido