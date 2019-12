Suecia: los 90 en la memoria

El pasado Mundial fue un fiasco para los suecos, por decirlo de alguna manera. Suecia no llegó a clasificarse para el Mundial de España y en el Europeo de Dinamarca no pasaron de la séptima plaza. Pero este año es diferente. Los suecos aterrizan en Qatar con más ganas que nunca. El equipo escandinavo combina la veteranía de grandes jugadores como Kim Andersson y la juventud y las ganas de efectivos como Niclas Ekberg.

Nunca hay que fiarse de Suecia. Durante los primeros años del siglo XXI el equipo que ahora dirige Staffan Olsson ha sido tremendamente irregular. A pesar del cuarto puesto conseguido en su Mundial el año 2011 y la plata en los JJOO de Londres 2012, los resultados del combinado escandinavo han sido negativos. Los suecos siempre han contado con grandes jugadores y en los últimos años están saliendo jóvenes promesas que tienen mucho que decir en el mundo del balonmano. Puede que sea en Qatar donde convenzan al resto de que Suecia es un rival peligroso y a tener en cuenta.

Suecia añora los noventa

Ahora parece mentira que Suecia, pese a los malos resultados en los últimos campeonatos, sea una de las mejores selecciones históricas de balonmano. Pero el aficionado sabe que en su palmarés destacan cuatro medallas de oro en Mundiales y cuatro medallas de oro en Europeos. Una selección que ha contado con grandes estrellas y que solo le ha faltado conquistar el oro en unos JJOO para completar el pleno -tuvo la oportunidad en cuatro ocasiones, pero se quedó a las puertas-.

La primera gran época sueca se remonta a los años 50, donde logró dos oros consecutivos -en 1954 y 1958-. A estos campeonatos hay que sumarles un bronce -en 1961- y una plata -en 1964-. Cuatro competiciones consecutivas en las que la selección de Suecia estuvo presente en el podio. Pero la gran época de los suecos aún estaba por llegar.

Y no fue hace mucho cuando esta selección dominaba este gran deporte. La década de los 90 estuvo bañada en oro. Esta selección fue considerada como una de las mejores en toda la historia del balonmano. Un equipo que dominaba en todos los aspectos tácticos y contaba con grandes jugadores como Magnus Andersson, los ahora seleccionadores Staffan Olsson y Ola Lindgren o los porteros Peter Gentzel y Tomas Svensson, que jugó durante casi toda su carrera deportiva en la Liga ASOBAL (Atlético de Madrid, Bidasoa, FC Barcelona, Portland y BM Valladolid)

Wislander es considerado el mejor jugador del Siglo XX

Todo esto sin contar al que para muchos ha sido el mejor jugador de balonmano del Siglo XX. La gran leyenda sueca: Magnus Wislander, también conocido como Slangen -manguera en sueco, debido a su largo brazo-. En 384 partidos, este lateral que también jugaba de pivote anotó 1.185 goles y es el máximo anotador en la historia de la selección sueca. Gracias a él y a sus compañeros, los campeonatos del mundo y de Europa tenían color amarillo.

Durante esta década dorada, Suecia logró en los Mundiales dos bronces (1993 y 1995), una plata (1997) y dos oros (1990 y 1999). Pero además, logró en los Campeonatos de Europa dos oros (1994 y 1998) y tres platas olímpicas (1992, 1996 y 2000).

Si volvemos la mirada hacia atrás, Suecia es uno de los referentes en la historia de los campeonatos internacionales. Nadie olvida lo que un día logró esta gran selección que ocupa una de las mejores posiciones históricas.

Pero hoy la realidad es otra. La Suecia actual está lejos de alcanzar el nivel de los Wislander, Olsson o Svensson. Desde la plata en el Mundial de 2001, poco se puede destacar de esta selección. Un equipo marcado por la irregularidad en sus actuaciones: decimotercero y undécimo en 2003 y 2005 respectivamente, séptimo en 2004, estuvo fuera de competiciones internacionales durante 2006 y 2007, eliminado en segunda fase en 2008 y 2009, y una decepcionante decimoquinta plaza en 2010. La única nota positiva de este nuevo siglo fue la cuarta plaza en su Mundial -perdió el bronce contra España- en 2011 y la plata olímpica de Londres 2012 cuando nadie apostaba un céntimo por ellos. Pero la irregularidad volvió a tomar las riendas de los suecos, ya que en el pasado Mundial Suecia no se clasificó y en el Europeo de Dinamarca no consiguió pasar de la séptima plaza.

Aun así, los suecos todavía conservan esa magia de los noventa que puede explotar en cualquier momento.

Estilo de juego

Poco queda de aquel equipo de los 90. Ahora los jugadores son distintos. Se ha pasado de un equipo que dominaba cualquier aspecto táctico y demostraba un enorme poderío en la cancha. Ahora los jugadores importantes, las estrellas, los pilares fundamentales tienen un estilo distinto.

La selección de Suecia es un equipo difícil, como cualquier combinado europeo. Todos los equipos del norte se caracterizan por sus defensas firmes y robustas. Además, en un campeonato de estas características, cualquier selección del continente europeo puede ganar cualquier partido y poner en más de un aprieto a las selecciones punteras, sobre todo esta selección.

A pesar de no formar parte de las favoritas, Suecia es un combinado a tener en cuenta. El equipo que dirigen Staffan Olsson y Ola Lindgren cuenta con una de las mejores parejas de cancerberos del campeonato. Por una parte está el veterano portero del Flensburg Mattias Andersson. El portero sueco es un seguro bajo los palos y uno de los jugadores fundamentales, ya no solo de la selección sueca, sino de la Bundesliga. La pasada campaña Andersson llevó al Flensburg a ganar la Champions con sus paradas. En la recámara, Suecia cuenta con el joven Sjöstrand. El portero del Kiel -y ex del Barça- ha progresado durante los últimos años y puede aportar bastante al equipo. Aunque pueda pecar en ocasiones de irregularidad, Sjöstrand es un buen portero que puede dar que hablar en este campeonato.

En los laterales, los escandinavos cuentan con jugadores altos y con un buen tiro exterior. Además, cuentan con la veteranía de un gran lateral como Kim Andersson, el máximo anotador de este equipo. Pese a la edad, Andersson aporta veteranía y experiencia a una selección que cuenta con grandes lanzadores. Puede aportar otro punto de vista y enseñar a los más jóvenes. Tras muchos años de ausencia por las lesiones, el genial lateral derecho vuelve para guiar a la selección sueca. Compartirá minutos con otro cañonero como Johan Jakobsson.

Las lesiones han impedido a Ekdhal ir a Qatar

El otro lateral debería ser territorio de Kim Ekdhal du Rietz. Pero el diestro del Rhein-Neckar Lowen ha renunciado a la selección por las constantes lesiones que ha sufrido en los últimos años. Por tanto, el joven Philip Stenmalm deberá asumir la responsabilidad del lateral izquierdo.

La primera línea se completa con el central Lukas Karlsson. El del Kolding es un gran goleador, poseedor de un gran lanzamiento a pesar de su corta estatura.

En los extremos está un conocido de la liga ASOBAL como Jonas Källman que jugó en el BM Atlético de Madrid -BM Ciudad Real anteriormente-. El extremo, que ahora milita en el SC Pick Szeged, es otro de los más veteranos del equipo. Con un gran palmarés en su haber, Källman está llamado a ser uno de los goleadores del equipo. En el otro extremo se encuentra una de las estrellas y de los más conocidos, Niclas Ekberg. El extremo zurdo, jugador del THW Kiel, ha sido en los últimos años el jugador más relevante de esta selección y el más anotador. En este Mundial tendrá la posibilidad de volver a cuajar una gran actuación y consolidarse entre los mejores jugadores del momento.

Sin límite para esta selección

La irregularidad ha estado presente para los suecos esta década. En lo bueno y en lo malo. Este Mundial brinda a Suecia una oportunidad de hacer una buena actuación y, por qué no, luchar por las medallas. Puede que no sea una de las grandes favoritas y no cuente con los mejores jugadores, pero la selección que dirigen Staffan Olsson y Ola Lindgren ya ha demostrado que puede llegar lejos en cualquier campeonato -como en los Juegos Olímpicos de Londres-.

Suecia no debería tener problemas para superar la primera fase

El grupo C es uno de los más enrevesados, pero no el más difícil. Suecia tendrá que lidiar en la primera fase con la gran Francia -una de las favoritas junto a Dinamarca, España y Croacia- e Islandia -clasificada en el último momento-. El resto de equipos -Argelia, Egipto y República Checa- no deberían suponer un problema, dependiendo de lo que quiera hacer Filip Jicha en el partido frente a República Checa.

Además, en una hipotética fase final se cruzarían con el grupo D, donde Alemania y Dinamarca serían las selecciones que podrían poner en apuros a Suecia. Pero en un Mundial, cualquier mínimo error condena a un equipo. Dan igual los favoritismos y en selecciones donde el nivel es relativamente parecido los partidos son a vida o muerte.

Los entrenadores: Staffan Olsson y Ola Lindgren

Ambos entrenadores se conocen muy bien. Los dos formaron parte de aquel equipo de estrellas que fue la Suecia de los años noventa. Cuentan con varias medallas en sus vitrinas y saben lo que es conquistar un Mundial como jugadores. Como entrenadores la situación ha sido distinta.

Desde 2008, Olsson y Lindberg han tomado las riendas de la selección de Suecia de balonmano. Desde ese año, han vivido alegrías -plata en los Juegos Olímpicos de Londres- y decepciones -no participación en el Mundial 2013-.

Staffan Olsson acabó su carrera deportiva en el Sweden Hammarby en el año 2006. Ese mismo año comenzó su andadura como entrenador en su último club. Dos años más tarde tomó las riendas de la selección nacional junto a su compañero Ola Lindberg. Este último tiene más experiencia como entrenador. Ejerció como jugador/entrenador en el HSG Düsseldorf. Luego pasó a entrenar únicamente en el HSG Nordhorn hasta 2009. Después entrenó al Schweden, al Rhein-Neckar Lowen y al IFK Kristianstad mientras alternaba la selección nacional de Suecia.

La estrella: Niclas Ekberg

El joven extremo Niclas Ekberg se postula como la gran estrella de este equipo. Con tan solo 26 años, el jugador del THW Kiel se ha convertido en el cabecilla de Suecia. El pasado Europeo fue el sexto goleador con 33 goles y el máximo anotador de su equipo -a pesar del séptimo puesto de Suecia-. En este campeonato, los suecos dependerán de la rapidez y de la habilidad del extremo zurdo para ganar los partidos.

Comenzó su andadura deportiva en el Ystads IF sueco hasta el año 2010, cuando fichó por el AG Kobenhavn -actual KIF Kolding Kopenhaguen-. Aquí compartió vestuario con jugadores de la talla de Sigurdsson, Rene Toft Hansen y el español Cristian Malmagro. Durante los dos años en este equipo, consiguió dos ligas danesas y dos copas danesas (2011 y 2012).

En 2012 ficha por el THW Kiel alemán, equipo en el que milita actualmente. Con los 'zebras' ha logrado levantar dos Bundesligas, una copa alemana y disputar una final de la Champions League. Actualmente es uno de los jugadores más importante en uno de los equipos más potentes de Europa.

Jugadores clave: Mattias y Kim Andersson

A pesar de la calidad de Niclas Ekberg, Suecia cuenta con más efectivos a los que hay que tener en cuenta. Algunos de ellos son Mattias y Kim Andersson.

Mathias Andersson es un veterano portero que milita en el Flensburg alemán. Cuenta con mucha experiencia en la Bundesliga, en la Champions -el año pasado se proclamó campeón gracias a un partido soberbio en la final y se convirtió en el héroe del equipo- y con la selección sueca. Los atacantes rivales tienen un enorme respeto por este veterano portero.La actuación de la pasada final no fue una casualidad, es un portero bastante regular y que suele estar acertado en casi todos los partidos. Además, cuenta con el apoyo en el banquillo del joven Sjöstrand, por lo que la portería sueca está bien cubierta.

El otro jugador al que hay que tener en cuenta es Kim Andersson. Este veterano lateral es el máximo goleador de este selección. A pesar de que su mejor momento haya pasado, ha vuelto esta temporada a gran nivel. Hace algunos años era junto al islandés Steffansson el mejor lateral derecho del planeta, pero entonces comenzó una travesía en el desierto por culpa de las lesiones. Una vez que parece que los problemas físicos han quedado atrás, vuelve a ser un lateral temible. Aportará una sobrada experiencia en este tipo de campeonatos y puede dirigir al equipo hacia algo grande. Su mejor momento fue con el Kiel, con el que llegó a ganar una Champions League.

Calendario primera fase

Día Hora Oponente 16 de enero 19:00 Islandia 18 de enero 19:00 República Checa 20 de enero 19:00 Algeria 22 de enero 17:00 Egipto 24 de enero 19:00 Francia

Lista de convocados