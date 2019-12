Seis partidos de suspensión para Carcillo

El delantero de los Chicago Blackhawks, Daniel Carcillo, ha sido sancionado por el cross-check que realizó sobre Mathieu Perreault de los Winnipeg Jets, el cual tuvo que abandonar el encuentro y también se perdió el siguiente partido de su equipo debido al golpe infringido por Carcillo. No ha sentado nada bien la acción en la franquicia de Illinois, ya que a la lesión de Kris Versteeg se suma ahora la sanción de otro delantero. Es la novena vez que Carcillo ha sido suspendido en sus nueve años de carrera en la NHL; también ha sido multado tres veces. Desde la última suspensión de Carcillo, en la postemporada del 2014, la NHL lo ha considerado reincidente bajo el Convenio Colectivo vigente. Carcillo, que no jugó el pasado domingo contra Dallas, queda a la espera de la resolución que tomase el Departamento por la Seguridad del Jugador de la Liga y le restan aún cinco partidos más, por lo que no será elegible hasta el 3 de Febrero cuando los Hawks se enfrenten a los Minnesota Wild. La sanción no solo acarrea suspensión deportiva sino también de sueldo, concretamente de $40,243.92.

“Llevaba en el hielo durante más de un minuto y estaba muy cansado"

El Departamento por la Seguridad del Jugador anunciaba la sanción y agregaba que "No está el disco cerca, ni en juego y el golpe se realiza después de que sonase silbato y el juego estuviera parado", y añadía que "Viniendo desde atrás de Perreault, Carcillo está totalmente en control de lo que ocurre. Después de escuchar el silbato, Carcillo opta por golpear contundentemente con el stick a Perreault en un lugar sin protección de su brazo."

Carcillo por su parte intentaba quitar hierro al asunto y comentaba que “Llevaba en el hielo durante más de un minuto y estaba muy cansado. Es solo una jugada más al final de un shift” y añadía que "Yo no creo que fuera malintencionado ni nada parecido". La NHL no estuvo de acuerdo y sancionó a Carcillo con esta suspensión y explicaba la decisión argumentando que "Esto no es un lance del juego en el sentido de que no tiene nada que ver con el disco y el golpe se realiza después de que el silbato haya sonado y se haya parado el encuentro."

Video de la jugada entre D.Carcillo y M.Perreault

El delantero de los Hawks lo estaba haciendo bien esta temporada desde que se anunciase su retorno el pasado mes de Octubre. Si el pasado año en los 31 partidos que jugó con los Rangers anotó tan solo 3 goles, precisamente en los 31 encuentros que lleva disputados con los Blackhawks ya suma 4 goles y 3 asistencias, además de aportar ese plus de agresividad que los de Chicago habían perdido tras la salida de hombres como Bollig. Lamentablemente esta agresividad, a veces incontrolada, da como resultado acciones o salidas de tono como la que protagonizó en el partido contra LA Kings en el Staples Center, en la que, tras la pelea con McNabb, dedicó un saludo a la grada y al banquillo visitante que no sentó nada bien.