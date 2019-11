TRADE DEADLINE: Así lo vivimos

Se acerca el trade deadline (final del periodo de fichajes) en la NHL y es ahora cuando la mayoría de los general managers (GM) tienen trabajo extra en sus despachos. A falta de menos de un mes (2 de Marzo es la fecha límite) muchos nombres suenan para una y otra franquicia. En muchos casos estos traspasos sirven para ver la línea que seguirán muchas de ellas de cara al futuro, ya sea inmediato (esta temporada) o de cara a los años venideros. No hay nada confirmado, todo son rumores que cambian casi a diario pero alguno de ellos van tomando forma. En la Biblia y en el capítulo X del Eclesiastés se lee: "Ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra" así en VAVEL trataremos de recopilar todos esos rumores y los que se conviertan finalmente en traspasos hasta la llegada del día límite del periodo de traspasos.

02-03-2015 21:05h.- TRASPASO: Animado los Anaheim Ducks en los últimos minutos haciendose también con los servicios del defensa Korbinian Holzer cambio de Eric Brewer y una quinta ronda del draft de 2016 que irán a los Toronto Maple Leafs.

02-03-2015 21:01h.- TRASPASO: Los Anaheim Ducks se hicieron con el veterano defensa James Wisniewski, junto con una selección de tercera ronda del draft de 2015, de Columbus a cambio de una selección de segunda ronda del draft de 2015 y los delanteros William Karlsson y René Bourque .

02-03-2015 20:59h.- TRASPASO: Los Boston Bruins enviaron al delantero Jordan Caron a los Colorado Avalanche para Maxime Talbot. Talbot cuenta con cinco goles y 15 puntos en 63 partidos esta temporada con un promedio de 13 minutos por partido sobre el hielo. Por su parte Talbot ha estado alternando la AHL y la NHL esta temporada.

02-03-2015 19:16h.- Como consecuencia de los traspasos de los Coyotes, estos se han visto obligados a acudir a waivers para llenar los vacíos que tiene su actual roster. Para esto han contratado al delantero de San Jose Sharks, Tye McGinn y al también delantero de Boston Bruins, Craig Cunningham. Parecen claras las intenciones de buscar una posición más favorable para obtener una selección alta del futuro draft en el próximo sorteo.

02-03-2015 13:37h.- Uno de las franquicias que podría cerrar algún traspaso en estas horas son los Montreal Canadiens. Su GM Marc Bergevin habría estado en conversaciones con varios equipos como los Edmonton Oilers por Jordan Eberle, los Toronto Maple Leafs sobre Joffrey Lupul y con San Jose Sharks por Patrick Marleau... aunque no habría que descartar que intente reforzar la defensa con un jugador como Jeff Petry.

02-03-2015 12:12h.- Se esperan más movimientos en estas última horas. Jeff Petry, Zbynek Michalek, Chris Stewart, Dion Phaneuf, Joffrey Lupul, Jan Hejda, Marek Zidlicky, Cam Atkinson, Tyler Bozak y Matt Beleskey son los que siguen sonando. Habrá que seguir atentos.

27-02-2015 09:04h.- El GM de los Chicago Blackhawks anunciaba que no están cerrado a cerrar en estos días uno o dos acuerdos que podrían traer un delantero que supla la baja de Kane y un defensa que refuerce la zona más débil e incosistente de los Hawks este año. Pero lo sorprendente vino del twitter del reportero Chris Kuc del Chicago Tribune quien afirmaba que la franquicia de Chicago podría ir por delanteros de primer nivel como Jeff Skinner (Carolina Hurricanes) o Michael Cammalleri (New Jersey Devils). Si los de Chicago apuntan un poco más abajo seguro que harán lo posible por traerse a Antoine Vermette de Arizona Coyotes ya que Jaromir Jagr que era otro posible candidato hizo las maletas rumbo a Florida.

26-02-2015 17:18h.- Jeff Petry (Edmonton Oilers) y Zbnyek Michalek (Arizona Coyotes) son los defensas que parecen estar ahora en el candelero junto con Yandle. Hay varios equipos que buscan reforzar su defensa. Petry ha sido vinculado a los Detroit Red Wings y no habría que descartar un movimiento de Chicago para cubrir la baja de Oduya y fortalecer su defensa. Michalek ha sido relacionado con los Philadelphia Flyers que también están buscando hacer un fichaje para la blueline.

26-02-2015 10:16h.- Desde Craig Custance (espn.com) comentó que parece ser que el precio solicitado por los Buffalo Sabres por Chris Stewart no incluiría ninguna selección de draft ni ningún prospect A (prospect de primer nivel) como se especuló al inicio del dead tradeline. Puede que sea porque no ha habido realmente tanto interés en el jugador y que Tim Murray haya bajado considerablemente sus pretensiones conformandose tan solo con un prospect B+ (prospect de segundo nivel con potencial). Los Boston Bruins también podría ser el destino de Stewart que han puesto los ojos en él para cubrir la baja de David Krejci.

26-02-2015 10:09h.- Tras confirmarse la lesion por 12 semanas e Patrick Kane, las especulaciones y rumores en twitter no se hicieron esperar por parte de varios medios. Los Chicago Blackhawks han colocado a su estrella como LTIR liberando así unos 5 millones de dólares de su tope salarial... lo que le permitiría hacerse con los servicios de jugadores como Antoine Vermette de Arizona Coyotes o Jaromir Jagr de los New Jersey Devils de cara a clasificarse para playoffs y afrontar estos con ciertas garantías.Hay un gran interés por Vermette y podría recalar tanto en los Hawks como en alguno de otros conjuntos como los New York Rangers, Boston Bruins o Winnipeg Jets.

25-02-2015 16:58h.- Fuentes desde Rusia afirman que el portero Ivan Nalimov de los Admiral de Vladivostok se incorporará a la franquicia de los Chicago Blackhawks una vez ha terminado la temporada regular de la KHL. El conjunto de Nalimov no se ha clasificado para playoffs por lo que podría llegar a la ciudad de los vientos más pronto que tarde. El portero fue drafteado el pasado año en sexta ronda (179 del overall) y ha tenido una más que aceptable temporada a pesar de no haberse clasificado para la postemporada de la Kontinental Hockey League. Tras la renovación de Scott Darling y el envío a Rockford de Antii Raanta saltan los rumores sobre una posible salida del portero finés a pesar de que Quenneville lo ha desmentido en varias ocasiones en los últimos días.

25-02-2015 14:23h: Los New York Rangers siguen con la intención de reforzar su roster. Todo hace indicar que le tienen el ojo echado a Andrej Sekera (Carolina Hurricanes) y Antoine Vermette (Arizona Coyotes) aunque a priori deberían rebajar mucho las pretensiones que sus equipos tienen sobre ambos. Lo cierto es que son dos jugadores con muchas novias y es más que probable que hasta el último momento no se haga un traspaso sobre ellos.

23-02-2015 16:55h.- Llegan nuevos rumores desde Illinois. Con la renovación por dos años del portero Scott Darling y la subida de este a Chicago mientras a Antii Raanta lo enviaban a Rockford todo hace indicar que el portero finés puede moneda de cambio para reforzar la parcela defensiva que si ya tenía serios problemas esta temporada, ahora se agraba con la lesión de Johnny Oduya. Andrej Sekera de los Carolina Hurricanes podría ser el elegido. Otro nombre que ha sonado para salir de los Hawks en las últimas horas es la del delantero Andrew Shaw, quien ha bajado considerablemente su rendimiento con respecto a la pasada campaña.

23-02-2015 10:58h.- Sean Bergenheim parece tener las horas contadas en Florida después de solicitar ser traspasado. Los Panther en consecuencia lo sacaron del equipo y buscarán deshacerse de este problema antes de que llegue la fecha límite. El agente de Bergenheim, Todd Diamond, anunció que espera que el traspaso se produzca más pronto que tarde. Los Montreal Canadiens, Tampa Bay Lightning, Pittsburgh Penguins, Vancouver Canucks, New York Rangers y Winnipeg Jets son los conjuntos que se comentan que podrían estar interesado en hacerse con los servicios del delantero finés.

23-02-2015 10:52h.- Los Chicago Blackhawks parece que se han unido a la lista de equipos que pretenden hacerse con los servicios de Curtis Glencross. Los de Chicago están teniendo serios problemas en defensa este año y prueba de ello son los últimos partidos incluyendo la derrota ayer por 2-6 frente a los Bruins. Anaheim, Tampa y Boston parece que son otros de los equipos que podrían tentar al jugador de Calgary Flames.

23-02-2015 10:41h.- Los Minnesota Wild podrían animar estos últimos días del trade deadline. Parece que los Wild habrían preguntado por la situación de varios jugadores como Sean Bergenheim (Florida Panthers), Antoine Vermette y Zbynek Michalek (Arizona Coyotes), Andrej Sekera (Carolina Hurricanes) y Jeff Petry (Edmonton Oilers). A cambio los de Minnesota podrían ofrecer a Kyle Brodziak, Erik Haula o algún prospect.

23-02-2015 10:35h.- Los Winnipeg Jets parecen decididos a hacerse con los servicios del delantero Daniel Winnik de los Toronto Maple Leafs. Los Leafs es probable que busquen a cambio una selección de segunda ronda del draft o un prospect. .

20-02-2015 09:00h.- Pierre LeBrun (espn.com) ha comentado que los Buffalo Sabres de Tim Murray se aferran a un precio de venta de una segunda ronda de 2015 y un prospect por su ala derecha Chris Stewart. Murray podría esperar hasta el último momento para conseguir lo que desea, aunque corre el riesgo de quedarse con las manos vacías de no aceptar ninguna de las ofertas que le están llegando por su jugador. Murray que al parecer se habría interesado por el delantero de Colorado Avalanche, Ryan O'Reilly podría intentar utilizar a su jugador como moneda de cambio aunque parece que los de Denver pedirán algo más por su jugador dado el interés mostrado en él conjuntos como los Toronto Maple Leafs, Florida Panthers y Ottawa Senators.

20-02-2015 08:54h.- Curtis Glencross (Calgary Flames) que quedará libre el próximo verano ha solicitado a las llamas una lista de los conjuntos que han preguntado por él para incorporarlo en este trade deadline. Glencross cuenta en su contrato con una cláusula de no-trade y podría estar valorando cambiar de aires en este mercado. Los de Calgary estarían encantados viendo como podrían quedarse de vacío de no producirse ese traspaso antes del 2 de marzo.

20-02-2015 08:33h.- Parece que Jeff Petry y los Edmonton Oilers no llegan a un acuerdo de renovación. Los de Alberta parecen dispuestos a traspasarle antes de la fecha límite y poder sacar algo a cambio ya que en verano será UFA. Hay varios equipos que han sufrido bajas en defensa y habrían preguntado por el jugador como son Anaheim Ducks, Tampa Bay Lightning, y Los Angeles Kings. También se le ha vinculado a los Detroit Red Wings que como hemos anunciado anteriormente están buscando un defensa diestro que les de mayor poder en el power play.

19-02-2015 19:20h.- Desde Nueva York apuntan nuevos rumores a que los rangers podrían estar interesados en la contratación de Mark Letestu de los Columbus Blue Jackets. Actualmente Kevin Hayes está realizando un buen papel como center pero los blueshirts parece que querrían reservarlo de esa posición de cara a playoffs. Por otro lado, Letestu no sería el único hombre de los Blue Jackets con papeletas para salir de Columbus. Cam Atkinson, Matt Calvert y algunos de sus defensas como Jordan Leopold podrían hacer las maletas antes del 2 de marzo.

19-02-2015 18:53h.- El mal momento que atraviesa Boston Bruins unido a que los Florida Panthers siguen peleando la plaza de wild y todo apunta a que como avanzabamos irán a por Kessel. Con este panorama el GM de los Bruins, Peter Chiarelli ha intensificado las conversaciones por el delanterode los Sabres Chris Stewart. Chiarelli intentará usar como moneda de cambio al defensa Dennis Seidenberg y al extremo Loui Eriksson con lo que además liberaría un poco de cap de cara a futuras renovaciones (hay que recordar que ambos tienen una cláusula de no-trade ).El General Manager de Boston también podría usar como parte de pago la segunda ronda del draft que obtuvo por Boychuk el pasado verano de los New York Islanders.

17-02-2015 10:51h.- Si bien es cierto que en los trades invernales no suelen darse traspasos de primer nivel, poco a poco va tomando fuerza uno de estos cambios. Sería el del delantero de los Toronto Maple Leafs, Phil Kessel. La verdad es que actualmente pocos conjuntos de la liga tienen espacio salarial para poder agregar en sus filas a un jugador como Kessel con $ 8,000,000 de cap hit sin embargo Florida Panthers, que es uno de esos equipos, parece estar dispuesto a dar un paso más. Habrá que estar pendiente de si el fornido delantero es traspasado finalmente y que pedirá a cambio el GM de los Leafs.

17-02-2015 10:35h.- Pierre LeBrun de ESPN adelantaba ayer que tras la venta de Cody Franson y la renovación de Methot han hecho subir a los otros defensas que están ahora mismo en el mercado. Andrej Sekera es uno de ellos aunque tiene en su contra que es un jugador zurdo y la mayoría de equipos están buscando un defensa diestro. Esta circunstancia hace que Jeff Petry suba también mucho enteros aunque Craig MacTavish podría estar pidiendo una segunda ronda del draft más algún jugador a cambio de su defensa. El jugador de Coyotes, Zbnyek Michalek es otro de los que también podrían cubrir las necesidades de un defensa diestro aunque no resulta tan ofensivo como Petry por lo que restaría mucho en los que conjuntos como los Ducks, Red Wings, Canadiens, Lightning, Bruins y Pens buscan reforzar el power play.

17-02-2015 10:27h.- Calgary Flames parece que se moverán en el mercado más pronto que tarde. Ellos están buscando un ala top six. Parece que las miradas se han centrado en Chris Stewart, a quien también se ha vinculado a un posible interés de Boston Bruins y Washington Capitals aunque los Sabres podrían esperar hasta la fecha límite con la esperanza de sacar una mayor tajada por su jugador.

17-02-2015 10:20h.- Las conversaciones entre Los Angeles Kings y Toronto Maple Leafs por Dion Phaneuf parecen haberse intensificado este fin de semana. Los Leafs han mostrado interés en Kyle Clifford, Nick Shore, Dwight King, Brayden McNabb, Jordan Weal y Adrian Kempe .

17-02-2015 10:11h.- Se acabaron los rumores de un posible traspaso de Marc Methot quien ha renovado con los Ottawa Senators por 4 temporadas más, a razón de $4.9 millones por cada una. El nuevo contrato entrará en vigor en la campaña 2015/16.

15-02-2015 16:30h.- Llegados a estas alturas de campeonato hay muchos conjuntos que buscan por diferentes motivos reforzar su defensa sobre todo por las lesiones. Franquicias como Boston Bruins, Detroit Red Wings, Tampa Bay Lightning, Dallas Stars, Anaheim Ducks y Los Angeles Kings podrían ser el destino de algunos jugadores como Andrej Sekera (Ottawa Senators), Cody Franson y Dion Phaneuf (Toronto Maple Leafs) Zbynek Michalek (Arizona Coyotes) y Marc Methot si finalmente no renueva con los Sens.

15-02-2015 16:08h.- Si Mike Santorelli (Toronto Maple Leafs) parecía ser el hombre ideal para los New York Rangers pero las alta pretensiones de la franquicia de Toronto hace que poco a poco se diluya ese interés y se pongan las miras en otros objetivos para la cuarta linea de los blueshirts. Mark Letestu (Columbus Blue Jackets), Curtis Glencross (Calgary Flames) , Patrick Kaleta y Torrey Mitchell (Buffalo Sabres) toman fuerza en ese aspecto.

13-02-2015 09:51h.- Se han vuelto a disparar los rumores sobre Marc Bergevin tras la derrota la pasada madrugada de los Montreal Canadiens frente a los Edmonton Oilers en el Bell Centre. Precisamente tres jugadores de los petroleros están siendo seguidos muy de cerca por los Habs como son Nail Yakupov y Jordan Eberle para la delantera y Jeff Petry (que se une a la extensa lista que dimos ayer) para la defensa. Cada uno de ellos obtuvieron una asistencia en el partido de anoche.

13-02-2015 09:42h.- Parece que los Winnipeg Jets seguirán animando el mercado. El espacio salarial que ha dejado la salida de Evander Kane podría propiciar que Kevin Cheveldayoff añada a su roster un nuevo delantero. Se busca un top six pero de no encontrar un jugador de ese nivel tampoco se descarta la adquisición de uno para la tercera linea que diera mayor profundidad al conjunto de Manitoba.

13-02-2015 09:30h.- Nuevos rumores llegan desde ESPN donde afirman que los Pittsburgh Penguins están buscando un delantero y un defensa. El GM de los Pens, Jim Rutherford habría puesto el ojo en Daniel Winnik y Mike Santorelli de los Toronto Maple Leafs que estarían pidiendo una segunda ronda del draft por cada uno de ellos. Para la defensa parece ser que su prioridad sería Cody Franson y Jeff Petry. En caso de que estos no fueran accesibles también interesan Scott Hannan, Jan Hejda y Marc Methot siempre que este último no renovase por los Sens.

12-02-2015 11:23h.- Desde el New York Post avanzan que los New York Rangers han intensificado el interés por el delantero de los Toronto Maple Leafs, Mike Santorelli. Se especuló con los jugadores de Arizona Coyotes, Antoine Vermette o Martin Hanzal pero ambos casi duplican el salario de $1,500,000 que tiene Santorelli y ya se sabe los problemas que tienen los Rangers con su límite salarial. En ese sentido parece que el interés por fichar a un portero parece haberse diluido un poco aunque no habría que descartar algún movimiento en ese aspecto.

12-02-2015 11:15.- Desde la prensa de Detroit se afirma que si los Toronto Maple Leafs no piden una barbaridad por un jugador que quedará libre el próximo verano, el fichaje de Cody Franson podría darse en pocos días. Para ello también habría que cumplirse que los Detroit Red Wings tengan claro que Franson vaya a renovar llegado el verano y no verse de nuevo en la misma situación actual. Por otro lado, el defensa de los Edmonton Oilers Jeff Petry también suena como posible traspaso si no cuajase lo de Franson.

12-02-2015 10:55h.- El GM Marc Bergevin sigue intensificando la busqueda de un top six para la delantera de los Montreal Canadiens. En principio Bergevin busca un zurdo sin embargo tras el fichaje de Evander Kane por los Sabres en el día de ayer, parece que ha vuelto a preguntar a los Edmonton Oilers por sus delanteros Jordan Eberle y Nail Yakupov. Todo hace indicar que Bergevin moverá ficha pronto si no quiere que otros conjuntos se le adelanten y está ampliando la busqueda por si no terminase de cuajar las negociaciones con los Oilers. En este sentido Antoine Vermette y los defensas Keith Yandle y Zbynek Michalek de los Carolina Hurricane se podrían haber unido a la lista..