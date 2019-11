España se impone a Argentina en un duelo poco amistoso

Con un Pabellón Europa de Leganés prácticamente abarrotado, España y Argentina ofrecieron un encuentro de altísimo nivel, en el que quedó a las claras desde el arranque que ninguno de los dos iba a encararlo como un trámite de preparación. Dos selecciones de alto nivel cara a cara que ofrecieron una intensidad en la primera mitad hacían del choque un encuentro más parecido a uno en el que estuviera en juego algo más que el honor de la victoria que a uno amistoso.

Con Argentina mejor plantada en pista, arrancó el partido, en el que los sudamericanos se adelantaron en los primeros compases del juego. Una pérdida de Miguelín que terminó en falta sobre Borruto desembocó en el tanto de Cuzzolino. El jugador del Acqua & Sapone C5 italiano aprovechaba, de falta directa, el error en la barrera española para hacer el momentáneo 0-1.

Apenas un minuto duró el disgusto en la grada. Sergio Lozano, en una fenomenal jugada individual, igualaba el partido. El jugador del FC Barcelona se mostró muy enchufado en la primera mitad y en sus zapatillas estaban las acciones más peligrosas del partido.

Con el partido muy caliente, con mucho contacto en cada acción, ambas selecciones se cargaron de faltas de inmediato. Tanto que a los siete minutos de juego, los de José Venancio López ya habían cometido la quinta falta y apenas dos minutos más tarde eran los argentinos los que se encontraban en esta situación.

En el ecuador de la primera mitad llegó el momento álgido de la noche en el Pabellón Europa de Leganés. En apenas cuarenta segundos llegaron tres acciones que marcaron el resultado final del choque entre España y Argentina. Primero, de falta directa, Miguelín calcaba el gol de Cuzzolino y ponía el 2-1. Acto seguido pudo empatar Wilhelm desde el punto de doble penalti, pero en su primer disparo la sacó Jesús Herrero y en el segundo, en el rechace, la pelota se estrelló en el poste. Sin tiempo para el descanso, Jesús Herrero sacaba en largo a Miguelín, que asistía a Pola. El gallego, en el segundo palo, culminaba una contra perfecta y hacía el 3-1, resultado con el que se aclaraban mucho las cosas.

Más aún se definió todo cuando Sergio Lozano no perdonó en el lanzamiento directo desde los diez metros. España ya ganaba 4-1 y dominaba la situación. Wilhelm, aprovechando un error grave en la salida de balón de los de Venancio López hacía el 4-2 con el que se llegaba al descanso.

Después del paso por vestuarios, el partido pegó un gran bajón en el juego. Argentina ya no llegaba a la portería española, ahora defendida por Paco Sedano, y los locales bajaban las revoluciones con transiciones más largas. Aún así, el peligro era constante pero Sarmiento se convirtió en el héroe de la albiceleste, cuajando un excelente segundo período.

El resultado no se movía pero el nivel de intensidad seguía intacto. Alan Brandi, que debutó con Argentina en el minuto 8, veía dos cartulinas amarillas y dejaba a su selección con un jugador menos durante dos minutos. Más tarde, Lucas Bolo era el expulsado. En ambas ocasiones España fue incapaz de marcar en superioridad, algo que deberá mejorar en adelante. A pesar de no generar excesivas ocasiones claras, Lozano, Raúl Campos y Ortiz pudieron ampliar la renta pero unas veces la falta de acierto y otra la gran actuación de Sarmiento evitaron que el resultado se hiciera más abultado.

Para cerrar el partido, A falta de 2.22, Diego Giustozzi se la jugó con Alamiro Vaporaki como portero-jugador, pero fue momentáneo ya que en la primera acción de ataque, llegó el quinto de España. Pola robaba y disparaba a puerta vacía desde su campo. Su disparo se estrelló en el larguero pero Raúl Campos remachó en boca de gol. Inmediatamente después, Fernandao hacía el 6-2 al batir en el uno contra uno a Sarmiento, tras la asistencia de Pola.

Por último, era Paco Sedano el que ponía el broche definitivo. El mostoleño, que hasta ese momento había estado prácticamente inédito detuvo el lanzamiento desde el doble penalti de Cuzzolino, que significó la última acción de peligro del choque entre españoles y argentinos.

Hoy, Homenaje a Jordi Torras

Este martes, a las 20.30 horas, se verán las caras de nuevo España y Argentina. En esta ocasión, el duelo se disputará en Cornellá y el principal protagonista será Jordi Torras Badosa, el cual recibirá un más que merecido homenaje por parte de una selección con la que ha ganado todo.

Jordi Torras, actualmente en el Asti italiano, puso fin a su etapa en la selección española el pasado 24 de febrero de 2014, poco después de acabar el Europeo de Bélgica, en el cual, además, cayó lesionado. Por tanto, será hoy cuando se pueda despedir en la pista de un equipo con el que ha disputado 131 encuentros internacionales y con el que debutó oficialmente el 13 de mayo de 2002 en un duelo en el que España venció por 8-0 a Hungría. Con más de un centenar de internacionalidades a sus espaldas, el de Sant Vicenç dels Horts ha ganado un Mundial -Taiwán (2004)- y cuatro Eurocopas -Ostrava (2005), Oporto (2007), Debrecen (2010) y Zagreb (2012)-. También, fue subcampeón del mundo en Brasil (2008) y en Tailandia (2012), además de la medalla de bronce cosechada en el Europeo de Amberes 2014 y de ser Bota de Oro en la Euro de Croacia de 2012.

En declaraciones a la SeFutbol, Medio Oficial de la Selección española de fútbol, Jordi Torras ha explicado que "la Selección Española me ha dado mucho. Sinceramente, me ha ayudado a crecer como jugador, a mejorar como persona y a disfrutar de experiencias que nunca pensé que podría vivir. Desde que me convocaron por primera vez, ha sido una alegría ir a cada concentración, era un premio y un reconocimiento a tu trabajo. Me quedo, sobre todo, con la filosofía de trabajo que ha llevado siempre este equipo, generación tras generación, la unión y el sentimiento de grupo".

"De mi paso por la selección me quedo con lo muchísimo que he disfrutado, los títulos tan importantes por los que he luchado y la suerte que he tenido de compartir vestuario con los mejores jugadores del mundo. He viajado y conocido mundo. No puedo pedir nada más", finalizó el excapitán del Barça y de España.