CVB Barça - Extremadura Arroyo: a por el fin de una mala racha

Ambos conjuntos hace varias jornadas que no saborean la victoria. El CVB Barça buscará en su feudo reencontrarse con la victoria a costa de un Extremadura Arroyo que sigue la misma dinámica de resultados que el combinado azulgrana entrenado por Xavier Perales. El técnico argentino buscará dar con la tecla para que el equipo no se acabe de descolgar de la zona alta de la clasificación. Por otra parte, el cuadro extremeño intentará conseguir los tres puntos para mantener sus aspiraciones para los puestos de playoffs, ya que la Superliga Femenina entra en el tramo final y el margen de error se va estrechando by CouponDropDown">cada vez más.

En la anterior jornada el equipo de la Ciudad Condal cayó en Gran Canaria ante el IBSA CV ACE Grancanaria. by CouponDropDown">com , mientras que Extremadura Arroyo no pudieron batir a las actuales líderes y campeonas de la SFV, Naturhouse Ciudad de Logroño. by CouponDropDown">Nueve puntos separan a las catalanas de las extremeñas que intentarán alejarse de la zona baja de la clasificación y lucharán por obtener su quinta victoria de la temporada.

En el by CouponDropDown">partido de la primera vuelta, disputdo el pasado sábado 29 de noviembre en el tierras extremeñas, el CVB Barça derrotó por 0-3 a las locales que no tuvieron el mejor de sus partidos que no estuvieron acertadas en la recepción y por lo tanto dificultó la construcción, además de errores que el conjunto catalán supo aprovechar. Importante victoria para las azulgranas, que por aquellas fechas se by CouponDropDown">jugaban el ser o no ser en la Copa del Rey. Nerea Sánchez, Mabel Caro y compañía, finalmente, accedieron al torneo del KO que se acabó adjudicando Naturhouse Ciudad de Logroño por 3-0 ante GH Leadernet Navarcable.

El CVB Barça ocupa la sexta plaza de la Superliga Femenina de Voleibol con 24 puntos tras haber disputado 16 encuentros; empatado a puntos con el séptimo en la tabla (Feel Volley Alcobendas, con un partido más) y a 4 puntos del quinto (Avarca de Menorca). 7 partidos ganados por 3 puntos, 1 ganado en el tie-break (2 puntos), 1 perdido en el quinto set (1 punto) y los 7 restantes se quedó sin puntuar. 29 sets a by CouponDropDown">favor y 27, sumando un total de 1.233 puntos a by CouponDropDown">favor y 1.253 en contra.

En el bando visitante se halla Extremadura Arroyo, octavo, cerrando los puestos de playoffs con 15 puntos y a 9 de Feel Volley Alcobendas y CVB Barça (con un partido menos), séptimo y sexto respectivamente; mientras que por debajo by CouponDropDown">tiene a IBSA CV ACE Grancanaria. by CouponDropDown">com con 13 puntos y a Haro Rioja Vóley, ambos con un partido menos. Las extremeñas de sus 17 partidos disputados han ganado 4 por 3 puntos y han perdido 3 choques en el tie-break, llevándose así un punto; el resto de enfrentamientos (10) los ha perdido sin haber puntuado. Suman 1.396 puntos a favor y 1.476 en contra, con 24 sets a favor y 41 en contra.

Choque de dinámicas negativas, by CouponDropDown">solamente uno de ellos podrá ver la luz al final del túnel y recobrar la confianza perdida en los últimos encuentros. Con los playoffs a la vista, el CVB Barça buscará no complicarse su clasificación e ir escalando puestos en la tabla. Por otra parte, Extremadura Arroyo sueña con los playoffs by CouponDropDown">pero mira de reojo la zona by CouponDropDown">baja de la clasificación.

No hay margen de error y los aficionados locales que acudan a L'Hospitalet Nord querrán ver una victoria de las suyas, pero no lo tendrán fácil. Extremadura Arroyo buscará quitarse la espina clavada en el partido de la primera vuelta y, sobre todo, volver a la senda de la victoria.