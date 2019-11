Naturhouse Ciudad de Logroño continúa con sus victorias

El pasado sábado 28 de febrero se disputó en el CDM Lobete en Logroño la decimonovena jornada de Superliga Femenina 1 de voleibol. Allí by CouponDropDown">jugaron Naturhouse Ciudad de Logroño y Avarca de Menorca.

Las gradas se encontraban repletas de espectadores, fueron 175 los que asistieron a poder ver jugar al equipo al cual apoyan y siguen día a día. El partido, fue un partido corto, en apenas 66 minutos estaban terminando de jugar, se vivieron sets con muy poco juego de por medio, se esperaba mucha más fuerza por parte de Avarca de Menorca. Pero no todo puede ser siempre.

El primer set fue masivo, Naturhouse Ciudad de Logroño consiguió abarcar completamente el dominio entero del juego. El juego iba tras ellas, y eran las logroñesas quienes guiaban y mostraban el transcurso del juego. El dominio fue tan completo que el set terminó con un 25-7. Avarca de Menorca no se mostraba como un equipo consolidado, estaba flojo, sin ánimos. Aun así el conjunto balear no podía dejar que los siguientes sets fueran tan dominados por su rival.

Naturhouse Ciudad de Logroño seguía obteniendo triunfos tras el paso de los sets y se posicionaba con un 2-0 en el marcador final. Así pues, se dio comienzo el segundo set, en el cual Avarca de Menorca conseguía salir del subsuelo. Mostró mayor fuerza y ganas de luchar, no consiguió obtener el dominio del juego, pero lo que si que consiguió fue ponerle las cosas más difíciles a su rival, sin alejarse tanto de ellas, mostrándose más cerca, pero finalmente no lo suficientemente cerca. Naturhouse Ciudad de Logroño seguía con las riendas del juego, pero esta vez con un poco más de presión. Tras el primer set se confiaron de que sería un partido fácil, pero no siempre hay que quedarse con las primeras impresiones porque posteriormente te lleva al error. Así pues, Naturhouse Ciudad de Logroño tuvo que luchar un poco más, e intentar dejar lo más lejos posible a Avarca de Menorca. Las menorquinas no llegaron a la veintena de los puntos, pero si que se esforzaron lo suficiente para conseguir terminar el set con un 18-25.

Avarca de Menorca era consciente de que era un partido muy difícil de ganar, aun así quedar lo mejor posible en los sets sería satisfactorio para cada jugadora.

El tercer set comenzaba, ambos equipos luchaban por la victoria, uno de ellos más fuerte que el otro, pero aun así intentarían realizar un partido bien luchado.

Naturhouse Ciudad de Logroño seguía obteniendo el dominio del juego, gran dominio que dejaba siempre alejado a su rival Avarca de Menorca. Aun así, el conjunto balear tenía ganas de luchar, intentaron realizar todas las acciones de juego lo mejor posible, intentaron del mismo modo seguir con una mente fría la cual solo quería conseguir la victoria de los puntos. Así pues, se volvía a repetir el mismo juego que en el tercer set. Las menorquinas conseguían recortar puntos pero nunca los suficiente como para obtener la victoria. El set llegaba a su fin, Naturhouse Ciudad de Logroño continuo ganando, esta vez con un marcador casi idéntico al del segundo set, terminaba esta ultima parte del partido con un 25-187a favor de las logroñesas.

Así pues, el partido llegaba a su final, Naturhouse Ciudad de Logroño consiguió un 3-0 en el marcador final, y de esa manera podría sumar otros tres puntos en la clasificación, los cuales cada vez hacía que se alejara más de sus rivales, y continuaría como líder máximo en esta Superliga.