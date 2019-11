Entrevista. Juan Andreu: ''Tengo muchas ganas de jugar en la LNH. Es la liga con mayor potencial de Europa''

Juan Andreu fue de los primeros españoles en 'huir' de la Liga ASOBAL en busca de estabilidad económica y deportiva. Sin embargo, no abandonó nuestro país por la puerta de atrás, sino que lo hizo tras unas temporadas magníficas en el Ademar de León en las que se ganó el reconocimiento de media Europa.

Se formó en la cantera del Granollers y cuando empezó a destacar en el primer equipo, el Ademar puso sus ojos en él. Se adaptó pronto al equipo castellano-leonés y los resultados no tardaron en llegar: disputó la Champions League, forjándose un nombre en el viejo continente, y fue llamado para formar parte de la Selección. Sin embargo, cuando no le podía ir mejor al sevillano, irrumpió la crisis económica. El conjunto ademarista fue fuertemente azotado y no fue capaz de abonar el salario íntegro de sus jugadores regularmente, por lo que comenzó a adquirir deudas e impagos. En ese contexto, el TSV Hannover-Burgdorf le dio la oportunidad de disputar la Bundesliga, una liga que ya daba muestras de su potencial y que le ofrecía la estabilidad tan necesitada.

Así pues, Juan Andreu hizo las maletas hacia tierras germanas en el verano de 2012. La próxima temporada sería un éxito para el club alemán, pues conseguiría su pincipal objetivo: la clasificación para una competición europea, la Copa EHF. Sin embargo, en las dos campañas siguientes el nivel del equipo ha descendido notablemente y actualmente se sitúa en la posición número doce.

'El Toro', tal y como le conocen en el club alemán, disputó el Mundial de Qatar con la Selección y recientemente se ha anunciado su fichaje por el equipo de Aix-en-Provence, francés, de manera que a partir de la próxima temporada podrá presumir de haber jugado en las tres mejores ligas del mundo.

Pregunta: Tras dos años en el Hannover alemán ha fichado por el Pays d’Aix francés para la próxima temporada. ¿Qué le ha llevado a tomar esa decisión?

Respuesta: Han sido tres buenos años en Hannover, pero me apetecía empezar nuevos retos. Jugar en la liga francesa me tiraba mucho, y estaba buscando algo como el proyecto del Aix, un equipo con aspiraciones de llegar a Europa, justo como cuando fiché por Hannover… y lo conseguimos.

P: ¿Ha tenido algo que ver el mal papel del equipo en la Bundesliga esta temporada?

R: La verdad es que no. No estamos jugando bien, pero las lesiones influyen mucho. Durante buena parte de la temporada hemos tenido siete lesionados, de los cuales cinco eran titulares. Simplemente se me apareció una buena oportunidad y no dudé en aprovecharla.

P: ¿Qué espera de la liga francesa?

''La LNH es la liga con más potencial de Europa'' R: Tengo muchas ganas de empezar. Es la liga con más potencial de Europa ahora mismo y tengo muchas ganas de descubrir nuevos equipos, de enfrentarme a nuevos jugadores… y, de paso, haber podido jugar en las tres mejores ligas del mundo.

P: A falta de los últimos partidos para el final de la Bundesliga, ¿cómo resumiría su periplo por tierras germanas?

R: A nivel individual me ha venido muy bien. Aquí he jugado contra los mejores del mundo y he aprendido una nueva forma de ver el balonmano. Creo que mi juego se ha visto beneficiado. Puedo competir contra jugadores más fuertes y tengo más balonmano que antes.

P: Algo que la Liga ASOBAL ya no le permitía. Ha vivido de lleno la situación de la liga española con los impagos que sufrió en el Ademar. ¿Qué opinión le merece la crisis de la Liga ASOBAL?

R: Es una pena. Teníamos la mejor liga del mundo y ya no creo que estemos ni entre las tres mejores. La crisis pilló a todos de lleno, pero con el deporte se cebó. El balonmano vivía de subvenciones municipales o de sponsors relacionados con el ladrillo y, claramente, han sido los más perjudicados. Ahora lo importante es sanear todos los clubes y dar todos los pasos para que a medio plazo volvamos a tener una liga competitiva.

P: ¿Cuál es la clave del éxito de la liga alemana?

R: En primer lugar, en Alemania tienen cabida más deportes. Aquí no todo es el fútbol. Lo segundo es que hacen de la experiencia de venir a los partidos un espectáculo. Aquí no se viene simplemente cinco minutos antes de que empiece el partido y te vas nada más acabe. Aquí llegas media hora antes, ves calentar a tu equipo, te tomas una cerveza y ves el espectáculo de la presentación. Después del partido, los jugadores se quedan a firmar autógrafos, tienen actos con los patrocinadores… es todo mucho más profesional.

P: ¿Qué debería aprender la ASOBAL de la Bundesliga?

R: A saber vender el balonmano como un producto y a atraer a la gente a los pabellones. No comercializarlo como algo que tienes por obligación cada semana.

P: Es un habitual en las listas de la Selección. ¿Qué ambiente reina entre los ‘Hispanos’?

R: El ambiente es impresionante. Somos un grupo de amigos que nos juntamos para jugar. Además, como ahora jugamos casi todos fuera, cogemos las concentraciones con más ganas.

P: ¿Cree que el relevo generacional está asegurado o, por el contrario, la crisis de la ASOBAL lo pone en peligro?

R: Creo que el relevo generacional está asegurado. Hay portería para rato con Gonzalo (Pérez de Vargas, FC Barcelona) y ‘Rodri’ (Rodrigo Corrales, Wisla Plock de Polonia), y Álex (Dujshebaev, Vardar de Macedonia) será el jugador clave de los que llegan por abajo. No creo que haya que preocuparse.

P: Volvisteis de Qatar con el cuarto puesto del Mundial. ¿Cómo valora el papel de la Selección en el campeonato mundialista?

''Terminar el Mundial sin medalla fue una decepción'' R: Irse sin medalla es una decepción, eso está claro, pero hay que ver el lado positivo. Hay que ver cuántos años lleva esta selección llegando a semifinales, cómo compite… son muchas cosas y hay que valorarlas todas.

P: ¿Qué faltó para conseguir un mejor resultado en los últimos partidos y regresar con una medalla?

R: Para conseguir algo siempre influyen muchos factores. Tal vez nos faltó algo de suerte, tal vez algo de constancia en los momentos importantes. Ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva y pensar en Polonia 2016.

P: En el Mundial de Qatar descubrimos su faceta de animador del grupo. ¿En Alemania también asume ese rol o hay más ‘seriedad’ en el vestuario?

R: En España es un poco cosa de todos, hay mucha guasa. Aquí, en cambio, estoy más solo a la hora de crear ‘ambiente’. Son más sosos los alemanes, pero bueno, se hace lo que se puede.

P: Se rumorea que en el vestuario del Hannover suena el himno del Sevilla interpretado por ‘El Arrebato’. ¿Es cierto?

R: Por supuesto. Cuando ganamos la pongo, aunque ahora hace unos cuantos partidos que no suena… Nos pidieron además a cada jugador que escogiéramos una canción para que sonase cuando metíamos gol, y yo escogí el himno del centenario, pero todavía no nos han puesto música con los goles.

P: ¿Cuáles son sus planes de futuro? ¿Terminará su carrera en España?

R: Eso nunca se puede saber. Está claro que me gustaría volver a jugar en España, pero la situación económica actual no me da seguridad para mi familia.