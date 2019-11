Fatal Four Way!

Empezamos con uno de los dos preshows, este domingo dia 29 de marzo del 2015, se celebra la edición número 31 del evento por excelencia del wrestling. Wrestlemania.

Este combate, tiene la calidad de ser un encuentro entre múltiples participantes. Un fatal 4 way tag team match donde está en juego el campeonato de parejas de la wwe.

La WWE ha optado por poner este combate en el preshow , así esperan poner velocidad al show desde el principio i ponerle ese toque de cualidad especial que merece el show.

Vamos a analizar los participantes:

En primer lugar presentaremos a los actuales campeones, Tyson kidd y Cesaro ©. Aquí podemos apreciar como dos luchadores “casi” abandonados por la WWE pueden lograr otra oportunidad para demostrar lo que valen. Después de un largo feudo contra The Usos, consiguieron arrebatarles los cinturones ofreciéndonos buenos combates como en Fast Lane. La Diva Natalya, es un factor a tener en cuenta en este dúo, recordad que gracias a ella han obtenido victorias importantes.



En segundo lugar, presentamos a The New Day, estable formado por tres hombres (Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods) pero en Wrestlemania solo participaran Big E y Kofi Kingston, es verdad que no podemos olvidarnos de Xavier Woods, seguro que tiene mucho que decir en este combate. Su presencia se hace notar y fue vista por la WWE. Gracias a esto, podremos contemplarlos en el evento magno de la WWE.

Los Matadores (Diego y Fernando), dos “toreros españoles” provenientes de Puerto Rico. Los dos chicos consiguieron en el 2012 el que viene a ser su primero y de momento único título en la WWE. No obstante, tienen un hándicap muy importante como puede ser el Torito.

Y por último y no menos importantes, presentamos a The Usos. Excampeones de la WWE por parejas, pretenden recuperar sus títulos en Wrestlemania. Dos chicos que siempre nos ofrecen buenos combates ya que su estilo de lucha es muy vistoso. A su lado también cuentan con la Diva Naomi.

La storyline de este combate, empieza el domingo 22 de Febrero en el PPV Fast Lane, donde Kidd y Cesaro conseguían los campeonatos frente a The Usos, las semanas iban pasando, se enfrentaron mutuamente en varios shows (RAW y SmackDown). Pero los Matadores también querían formar parte de Wrestlemania, The New Day hicieron lo mismo ganando a los campeones y ganándose su derecho a pelear por los títulos. Hasta que llegó el dia en que la WWE lo hizo oficial vía wwe.com. El espectáculo estaba garantizado, un Fatal Four Way en Wrestlemania por los títulos de parejas. Estas semanas previas hemos disfrutado de buenos combates como por ejemplo en el SmackDown del 12 de marzo.

Como hemos visto, es un combate muy abierto donde cualquiera puede llevarse la victoria, los cuatro equipos tienen ayudantes que seguro que aparecerán durante el show y tendrán su momento, el que sepa aprovecharse de esta situación seguramente que se llevara el combate. Muy buen preshow nos ofrece la WWE este año buen trabajo. Ahora, a disfrutar el domingo de dicho combate.