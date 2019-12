André Deveaux, podría sufrir cargos criminales por su acción en Suecia

Hay límites que no se deben pasar en el hockey y lo sucedido con el ex jugador de los New York Rangers, André Deveaux, en la liga sueca es un claro ejemplo de que en un deporte “violento” como es el hockey sobre hielo, hay reglas. Y es que la acción cometida por Andre antes de empezar un partido de la liga sueca de Play Offs entre él Rögle y Västeras puede traer consecuencias en modo de cargos criminales por agresión, ya que los fiscales de Suecia habían podido emitir una orden de arresto sobre el jugador

EL jugador salió del banquillo golpeó violentamente con el stick a Per Helmersson primero en los tobillos y luego en la parte del cuello mientras este se encontraba de espaldas. La acción fue publicada en las redes sociales al día siguiente mediante una captura de video. El club de Deveaux anunció el fin del contrato del ex NHL por dicha acción: "Nuestro club condena firmemente la acción de Andre. Se trata de un comportamiento inaceptable Hemos hablado con Deveaux y hemos tomado la decisión de que nuestros caminos se separen". Estas fueron las palabras del Mánager general del Rögle Sueco.

El ex de los Rangers y Maple Leafs tiene un historial con varios incidentes y tras lo sucedido, habló a la prensa sobre el incidente: “Las emociones se hicieron cargo de mí durante unos segundos. No soy una persona violenta, en todo caso algo soy apasionado en el hockey. Mi intención no era la de provocar una lesión grave. Me gustaría aprovechar para pedir perdón al Västeras y a Per Helmersson”.

En la historia del hockey, varios tipos de agresiones de este tipo, tuvieron un final en los despachos fuera del hielo, como lo fue el caso de Dino Ciccarelli en 1998 o el más reciente con Todd Bertuzzi y Steve Moore en 2004 y que el pasado año tuvo su fin con un acuerdo confidencial entre las dos partes.

Acción de André