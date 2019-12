Los Reyes abdican antes de tiempo

Tras la derrota sufrida la pasada noche por 1-3 frente a Calgary Flames en el Scotiabank Saddledome, Los Angeles Kings quedan matemáticamente eliminados de la fase de playoffs por la disputa de la Stanley Cup. Desde que Carolina Hurricanes ganase la Stanley en la 2005/06 y no se clasificase en la 2006/07 ningún otro equipo había conseguido lograr tal “hazaña”. Ya adelantabamos de esta posibilidad hace unas semanas. Tras el encuentro, el defensa Drew Doughty expresaba lo que muchos aficionados a la NHL piensan: "Como Campeón y Defensor de la Copa no creo que haya motivo ni razón por la que no se deba llegar a los playoffs el año siguiente. Es decepcionante, sobre todo por el grupo que teníamos. O tenemos". Y es que aunque desde que Detroit Red Wings en los años 1997 y 1998 levantara la Stanley Cup dos años seguidos, no ha habido otro equipo que lo consiga. Quizás pedirle a los angelinos que la volvieran a levantar era demasiado, pero lo mínimo como decía su defensa, es haber entrado en la postemporada. Sin duda alguna un descalabro al cual intentaremos dar explicación.

Carolina Hurricanes en 2005/06 y 2006/07 fue el último en ganar la Stanley y no clasificar para playoffs el año siguiente. Desde la ciudad de Los Angeles se intenta buscar un culpable, el motivo de este desastre... pero la respuesta de la "no clasificación" de los Kings se debe posiblemente a varios factores, a varias causas. Por un lado, no han sabido que hacer con el porcentaje de posesión más alto de toda la liga, en ataque ocupan el puesto 19 en goles marcado por partido con 2.64 mientras que en defensa han encajado una media de 2.42 goles por partido. Por otro lado, dos de sus hombres más importantes como son Mike Richards y su capitán Dustin Brown han rendido a un nivel muy por debajo de lo que se espera de ellos. De igual modo, la Seventh line que tanto diera que hablar la pasada temporada ha pasado desapercibida este año (sin contar con el tiempo de lesión de T.Pearson), y es que aunque Drew Doughty lo negase, los Kings pueden estar acusando cierta fatiga después de tres años en los que; ganaron la Copa en 2012, mientras que en 2013 llegaron a las finales de conferencia para de nuevo en 2014, volver a levantar la Stanley con nada menos que 3 eliminatorias llegando hasta el 7º encuentro.

Los Angeles Kings han registrado en casa unos muy buenos números 24-9-7 siendo el 7º mejor equipo en casa de toda la liga, mientras que lejos del Staples Center cosechan un mediocre 15-18-8 cayendo hasta la posición 23 del campeonato. Estos números fuera de casa son los que han adelantado las vacaciones para los angelinos. Con escandalos como el de Slava Voynov no se puede decir que el vestuario haya tenido mucha tranquilidad, pero no debe ser ese el motivo al juego incosistente mostrado durante toda la temporada (salvo una fase en febrero). Los Kings se han mostrado como un conjunto de mitad de tabla durante toda la temporada, sin la profundidad de banquillo necesaria para pelear con los de arriba. Y cuando mencionamos profundidad, no nos referimos a nombres ya que si tiene buenos jugadores, pero que este año cuando han saltado al hielo no han rendido como debían, como ha sido el caso del portero Martin Jones, si Quick no ha estado muy entonado en muchas fases de la liga, Jones no ha sido de gran ayuda, quien ha realizado 11 aperturas en 2014-15 con solo cuatro victorias; la temporada pasada, el equipo ganó 12 de sus 18 aperturas. Jones ha registrado un porcentaje de parada por disparo recibido de 0.906%, muy por debajo de los números que se esperan de un backup en Los Angeles.

Ahora toca planificar la próxima temporada, ver si se necesitan grandes cambios o simplemente pequeños ajustes. Ahora toca ver si con un buen descanso la máquina vuelve a funcionar o si por el contrario ya ha cogido holgura y hay que volver a ajustarla con piezas nuevas. Ahora toca… esperar a la próxima temporada.