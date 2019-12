FC Barcelona - Sporting CP: el campeón, ante la adversidad

Llega el momento más importante de la temporada a nivel de clubes. La Final Four de la UEFA Futsal Cup decidirá quién es el mejor equipo de Europa. El Dina Moscú, en su debut, el Kairat, campeón en 2013, el Sporting CP, ante su afición, y el FC Barcelona, actual campeón, buscarán reinar en el viejo continente. No será fácil para ninguno pero los cuatro tienen -por un factor u otro- posibilidades reales de salir triunfadores del Meo Arena que, con 10.500 espectadores, está repleto para la cita.

No lo tendrá fácil el Barça en las semifinales. Evidenciando en Liga que su momento actual no es el mejor, los de Marc Carmona se medirán a los anfitriones del Sporting CP en lo que es la reedición del duelo de Lleida 2012. En aquel choque, los blaugranas fueron muy superiores y se impusieron por 5-1.

Pero todo será diferente en esta ocasión. Los lisboetas acuden a su Final Four arropados por más 10.000 personas en las gradas, con la ilusión de reinar en casa como ya hizo en 2010 su eterno rival, el Benfica. A pesar de que la dinámica de resultados en Liga no es la idónea tampoco, los de Nuno Dias llevan pensando en este partido desde el momento en el que se efectuó el sorteo.

​Los portugueses se medirán al Barça con la importantísima baja de Paulinho y con la duda de Cary. Su planteamiento será de inicio el mismo que el mostrado ante Inter Movistar, al que venció 1-0 -gol de Diogo-: ataques previsibles y estáticos y una férrea defensa, basando sus opciones a aguantar atrás y esperar su momento.

Por su parte, el Barça buscará su tercera final en apenas cuatro años. Con cuatro participaciones consecutivas en la Final Four -primer club en conseguirlo-, los de Marc Carmona quieren dar el primer paso para fraguar el domingo una victoria que sería histórica. Para la cita ante el Sporting CP, los blaugranas llegan con la duda de Sergio Lozano, lesionado desde hace un mes. "Las opciones de Sergio las estamos poniendo a cuentagotas en los entrenamientos, veremos este viernes qué hacemos", aseguró el técnico catalán en relación a este tema.

Nuno Dias: “Espero que el hecho de jugar en casa sea decisivo”

El técnico luso habló en la previa del partido que medirá a su equipo y al campeón de Europa. “El final de la competición está cerca y tenemos muchas ganas de que empiece la fase final. Los niveles de ansiedad también están creciendo, pero esperamos que desaparezcan una vez suene el pitido inicial. Si no, podríamos dejarnos llevar por las emociones y no por lo que hemos planeado. Es imposible en una competición como esta no estar nervioso o que no quieras que empiece lo antes posible. Pero intentaremos que eso no nos afecte”, aseguró.

Respecto a su rival en semifinales, Nuno Dias aseguró que “he visto muchos partidos del FC Barcelona, es difícil decir una cosa que haga mal. Es un equipo con mucha calidad, todos los jugadores son internacionales y están acostumbrados a este tipo de partidos, a complicados encuentros”.

El entrenador del Sporting también habló del factor cancha, del que dijo que “espero que el hecho de jugar en casa sea decisivo y estoy seguro que así será. Jugar ante 10.500 'sportinguistas' nos dará fuerzas cuando no las tengamos y nos ayudará cuando las cosas no vayan bien”. Además, también habló de la baja de Paulinho, una de las piezas claves. “Desafortunadamente, sabemos que estaremos sin Paulinho durante mucho tiempo, así que estamos preparados para jugar sin esa opción”, finalizó.

Marc Carmona: “Este Sporting es mejor que en 2012”

El técnico del FC Barcelona también valoró en la previa las semifinales en las que su equipo se medirá al anfitrión, al Sporting CP. Los portugueses ya se midieron a los blaugranas en el Barris Nord de Lleida en 2012, aunque para el catalán muchas cosas han cambiado desde entonces. “Nuestro rival es muy diferente. Cuenta con jugadores diferentes, un técnico diferente y diferentes estilos de juego. Nos gusta su ataque y su defensa, es un equipo muy compacto, jugando con o sin pivote. Con todos los respetos, creo que este Sporting es mejor que el equipo al que nos enfrentamos en Lleida”, aseguró.

Para Carmona, el hecho de que el Sporting juegue en casa no es algo que vaya influir en el trascurso del duelo y explicó que “algunas veces ser el anfitrión hace que estés más nervioso. Pero no creo que sea un factor decisivo. Te ayuda pero a estas alturas de la competición no es decisivo”.

Por último, el entrenador del Barça valoró a su rival en relación al partido que disputó -y ganó- frente a Inter Movistar. “Por supuesto que vimos el partido ante Inter. Tomamos nota para ver cómo se enfrentan a ciertas situaciones y eso nos ayudará”, finalizó.

El único precedente

El viernes 27 de abril de 2012 el Barça debutaba en unas semifinales de la UEFA Futsal Cup. El Barris Nord de Lleida, sede de aquella Final Four, fue testigo del primer éxito blaugrana en Europa. Allí, en semifinales, el FC Barcelona Alusport se enfrentó precisamente al Sporting CP, al que venció por 5-1.

El conjunto blaugrana barrió de la pista a los lisboetas y accedía por primera vez en su historia a la final de la UEFA Futsal Cup, en lo que estaba siendo el debut del FC Barcelona Alusport en un torneo de tal dimensión. Los de Marc Carmona finiquitaron el encuentro en una primera mitad para el recuerdo y en donde su juego rayó la perfección. Ari, Wilde, en dos ocasiones, Igor y Javi Rodríguez, fueron los goleadores barcelonistas. Por su parte, Djo, hizo uno de los tantos de la noche con un tremendo zapatazo.

La otra semifinal, a las 20.00 horas

La Final Four de la UEFA Futsal Cup Liboa 2015 arrancará a las 20.00 horas con la disputa de la primera semifinal. En ella, Dina Moscú y Kairat Almaty lucharán por el primer billete que da acceso a la final de la Copa de Europa de fútbol sala.

​

El Kairat Almaty, campeón hace dos años, buscará romper su maleficio ante equipos rusos. En las cuatro veces anteriores en las que los kazajos se han medido a ellos en semifinales, en todas fue eliminado. Los de Cacau, que recientemente se proclamaron campeones de Liga, se ha reforzado mucho, compensando así el nivel de las bajas. Con Higuita como habitual portero-jugador Cacau es un auténtico dominador de los guiones de los partidos.

Por su parte, el Dina Moscú llega a las semifinales desde la Ronda Principal, siendo el único equipo que lo ha conseguido en este curso. Con seis victorias en seis encuentros, los de Andrei Yudin quieren salir por la puerta grande del Meo Arena en el año de su debut en la UEFA Futsal Cup. Con Alemao, Esquerdinha y Prudinov (duda hasta última hora), los rusos buscarán imponer su calidad individual y ocultar las carencias de un aplantilla corta.

