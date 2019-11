Manhattan sucumbe a la tormenta

Sonaban las primeras notas de Baba O'Riley, emblemática canción de The Who, para dar paso a los cuarenta protagonistas de la final de la conferencia este de la NHL, los locales New York Rangers, ganadores del Presidents Trophy por su gran temporada regular, se encontraban a la misma distancia de jugar por la Stanley Cup que los visitantes Tampa Bay Lightning. Tres periodos de veinte minutos, prórroga si fuera necesaria, hasta encontrar un vencedor.

Al parecer Ryan McDonagh no estaba en plena forma para empezar el partido, se desconoce si por enfermedad o por lesión, el capitán de New York y líder de la defensa 'blueshirt' jugó tan solo un par de relevos durante el primer periodo, en el que ninguno de los dos equipos consiguió tomar el control del partido, Tampa empezó a apretar con su defensa en la zona ofensiva, jugando con confianza y de manera agresiva consiguieron generar presión y alguna buena ocasión para la línea de Kucherov, Palat y Johnson, inofensivos de momento.

Durante la primera mitad del segundo periodo, New York desaprovechó dos grandes oportunidades de poner el primer tanto en el marcador, primero fue Brenden Morrow castigado por hooking tras una rigurosa decisión del árbitro al otorgar el primer powerplay de la noche para los Rangers, durante esta superioridad, pocos disparos llegaron a Bishop, el mejor de ellos fue de Ryan McDonagh, quien parecía haber mejorado de sus dolencias en el primer periodo, al recibir una pastilla en la banda derecha del ataque y tirar al palo corto arriba. Bishop, quien tuvo que moverse ráìdamente de palo a palo, llegó con su hombro izquierdo a detener el disparo.

Poco después, Henrik Lundqvist jugó una pastilla a la zona de los banquillos mientras ambos equipos estaban cambiando sus líneas, Ryan Callahan controló la pastilla pero demasiadas camisetas blancas permanecían aún en el hielo, otorgando a los locales otra superioridad por too many men on the ice de Tampa. En esta ocasión Keith Yandle desde el lado opuesto tuvo una enorme oportunidad en la que no consiguió un buen contacto con la pastilla para dirigirla a portería, en cambio se fue alta al cristal, manteniendo imbatida la portería tras Ben Bishop. Tampa Bay volvió a su estilo de juego y consiguió poner en dificultades a la defensa local nuevamente, que dejó a Tyler Johnson solo ante Lundqvist a poco más de un minuto para terminar el periodo, el americano recibió un pase desde detrás de la portería de Nikita Kucherov y al engatillar apuntando al palo lejano, se encontró con la guarda derecha del guardameta.

Tampa Bay no flaqueó en ningún momento en su intento por seguir jugando sin miedo, y el gol que hasta entonces no consiguió llegar, finalmente apareció de la mano de Alex Killorn, quien buscó espacio con una gran jugada individual y soltó un disparo raso en busca de confusión en la pintura azul, en lugar de ello, Killorn anotó el game-winning goal al colarse la pastilla entre las piernas de Lundqvist. New York, liderada por un muy energético Dan Boyle, aumentó la presión sobre Tampa, obligando a Ben Bishop a mantener su compostura, tras unos minutos de excelente intensidad, el timeout televisivo en el ecuador del útimo periodo dio un muy necesitado respiro a la tormenta que empezaba a llevarse los pósteres y pancartas con dibujos de la Stanley Cup por delante. Fue nada más reanudarse el juego cuando Ondrej Palat provocó el apagón en Broadway, con la ayuda de Nikita Kucherov y Tyler Johnson, este último dando la asistencia y el ruso con una excelente labor arrastrando a la defensa neo-yorquina, Palat recibió el pase en la banda izquierda y batió a Lundqvist con un eléctrico giro de muñeca que pone rumbo a la costa oeste a los chicos de Jon Cooper para derribar a un último rival.

Estrellas del partido

1-Ben Bishop

2-Alex Killorn

3-Henrik Lundqvist

Highlights