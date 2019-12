Duda: "Mientras siga trabajando a gusto, voy a darlo todo por este club"

El entrenador de ElPozo Murcia, Eduardo Sao Thiago Lentz, Duda, pasó por las cámaras de la televisión regional para hablar acerca de la recientemente finiquitada temporada en la que su equipo sumó una Supercopa de España a sus vitrinas, pero quedó un sabor agridulce por el subcampeonato de Liga.

En primer lugar, se atribuyó a sí mismo gran parte de la culpa por lo que ocurrió en la final ante Inter Movistar: “El enfado del jefe siempre debe ser consigo mismo, porque si tú no consigues transmitir lo que quieres, tienes gran parte de culpa. Al final, cuando no salen bien las cosas, yo siempre me siento culpable”.

El técnico se mostró reacio a dar una nota general a la temporada del equipo: “No soy profesor. Es difícil dar así una nota, pero voy a decir un 7. La valoración es más completa que una simple nota: en el inicio de la competición lo hicimos muy bien, y después tuvimos dos meses malos que nos han penalizado mucho. Han sido el punto negro de esta temporada. El peor momento de todos para el equipo fue la eliminatoria contra Marfil porque era una eliminatoria teóricamente asequible ante un equipo que no se metió en playoffs ni en la Copa, y además jugando la vuelta de la semifinal en casa”.

"Vamos a seguir en esta línea"

El brasileño está confiando en que están siguiendo la línea correcta que les llevará al éxito: “Lo que vamos a hacer es seguir. Nosotros somos optimistas y siempre creemos que el trabajo que hacemos es válido, el esfuerzo que hace el club, el patrocinador, el cuerpo técnico, las bases, etc. Todo ese esfuerzo al final tiene su premio. Lógicamente, nosotros consideramos que podemos hacer más. Hemos ganado la Supercopa, pero de la parte buena nunca se acuerda nadie. Hemos ganado al Inter dos veces en su casa, siendo los únicos en conseguir hacerlo en los últimos dos años y medio. Creo que, básicamente, esta temporada hemos fallado en casa, nos ha faltado ser más competitivos en algunos momentos de la temporada. Seguiremos buscando esa competitividad mediante algún fichaje, mediante darle más importancia a algunas cosas y demás. La cosa es seguir trabajando para mejorar”.

Se avecina un verano de llegadas a ElPozo. Técnico y director deportivo trabajan desde hace tiempo en la planificación de la plantilla 2015/16: “Fran (Serrejón) y yo trabajamos en función de la idiosincrasia y de la necesidad del club. Pero lo que no podemos hacer es destruir todo un proyecto. Esta temporada -y creo que esto es algo de lo que la afición murciana está muy orgullosa- hemos tenido el 40% de los minutos del equipo para jugadores canteranos. Para poder seguir un camino no hay que salirse de la línea, no hay que estar saltándola continuamente. Intentaremos acertar con el jugador que venga. Ese es el objetivo. Acertamos con Lima el año pasado, acertamos con Raúl Campos hace dos años. Nosotros vamos mejorando, y hemos estado otra vez en la final de Liga, cosa que hay que valorar. Son cuatro finales de Liga consecutivas. Obviamente, yo no estoy contento con ser el eterno subcampeón, y ningún jugador está contento con esa situación. En los últimos trece años, nosotros sólo hemos visto una final de Liga por la televisión”.

Ricardinho fue el factor diferencial entre ambos equipos en la final, con nueve goles en cuatro encuentros. Duda achaca el mérito del astro portugués a su tremenda calidad, unida a los errores que ellos mismos cometieron: “Yo siempre espero lo mejor de la gente, porque todos intentamos dar lo mejor. Yo creo que, en el último partido, a partir del 4-1 cometimos errores infantiles, errores que no podemos cometer. No podemos hacer tan grande a Ricardinho como le hicimos, le hicimos enorme. Es muy bueno, marca diferencias, aprovecha los errores, pero no podemos permitir darle tantas facilidades. Ya veníamos de otra final de Liga similar el año pasado, y errores de ese tipo no se pueden cometer para ser campeón. El equipo está donde se merece”.

Uno de los que abandona la disciplina del club charcutero es el pívot Ique, que llegó en enero procedente de Montesinos Jumilla para ocupar el puesto dejado por Eka: “Ique es un jugador que vino para ayudarnos esta temporada con opción de ampliar ese tiempo, pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que tenemos que hacer espacio, no podemos renovar a todo el mundo, subir gente de la cantera y fichar. Al final nos encontraríamos con un equipo de fútbol en vez de fútbol sala, y eso no puede ser. Por eso trabajamos 24 horas, para intentar acertar con el espacio, intentar que el equipo sea mejor cada temporada, y dentro de esas decisiones estaba hacer espacio con las salidas de Ique, Franklin y Gréllo”.

Duda: "La ausencia de Rafa se ha notado mucho"

Precisamente el brasileño protagonizó una de las anécdotas de la campaña, cuando anunció en las redes sociales su marcha de ElPozo en pleno viaje a Pamplona para disputar el primer partido de cuartos de final en los playoffs por el título liguero. Aún así, Duda le restó importancia al hecho: “Franklin ha cometido un error más. Ha cometido algunos errores en ese sentido, pero es un chaval espectacular como persona y me llevo muy bien con él ahora mismo, no tengo ningún problema con él. Le deseo todo lo mejor a él, a su mujer y a su hijo, pero aquí ya no iba a seguir creciendo. Creo que irse era lo mejor para él y lo mejor para el club. En el modo de anunciarlo no estuvo acertado, pero fue dentro de su inocencia, no lo hizo para fastidiar ni para llamar la atención. Es un chico joven. Esto pasa en todos los deportes”.

El de Florianópolis afirmó que pide lo mismo a cada uno de sus jugadores: “Nosotros exigimos a todos los jugadores que rindan a su máximo nivel. A todos. Ahí está el trabajo del entrenador, del preparador físico, del cuerpo técnico y de los compañeros, lo que hace que todos podamos rendir al máximo nivel. Pero se lo exigimos a todos, no a uno u otro en concreto. Hay jugadores que tienen un rol superior a otros porque así es el mundo del deporte profesional, y eso lo sabe cada uno”.

"Exigimos a todos los jugadores que rindan a su máximo nivel"

El entrenador hizo referencia a otro de los pilares básicos del equipo, concretamente al capitán Rafa y la lesión de larga duración que le ha tenido ocho meses apartado de las pistas esta temporada: “Claro que se ha notado la ausencia de Rafa, tanto en la pista como en el banquillo, en el día a día del transcurso de un equipo. Él ha hecho un esfuerzo grande para estar en todos los entrenamientos que podía. Aún sin jugar, su aportación en el segundo y en el tercer partido de las semifinales contra el Barcelona fue importante. En el partido de Madrid estuvo muy acertado, y después en los dos partidos de casa se ha notado que no estaba a un ritmo de competición igual, pero ha hecho un esfuerzo enorme y paradas de muchísimo mérito, ha dado un empaque importante al equipo porque es un jugador de mucha experiencia, y por eso creemos que es un jugador que puede ser muy válido aún para el equipo”.

Duda llegó en 2001 a ElPozo, y momentáneamente se muestra contento con el trato que recibe: “Yo me considero importante en el club, me valoran y puedo trabajar a gusto. Mientras siga trabajando a gusto, yo voy a darlo todo por este club”. Para finalizar, el técnico comentó la fecha de vuelta al trabajo para el conjunto murciano: “La idea es volver el tres de agosto”.