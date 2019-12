Jordi Bargalló en 30 toques

1. Nombre: Jordi Bargalló Poch.

2. Edad: 35.

3. Lugar de nacimiento: Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

4. Trayectoria deportiva: Empecé a los tres años jugando en el Colegio Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia , de allí pasé a las categorías inferiores del C.E. Noia. Jugué un año en la cantera del Barça y volví para jugar al primer equipo del Noia. En el 2002 ficho por el Liceo y hasta la actualidad, con un paréntesis de dos años en los cuales jugué en el Igualada.

5. Algún apodo o sobrenombre: No tengo ningún apodo, soy conocido como Jordi o como Barga.

6. De no haber jugador de hockey, ¿Qué habrías sido?: No se, desde muy pequeñito quería ser jugador de hockey, pero también me gusta mucho la docencia. Cuando se acabe el hockey me gustaría ejercerla.

7. Principales cualidades: Es muy difícil hablar de uno mismo, pero creo que mis principales cualidades son el afán de superación y la perseverancia.

8. Algún defecto: Más de los que me gustaría, algunas veces ese afán de superación se traduce en obsesión. También soy muy extremista, paso de la euforia a la decepción de manera muy rápida. Y bastantes más pero tampoco os voy a contar todo lo malo (risas).

9. De sus numerosos goles, siempre hay alguno especial. ¿Con cual se queda?: Muchos, me quedo con casi todos. Posiblemente con el de la Final del Mundial de Argentina 2011 ante la albiceleste (por escenario, momento del gol y ejecución), el de la Final del Europeo de Portugal 2012 ante ellos (por determinante, fue a falta de seis segundos y supuso el título para España) y el de la final de la Copa de Europa de Lodi contra el Barça (este gol ya no significaba mucho, puesto que quedaban pocos segundos y ya teníamos el título en el bolsillo, pero pudiendo ir al rincón a aguantar la bola para que no la recuperasen fui cara portería para hacer feliz a la gente). Aunque creo que el gol más bonito que he hecho es en un Noia - LLeida de la temporada 2001-2002 . Es feo decirlo, pero fue un gol espectacular.

10. Un error garrafal: Ninguno, no cometo. No, ¡es broma! (risas). Hay miles, cuando acaba los partidos siempre me acuerdo de un montón, pero el único error que no me permitiría sería irme a casa con la sensación de poder haber echo más.

11. Tu mejor recuerdo en una pista: Un abrazo con mi madre después de la ganar la última Copa de Europa con el Liceo (2012).

12. De todos los títulos que ha conseguido en el plano colectivo e individual. ¿Cuál ha obtenido un matiz más especial?: Sobre esto no me puedo decantar por ninguno, me quedo con TODOS.

13. Mejor jugador con el que ha jugado: Muy difícil porque he tenido la suerte de jugar con muchos cracks, pero posiblemente me quede con Carlitos López.

14. El entrenador que más le ha enseñado: Ostras, me va a salir humo de tanto pensar (risas). De todos he aprendido un montón, incluso de los que peor me lo hicieron pasar. Si me tengo que quedar con uno me quedo con Carlos Gil. De paso me aseguro jugar el próximo partido (risas).

15. El mejor equipo de hockey patines que ha visto: De pequeñito vi a muchos y muy buenos, pero me cuesta mucho valorarlos. Me quedo con la Selección Española del Mundial 2011.

16. Su ídolo de infancia: Sin duda Roberto Roldán. ¿A ver si adivinas con que equipo jugaba y que número llevaba? Cierto, era el 9 del Liceo.

17. ¿De qué equipo es?: Si me preguntas por fútbol, me gustan ver los equipos que juegan bien y al ataque, pero tengo una especial simpatía por el Dépor.

18. Comida favorita: Las almejas.

19. Película favorita: Con los dos peques de casa ya no se ni que son las películas...

20. Libro favorito: Me quedo con "El verano de los juguetes rotos" de Toni Hill y "Ollos de auga" de Domingo Villar.

21. Tipo de música que escucha: Escucho música de todo tipo, pero me gusta mucho el rock catalá.

22. Su cantante o grupo favorito: Joaquín Sabina, de lejos.

23. Número favorito para jugar: El mío, el 9.

24. En su historia como jugador, ¿con qué compañero relacionarías las siguientes palabras?

*Crack: Francesc Bargalló.

*Trabajo: Pedro Gil.

*Calidad: Xavier Caldú.

*Disparo: Ricardo Barreiros.

*Experiencia: Facundo Salinas.

25. Liceo, Cerceda y Alcoy. Solo tres localidades (de 16) que no son catalanas en la élite del hockey patines. ¿Considera este dato negativo para la expansión del deporte por todo el territorio nacional?: Creo que si. Para la expansión del hockey nos iría bien que clubs de otras comunidades contasen con equipos en la máxima categoría. Echo mucho de menos equipos de primer nivel en Asturias y en Madrid.

26. Es usted un referente en el Liceo y en A Coruña donde lleva más de una década como jugador verde. Sin embargo el rival histórico del club herculino siempre fue el FC Barcelona, equipo más laureado. ¿Ha sido alguna vez tentado o tuvo intención de recalar en el club blaugrana?: Pasé un año genial en la categoría junior del Barça donde pude aprender y convivir con el primer equipo, pero de bien pequeñito que mi sueño era jugar en el Liceo y estoy convencido de que en ningún otro lugar sería tan feliz como en A Coruña.

27. ¿Considera que el hockey patines, siendo el deporte nacional más laureado históricamente con 16 títulos mundiales y otros tantos europeos, es el más infravalorado del panorama deportivo por sus méritos?: No se si el más infravalorado pero estamos muy lejos de los focos televisivos y de información. Muchas veces tengo la sensación que solo se habla de fútbol, y muchas veces solo del Barça y Madrid.

28. A Coruña es una de las ciudades que más apuesta por el hockey patines en las actividades extraescolares de los más pequeños. ¿Qué consejo le da a esos jóvenes que sueñan en convertirse en un Jordi Bargalló en el futuro?: Que sean felices, que intenten pasárselo lo mejor posible con sus compañeros y que intenten dar lo mejor de sí.

29. Con 35 años, ¿hasta que edad piensa Bargalló competir en este deporte al máximo nivel? ¿Y a qué se va a dedicar cuando deje la máxima competición?: No se, el tiempo dirá. Yo lucharé para intentar disfutar del hockey porque me apasiona este deporte y la competición.

30. Una frase para todos los visitantes de Vavel: “Si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas”. ¡Un abrazo para todos!

Agradecemos a Jordi Bargalló, desde la redacción de Vavel, la amabilidad y la atención que ha mostrado en todo momento para que esta entrevista fuese posible. Nos leeemos, un saludo a todos.