Fertiberia Puerto Sagunto 2015/16

Al darse el pistoletazo de salida a la temporada 2014/15 los aficionados del Fertiberia Puerto Sagunto esperaban que su equipo diera un paso adelante con respecto al curso anterior y luchara por un objetivo mayor que el de lograr la salvación. Por tierras valencianas se soñaba con entrar en la primera mitad de la clasificación, pero la realidad fue otra muy distinta. En esta Liga BAUHAUS ASOBAL en la que domina la igualdad desde el quinto puesto y el descenso los detalles hacen que una temporada pueda ser catalogada como buena o mala. Al Fertiberia Puerto Sagunto no le acompañó la suerte hace un año, a veces por lesiones de hombres importantes, y el mal tramo final le hizo verse en las posiciones bajas de la tabla, aunque la permanencia no corrió peligro en ningún momento.

La duodécima posición final con 24 puntos no hacía justicia a la calidad de la plantilla, pero sí al rendimiento de la temporada. En la Copa del Rey la historia no fue mucho mejor. El sorteo no fue propicio y en octavos de final le emparejó con el todopoderoso FC Barcelona, que no tuvo piedad del equipo rojiblanco y le arrasó en el ‘OVNI’. Antes, habían ganado en segunda ronda a los Maristas de Algemesí con claridad.

Para este año el Fertiberia Puerto Sagunto ha mantenido gran parte del bloque de jugadores, algo que puede ser básico para que el grupo sea capaz de competir unido desde el principio. Eso sí, los cambios que se han producido han afectado a piezas muy importantes. Las ambiciones del club valenciano no deben ser muy distintas a las de hace doce meses.

Con la afición, a mejorar el rendimiento

No parece que la plantilla sea mejor que la del curso pasado, pero eso no quiere decir que no pueda mejorar sus resultados. Para ello lo primero que debe conseguir es mostrarse más fuerte en casa. En la última Liga BAUHAUS ASOBAL ganó siete encuentros en el Polideportivo Internúcleos, el ‘OVNI’, dejando escapar hasta seis puntos en duelos que se resolvieron por un solo tanto y otros tantos en partidos que también fueron muy igualados.

Los finales apretados son asignatura pendiente de este Puerto Sagunto

Que el BM Puerto Sagunto perdiese tantos puntos en este tipo de finales sorprende teniendo en cuenta las características de su cancha y su afición. El ‘OVNI’ lo tiene todo para ser un fortín inexpugnable para los rivales. Es una cancha pequeña, con capacidad para 1.500 espectadores, y su afición la llena cada fin de semana. Según un estudio realizado por David Guenel el Fertiberia Puerto Sagunto es, con mucha diferencia, el equipo con mayor porcentaje de afluencia a su cancha, pues la media de ocupación durante la pasada liga fue de 1.417 personas, un 94% de su capacidad.

El equipo porteño no puede permitirse otra temporada dejando escapar puntos en finales apretados, debe mejorar la gestión de los minutos finales en casa. Además, es un equipo experimentado, con una media de edad superior a la treintena. Si la afición sigue tan fiel como en años anteriores el ‘OVNI’ puede convertirse en uno de los pabellones que los demás equipos teman.

Teniendo todo esto en cuenta no pueden descartar una temporada mejor a la última, aunque la prioridad será asegurar una temporada más en ASOBAL sin pasar por ningún tipo de apuro. También tiene mucho margen de mejora en Copa del Rey. El Fertiberia Puerto Sagunto comenzará su participación en la competición del KO en la segunda ronda, donde se enfrentará a un equipo de División de Honor Plata. Ante la previsible victoria rojiblanca, sus aspiraciones dependerán del sorteo, pues en octavos de final se verían las caras contra uno de los equipos que terminaron entre los ocho primeros en la Liga BAUHAUS ASOBAL 2014/15. Si llegaran a esa ronda tendrían la ventaja, además, de disputar los octavos a partido único en su propio feudo.

Arriba o abajo, apenas hay diferencia

Los rivales directos del Fertiberia Puerto Sagunto para esta campaña son numerosos. El conjunto de Patxi Martí es uno de esos que no es fácil de situar a priori en el espectro balonmanístico español. Si bien su continuidad en ASOBAL no debería correr peligro, sobre todo por la sensación de que los recién ascendidos parten en desventaja –ni SD Teucro ni GO FIT parecen superiores a ellos–, es una temeridad decir que tal o cual equipo es mejor que el suyo. Cinco equipos parecen fuera de su alcance: FC Barcelona Lassa, Naturhouse La Rioja, Fraikin Granollers, Helvetia Anaitasuna y ABANCA Ademar León. A partir de ahí hay licencia para soñar.

Una buena temporada le llevaría a luchar con BM Benidorm, Frigoríficos Morrazo, Bada Huesca y Villa de Aranda por un puesto de honor. En sus cinco temporadas anteriores en la máxima categoría del balonmano español su mejor puesto final fue la novena plaza de la temporada 2012/13. Superarla implicaría que todo ha salido como esperan y que han mejorado sus problemas con los finales apretados.

Si no consiguieran hacer encajar las piezas como esperan les tocaría pugnar con otra serie de equipos, entre los que previsiblemente se encuentran BM Guadalajara, BM Aragón, AX Puente Genil y GlobalCaja Ciudad Encantada.

Cinco se fueron, cuatro llegan

ALTAS BAJAS Alexandro Pozzer (BM Guadalajara) Nacho Plaza (Füchse Berlín) Ibrahim Moral (Florida Handbol) Aidenas Malansikas (HC Motor Zaporozhye) Guillermo Corzo (Steaua Bucarest) Víctor Álvarez (Grupo Covadonga) Seufyann Sayad Juan Sebastiá (Retirado) Diego Roque (Zumosol ARS)

Una de las grandes atracciones del verano de 2014 fue la llegada al municipio saguntino del talentoso central Aidenas Malasinskas. El lituano respondió como se esperaba de él a nivel individual, acabando como tercer máximo goleador de la liga y guiando el ataque del equipo a ser el cuarto mejor de la ASOBAL en goles anotados. Pero su periplo en tierras valencianas ha terminado y Malasinskas no jugará en el Puerto Sagunto esta campaña. Tampoco lo hará el otro central del equipo, el veterano Víctor Álvarez, que realizó una gran temporada a nivel individual hasta que en el mes de febrero se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha que le mantuvo fuera de las canchas hasta el final de la liga. El asturiano ha rechazado la oferta de renovación y ha optado por volver a su tierra para disputar la División de Honor Plata en las filas del Real Grupo de Cultura Covadonga.

La posición de central parecía por tanto la gran necesitada y la prioridad en el mercado de fichajes. Pero antes de eso había un fichaje mucho más urgente. Para poder confeccionar una plantilla competitiva es necesario contar con un patrocinador fiable que ayude en el aspecto económico y eso es lo que consiguió el Puerto Sagunto con la renovación del acuerdo con Fertiberia. Una vez firmado el contrato la junta directiva puso sus ojos en los jugadores que Patxi Martí necesitaba.

Para cubrir el hueco generado en la posición de central llegó Seufyann Sayad, un veterano francés de origen marroquí que llegó a ser internacional con la selección gala entre 2000 y 2005, aunque en los últimos años ha jugado con el combinado nacional de Marruecos. Es un jugador experimentado, que ha pasado casi toda su carrera en equipos de la LNH francesa, aunque estuvo tres años en la ASOBAL, en las filas del Cangas, el Keymare Almería y el Teucro. Es un jugador con una gran calidad individual y gran defensor, que puede aportar mucho en la posición de avanzado. Sayad será el jugador que lleve la voz cantante en el centro del ataque, aunque estará apoyado por dos jugadores que llevan más de una década en el club, Rubén Ruiz Casanova y Nacho Nebot.

Además, y aunque no sea su posición natural, el otro gran fichaje Guillermo Corzo también puede actuar de central si lo requiere la situación. El veterano jugador cubano vuelve a la Liga BAUHAUS ASOBAL tras una gran temporada a nivel individual en el Steaua de Bucarest, pero es en España donde ha dejado sus mejores años. Llegó a la ASOBAL en el verano de 2010 y en sus cuatro años entre Cuenca y Valladolid se destapó como uno de los mejores goleadores de la competición. Es un jugador que destaca en el apartado físico y por su lanzamiento exterior y, pese a que su DNI dice que tiene 35 años se espera mucho de él.

Otra de las salidas que pueden resultar muy negativas es la del prometedor pivote Nacho Plaza. Su magnífica temporada le ha valido para fichar por el Fuchse de Berlín, uno de los equipos más potentes de Europa. El juego con el pivote fue una de las grandes armas del Puerto Sagunto, pero con la marcha del ciudadrealeño esa faceta ofensiva se podría resentir. El encargado de hacer que su partida no sea traumática es el brasileño Alexandro Pozzer. En las dos temporadas anteriores ha realizado buenas actuaciones en las filas del BM Guadalajara. Quizás no tiene la calidad en ataque de Plaza, pero en defensa puede aportar más que su homólogo español.

El último cambio se ha producido en la portería. En la temporada anterior Juan Sebastiá fue el escudero de David Bruixola en la tarea de guardameta, pero esta temporada se dejará a un lado el balonmano para centrarse en otras vías laborales. Su puesto será cubierto por un joven meta que ya estuvo en el club, Ibrahim Moral. El portero de 21 años vuelve tras su paso por el Florida Handbol de Primera Nacional.

El último que ha abandonado la disciplina valenciana es el joven Diego Roque, que buscará minutos en el ARS Palma del Río de División de Honor Plata.

Un equipo más equipo

El entrenador Patxi Martí dirigirá al Puerto Sagunto por tercera temporada consecutiva. En ese tiempo el valenciano ha dejado su sello en el equipo. Se trata de un conjunto con mucho potencial ofensivo, pero que mucho tiene que mejorar en el aspecto defensivo. Sin ir más lejos, la pasada campaña fue el equipo más goleado de toda la Liga BAUHAUS ASOBAL.

"Veo al equipo más equipo que el año pasado", dice el técnico

Algo que puede ser muy beneficioso es que el entrenador está contento con su equipo, pese a que se han ido algunos jugadores que marcaban diferencias. “Veo al equipo más equipo que el año pasado”, ha dicho Martí. Además de los jugadores que han llegado en verano el club ha conseguido llegar a acuerdos para renovar a jugadores que pueden aportar mucho. Es el caso, por ejemplo, del lateral izquierdo Rolandas Bernatonis, que el último curso demostró su excelente poderío ofensivo. Sin embargo, se perdió el tramo final de temporada por una lesión del tendón de Aquiles. Los problemas físicos ya le castigaron en su época en el Helvetia Anaitasuna y vuelven a hacerlo ahora. El lituano no podrá jugar hasta el mes de noviembre.

Hasta que Bernatonis recupere la forma y junto al nuevo fichaje Guillermo Corzo, el que deberá asumir más protagonismo en ese puesto es el serbio Ilija Sladic, que comienza su segunda campaña de rojiblanco.

El otro lateral será cosa del otro serbio –aunque nacido en Alemania– Sasa Dukic, con la ayuda del polivalente Sergio Berrios y los minutos que Guillermo Corzo pueda aportar en dicho puesto. La primera línea la completan los citados centrales Sayad, Ruiz Casanova y Nebot.

En los extremos no habrá cambios. Junto a Berrios volverá a estar en el lado derecho el extremeño José Manuel García Moriñigo ‘Pocholo’. En el extremo izquierdo los inquilinos serán Toni Alegre y Javier Tarrasó. Por último, en el pivote será Ángel Fernández quien acompañe al internacional brasileño Pozzer.

Un calendario equilibrado

J1 GlobalCaja Ciudad Encantada J16 J2 Ángel Ximénez Puente Genil J17 J3 Fraikin BM Granollers J18 J4 BM Benidorm J19 J5 SD Teucro J20 J6 ABANCA Ademar León J21 J7 Villa de Aranda J22 J8 Naturhouse La Rioja J23 J9 FC Barcelona Lassa J24 J10 Helvetia Anaitasuna J25 J11 BM Aragón J26 J12 Frigoríficos Morrazo J27 J13 Bada Huesca J28 J14 BM Guadalajara J29 J15 GO FIT J30

Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de equipos, el Fertiberia Puerto Sagunto tendrá un calendario en el que los partidos contra los grandes estarán más repartidos. Comenzará su periplo en esta Liga BAUHAUS ASOBAL en el ‘OVNI’ contra un rival directo, el GlobalCaja Ciudad Encantada, para acto seguido viajar a Puente Genil. Serán dos partidos importantes, para tratar de comenzar la competición con el pie derecho.

Posteriormente tendrán que hacer frente al primer partido contra un rival de altura como el Fraikin Granollers y en la cuarta jornada llegará el derbi de la Comunidad Valenciana. En la primera vuelta se disputará en Puerto de Sagunto, mientras que en la segunda tendrán que desplazarse hasta Benidorm.

En la jornada sexta tendrán que vérselas con otro gran equipo, el ABANCA Ademar León, y dos jornadas después comenzará el tramo más difícil, enfrentándose de forma continuada a Naturhouse La Rioja, FC Barcelona Lassa y Helvetia Anaitasuna. Las cinco últimas jornadas son propicias para que el equipo rojiblanco sume puntos, terminando cada una de las dos vueltas contra un recién ascendido, el GO FIT santanderino.

Todo está preparado para que el Fertiberia Puerto Sagunto afronte una temporada con buenos propósitos. Mejorar la novena posición supondría el resultado más exitoso de su historia como equipo de ASOBAL.