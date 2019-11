Guía VAVEL de la NHL 2015/16

Con el verano ya extinguido es hora de dar paso al gran espectáculo helado o lo que es lo mismo, una nueva temporada en la NHL. A falta de pocos días para dar comienzo el curso 2015/16, en VAVEL encontraréis una completa Guía sobre los “hechos” que marcarán la pauta en los próximos meses, además de un repaso a las franquicias favoritas para llevarse el santo grial del hockey junto con muchas más historias complementarias para empezar la temporada regular sin perderse ningún detalle.

Chicago con la vista fija a repetir título

Un año más la conferencia Oeste se presenta como la principal candidata a aportar la franquicia ganadora al final del curso. Los Chicago Blackhawks parten como actuales campeones y un bloque (debilitado por bajas de consideración) con la experiencia suficiente para abordar con éxito el difícil objetivo de repetir resultado, aunque el tema extra deportivo de Patrick Kane haya dañado considerablemente sus opciones iniciales. Los Anaheim Ducks también saldrán “al ruedo” con la estrella de favoritos, no en vano mantienen una plantilla sólida en todos los sentidos, siendo temibles en varios aspectos del juego.

Chicago y Anaheim se postulan como favoritos junto con unos Kings al alza Se espera un salto cualitativo en los Calgary Flames y Los Angeles Kings, los primeros por ser una de las revelaciones de la campaña pasada además de poseer una de las mejores retaguardias de la liga mientras que los segundos por todo lo contrario, los cuales pasaron en pocos meses de coronarse campeones a no clasificarse para las rondas eliminatorias, con una plantel estelar pulido con alguna incorporación sonada (Milan Lucic) y unas ansías reivindicativas más que evidentes, pueden ser de nuevo los reyes dela pista.

Aún en el Oeste, la gran calidad que atesoran muchos equipos hace complicado pronosticar sorpresas o fracasos, conjuntos como Minnesota Wild, Dallas Stars, St. Louis Blues o Winnipeg Jets podrían completar una más que notable campaña. Seguramente las únicas lagunas de la conferencia sean Arizona Coyotes, Edmonton Oilers y unos venidos a menos San Jose Sharks, aunque todas tres franquicias tienen algún motivo para despertar el optimismo entre sus “parroquianos”, sea por la llegada de un talento fuera de los común, llámese Connor McDavid, o la última oportunidad para veteranos como Joe Thornton y Patrick Marleau, o por el contrario intentar consolidar de una vez por todas el proyecto hockystíco en las áridas tierras de Arizona.

Foto: Chicago celebrando su tercera Stanley Cup en seis años | 3Telus.net

En la conferencia Este la paridad no es tan acentuada como en su homónima del occidental pero existen conjuntos con un potencial enorme, el caso más evidente es el de Tampa Bay Lightning, actuales subcampeones de la Stanley Cup, los cuales deberían repetir entre el top-2 de la conferencia sin demasiados agobios, la plantilla de la que disponen los de Florida es muy competitiva y llena de talento a raudales en todas sus vertientes. Más al norte, los New York Rangers, vienen de dos temporadas más que notables aunque en ninguna pudieran llevarse finalmente la copa al Madison, continúan en posesión de muchos recursos en el hielo para volver aspirar a grandes cosas pero la edad es su principal factor en contra, aun así, se espera de nuevo un curso positivo o incluso más.

Unos Penguins y Capitals reforzados, pueden ser la alternativa a los Lightning en el Este De entre las franquicias que partirán como tapadas figuran los vecinos de los Rangers, los New York Islanders, los cuales además de estrenar casa (Barclays Center en Brooklyn) intentarán mantener su nivel de la pasada campaña e incluso mejorarlo para aspirar al cetro del Este. Otros dos conjuntos con ánimos rejuvenecidos son los Pittsburgh Penguins y los Washington Capitals, ambas franquicias venidas a menos en los últimos cursos pero que con algunas excelentes incorporaciones (Kessel/PIT y Oshie/WSH) durante el verano parece que recuperan parte de la credibilidad perdida meses atrás, sobre todo los Pens, que veían como Sidney Crosby y Evgeny Malkin no podía tirar del carro ellos dos solos.

Montreal Canadiens, Columbus Blue Jackets, Ottawa Senators y Florida Panthers parten un peldaño por detrás pero con grandes expectativas de cara a mejorar el resultado del pasado curso. Los de Quebec hace tiempo que mantienen el mismo bloque y no acaban de dar el gran salto pero no existe ninguna sombra sobre su buen rendimiento de nuevo. En el caso de los otros tres conjuntos, tienen en común la juventud de varios de sus miembros más valiosos, por eso es fácil adivinar que solamente pueden ir para adelante, mejorando las prestaciones mostradas la campaña anterior; los Panthers podrían ser de los que más evidenciasen la mejoría de nivel.

Previas individuales por franquicia

Sistema de competición

Las 30 franquicias se reparten en dos conferencias, Este y Oeste, la primera cuenta con 16 equipos mientras que la segunda se queda en las 14. A su vez, ambas conferencias están compuestas por dos divisiones, ocho conjuntos forman cada una de las del Este mientras que en las dos del Oeste son siete los equipos que las integran.

Los 16 mejores equipos al término de la campaña regular, ocho por conferencia, se enfrentarán en diferentes eliminatorias (playoffs) al mejor de siete choques, hasta alcanzar un campeón por conferencia, con la cual celebración de la final de la Stanley Cup entre los dos campeones de los diferentes lados del cuadro, determinando el vencedor del santo grial del hockey hielo norte americano.

Conferencia Este

División Metropolitana

New York Rangers

New York Islanders

New Jersey Devils

Carolina Hurricanes

Washington Capitals

Philadelphia Flyers

Pittsburgh Penguins

Columbus Blue Jackets

División Atlántica

Toronto Maple Leafs

Montreal Canadiens

Boston Bruins

Tampa Bay Lightning

Buffalo Sabres

Ottawa Senators

Florida Panthers

Detroit Red wings

Conferencia Oeste

División Central

Chicago Blackhawks

St. Louis Blues

Colorado Avalanche

Dallas Stars

Nashville Predators

Minnesota Wild

Winnipeg Jets

División del Pacífico

Los Angeles Kings

Vancouver Canucks

Anaheim Ducks

Calgary Flames

San Jose Sharks

Edmonton Oilers

Arizona Coyotes

Los diez traspasos más destacados de la Offseason

Una vez llegados al final de la temporada muchas franquicias comienzan a configurar sus plantillas de cara al próximo año. Unos aprovechan para realizar los movimientos antes del Draft con la intención de escoger a un joven que se convierta en un futuro en su buque insignia, mientras que por otro lado hay franquicias que intentan obtener un mayor valor por alguno de los jugadores con los que no cuenta para el próximo curso. Desde VAVEL hemos confeccionado una lista de los que consideramos que han sido los 10 movimientos más relevantes de la offseason.

Patrick Sharp (F), Stephen Johns (D) - DALLAS STARS <> CHICAGO BLACKHAWKS - Trevor Daley (D), Ryan Garbutt (F)

Era un secreto a voces que Patrick Sharp no seguiría en la franquicia de Illinois. Los problemas con el límite salarial obligaba al GM Stan Bowman a mover al jugador. Lo intentó justo antes del Draft pero las altas pretensiones de Bowman impedían que el canadiense se moviera de Chicago. Sería un poco después cuando los Dallas Stars se hacían con los servicios del talentoso delantero. El jugador de 33 años que ha sido una pieza clave en la consecución de las tres últimas Stanley Cups (2010, 2013 y 2015) por parte de Chicago, hacía las maletas junto con uno de los defensas con mayor proyección del roster de los Hawks, Stephen Johns. Con dos años aún de contrato y un sueldo anual de $ 5.9 millones, Sharp llegaba a Dallas para reforzar aún más si cabe la parcela ofensiva de los Stars. Con jugadores como Seguin, Benn, Spezza, Hemský y un recuperado Nichushkin, los Stars se convierten a priori en una de las franquicias con mayor poder ofensivo en sus dos primeras líneas de ataque. A cambio Chicago obtenía al defensa Trevor Daley y al delantero Ryan Garbutt. El primero llega tras realizar su mejor campaña en la NHL para reforzar una retaguardia que ha mostrado sus carencias la pasada temporada. Por su parte Garbutt, de quien Dallas retiene $1,8 millones de su sueldo, tendrá su oportunidad en las líneas de trabajo de Chicago.

T.J. Oshie (F) - WASHINGTON CAPITALS <> ST LOUIS BLUES - Troy Brouwer (F), Pheonix Copley (G), 2016 3rd-round pick

Una de las estrellas de los pasados JJOO era traspasado este verano para reforzar una delantera en la que se pretende arropar aún más a la superestrella Alex Ovechkin. Bien es cierto que el exjugador de 28 años de los Blues no había realizado una gran temporada y los Blues lo habían puesto en el mercado. Un movimiento que podría volverse en contra de los Caps si Oshie no consigue explotar, ya que la aportación de Troy Brouwer en el forecheck ha sido vital para Washington, un conjunto que se ha mostrado muy duro y difícil de superar. Esos músculos y esa entrega lo ganarán los Blues, que aunque pierden creatividad, habilidad y a un especialista en los penaltis, ganan en intimidación, trabajo defensivo y en potencia física sin olvidarnos del también buen aporte ofensivo que les dará Brouwer, quien promedia unos 35 puntos por temporada. Junto con Troy también aterriza en la capital el portero Pheonix Copley, quien aún no ha debutado en la NHL.

Phil Kessel (F), Tim Erixon (D), Tyler Biggs (F), 2016 2nd conditional draft pick - PITTSBURGH PENGUINS <> TORONTO MAPLE LEAFS - Nick Spaling (F), Kasperi Kapanen (F), Scott Harrington (D), 2016 3rd-round pick, 2016 1st conditional draft pick.

Otro de los traspasos importantes del verano ha sido la salida de Phil Kessel. Aunque se sabía que Kessel abandonaría a los Leafs este verano, ha sorprendido el conjunto que se hace con sus servicios. Los Pens han adquirido a Phil Kessel, junto con Tyler Biggs y el defensa Tim Erixon a cambio de Kasperi Kapanen, Nick Spaling, Scott Harrington y una 3ª ronda del draft de 2016 y un pick condicional. Toronto retendrá $ 1.2 millones del salario de Kessel en cada una de las próximas siete temporadas. Los Pens se hacen con uno de los mejores jugadores en cuanto a puntuación de la liga, que a buen seguro jugará junto a Sidney Crosby. Junto a Kessel, el defensa Tim Erixon que no termina de encontrar su sitio en ninguna franquicia y el delantero Tyler Biggs reforzarán a los de Pittsburgh. Los Leafs que se encuentran en pleno proceso de reconstrucción reciben a un jugador muy de su agrado como es el joven delantero finés de 18 años Kasperi Kapanen y uno de los prospect defensivos de mayor proyección en Pittsburgh como Scott Harrington de 22 años. Spaling completa el lote para dar mayor profundidad al ataque de los Leafs.

Brandon Saad (F), Michael Paliotta (D), Alexander Broadhurst (F) - COLUMBUS BLUE JACKETS <> CHICAGO BLACKHAWKS - Artem Anisimov (F), Jeremy Morin (F), Corey Tropp (F), Marko Dano (F), 2016 4th-round draft pick

Posiblemente sea el traspaso más inesperado de esta offseason y es que a nadie se le pasaba por la mente que Brandon Saad, uno de los jugadores con mayor proyección y evolución de los últimos años en la franquicia de Illinois fuera a cambiar de aires. Los problemas para dar salida a Sharp o Bickell y la imposibilidad de poderle ofrecer al jugador el salario que solicitaba podrían haber sido la causa. Saad agente libre restringido, junto con el defensa Michael Paliotta y el delantero Alex Broadhurst fueron enviados a los Columbus Blue Jackets a cambio de los delanteros Artem Anisimov, Marko Dano, Jeremy Morin, Corey Tropp y una selección de cuarta ronda en 2016. Saad reforzará la primera línea de ataque de los Jackets, Paliotta y Broadhurst volverán a la AHL a priori mientras que los Hawks reciben a un joven y prometedor Dano que tras su temporada de novato luchará por un puesto en las primeras líneas de los Hawks. Anisimov por su parte tiene asegurado un puesto como center, casi con toda seguridad en la segunda línea. Jeremy Morin (ex Hawks) y Corey Tropp no tienen tan clara su participación este año en la NHL con Chicago.

Martin Jones (G) - SAN JOSE SHARKS <> BOSTON BRUINS - 2016 1st-round pick, Sean Kuraly (F)

El portero Martin Jones no ha llegado a deshacer las maletas tras su llegada a Boston como parte del traspaso de Milan Lucic por los Kings. El goalie ha sido traspasado a los San Jose Sharks a cambio de una primera ronda del draft de 2016 y el delantero Sean Kuraly. Tras la salida de Antii Niemi durante el draft y la no contratación de ninguno de los porteros disponible los Sharks tenían la imperiosa necesidad de hacerse con un guardaredes de calidad. El elegido ha sido Martin Jones, un jugador joven de gran proyección que ha estado a la sombra de Quick en LA. Jones tendrá casi con toda seguridad su oportunidad como starter. Boston por su parte reciben al delantero de 22 años Sean Kuraly, quien a buen seguro comenzará la temporada en el afiliado de la AHL tras jugar las tres últimas temporadas con la Universidad de Miami (Ohio).

Cam Talbot (G), 2015 7th-round pick - EDMONTON OILERS <> NEW YORK RANGERS - 2015 2nd-round pick, 2015 3rd-round pick, 2015 7th-round pick

Otro de los backups que parece que tendrá su oportunidad como starter es Cam Talbot. El portero de los Rangers ha sido enviado a Edmonton a cambio de 3 elecciones de draft (2ª ronda de 2015, 3ª ronda de 2015 y 7ª ronda de 2015). Talbot, ya ha demostrado ser un magnifico portero en las oportunidades que se le ha presentado como suplente de Henrik Lundqvist. Ha sido precisamente la pasada temporada con la lesión de Lundqvist cuando Talbot ha acreditado con creces estar preparado para desempeñar un papel importante como titular. Con un registro la pasada campaña de 21-9-4, una media de gol recibido de 2.21 y un porcentaje en paradas por disparo recibido de %0.926, le ha valido para que Edmonton confíe en él para hacerse cargo de una portería que lleva tiempo sin encontrar dueño. Por su parte los Rangers recibieron varios picks altos del draft que habían perdido como parte del comercio de otros jugadores.

Nick Bonino (F), Adam Clendening (D), 2016 2nd-round pick - PITTSBURGH PENGUINS <> VANCOUVER CANUCKS - Brandon Sutter (F), conditional 3rd-round pick

Los Canucks se hacían con Brandon Sutter, elegido en primera ronda del draft de 2007 por Carolina. El center de los Pens ha sido uno de los mejores penalty killers de la liga y eso que ha estado jugando en la tercera línea. Es sin duda un gran refuerzo para los de Vancouver que cubrirá con Brandon la segunda línea de su ataque. Además del jugador, Vancouver recibía una tercera ronda condicional para el draft de 2016 mientras que Pittsburgh obtenía al delantero Nick Bonino, el defensa Adam Clendening y una segunda ronda del draft de 2015.Bonino con una producción similar a la de Sutter pero con menor sueldo aligerará el cap hit de la franquicia, aportará una gran visión de juego así como una gran entrega sobre el hielo. El defensa Clendening, quien ha pasado casi toda su carrera jugando en el afiliado de los Blackhawks, es un buen proyecto de futuro que ya ha llegado a debutar en la NHL con la franquicia de Illinois.

Milan Lucic (F) - LOS ANGELES KINGS <> BOSTON BRUINS - 2015 1st-round pick (No. 13), Martin Jones (G), Colin Miller (D)

Los Bruins optaron por traspasar a Milan Lucic, que sería FA la próxima temporada, tras no llegar a un acuerdo económico con el jugador. Lucic aportará contundencia, agresividad y músculo a unos Kings que podrían sacarle mucho provecho al jugador colocándolo en la línea de Gaborik y Kopitar. Boston retendrá $2,7 millones del salario del jugador la temporada que le queda. A cambio del delantero, Boston recibió a cambio una primera ronda del draft de 2015, el portero Martin Jones que registró la temporada pasada 4-5-2 con una media de 2,25 goles en contra (que sería traspasado de nuevo poco después) y al defensa Colin Miller. Miller que jugó la pasada temporada en el afiliado de los Kings en la AHL, los Manchester Monarch obtuvo 19 goles y 33 asistencias en 70 partidos y no se cree que vaya a debutar de inmediato en la NHL con los Bruins, por lo que su destino más probable vuelva a ser la AHL, aunque en esta ocasión vistiendo el jersey de los Providence Bruins.

Dougie Hamilton (D) - CALGARY FLAMES <> BOSTON BRUINS - 2015 1st-round pick, two 2015 2nd-round picks

Los Flames se aprovecharon del poco margen económico que tenían los Bruins para renovar a su joven defensa de 22 años Dougie Hamilton, quien sería libre este verano y consiguió hacerse con sus servicios a cambio de una primera ronda y dos segundas rondas del pasado draft. Un gran refuerzo para Calgary al hacerse con un jugador que a pesar de haber rendido a un altísimo nivel esta temporada con 42 puntos (10 goles y 32 asistencias) en 72 partidos, aún tiene mucho margen de mejora. Las llamas refuerzan así una de las facetas menos fuertes de su plantel, ya que cuando la pareja Giordano-Brodie no está sobre el hielo se nota en exceso. Por su parte los Bruins se hicieron con varios picks para uno de los mejores drafts de los últimos años.

Johnny Oduya (D) - DALLAS STARS <> FREE AGENT

Aunque no puede considerarse propiamente un traspaso, la firma de Johnny Oduya por los Stars un día después de quedar libre, es uno de los movimientos importantes de la offseason. Oduya que no había llegado a un acuerdo económico con los Hawks, reforzará la defensa de los Stars que andaban cojos defensivamente tras la marcha de Daley a Chicago como parte del trato por Sharp. Oduya, quien ayudó a los Blackhawks en la consecución de sus dos últimas Stanley Cups verá mejorado su contrato pasando de $ 3.375.000 a los $ 3.750.000 que cobrará por cada una de las dos temporada que ha firmado con Dallas.

Las 5 renovaciones más cuantiosas

Nombre Equipo Años de duración Montante total Jakub Voracek Philadelphia Flyers 8 $66.000.000 Vladimir Tarasenko St. Louis Blues 8 $60.000.000 Brent Seabrook Chicago Blackhawks 8 $55.000.000 Ryan O'Really Buffalo Sabres 7 $52.500.000 Johnny Boychuk / Erik Johnson NY Islanders / Colorado Avalanche 7 $42.000.000

El límite salarial estará fijado en los $71'4 millones

Después de varios meses de rumores sobre cuál sería la cantidad máxima que podrían gastarse los diferentes General Managers en los salarios de los jugadores, finalmente el comisionado Gary Bettman anunciaba la cifra mágica, $71’4 millones como límite mientras el gasto mínimo se establecía en torno a los $52’8 millones. Seguramente la cantidad final, ligeramente superior en $2 millones a la del curso anterior, no fue del agrado de varios managers al encontrarse ellos con renovaciones difíciles de cubrir como fuera el caso de Chicago Blackhawks, los cuales tuvieron que desprenderse de algunas piezas importantes al no poder encontrar un “hueco” económico para todas ellas.

Las 5 franquicias con un mayor desembolso

Equipo Masa salarial Espacio salarial 1-Detroit Red Wings 72,574,545* -1,914,545 2-New York Rangers 71,124,500 150,500 3-Pittsburgh Penguins 70,972,917 427,083 4-Philadelphia Flyers 70,816,667 583,333 5-Washington Capitals 70,355,962 811,538

*Límite superado

Las 5 franquicias con un menor desembolso

Equipo Masa salarial Espacio salarial 26-Nashville Predators 59,044,228 12,355,772 27-Florida Panthers 58,342,041 13,057,959 28-Winnipeg Jets 57,509,167 13,890,833 29-New Jersey Devils 54,808,332 16,591,668 30-Arizona Coyotes 53,218,610 17,648,890

El All-Star visitará Nashville

Uno de los eventos deportivos más “norteamericanos” por excelencia es el fin de semana de las estrellas o All-Star weekend, este curso 2015/16 la ciudad encargada de organizar dicho encuentro será Nashville (Tennessee), hogar de los Predators. El formato Este - Oeste continuará en vigor aunque últimamente están saliendo varias voces reclamando un cambio en relación al ganador, otorgándole por ejemplo la ventaja como local en la final de la Stanley Cup, mejorando así la competitividad de la festividad “hockystica”.

Quebec City y Las Vegas apuntan a la NHL

Después de meses de especulaciones sobre cuáles serían las ciudades con mejores posibilidades reales de obtener alguna de las dos franquicias que la liga podría subastar, incluso estableciendo una fecha límite para presentar ofertas, las ciudades de Quebec City y Las Vegas fueron las únicas en presentar y reunir todas especificaciones requeridas por la NHL.

Los dos aspectos más importantes a cumplir, cómo no, era disponer de un pabellón acorde con los estandartes actuales y unos $500 millones en concepto de prima para el resto de propietarios (cifra no confirmada pero muy aceptada). Con ambas ciudades y proyectos superando las distintas fases que la liga requería, parece que solo sea cuestión de meses que Gary Bettman anuncie el regreso de los Quebec Nordiques y la primera franquicia de las grandes ligas establecida en Nevada. Algunas voces discordantes han salido últimamente, el caso del propietario de los Bruins, pero según la mayoría de fuentes, la NHL estaría decidida a expandirse a las 32 franquicias y esas dos ciudades serían las elegidas para ello.

Seattle no acaba de dar el paso

Una de las ciudades con más aceptación por el grande público era la de Seattle, incluso más cuando se daba por hecho que varias ofertas saldrían del estado de Washington para intentar seducir a la NHL con sus propuestas, pero los problemas para encontrar una solución a la construcción de una nueva arena no ayudaron, finalmente no saldría ninguna propuesta en firme y clara. Aunque la idea no está muerta ni mucho menos, con dos equipos al límite de la estabilidad, son el caso de Panthers y Coyotes (podrían entrar los Hurricanes también), una reubicación de una de ellas a Seattle no sería ninguna utopía, más teniendo en cuenta dos factores, la carga económica más asumible y el tiempo para construir un nuevo pabellón. El tiempo dirá pero la NHL suspira por la ciudad esmeralda.

Tres partidos Outdoor para el nuevo curso

El primer partido será el ya clásico Winter Classic de primeros de enero, el cuál enfrentará a los Boston Bruins y a los Montreal Canadiens en el mítico Gillette Stadium, hogar de los New England Patriots de la NFL. Los Habs “visitan” el choque de año nuevo por primera vez mientras que los de Massachusetts repiten.

Los otros dos partidos al aire libre estarán encuadrados dentro de las denominadas Stadium Series. El primero de ellos será el 21 de febrero de 2016, choque que medirá a los Chicago Blackhawks y a los Minnesota Wild en el TCF Bank Stadium, sede de la Universidad de Minnesota y estadio provisional de los Vikings. El segundo encuentro, el 27 de febrero, choque que disputarán los Colorado Avalanche y los Detroit Red Wings en el Coors Field, lugar donde juegan como locales los Colorado Rookies de la MLB.

Los Islanders se instalan en Brooklyn

Finalmente y tras un par de años conociendo la noticia, los New York Islanders dejan el Nassau Memorial Coliseum después de varias décadas de grandes sucesos, entre ellos cuatro Stanley Cups consecutivas a principios de los 80, creando con ello una de las dinastías más gloriosas en la historia de la NHL. Con la negativa del condado de Nassau a construir o remodelar el vetusto pabellón, los propietarios de la franquicia neoyorkina no tuvieron más remedio que buscar una alternativa, la cuál no sería muy lejana, Brooklyn. Ahora, con el Barclays Center como nuevo hogar (también de los Nets de la NBA), los Isles esperan rejuvenecer viejos laureles, creando con ello una nueva ola de aficionados, esta vez más centrados en la ciudad de Nueva York y no tanto en el extrarradio.

McDavid - Eichel, un nuevo duelo llega a la liga

Si hace una década la llegada de Sidney Crosby y Alexander Ovechkin a la NHL significó un punto y aparte en la historia de la liga, más aún con el infame lockout coleando entre los aficionados. Ellos fueron (y son), dos de los rostros más mediáticos y reconocibles por el grande público, siendo la propia liga la que tomara la dirección de encarar a los dos jugadores en varios duelos “populares”.

Ahora, la historia se podría repetir pero con distintos protagonistas. Connor McDavid (Edmonton Oilers) y Jack Eichel (Buffalo Sabres) también acceden a la competición profesional con unos registros en categorías inferiores espectaculares, subiendo el hype para ver sus actuaciones en el gran show. Es temprano para dictaminar si llegarán al nivel de Crosby y Ovechkin, pero su fama ya ha empezado a calar entre muchos fans y la NHL no dejará pasar la oportunidad de montar otro duelo en las alturas.

Flashback temporada 2014/15

Un repaso a la temporada anterior nunca viene de más para encarar el nuevo curso con las pasiones renovadas, las mejores jugadas en calidad HD siempre son una delicatesen para los aficionados a la NHL.