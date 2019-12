Guillamón: "Cuando las cosas van bien, todo sale"

El entrenador de Plásticos Romero Cartagena, Juan Carlos Guillamón, habló ante los medios de comunicación acerca de la importante victoria de su equipo ante un FS Valdepeñas que planteó batalla desde el primer hasta el último minuto, y que pudo llevarse un mejor resultado del Wssell de Guimbarda.

Comenzó haciendo una valoración general del encuentro: "El partido ha empezado raro con el tema de la luz, yo creo que nos hemos ido un poco del partido, hemos entrado mal. Es verdad que era ante un rival directo, pero no hemos jugado bien, y aún jugando mal hemos ganado. Eso quiere decir que el equipo tiene alma, que es contundente, en los momentos complicados sabemos defender y sabemos sufrir, y es lo que hemos hecho. Yo creo que la primera parte no ha sido muy buena, hemos jugado con muchos altibajos, hemos tenido minutos muy buenos y minutos muy malos. Ya en la segunda parte, el equipo ha estado mucho mejor, ha defendido bien, hemos tenido más ocasiones que ellos, pero nos han metido en nuestro área durante cinco o seis minutos y hemos tenido que ir a presionar más arriba y jugárnosla, porque si no al final nos costaba el gol. En la presión hemos robado balones, el portero-jugador hemos sabido defenderlo bastante bien, ellos prácticamente no han tirado a puerta, y nosotros hemos tenido una y la hemos metido. Está claro que cuando las cosas van bien, todo te sale".

El técnico habló del buen hacer del equipo rival, y del buen sabor que deja la victoria dada la dificultad del choque: "Ellos son jugadores con mucha experiencia, que parece que juegan rápido pero en realidad juegan lentos, pasan muy bien entre líneas, aparecen, tocan muy bien de primeras, y no avanzan. Pero aún así te hacen daño porque te rompen la línea defensiva con paredes y paralelas, y muchas veces hay que tener cuidado porque pueden estar tocando cuatro o cinco minutos, pero en una pared o una diagonal, te crean una ocasión. Hemos sufrido un poquito con eso, lo hemos intentado corregir en la segunda parte, el equipo ha respondido mejor, y la victoria no sé si la hemos merecido, quizá el empate hubiera sido lo más justo".

Los cartageneros supieron sobreponerse a la importante baja de Enrique para sumar tres puntos, y ahora ya piensan en el próximo choque liguero ante Zamora: "Enrique se lesionó el viernes por la tarde en el último entrenamiento, y para nosotros él es muy importante. Cuando no están Javi Matía ni Rivero, él es el capitán, el que tira del equipo, en estos partidos es donde él responde, y al final no ha estado pero Jesús ha hecho un partidazo defensivamente, Javi Matía -que en toda la semana no ha entrenado- lo poco que ha jugado lo ha hecho bastante bien, y luego Sergio Rivero que ha metido el gol. Al final, las cosas salen, y de momento tenemos ahí el duende que nos ayuda y vamos a intentar que no se nos vaya. A Enrique creo que le vamos a dar descanso el martes para tenerle listo en Zamora, que es donde realmente nos hace falta ganar. El partido de Copa ante ElPozo es importante, pero vamos a salir a divertirnos, a jugar, y lo que pase, pero la idea es Zamora".

Eli se retiró con molestias y no pudo participar en el último tramo de encuentro, pero no es preocupante: "A Eli se le ha subido el gemelo, él tiene los gemelos muy gordos y en cualquier momento en que no estira bien o hace un movimiento de mucha potencia, se le cargan. No hay ningún problema con él, estará el martes".

La suerte les fue esquiva en muchos momentos de la pasada campaña, y se congratuló de que por fin la tengan de su lado este año: "Como he dicho, no hemos merecido ganar, no ha sido un partido en el que hayamos dominado ni que hayamos tenido muchas ocasiones. Tampoco Valdepeñas ha tenido ocasiones claras, porque en la primera parte ha llegado tres veces y en la segunda también. Es verdad que han tenido la posesión de balón, que lo hacían muy bien, que intentaban entrar en paredes y diagonales con el juego de cuatro, pero teníamos eso más o menos controlado. Si ellos hubiesen metido el doble penalti, creo que hubiese cambiado el partido. Al final se ha declinado para nosotros, igual que otras veces no, como la temporada pasada en el primer partido allí, que merecimos mínimo empatar o ganar, y perdimos porque su portero hizo un partidazo. Hoy hemos tenido nosotros la suerte de que el balón ha entrado y ya está, pero está claro que hay mucha igualdad entre los dos equipos. Creo que si ellos se hubiesen puesto por delante, hubiésemos perdido".

Preguntado acerca de cómo ha influido en el partido el duelo copero que ambos tendrán que disputar entre semana, el técnico fue tajante: "No estamos preparados para jugar cada quince días dos partidos, nosotros hemos viajado a Ferrol dos veces, y realmente no estamos preparado para esto, pero tenemos equipo y podemos llegar hasta el final. Valdepeñas juega contra Palma y nosotros contra ElPozo, creo que nosotros lo tenemos un poco más difícil, pero seguro que tanto su entrenador estará pensando en ElPozo B como nosotros en Zamora".

Para finalizar, Guillamón valoró muy positivamente el nivel defensivo ofrecido por sus jugadores: "El equipo está defendiendo bien, estamos trabajando mucho en eso y también en el ataque, es verdad que las cosas salen bien. Tenemos jugadores como Dani Blanco, Rahali y Fran que la primera línea la trabajan muy bien, presionan muy bien, saben tapar las líneas de pase y eso nos beneficia mucho. Hoy Raúl tampoco ha tenido que hacer ninguna parada de mérito, pero es verdad que el equipo es compacto y tenemos la suerte que otros años no hemos tenido".