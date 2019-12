Entrevista. Ángel Fernández: "Si voy al Europeo o los Juegos lo tomaré como una sorpresa"

Cuando Ángel Fernández era un niño el balonmano cántabro dominaba Europa. El histórico y añorado TEKA Santander (CB Cantabria) ganó la edición de 1994 de la Copa de Europa, la primera con la nueva denominación de la EHF Champions League. Justo en ese año él comenzó a jugar al balonmano, en el club de su Astillero natal. Desde allí vio de cerca ganar a ese equipo plagado de estrellas como Talant Dujshebaev, Mikail Jakimovich, Chechu Villaldea, Alberto Urdiales…

Terminada su época de formación le llegó la oportunidad de fichar por ese gran equipo, emblema de Cantabria, aunque le tocó vivir el tiempo en el que la llama se apagaba. Le tocó buscarse un sitio en otro lugar, pero no dejó su tierra. En el CD Torrelavega siguió mejorando, haciéndose un nombre en la División de Honor Plata y despertando la curiosidad de los equipos de ASOBAL. En el verano de 2013 le llegó la hora de dar el salto, nada menos que a un equipo como el Naturhouse La Rioja, un conjunto con el que ha crecido, los dos al mismo ritmo, equipo y jugador de la mano, hasta asentarse entre los mejores del Viejo Continente.

Esa es la historia de Ángel Fernández, la de un jugador que llega a la élite quemando etapas, paso a paso, a base de trabajo y de ir mejorando con cada día vivido. Así ha llegado hasta la selección española, con la que debutó el pasado mes de abril sustituyendo a Cristian Ugalde.

A sus 27 años su gran rendimiento ya no sorprende a nadie. Todos conocen ya su nombre y se ha ganado por derecho propio el ser considerado uno de los mejores extremos izquierdos de la Liga BAUHAUS ASOBAL y de la VELUX EHF Champions League. Esta temporada es el máximo goleador de un Naturhouse La Rioja que atraviesa el mejor momento en resultados de su historia. Superado ya el primer cuarto de temporada es quinto en la lista de goleadores de la liga española y octavo de la misma lista en Champions. Sus 14 goles contra el TATRAN Presov son una buena muestra de lo que es capaz. A pocos días para volver a vestir la camiseta de la selección nacional atiende a VAVEL.com.

Pregunta. Llegó al Naturhouse La Rioja en 2013 y su crecimiento como jugador ha coincidido con el crecimiento paulatino de su equipo. ¿Cómo ha vivido este proceso?

Respuesta. Sabía que era una oportunidad importante fichar por el Naturhouse y toda la gente me hablaba bien de ‘Jota’ (González); que los jugadores mejoran, que tácticamente y técnicamente trabajas mucho… Gracias a eso, a trabajar y entrenar mucho he ido mejorando. Las cosas me han ido bien y a nivel de equipo también ha ido muy bien, así que estamos muy contentos y esperamos que todo vaya mejorando aún más.

P. Este verano abandonaron el equipo muchos jugadores, algunos tan importantes como Thiagus Petrus, Juanín García o Luisfe Jiménez Reina. Sin embargo, el rendimiento del equipo en esta temporada está siendo magnífico. ¿Lo esperaban así o ustedes mismos están sorprendidos?

"Tenía muchas dudas en verano de cómo podría rendir el equipo, pero nos está yendo genial, sobre todo en defensa"

R. La verdad es que es una tónica del Naturhouse. Todos los veranos llegan cinco, seis, siete jugadores y siempre la primera vuelta es difícil, porque tienen que acoplarse al sistema de ‘Jota’. Yo, sinceramente, tenía muchas dudas en verano de cómo podría rendir el equipo, pero viendo cómo fue la pretemporada y cómo se han ido acoplando los nuevos las cosas están yendo genial. Sobre todo nos gusta cómo está respondiendo el equipo en defensa, porque en anteriores años recibíamos muchos goles. Es cierto que metíamos también muchísimos, pero este año la defensa es la clave de los resultados que estamos teniendo.

P. Una vez que el equipo ha entrado en esta dinámica ganadora, ¿qué objetivos se han marcado?

R. Tampoco hay que volverse locos. Todos sabemos cómo funciona el deporte, un mes lo estás ganando todo y al siguiente no te sale ni un partido. Nosotros vamos poco a poco y el objetivo que nos habíamos marcado era pasar la fase de grupos de la Champions, pero visto lo visto la ambición ahora es pasar como primeros. Estamos jugando un muy buen balonmano, así que vamos a por el primer puesto del grupo y luego ya esperaremos el cruce. Y en Liga (BAUHAUS ASOBAL) queremos tener un buen rendimiento y en principio quedar segundos. Yo quiero pensar que se puede y marcarme el objetivo de poder competir contra el Barça. Los dos años que yo he estado aquí nos han ganado muy fácil todos los partidos y tenemos la obligación de competir más los encuentros contra ellos.

P. ¿Ganarle al menos un partido al Barça es posible?

R. (Risas). Hombre, quiero pensarlo. Pienso que si vamos con la mentalidad de que es imposible, al final nos va a caer la de estos años: diez, once, doce goles… Creo que este año lo podemos hacer mejor, que el Barça por lo que ha demostrado hasta ahora no está tan fuerte como otros años, aunque sigue siendo un superequipo. Quiero pensar que este año podemos competir contra ellos, no sé si ganar, pero sí que los partidos sean diferentes.

P. Esta temporada ha cambiado el formato de la Champions League y con él el Naturhouse ha caído en uno de los dos grupos con equipos de segunda fila. ¿Le gusta el nuevo formato?

"A nosotros nos ha hecho un poco de daño el nuevo formato"

R. (Suspira y ríe). Buena pregunta. Sinceramente, creo que el nuevo formato es más exigente porque hay más partidos, pero a equipos como los de los grupos C y D les abre una posibilidad muy grande. En los grupos A y B está habiendo auténticos partidazos ya en la primera fase, de nivel de semifinal de Champions. Creo que en ese sentido está muy bien el nuevo formato, pero particularmente a nosotros nos ha hecho un poco de daño, porque la gente lo que quiere es ver al Paris Saint-Germain, al Veszprem… y no es lo mismo que te vengan esos equipos o el Kiel, como el año pasado, a que te venga el TATRAN Presov, sin querer desmerecerlo. Pienso que económicamente al club no le ha salido tan rentable, pero es lo que ha tocado y confiamos en pasar de ronda y medirnos a un superequipo.

P. ¿Cree que la gente en Logroño prefiere estar en uno de esos grupos y ser favorito a clasificarse para octavos de la Champions? ¿O preferiría estar en uno de los grupos fuertes y ver pasar por el Palacio a los mejores equipos del mundo?

R. Yo, si fuese aficionado, preferiría estar en el grupo A o en el B y ver lo que hemos visto estos dos años anteriores. A nosotros los jugadores a nivel competitivo nos está viniendo perfecto porque son partidos muy duros y que nos sirven para coger moral y para mejorar tanto físicamente como tácticamente, pero seguro que los aficionados preferirían estar en el grupo A o el B.

P. ¿Quién es el favorito para ganar la Champions este año?

R. ¡Puf! Es que este año no veo un claro favorito. Te diría que estarán ahí el Barça, el Veszprem, el PSG… Creo que en París han hecho un gran equipo pero no termino de verle. Hay tantos que no te sabría decir, pero por mí que gane el Barça.

P. ¿Cómo ve el nivel de la ASOBAL este año con respecto a las últimas temporadas?

R. Creo que en los últimos años está mejorando el nivel de la ASOBAL. Para mí el Granollers tiene muy buen equipo, igual que el Ademar León, luego hay otros como Huesca que siempre están ahí, Villa de Aranda está haciendo muy buen balonmano… Está todo muy igualado y a mí me encanta la Liga porque no te puedes relajar en ningún momento, tanto en casa como fuera. La lucha por la permanencia este año va a estar superbonita. Pero insisto, año a año veo la Liga ASOBAL mejor.

P. A nivel personal está cuajando una gran temporada, lo que le ha llevado a estar en las últimas convocatorias de la selección. ¿Confía en entrar en la lista definitiva y convertirse en ‘Hispano’ en los dos grandes campeonatos que se juegan en 2016?

"Ahora mismo no me veo en la lista para el Europeo o los Juegos"

R. Ahora mismo te daría un no rotundo. Creo que Cristian (Ugalde) lo hace muy bien y está en un equipazo (Veszprem) y de Valero (Rivera) qué te voy a decir, para mí uno de los mejores extremos del mundo. Yo lo único en lo que confío es en seguir jugando como hasta ahora, continuar mejorando y tratar de ponérselo difícil a Manolo (Cadenas). Sinceramente, soy para estas cosas muy negativo, lo que venga será para bien y me llevaré una sorpresa si al final es que sí.

P. Aunque su puesto en ataque es el de extremo, las circunstancias le llevan a defender en el Naturhouse de lateral o avanzado. ¿Se siente más cómodo en esos puestos que de exterior o lo asume porque no le queda más remedio?

R. Desde que llegué al Naturhouse ‘Jota’ ya me explicó cuál iba a ser mi papel en la defensa y yo estoy para lo que me pida mi equipo. Si necesita que defienda en el dos, pues defiendo en el dos, si se necesita que defienda de avanzado, pues de avanzado. ¿Qué prefiero? Pues diría que algunas veces preferiría defender en el exterior para estar un poco más fresco, pero defender en el dos me permite salir más rápido al contraataque y es verdad que ahí te sientes más parte de la defensa y más metido en ella. Yo me siento cómodo defendiendo en el dos y en el avanzado y voy a seguir como hasta ahora.

P. La temporada pasada llegó al equipo el que para muchos ha sido el mejor jugador español en su puesto. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando supo que compartiría vestuario con Juanín García? ¿Pensó en su llegada como una amenaza a su progresión?

"Aprendí muchísimo de Juanín, el mejor extremo izquierdo de la historia de la selección de largo"

R. Yo pensé en la parte buena, que iba a ser aprender del que para mí es, junto a Alberto Entrerríos, el mejor jugador de la historia de la selección y concretamente en el puesto de extremo izquierdo el mejor de largo. Aprendí muchísimo de Juanín, él me enseñó muchísimo. La parte mala es que yo no podría tener tantos minutos como me habría gustado, pero lo llevamos muy bien y nos compaginamos a la perfección. Yo saqué una lectura muy positiva del año pasado con Juan, me sirvió muchísimo.

P. Antes de ser internacional en pista lo fue en balonmano playa. ¿Ha dejado aparcada la arena o está dispuesto a volver a acudir también con la selección de playa?

R. No, ya lo aparqué. Ahora mismo mis temporadas son muy exigentes, me paso once meses entrenando muchísimo y mi pensamiento es que para ir a una selección nacional sin estar físicamente bien y tampoco mentalmente, mejor que vaya gente que lo pueda hacer mejor que yo y estar más centrada. Para mí fue una experiencia muy bonita, pero ahora mismo ni me lo planteo y creo que hay gente de mucho nivel y que le está yendo bien a la selección.

P. El pasado Europeo supuso un gran crecimiento del balonmano playa en España a nivel mediático. ¿Moda pasajera o la playa ha llegado para quedarse?

R. Espero que sea para quedarse. Para mí es un deporte que da mucho ‘juguillo’, por así decirlo, que es muy espectacular a los ojos del aficionado y hasta ahora no ha tenido toda la repercusión que creo que merece. Ahora, sin embargo, le están dando mucho bombo y ojalá vaya en aumento el desarrollo del balonmano playa en España.

P. Cuando tenía seis años el TEKA Cantabria fue campeón de Europa. Ese equipo ya es pasado pero ahora el GO Fit Sinfín ha vuelto a poner al balonmano cántabro en la ASOBAL. ¿Cómo ve el nivel del balonmano de su tierra?

R. El balonmano cántabro siempre ha estado presente. Cuando desapareció el TEKA aparecieron equipos como el BM Torrelavega o el Sinfín y siempre han estado ahí, no en ASOBAL pero sí en División de Honor Plata y con buenas actuaciones. Gracias a Dios y al buen trabajo del Sinfín han ascendido y lo están haciendo genial este primer año. Ojalá que esto sirva para dar un empujoncito al balonmano en Cantabria y que poco a poco vaya aumentando ese nivel, tanto masculino como femenino.

P. ¿Su futuro está en España o piensa en probar en algún equipo extranjero?

R. (Risas). Yo tengo contrato en Logroño y pienso sólo en Logroño. Creo que si piensas solamente en el futuro las cosas no te van a ir bien, prefiero pensar en el siguiente partido del equipo, en la selección que llega ahora y no mirar más allá. Debo ir poco a poco trabajando y lo que venga vendrá. Lo que sí quiero decir es que estoy muy contento en Logroño y que me tratan genial aquí.