Resumen semanal: semana 4

Resumen semanal que clarificará un poco más en qué estado se encuentra la competición, destacando cuales son los equipos en mejor forma y cuáles no.

Conferencia Este

Pocos cambios significativos en la parte alta de la tabla en esta conferencia Este, aunque si cabe destacar las dos primeras derrotas de los Montreal Canadiens de manera consecutiva contra los Vancouver Canucks y los Edmonton Oilers. Además los "Habs" pierden por lesión a uno de sus principales pilares, el portero Carey Price aunque eso sí, continúan siendo el equipo más goleador de la liga con 50 goles.

Buen balance también para los Washington Capitals que sumaron dos victorias de tres posibles, aunque supuso una decepción para la hinchada capitalina la derrota frente a Pittsburgh a principio de semana. Y hablando de los Penguins parece ser que las cosas van mejorando poco a poco para ellos con cuatro victorias consecutivas merced a algunos ajustes en su juego. Gran semana también para los New York Rangers incluido el primer hattrick de la carrera del noruego Mats Zuccarello. Sus vecinos, los New York Islanders, se mantienen pese a no contar los dos últimos partidos con su capitán John Tavares y merced a las grandes actuaciones del veterano portero Jaroslav Halak.

Destaca el tremendo salto dado por Boston Bruins esta pasada semana, pasando a ocupar la séptima plaza de la conferencia, jugando mucho mejor a domicilio dónde llevan un pleno de victorias.

Por abajo, Columbus ha cosechado otra victoria más de la mano de John Tortorella pero perdieron en casa un partido clave contra los Winnipeg Jets el sábado. Toronto sigue sin levantar cabeza y parece que la llegada de Babcock no le ha dado aún al equipo la impronta necesaria para estar a buenos niveles. Carolina Hurricanes ha tenido una gran semana, pero su mal comienzo aún le hace ocupar plazas postreras en la tabla.

Conferencia Este Partidos Jugados Victorias Derrotas Derrotas en prórroga Puntos Montreal 13 11 2 0 22 Washington 10 8 2 0 16 Rangers 11 7 2 2 16 NY Islanders 12 6 3 3 15 Pittsburgh 11 7 0 4 14 Tampa Bay 13 6 5 2 14 Boston 10 6 3 1 13 New Jersey 11 6 4 1 13 Florida 11 5 4 2 12 Ottawa 11 5 4 2 12 Detroit 11 5 5 1 11 Philadelphia 10 4 4 2 10 Carolina 12 5 7 0 10 Buffalo 12 5 7 0 10 Toronto 10 1 7 2 4 Columbus 12 2 10 0 4

Conferencia Oeste

Esta semana nos deja algunos equipos, como Los Angeles Kings, que habían comenzado la temporada de forma bastante pobre volviendo poco a poco a su sitio natural, mientras que otros, como Anaheim Ducks o Calgary Flames no han hecho otra cosa que confirmar su pésimo y decepcionante arranque de curso.

Liderando las posiciones privilegiadas de la lista continuan los Dallas Stars. Es complicado no tener un poco de fiebre Star: buen juego en equipo y espectáculo sobre el hielo sumado a las aportaciones de Tyler Seguin y Jamie Benn (33 puntos entre ambos). También los St. Louis Blues han tenido una semana perfecta, ganando los tres partidos que ha disputado pese a no contar con Jaden Schwartz por lesión y haber perdido para el final de semana también a Vladimir Tarasenko. Como curiosidad, los Blues son el único equipo de la liga que aún no han permitido que le anoten cuatro goles en un partido.

Por el lado contrario, Nashville Predators no completó una buena semana con dos derrotas que le relegaron a la cuarta plaza de Conferencia, lo que brindó a Minnesota Wild una oportunidad que no desaprovechó la escuadra dirigida por Mike Yeo para subir posiciones. Los Wild han conseguido puntuar en nueve de sus once partidos mostrando una consistencia y persistencia envidiable.

En la zona media destacan esta semana Los Angeles Kings, que extienden su racha de victorias hasta siete, en lo que parece ser un giro total por parte de Darryl Sutter y sus chicos, sobresaliendo Tyler Toffoli con nueve goles en sus primeros diez partidos.

En la zona inferior las cosas prosiguen de manera muy parecida a la semana pasada, con unos Anaheim Ducks que cubren otra semana bastante nefasta aunque parece que Bruce Boudreau goza aún de la confianza de la directiva para revertir la situación. Calgary Flames y Colorado Avalanche continúan sin dar muestras de recuperación, y eso en la poderosa conferencia oeste significan malas noticias.

Conferencia Oeste Partidos jugados Victorias Derrotas Derrotas prórroga Puntos Dallas 11 9 2 0 18 St. Louis 11 8 2 1 17 Minnesota 11 7 2 2 16 Nashville 11 7 2 2 16 Winnipeg 12 7 4 1 15 Los Angeles 10 7 3 0 14 Vancouver 11 5 2 4 14 Chicago 11 6 5 0 12 San José 11 6 5 0 12 Arizona 11 5 5 1 11 Edmonton 12 4 8 0 8 Colorado 11 3 7 1 7 Calgary 12 3 8 1 7 Anaheim 11 2 7 2 6

Líderes en anotación

En cuanto a los líderes de anotación los dos primeros puestos siguen sin variaciones y la dupla ofensiva de Dallas sigue sembrando estragos entre las defensas y porteros rivales. Vuelve Mark Stone al top ten aunque no disputará los dos próximos partidos debido a una sanción por un hit ilegal y hacen su entrada en el mismo Tylor Hall de Edmonton Oilers y Ryan O'Reilly de Buffalo Sabres que empieza a cuajar grandes actuaciones con la franquicia neoyorquina.

Jugador Equipo Goles Asistencias Puntos 1. Jamie Benn Dallas 9 8 17 2. Tyler Seguin Dallas 5 11 16 3. David Krejci Boston 7 8 15 4. Patrick Kane Chicago 6 8 14 5. Henrik Zetterberg Detroit 3 11 14 6. Blake Wheeler Winnipeg 6 8 14 7. Mark Stone Ottawa 3 10 13 8. Evgeny Kuznetsov Washington 5 8 13 9. Tylor Hall Edmonton 5 8 13 10. Ryan O'Reilly Buffalo 4 9 13

