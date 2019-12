The Highlight Zone: la nieve no para el espectáculo

Bienvenidos a The Highlight Zone, la nueva sección de NHL VAVEL donde se ofrecerán los mejores momentos de cada jornada acompañados de un brevísimo análisis de cada encuentro.

Con la victoria de anoche, los Nashville Predators dan un segundo paso en la dirección correcta tras haber llegado a acumular seis derrotas en siete partidos. Y lo hizo en parte gracias a la suerte, ya que tras el gol inicial que ponía en ventaja a los Oilers tras una buena jugada individual del alemán Leon Draisaitl, Mattias Ekholm lograría revertir la situación para Nashville en dos jugadas con un gran componente de suerte. Primero al anotar en un barullo cerca del área en el que impulso el disco que acabo colándose en la portería canadiense y luego tras un potente disparo desde la zona exterior que rebotó en un defensa y acabo entre la equipación de Cam Talbot, desapareciendo de la vista, para caer poco después detrás de la línea de gol. No les sentó nada bien la desafortunada jugada a los Oilers, que nada más reanudarse el partido en el tercero encajaban el tercero obra de Mike Fisher. Filip Forsberg finiquitó el partido con el cuarto gol a puerta vacía para Nashville, que gana así dos partidos consecutivos mientras que los Oilers suman su tercera derrota seguida.

Tal y como sucedió la noche anterior en el choque entre los Washington Capitals y los Anaheim Ducks, el partido en Brooklyn tuvo que ser suspendido debido a las inclemencias meteorológicas invernales que están sufriendo estos días en la costa Este de los Estados Unidos, con nevadas que superan los 70 centímetros y temperaturas por debajo de cero.

Para cuando los Winnipeg Jets quisieron reaccionar en el partido disputado anoche en el MTS Center, los New Jersey Devils ya habían solucionado un partido en el que Lee Stempniak regreseba a Winnipeg. Precisamente el exjugador de los Jets fue el encargado de abrir el marcador tras varios errores defensivos y donde Toby Enstrom y Blake Wheeler tropezaron y acabaron el hielo, dejando vía libre al ataque de los Devils que no fallaron. En el segundo período el dominio fue para los Jets pero el único gol subió al marcador de New Jersey cuando Jacob Josefson aprovechaba un powerplay para ampliar la ventaja. En el período final, Stempniak repetiría en el tanteador al desviar un disparo exterior a la red defendida por Connor Hellebuyck dando una ventaja insalvable a los Devils, reducida tan sólo a última hora por un tanto de Dustin Byfuglien para Winnipeg, que anda con la moral por los suelos tras las últimas derrotas tal y como reconoció su entrenador Paul Maurice.

Los Arizona Coyotes se han convertido en la piedra de toque de Los Angeles Kings esta temporada, contra quienes han perdido tres de cuatro enfrentamientos. Y eso a pesar de haber logrado seguramente uno de los regalos más sonados de esta liga en forma de gol cuando Louis Domingue, sin stick y sin máscara abandonaba la zona de portería sin que los árbitros indicasen nada, circunstancia que aprovecharía Nick Shore para anotar en el segundo período. El gol igualaba el tanto logrado anteriormente por Shane Doan y que hacía justicia a la buena primera parte de dominio de los Coyotes. Tras el gol de Shore, Arizona volvería a adelantarse con gol de Oliver Ekman-Larsson en el powerplay pero Dustin Brown ponía las tablas de nuevo en el electrónico antes del fin del período. La reacción de los Kings se veía frenada de golpe a los veintidós segundos de la reanudación cuando Jordan Martinook aprovechaba de forma excepcional un mano a mano contra Jonathan Quick para darle la victoria a los Coyotes. Milan Lucic fue expulsado del partido por pegarle un puñetazo en la cara a Kevin Connauton a falta de trece minutos para el final en una deleznable acción.

Semyon Varlamov y los errores defensivos hicieron anoche un poco más grave si cabe la crisis de resultados de los Dallas Stars. Los Colorado Avalanche se llevaron un partido en el que tan sólo necesitaron disparar quince veces a puerta para anotar tres goles tras otros tantos fallos defensivos. El primero de ellos llegó cuando parecía que el primer tiempo acabaría sin goles, al aprovechar Carl Soderberg un fallo en la salida del disco para batir a Antti Niemi cuando los Avs estaban en inferioridad. Jason Demers corregía el fallo de sus compañeros en defensa antes de la mitad del segundo período pero escasos minutos después y de nuevo en inferioridad, Gabriel Landeskog robaba un disco en su propia zona defensiva y encaraba a Niemi para batirle de nuevo y poner a los de Denver arriba de nuevo. Luego Semyon Varlamov mantuvo a raya al peligroso ataque tejano hasta que Mikhail Grigorenko cerraba el marcador en el tercero. Es la tercera temporada consecutiva en la que Colorado es capaz de dominar sus partidos contra los Stars, a los que han superado en once ocasiones en sus últimos doce enfrentamientos.

Gran momento el que están viviendo los Anaheim Ducks que obtuvieron anoche frente a los Detroit Red Wings su quinta victoria de los últimos siete partidos y no pierden en el tiempo reglamentario en Detroit desde el año 2011. Después de que el viernes se suspendiese a causa de la nieve el partido que tenían que disputar en Washington, Anaheim no tuvo problemas en llegar a Detroit para jugar el encuentro. Corey Perry y Ryan Kesler lograban remontar con sendos goles el logrado por Darren Helm nada más comenzar el partido para Detroit, situación que se volvería a dar en el segundo y en el tercero. En el segundo, Tomas Jurco igualaba la contienda para los Red Wings pero los Ducks repetían con los mismos goleadores y ampliaban su ventaja a dos goles ya en el tercero. El postrero gol de Danny Dekeyser le servía a los Wings para maquillar el resultado pero no para lograr algo positivo de cara a su público, frente al que llevan sin ganar los últimos cinco partidos en el Joe Louis Arena.

En un frenético partido, sobre todo el segundo período, los Florida Panthers demostraron que pueden estar entre los equipos de élite de la liga al batir en el mismo fin de semana a los dos últimos finalistas de la pasada edición de la Stanley Cup, el viernes a los Chicago Blackhawks y ayer a los Tampa Bay Lightning. Tras un primer período con oportunidades para ambos bandos pero sin goles en el marcador, los Panthers iban a asediar la portería defendida por Ben Bishop en el segundo, donde conseguirían cuatro goles, alguno de ellos con un alto componente de suerte, gracias a Jonathan Huberdeau, Nick Bjugstad, Reilly Smith y Vincent Trocheck. En el tercero se producía la reacción de Tampa, que disparó en 22 ocasiones sobre la meta de Roberto Luongo, que se mantuvo firme y solo concedió un par de goles de Victor Hedman y J.T. Brown, entre los cuales Florida conseguía ampliar su ventaja también con un tanto de Brian Campbell. Los Panthers amplían su ventaja como líderes de la división Atlántica en cinco puntos.

Seguramente no haya sido uno de los mejores partidos que hayan disputado este año los Boston Bruins pero sin duda estarán contentos de haber salido del partido con el punto extra ganado en la tanda de penaltis en el bolsillo. En una temporada que no está siendo buena para los Bruins en su casa, anoche volvían los fantasmas del pasado al dejar escapar una ventaja de dos tantos conseguida por mediación de Brad Marchand y David Pastrnak en apenas un intervalo de cuatro minutos en el segundo periodo. La ventaja se volatilizó en los siguientes siete minutos cuando los Blue Jackets lograban el empate con los goles de Dalton Prout y Nick Foligno. El marcador no se movería en la prórroga y sería la tanda de penaltis la que dictaría sentencia y en la que Ryan Spooner y Torey Krugg convertían sus lanzamientos para que Boston se llevase el punto extra ante unos Jackets que han perdido sus tres últimos partidos.

Los Montreal Canadiens vuelven a la senda de la victoria tras haber perdido sus últimos cinco partidos y conocer el triunfo sólo en dos de sus últimos nueve. Y lo hacían frente a uno de sus máximos rivales en la liga, los Toronto Maple Leafs, que nunca tuvieron la intensidad ni la competitividad necesaria para llevarse el partido. David Desharnais y Tomas Fleischmann anotaban al comienzo y al final del primer período respectivamente y encarrilaban el partido para los de Montreal, pero en el segundo período llegaba la reacción de Toronto que recortaba la ventaja a un gol gracias al tanto de Nazem Kadri y se completaba en el tercero cuando Joffrey Lupul aprovechaba un rebote para hacer subir el empate al marcador. Pese a que en el tiempo extra ambos equipos dispusieron de ocasiones para ganar el encuentro, la suerte de los penalties decidió el vencedor. Max Pacioretty y Lars Eller batían a James Reimer en los penaltis mientras que para los Leafs solamente Peter Holland era capaz de anotar, dándole un punto extra vital a los Canadiens.

La habilidad de Joe Pavelski para encontrar portería cuando el partido está en un hilo quedó demostrada una vez más anoche en la victoria de San José Sharks sobre los Minnesota Wild. El menudo delantero anotaba el gol decisivo a falta de menos de un minuto y medio para el final del encuentro y es el jugador de la liga que más goles ganadores ha anotado con ocho. Durante el choque se fueron alternando las ventajas en el marcador para uno y otro equipo, siendo el primer período para los Wild que remontaban el gol inicial de Tomas Hertl con los goles de Chris Porter y Charlie Coyle mientras que el segundo cayó para el lado de los Sharks que daban la vuelta al tanteador con los goles de Joonas Donskoi y Joel Ward. Finalmente, en el tercero, Jarret Stol lograba la igualada para Minnesota y el empate parecía claro pero apareció Pavelski para darle a San José su séptima victoria en los últimos ocho partidos y la segunda plaza de la división Pacífica.

Pese a otro mal comienzo de partido, en el que cedieron de nuevo una ventaja de dos goles, los Pittsburgh Penguins y Evgeni Malkin fueron capaces de remontar el partido y llevarse la victoria frente a unos Vancouver Canucks que no supieron administrar su ventaja. También se vivió un bonito duelo de goleadores cuyo resultado fue un hattrick para Malkin en los Penguins, el décimo de su carrera y otro para Jannik Hansen en las filas de Vancouver, el segundo de su carrera. Se adelantaban los Canucks en el primer período con dos tantos de Hansen y recortaba distancias Pittsburgh en el segundo por mediación de Malkin. El festival goleador llegaba en el tercero, donde los Penguins lideraron la ofensiva pese al gol inicial de Bo Horvay para Vancouver y lograron cuatro goles consecutivos; otros dos de Malkin, uno de Bryan Rust y otro a puerta vacía de Sidney Crosby. Posteriormente y antes del bocinazo final, llegaba el tercero de Jansen para igualar su particular duelo goleador con Malkin, quien lidera a los Penguins en anotación.